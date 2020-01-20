О сторонниках фашизации молдавского общества

Кишинёвские румынизаторы тащат Молдову в Румынию

В Молдове пять политических партий, выступающих за ликвидацию молдавской государственности путём присоединения к Румынии (Либеральная партия, Национал-либеральная партия, Объединение спасения Бессарабии, партия «Демократия дома» и Народная румынская партия), создали новую политическую силу - блок «Униря» (Unirea – «Объединение»).

Цель блока – держать курс в ЕС и НАТО, противодействовать укреплению российского влияния в Молдавии, добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья (в заявлении блока они названы «оккупационными войсками»), торпедировать любые инициативы по федерализации Молдавии, пропагандировать идею присоединения республики к Румынии.

«Униря» заверила граждан, что в составе Румынии каждый гражданин Молдавии вне зависимости от этнического происхождения сможет жить в безопасности и процветании.

«Мы приглашаем всех граждан, у которых проевропейские и прорумынские идеи, чтобы рассказать нам, политикам, где мы ошибаемся, где мы правы, а где отклоняемся. Мы хотим быть связаны с обществом»,

– подчеркнул глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

Объявленные «Унирей» политический курс равносилен фашизации молдавского общества в её румынской вариации. Бухарест не считает преступлением вторжение румынских войск в СССР в июне 1941 г. под командованием союзника Гитлера маршала Антонеску. Напротив, Антонеску объявлен национальным героем Румынии. Прорумынские настроения по умолчанию предполагают согласие с подобной трактовкой истории Второй мировой и отрицание подвига советского солдата, вставшего на защиту Родины от немецко-румынских захватчиков.

Вывод российских «голубых касок» из Приднестровья, добиваться которого намерена «Униря», равнозначен размораживанию закончившегося 27 лет назад приднестровского конфликта. Российские миротворческие силы – единственный гарант мира и стабильности на берегах Днестра. Их миссия признана единственной в Европе, где с приходом миротворцев кровопролитие окончательно прекратилось.

Планы «Унири» вредить любым инициативам по федерализации Молдавии свидетельствуют об агрессивном характере блока и нежелании признавать факт этнического многообразия республики. Нормализация отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией возможна только на взаимных условиях. Курс на обострение может спровоцировать выход из состава Молдавии ещё и Гагаузии, обладающей статусом автономного территориального объединения.

Гагаузское руководство неоднократно предупреждало, что выйдет из состава Молдавии в случае её членства в НАТО или поглощения Румынией. «Униря», ратуя за то и другое, толкает гагаузов к объявлению собственного суверенитета.

Провозглашая курс на объединение, «Унире» самой до объединения с единомышленниками далеко. Зампредседателя прорумынской Партии национального единства Влад Цуркану так прокомментировал появление блока: «Лидеры этого формирования, когда находились у власти, рассматривали тех, у кого есть прорумынские идеи, как политических конкурентов, а не партнёров. Только сейчас Киртоакэ начинает говорить сладко и нежно…»