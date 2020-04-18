Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" п...
Главная / Аналитика

О тайных вылазках на карантине — российский писатель из Китая

18 апреля 2020, 09:10  •  86 • Аналитика
© AFP 2020 / Noel Celis
В новом проекте Ria.ru "Творцы на карантине" литераторы, поэты, публицисты создают тексты, которые помогают вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран в это непростое время COVID-19. Сегодня рассказ прислали из Китая, где все понемногу возвращаются к обычной жизни. Номинант на "Русский Букер" писатель Вадим Чекунов, в 2004 году переехавший в Шанхай, рассказывает, как несколько недель самоизоляции изменили его отношения с женой-китаянкой.
© Фото : предоставлено Вадимом Чекуновым

Вадим Чекунов

Мобильник коротко бзыкнул сообщением. Линь Лань. Наконец-то.
"Буду в пять вечера".
Прихватил телефон в ванную. Набрал быстро: "Только не опаздывай. Не как обычно".
Бзык. Тут же ответ: "Хаха". Еще бзык. "Все помнишь!"
Она всегда так пишет. Одна фраза — одно сообщение.
Уже собрался выйти, как снова пришло: "Решил скрасить семейную жизнь?" с кучей подмигивающих колобков. И сердечки с поцелуйчиками — ну куда же без них.
Оставил без ответа. Сунул гаджет в карман толстовки, вышел из ванной и принялся деловито копошиться в мешке с мусором.
— Не так много накопилось. И дождь все идет! — подала из комнаты голос жена.
Десятый день семейного карантина. Все из-за новогодней поездки к родне в соседний город. Это ж для китайцев святое. Но в этом году праздники не задались. Эпидемия. Просидели неделю в квартире стариков, в узком семейном кругу. Тесть научил играть в мацзян. Сокрушался, что в России игра почти неизвестна. Теща тоже постаралась — ремень теперь застегиваю на дырочку вперед.
Успели вернуться в Шанхай до отмены поездов.
Заглянул в комнату.
Жена на работе онлайн. Сплошные "блокчейны", "маржинальная торговля", "кредитное плечо", "хаш", "транзакция", "фиат"… Из всего этого мне близко лишь последнее слово. Впрочем, у жены там какие-то другие фиаты, а не та пародия, что до сих пор хранится на отцовской даче в гараже, как в усыпальнице. Неожиданно будто кольнуло — бросить бы все, и домой. Да куда там… Неизвестно, вернемся ли к лету. Чертов вирус.
— Завтра выбросишь, чего под дождем ходить, — говорит жена, не отрываясь от экрана. Тонкие пальцы в серебряных колечках шелестят по клавиатуре макбука.
Нет уж. Только не сегодня.
Поделили прогулки, вдвоем-то из дома выходить нельзя. За пределы квартала не выпустят еще четыре дня. Через стену не перемахнешь — стекло и "колючка" поверху, тут везде так.
Я выношу мусор. Жена ходит к воротам встречать курьеров с едой. Вот и все гуляния.
Половина пятого.
— Нормально, — говорю, утрамбовывая мусор. — Дождя почти нет.
Шелест клавиш в ответ.
Если новости не врут, куча китайцев на грани развода. Не привыкли столько времени проводить вместе.
Еще бы. Впервые за годы после медового месяца снова вместе. Карантин — как полет космонавтов вокруг Земли в тесной орбитальной "бочке". Виток за витком, виток за витком.
Линь Лань тоже жаловалась на мужа. Клерков отправили по домам. Рубится в "стрелялку" целыми днями, не помогает ей с магазином.
"Почему не вышла замуж за русского?!" — прислала вчера.
Ха! Учиться надо было лучше.
Когда-то Линь Лань и моя жена были одногруппницами. Обе сидели в первом ряду, прямо напротив обшарпанной кафедры, за которой стоял я (автор рассказа работал преподавателем русского языка в университете Шанхая. — Прим. ред.).
Теперь та, что сдала все экзамены на отлично — со мной.
Не в оценках, конечно, дело. Так уж получилось. А троечница Линь Лань русский давно позабыла, зато держит свой магазин. Всегда такая была, шустрая.
"Подъезжаю!" — снова бзыкает вибрацией телефон.
— Скоро вернусь, — говорю жене.
Та кивает, не отрываясь от компа. Вороная челка отливает синевой подсветки экрана.
Дождя уже нет. Мохнатые пальмы топорщат листья, словно желают обсохнуть скорее.
Кидаю пакет с мусором в контейнер и прямиком направляюсь к воротам. За них меня не выпустят, это ясно.
Замечаю, как на меня косится седой охранник в замусоленной маске и мокрой фуражке.
— Нихао! — примирительно машу ему рукой и вижу подъезжающую на скутере Линь Лань.
Узнал сразу, несмотря на ее дурацкий дождевик и маску.
Сколько же мы не виделись? Десять лет, ну да, с момента их выпуска.
— А ты все такой же! — кричит мне Линь Лань, не слезая со скутера.
Да уж, конечно. Особенно в маске.
— Ты тоже, смотрю, особо не меняешься.
Все та же ее страсть к юбкам покороче и сапогам в любую погоду.
Машет рукой и ловко выуживает откуда-то из-за спины объемистый сверток.
Подхожу вплотную к цепи-шлагбауму. Жестом показываю старику-охраннику, что все в порядке, и забираю привезенную вещь.
— Как бизнес? — спрашиваю.
— Да ну, — снова машет рукой. — Еле дышим. Кому сейчас это нужно…
— Мне вот, — говорю ей. — Спасибо, что привезла.
Опять взмах руки.
— Ну а как иначе… Помощница в карантине. Одна я осталась. Товар пропадает.
— Все наладится.
Охранник принимается что-то сердито выговаривать ей на шанхайском.
— Ругается, что перекрыла проезд, — поясняет она. — Ладно. Не болейте. Как все закончится — пообедаем вместе! Жене привет!
Ловко трогается с места и исчезает в сумерках.
Перед дверью снимаю темный и влажный целлофан.
Язычки лилий светлеют в темноте подъезда. Пара подсолнухов подмигивает огненными кругами.
— Ты чего так дол… — на полуслове замолкает жена, едва я захожу в квартиру.
Закрывает крышку макбука.
— Я думала, ты забыл…
— …какой сегодня день, да? — заканчиваю за нее.
Кивает. Откидывает крыло черных волос с лица. Улыбка — все та же. И тот же блеск глаз.
День нашего первого свидания. Когда-то, давным-давно, ранней весной.
С тех пор мы летим, словно в космосе. Плечом к плечу, один экипаж.
Виток за витком, виток за витком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 10:10
"Хоть черт с рогами". Почему Порошенко вновь становится популярным
17 апреля 2020, 11:10
Рынок труда: это не катастрофа, это беда!
17 апреля 2020, 13:10
Берегитесь «тарановируса», убивающего промышленность
17 апреля 2020, 10:10
"Быть или не быть" на карантине. Лучшие "Гамлеты" разных театров
17 апреля 2020, 15:10
Коронавирус: так борьба или всё-таки полумеры
17 апреля 2020, 16:10
ЕВРО-2008. Запланированное чудо
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 00:10
"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
13 апреля 2020, 09:11
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" русских
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
16 апреля 2020, 09:10
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.