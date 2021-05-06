|
О сроках - ни слова: США поддержали вступление Украины в НАТО
06 мая 2021, 22:20 • 41 • Политика
В Белом доме положительно ответили на вопрос, поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Украины в НАТО. Однако такие заявления делаются американскими властями не первый раз, но конкретных сроков Вашингтон называть не торопится.
США поддерживают вступление Украины в НАТО - так ответила на соответствующий вопрос заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Киеве также подтвердили намерение стать членом Североатлантического альянса. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Вашингтон этим заявлением в очередной раз подтвердил статус стратегического партнёра страны.
Однако ни в Киеве, ни в Вашингтоне не сказали ни слова о сроках вступления Украины в НАТО. Ранее американские власти неоднократно заявляли о том, что поддерживают стремление Незалежной присоединиться к Североатлантическому альянсу, но конкретных шагов в этом направлении предпринято так и не было.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 мая 2021, 01:10
|
01 мая 2021, 13:00
|
03 мая 2021, 02:35
|
02 мая 2021, 17:25
|
01 мая 2021, 05:40
|
01 мая 2021, 22:10
|
04 мая 2021, 08:50