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О цене договорились только на два месяца: Россия и Белоруссия продлили на год контракты на поставки газа
02 января 2020, 09:24 • 29 • В мире
В последние часы уходящего года "Газпром" и Белоруссия успели подписать протокол о ценах на газ, однако только на два зимних месяца - январь и февраль 2020 года.
Как говорится в сообщении "Газпрома", протокол о ценах на газ для Белоруссии подписывали Алексей Миллер и белорусский посол Владимир Семашко. Кроме того, стороны подписали также дополнения к существующим контрактам на транзит и поставку газа с компанией "Газпром трансгаз Беларусь", продлив их действие до 2021 года.
Отмечается, что все контрактные объёмы поставок и транзита в наступающем году будут сохранены на уровне 2019 года.
Напомним, в почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсудили все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.
Напомним, что в 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями.
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