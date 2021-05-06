О сроках - ни слова: США поддержали вступление Украины в НАТО

В Белом доме положительно ответили на вопрос, поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Украины в НАТО. Однако такие заявления делаются американскими властями не первый раз, но конкретных сроков Вашингтон называть не торопится.

США поддерживают вступление Украины в НАТО - так ответила на соответствующий вопрос заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Киеве также подтвердили намерение стать членом Североатлантического альянса. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Вашингтон этим заявлением в очередной раз подтвердил статус стратегического партнёра страны.

Однако ни в Киеве, ни в Вашингтоне не сказали ни слова о сроках вступления Украины в НАТО. Ранее американские власти неоднократно заявляли о том, что поддерживают стремление Незалежной присоединиться к Североатлантическому альянсу, но конкретных шагов в этом направлении предпринято так и не было.