Механизм платежей с Ираном в обход американских санкций может принять Франция. Для этого достаточно зарегистрировать юрлицо на территории этой страны, утверждает дипломатический источник. О способе обойти санкции США по Ирану могут объявить до конца января.

Власти Ирана нашли "элегантный" способ обойти экономические санкции США. Тегеран может зарегистрировать юридическое лицо на территории Франции и проводить платежи через него, сообщает источник в дипломатических кругах.

Ранее иранский лидер Хасан Роухани открыто заявил, что страна готова "порвать в клочья" все санкции США, при помощи которых Вашингтон надеется свести на нет торговлю иранской нефтью. Речь идёт об американских экономических санкциях, введённых после выхода США из ядерной сделки весной 2018 года.

Сообщается, что Ирану не составляет никакого труда обойти санкции США. Для этого стране достаточно открыть во Франции юридическое лицо и через него проводить все необходимые сделки. Этот манёвр позволит оставаться вне досягаемости санкций Вашингтона, утверждает дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник агентства говорит, что о новом механизме объявят официально - в тайне хранить информацию не станут.