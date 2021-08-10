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О тактических учениях Южного военного округа ВС РФ

10 августа 2021, 12:55  •  76 • Война
Манёвры НАТО в Чёрном море провоцируют конфликт
9 августа на территории Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа (ЮВО) ВС РФначались батальонные тактические учения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
Военные манёвры продлятся до 15 сентября, они проходят на 20 военных полигонах в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, северокавказских республиках, Крыму, а также на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии. В тренировках принимают участие около 10 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц военной техники, в т. ч. более 80 самолётов и вертолётов.
«В едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии»,
– заявила пресс-служба ЮВО.
В тренировках участвуют служащие разных родов войск, включая расчёты БПЛА и ПВО, инженерные войска, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического и медицинского обеспечения.
В ходе манёвров военнослужащие должны отработать выполнение боевых задач в различных местностях и в разное время суток, а командиры подразделений – применить опыт современных вооружённых конфликтов и нестандартных решений в управлении вверенными подразделениями.
Учения в Южном военном округе – одна из вынужденных ответных мер на провокационную активность НАТО возле российских границ.
Несколько дней назад в Грузии завершились военные учения НАТО AgileSpirit 2021, незадолго до того прошли учения SeaBreeze 2021 на территории Украины. 5 августа в черноморской акватории стартовали противоминные учения НАТО «Евразийское партнёрство МСМ Dive 21», на которых натовцами отрабатывается тактика противодействия российскому Черноморскому флоту.
В МИД РФ заявили, что действия НАТО в Чёрном море провоцируют конфликтные ситуации.
С точки зрения экспертов, действия Североатлантического пакта – попытка выдавить Россию из Чёрного моря.
«Агрессивность поведения НАТО направлена на то, чтобы мы пошли на попятную и постепенно отказались от признания Южной Осетии и Абхазии, а главное – вывели свои вооруженные силы из Крыма и оставили полуостров на попечении Украины. Демонстрация в Черном море натовских военно-морских сил направлена на то, чтобы закрепить там свое военное присутствие»,
– отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Соб. корр. ФСК
Фото – mil.ru

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