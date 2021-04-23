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О суверенитете и инстинкте услужливости

23 апреля 2021, 17:00  •  162 • В мире
Есть такая болезнь, когда хочешь, но не можешь
Чешского премьера Андрея Бабиша прежде не ассоциировали с антироссийской кампанией в «Малой Европе». И в большую чешскую политику он пришёл не так давно: десять лет назад, когда в 2011 году создал партию «Акция недовольных граждан». Партия опиралась на протест против старых партий, старой политики и старых политиков. Нечто вроде призыва Дональда Трампа «Осушить болото в Вашингтоне» (там, как известно, болото поглотило Трампа)
Партия Бабиша требовала, с одной стороны, снижения цен и проведения социальной политики, с другой – большей свободы и поддержки бизнеса. Через два года она вошла в парламент, получив 19 % голосов избирателей, 47 мандатов в парламенте из 200 мест, и стала младшим партнёром в коалиции с социал-демократами, которые собрали 20 % голосов и получили 50 мандатов. Бабиш получил пост первого вице-премьера по экономике и всячески подчёркивал свое реноме прагматика, далёкого от политических интриг.
На выборах 2017 года его партия поменялась местами с социал-демократами: те потерпели провал, собрав всего 7 % голосов (15 мандатов). А партия Бабиша добилась триумфа, получив почти 30 % голосов и 75 мандатов. В новой коалиции теперь уже социал-демократы стали младшим участником, а Бабиш возглавил правительство. И снова пытался предстать деполитизированным, прагматичным экономическим руководителем-экономистом.
Экономикой он всегда и занимался: его отец представлял социалистическую Чехословакию в качестве торгового консультанта при ООН, экономическую сферу выбрал и сын. С 1985 года Андрей Бабиш работал в братиславской внешнеторговой фирме, в 1990 году эту фирму возглавил. Стал миллиардером и владельцем агрохимического холдинга Agrofert, сделав его крупнейшим холдингом данного профиля в Европе. Сегодня холдинг охватывает 200 компаний не только из бывших социалистических стран (Чехии, Словакии, Польши, Венгрии), но и из старой Европы (ФРГ, Нидерланды). Персонал насчитывает десятки тысяч человек, личное состояние Бабиша Форбс оценивает в 4,8 миллиарда долларов.
То есть Бабишу не нужны деньги, он может позволить себе быть свободным от коррупции и вести с ней борьбу. Однако в состоянии Бабиша и в его транснациональной компании – его же слабое место, по которому можно наносить удары через власти тех стран, где есть интересы его холдинга.
Конфликт с Россией Чехия начала не сегодня. Еще зимой-весной 2019-2020 гг. пражские неонацисты, возглавившие местные органы власти в ряде районов столицы, устроили провокацию вокруг памятника маршалу Коневу и установки памятника власовцам. Бабиш тогда пытался маневрировать; говорил, что вопрос о памятниках находится в ведении местных властей, отсылал к МИДу Чехии. В итоге конфликт замяли, а памятник Коневу убрали.
Инцидент показал, что по отношению к антироссийским акциям и неонацистским провокациям правительство Бабиша терпимо. Бабиш назвал тогда Чехию «суверенным государством»: мол, не допустим, чтобы «некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела».
А когда год спустя известное «большое государство» послало сигнал, выслав из Вашингтона российских дипломатов, Бабиш проявил суверенную волю и выслал из Праги вдвое большее число представителей России. Это когда-то чтили память о совместной борьбе советских солдат и чехов против фашизма и о спасении Красной армией Праги во время антифашистского восстания в мае 1945 г.
Сегодня Чехия служит другому суверену.
Когда-то считалось, что Чехия – одна из первых жертв нацистской оккупации. В силу дружеских отношений с социалистической ЧССР не вспоминали, что в 1938 году, после Мюнхена, Чехия не утрачивала суверенитета, а просто своеобразно распорядилась им, признав себя гитлеровским протекторатом. Чехия не была покорена и завоевана, она добровольно присоединилась к фашистской Германии.
Гитлер не захватывал Чехию. Да, Англия и Франция её предали, но от подтверждённой и гарантированной поддержки СССР президент Бенеш отказался добровольно. И когда прогерманские верхи Чехии вынудили Бенеша уйти в отставку, он передал власть президенту Эмилю Гахе, при котором начали строить государство по модели итальянского фашизма. А через несколько месяцев Гаха дал официальное согласие на вхождение страны в состав Рейха на правах протектората. Так «суверенная» Чехия стала частью территории Рейха – «Протекторатом Богемии и Моравии». Последний президент довоенной Чехии Эмиль Гаха, в мае 1945 года арестованный за сотрудничество с нацистами, в июне того же года закончил жизнь в тюремной камере.
Услужливость Чехии образца 2021 года преемственна по отношению к услужливости чешских руководителей фашистских времён пребывания страны в добровольном союзе с Третьим рейхом. Среди этих руководителей – Эммануэль Моравец, доктор Тойнер, доктор Викторин, представители Чешской антибольшевистской лиги, Чешской добровольческой роты СС «Святой Вацлав», пытавшиеся в марте 1945 года организовать крупные чешские подразделения в составе СС для поддержки терпевшего поражение вермахта.
У вассальной услужливости чешских правящих кругов сегодня свои корни. И своя генетическая память о добровольной службе германскому нацизму.
Бабиш через комментарий повторяет, как важны для Чехии хорошие отношения с Россией. Возможно, он и хотел бы таких отношений. Он хочет, но не может. Есть такая болезнь.
Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Фонд Стратегической Культуры

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