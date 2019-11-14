Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Крыма: «Дарю ящик шампанского за фото танков и автоматчиков на наших улица...
Нам врали - "страшных русских" просто придумали: Американский журналис...
Наёмники в обмен на нефть: Украина и боевики из Ливии создают "чёрный терро...
Шведы лепят Грузии привлекательный образ для гей-туризма (Руслан Осташко)
Главная / В России

О том, что к вам идут коллекторы, - предупредят заранее

14 ноября 2019, 00:39  •  53 • В России

ДОЛЖНИКАМ СООБЩАТ О КОЛЛЕКТОРАХ

Владимир Путин подписал закон, который касается привлечения коллекторских структур во взаимоотношения кредиторов с должниками. Отныне кредиторы должны уведомлять своих должников о привлечении третьих лиц (коллекторов), размещая сведения об этом в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора.

ЗА ЯНТАРЬ - В КОЛОНИЮ

Еще один закон, подписанный президентом, устанавливает уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней. Виновные могут приговариваться к штрафам от 1 млн рублей до 5 млн или отправляться в колонию на срок от 2 до 6 лет. При этом ответственность предусмотрена не только за добычу, но и за транспортировку и хранение.

АВТО В ЗАЛОГЕ НЕ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ ПРОДАТЬ

Президент распорядился создать Единую систему поиска информации о движимом имуществе, находящимся под залоговым или иным обременением. Сейчас работают 2 такие площадки - реестр уведомлений о залоге движимого имущества и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц и предпринимателей.

Новая система будет на базе портала госуслуг. И направлять запросы сразу в оба реестра не потребуется. Это должно улучшить прозрачность сделок и минимизирует риски мошенничества.

Заработает новая система примерно в середине следующего года - спустя 180 дней послу опубликования закона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 14:54
В Крыму оценили мечты Порошенко по возвращению полуострова
13 ноября 2019, 01:54
Как корреспондента «КП» учили на Украине строить демократию в России
14 ноября 2019, 00:39
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
13 ноября 2019, 01:54
Глава ВЦИОМа: Доходы не растут, но на революцию никто не пойдет
13 ноября 2019, 22:54
«За разглашение сведений, составляющих тайну»: в Ростовской области задержали руководство регионального управления ФСИН
13 ноября 2019, 16:24
Задержаны семь человек: ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших в России онлайн-магазинов наркотиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 ноября 2019, 00:39
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на п...
14 ноября 2019, 00:39
Глава Крыма: «Дарю ящик шампанского за фото танков и автоматчиков на наших улицах!»
14 ноября 2019, 00:39
Власти Крыма рассказали, сколько граждан Украины переехало жить в республику
14 ноября 2019, 00:39
Форум "Армия" и Армейские игры пройдут в одном строю в следующем году
14 ноября 2019, 00:56
Адольф Потураев - победитель Ленина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.