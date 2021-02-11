О том и речь: чего Госдума и Совфед ждут от послания Федеральному собранию

Решение проблемы индексации пенсий работающих пенсионеров рассчитывают услышать депутаты Госдумы в послании президента Федеральному собранию . В нижней палате ожидают, что главным приоритетом в речи главы государства станут социальные вопросы. Также в парламенте прогнозируют, что Владимир Путин расскажет о роли России в борьбе с коронавирусом, отношениях с США, защите суверенитета и новых экономических задачах . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в этот раз послание окажется менее резонансным, чем в прошлом году, когда были предложены поправки к Конституции. И вместе с тем оно будет в большей мере ориентировано на внутреннюю политику — из-за грядущих выборов в Госдуму.

Люди — главное

Несколько депутатов Госдумы ожидают, что одной из тем послания Владимира Путина Федеральному собранию может стать индексация пенсий работающих пенсионеров. Как они заявили «Известиям», это резонансный вопрос, который сегодня может решить только глава государства, уже обративший внимание на проблему .

— Я убежден, что прозвучат вопросы, связанные с социальной сферой, которая будет приоритетной. Уверен, что будет оглашено решение, связанное с возвратом пенсий работающим пенсионерам. Как показывает практика, решения таких принципиальных вопросов, как обеспечение горячим питанием школьников, выплаты семьям с детьми в возрасте от полутора лет и старше, предлагались разными инициаторами, но утверждались именно в послании президента , — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, еще одной значимой темой может стать устранение последствий COVID-19. Парламентарий полагает, что президент даст оценку борьбе с пандемией, а также отметит успехи российских ученых по разработке вакцины. Не обойдется без международной повестки, ситуации со строительством «Северного потока – 2», санкций , а также тем, связанных с развитием экономики, сельского хозяйства, социальной поддержкой отдельных категорий граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов также надеется, что тема индексации пенсий прозвучит. Тем более что президент уже дал поручение правительству ее проработать.

— Власть должна дать ответ на этот вопрос. Очевидно, что общество ждет этого, — заявил парламентарий «Известиям».

Также, по его мнению, в послании обязательно будет затронута борьба с COVID-19, поддержка граждан и экономики. Будет уделено время международной обстановке, отношениям с США, защите суверенитета России, а также организации внешними силами протестов с целью дестабилизации обстановки в стране .

Первый зампред комитета по соцполитике Совета Федерации Валерий Рязанский согласен с тем, что Владимир Путин, скорее всего, уделит внимание социальной проблематике. По его мнению, глава государства поднимет вопросы преодоления последствий COVID-19 и бедности, совершенствования системы здравоохранения , а также нацпроектов, которые касаются качества жизни людей.

— Примеры заседаний с подробным рассмотрением президентом очень чувствительных для граждан вопросов мы часто видим на телеэкранах. Это говорит о том, что, скорее всего, глава государства предусмотрит в послании дальнейшие шаги и задания правительству и законодателям в социальной сфере, — пояснил сенатор «Известиям».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ждет от послания ответа на вопрос, каким образом Россия будет обеспечивать свой суверенитет с учетом появления новых вызовов.

— Владимир Путин всегда уделял этому много внимания . Но сейчас мы видим, как динамично развивается ситуация. Наши оппоненты всячески пытаются деструктивно повлиять на Россию и всячески нас сдержать, — отметил сенатор.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев считает, что послание будет созвучно современным политическим, социальным и экономическим реалиям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Как и в прошлом году, думаю, что стержнем обращения станут вопросы развития экономики и поддержки населения . Немало будет уделено внешней политике, тем более что за посланием будут наблюдать многие партнеры России. Поэтому, безусловно, прозвучит тема санкций, взаимоотношений с Западом, европейскими странами. Президент расставит акценты внешней политики, а также выскажется о защите суверенитета страны, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что послание Владимира Путина может быть оглашено 23 или 24 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 февраля заявил, что пока в Кремле с датой обращения главы государства к Федеральному собранию не определились. По его словам, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Однако несколько источников «Известий» в Госдуме и «Единой России» по-прежнему убеждены, что послание президента пройдет в последнюю неделю февраля, с которой были перенесены пленарные заседания нижней палаты .

Эволюционным путем

Эксперты полагают, что в этот раз послание будет менее резонансным, чем в прошлом году, когда было предложено внести изменения в Конституцию. Однако оно окажется более внутриполитическим в связи с грядущими выборами в Госдуму .

— Думаю, что послание будет консервативным, так как наш президент — сторонник эволюционных реформ , без каких-либо революций. Не исключаю, что вновь прозвучит тема необходимости прорыва, но, скорее всего, это будет сказано в контексте того, что Россия оказалась страной с устойчивой экономикой и успешней всех преодолела последствия ковида , — заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Он прогнозирует, что прозвучит тема образа будущего России : необходимости экономического роста, борьбы с бедностью, достижения социального благополучия населения. Еще одним аспектом может стать защита суверенитета страны от тех, кто сегодня пытается раскачать политическую ситуацию в РФ.

— Конечно, в этот раз нельзя будет обойти тему выборов в Госдуму, а также как-то выразить свою поддержку «Единой России», — отметил эксперт.