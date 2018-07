О том, как Россия победила на ЧМ-2018

Футбол развеял в прах клише западной пропаганды о России

Несмотря на обилие грязи, выплеснутой Западом на Россию в преддверии футбольного чемпионата мира, попытка бойкотировать главное спортивное событие года была сломлена на всех уровнях. ЧМ-2018 не смогли ни отнять у России, ни проигнорировать.

За день до начала чемпионата The New York Times писала, вспоминая 2010 год: «Путин приехал в Цюрих всего через несколько часов, после того как Россия была награждена турниром… Путин мечтал, что чемпионат мира вдохновит людей, быстрая модернизация поднимет нацию. Он хотел, чтобы чемпионат мира продемонстрировал, что Россия уже не такая, как прежде, но стала чем-то новым, чем-то другим… Он заверил, что сотни тысяч поклонников футбола, которые приедут в Россию через восемь лет, найдут объекты «самого высокого уровня». Они откроют для себя страну, которая не похожа ни на одну другую, совсем не ту, о которой они знали со школы или слышали в новостях». The New York Times утверждала, что у Путина ничего не получилось, что Россия «сейчас более репрессивна, чем в любой момент после холодной войны»…

И вот начался чемпионат. В день его открытия немецкая Hamburger Abendblatt опубликовала материал с заранее заготовленным заголовком «Да, Россия не Бразилия...». Название оказалось провокационным: Россия, как обнаружили немцы, потому «не Бразилия», что в России «всё гораздо более приветливо и сердечно». Автор Hamburger Abendblatt, не зная языка, заблудился где-то на окраинах Москвы, но воспринял это происшествие как романтическое: он столкнулся с «отзывчивостью, сердечностью и гостеприимством россиян». «Россия не Бразилия, – пишет он. – И все же я с нетерпением жду предстоящих недель в Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону…»

Некоторые из приехавших в Россию и взявшихся писать о ней, ничего о России не зная, поразили «обработанностью» своих мозгов. Кажется, ехали, ожидая увидеть в России марсиан. Журналист The New York Times (другой) с задумчивостью заметил: «Жить в России – не значит, что тебя непрерывно арестовывают, пытают и убивают. Люди живут своей жизнью. Они покупают продукты питания, заглядывают в свои телефоны, ходят на свидания, женятся и выходят замуж. Утром они идут на работу…» Этот автор, кстати, родился в Советском Союзе, а в США «выдавливал из себя каплю за каплей свою русскость». Попав через годы в Россию, он испытал «когнитивный диссонанс», был поражён переменами: «С 2009 года в российской столице было открыто более 20 новых станций подземки. В тот же период в Нью-Йорке с большой помпой было открыто три новых станции. В Москве появилось много новых кафе, небольших ресторанов с доступными ценами, и от посетителей там отбоя нет. Никто не сможет перепутать Москву с Парижем, но тем не менее российскую столицу трудно будет узнать человеку, перенесенному туда, скажем, из 1998 года».

Клише западной пропаганды стали рассыпаться в прах при первом столкновении с реальностью.

В день открытия чемпионата английская The Guardian писала: «У некоторых поклонников футбола есть нервозность перед открытием Кубка мира, но большинство чувствует приветливость хозяев». Судя по всему, англичан несколько напрягло то, что нельзя куда попало ставить свои флаги: «Англичане-фанаты начали прибывать в российский город Волгоград перед началом игры в Кубке мира и соблюдают строгие предупреждения, чтобы не лепить свои флаги на памятники Второй мировой войны… Некоторые решили не носить футболки Англии…» Думали, будут бить «за всё хорошее», устроенное англичанами России, – от блокады товаров во времена Ивана Грозного до «чисто британского детектива» со Скрипалями. На самом деле они опасались русских фанатов, которые, казалось им, захотят продолжить выяснение отношений, начатое в Марселе на Евро-2016. Власти Великобритании не пустили на чемпионат в Россию около 1200 самых буйных. Кто из буйных уклонился от сдачи паспортов, тех ловили в портах Англии, грозя штрафом до 5 тысяч фунтов или шестимесячным тюремным сроком. При этом в Россию приехало около 13 тысяч британских любителей футбола.

The Washington Post не отличалась беспристрастным отношением к ЧМ, но вот чемпионат начался. Перелом произошёл буквально внутри одного материала. От неприятия к тихому восторгу: «Кубок мира стартовал в четверг с ошеломляющей победы со счетом 5:0, одержанной российской командой над Саудовской Аравией. Матч на стадионе смотрели Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Турнир привёл в Россию сотни тысяч поклонников футбола и подарил непревзойденный уровень внимания международных СМИ…»

Из футбольной темы в мировых СМИ вскоре исчезла политика, о «страшной России» больше не было ни слова. За неделю до завершения чемпиона The Guardian очень доброжелательно процитировала Путина, Черчесова, Пескова. Привела слова Станислава Черчесова о переменах в восприятии праздника в России: «Я считаю, что люди не только начали доверять нам, вся страна влюблена в нас, и они знают, чего стоит национальная сборная, мы надеемся…» Автор публикации показывал ликование хорватов, печаль русских, но разместил и видео, где русская девушка с высоким достоинством и любовью говорит о проигравшей хорватам русской сборной

Украинские пропагандистские каналы в связи с хулиганской выходкой двух хорватских недотёп обрадовались: хоть таким позорным боком засветились на мундиале! Однако и здесь опозорились. Известный депутат и коррупционер (так на Украине бывает), по совместительству глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко решил компенсировать хорвату-миллионеру Огнену Вукоевичу штраф FIFA в 15 тысяч швейцарских франков за его нелепое «Слава Украине! Гори, Белград!». Вукоевич побрезговал: «Я сам заплачу штраф». Потом он был освобождён от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и перестал быть членом хорватской делегации.

Надо сказать, хорватские СМИ вовсю русофобствовали до начала ЧМ; Večernji list неустанно писал, например, что такой-то «призвал мировых политических лидеров бойкотировать церемонию открытия Кубка в России после роли России в сирийской войне…». Однако всё это стало уходить на задний план по мере того, как ЧМ набирал ход.

Другой пример – Украина. На телеканале «Интер» транслировались все матчи, неизменно собирая многомиллионную аудиторию. Интернет-издание «Украина.ру» опубликовало интервью с руководителем «Интер Медиа группы» Анны Безлюдной, в котором та говорит о матче Россия – Хорватия: «Это был самый рейтинговый матч не только этого чемпионата, но и самый рейтинговый, начиная с 2014 года, даже финал чемпионата мира 2014 года прошел с меньшей долей. А следом коллектив компании готовится к большому празднику – Дню Крещения Руси… Автор пожелала уточнить: какой рейтинг, сколько человек смотрели игру Россия – Хорватия по «Интеру» на Украине? – Доля матча самая высокая, 30%. Это максимальная доля из всех матчей, которые шли в трансляции чемпионата мира в этом году и не только. Это прекрасная доля, мы счастливы. Потому что нас смотрели миллионы». И это Украина! Действительно, прекрасно, что благодаря футболу россияне узнали её такой.