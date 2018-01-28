О спорт, ты – война! • 319 • Война



От тех высоких, светлых и чистых олимпийских идеалов, которые более века назад отстаивал Кубертен, давно уже ничего не осталось нигде в мире. Большой спорт превращен, во-первых, в гигантский бизнес, во-вторых, не просто в мощнейший политический фактор, но, по сути, в легальный заменитель войны. В годы противостояния идеологических систем особенно заметна была политическая составляющая большого спорта, с начала 90-х на первое место вышел бизнес. Но затем вернулась и политика.



БЫТЬ УСПЕШНЫМИ ВО ВСЕМ





В России, как и ранее в СССР, успехи в спорте традиционно воспринимаются как одно из важнейших доказательств успешности и состоятельности страны в целом. Соответственно государственная власть и пропаганда традиционно максимально раскручивали отечественные спортивные достижения. По возможности это делалось даже в тяжелейшие для страны 90-е годы. В ХХI веке, когда пошли вверх нефтяные цены, советский подход к спорту высоких достижений вернулся почти полностью. Кроме того, Москва стала бороться (причем успешно) за проведение в России максимального количества значимых спортивных соревнований – чемпионатов мира по наиболее популярным видам спорта, а также Олимпийских игр.



По-видимому, в Кремле решили, что это поможет нам кардинально улучшить свой имидж и «войти в цивилизованный мир» на собственных условиях. Получилось, однако, нечто обратное: истратив на все это гигантские деньги, Россия сама себя сделала заложником большого спорта.



Тяжелейший экономический кризис в Греции, который до сих пор не закончился, случился в первую очередь из-за проведения в этой стране Олимпийских игр 2004 года. Огромные вложения в Игры не окупились даже наполовину, большая часть олимпийских сооружений в Афинах сейчас заброшена. Мы, видимо, до подобной экономической катастрофы из-за спортивных проектов не дойдем, но в целом экономический эффект от проведения в России многочисленных спортивных соревнований будет примерно таким же, как и в Греции. Это заведомо будет относиться и к будущему чемпионату мира (ЧМ) по футболу. Зачем нужны стадионы мирового уровня в Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Сочи, где нет и не предвидится клубов РФПЛ? Почему при этом ЧМ не будет проходить в Краснодаре, где есть прекрасный стадион, построенный на средства бизнесмена Сергея Галицкого, а не на бюджетные деньги? Много ли болельщиков придет 15 июня в Питере на матч Марокко–Иран? А 28 июня в Саранске на матч Тунис–Панама? Все эти вопросы – чисто риторические. Об окупаемости ЧМ не может быть и речи. Но проблемы из-за спорта у нас, как видно, появляются не только в экономике.



Вышеупомянутое превращение большого спорта в бизнес и в политический фактор естественным образом породило стремление спортсменов, тренеров и чиновников (не только собственно спортивных) во всех основных спортивных державах к достижению результата любой ценой. И это притом, что во многих видах спорта рекордные достижения уже находятся на пределе физических возможностей человека. Отсюда возник его величество Допинг, который окончательно перечеркивает те самые олимпийские идеалы имени Кубертена. Но и борьба с допингом, особенно обострившаяся в последние два десятилетия, перечеркивает их ничуть не меньше. Если медали Олимпийских игр или чемпионатов мира можно отнять через много лет задним числом, это делает соревнования, по сути, бессмысленными. Через какое-то время понимание этого факта оформится окончательно, разрушив большой спорт в его нынешнем виде. А пока борьба с допингом тоже используется в политических целях. На границе турки ходят хмуро: курды окопались в Сирии



О том, к чему пришли отношения России и Запада за постсоветский период и почему так случилось, было описано в статье «Россия и Запад остаются антагонистами» («НВО», 15.12.17). Крым и Украина на самом деле стали лишь поводом, дело в любом случае шло к полному разрыву. После которого Запад начал применять к России методы, испытанные в борьбе с поздним СССР (экономические и информационные). Не понимая того, что нынешняя Россия хотя формально и слабее СССР, но фактически гораздо устойчивее его («Призрак СССР бродит по России», «НВО» от 03.11.17). Заметив, что ни капитулировать, ни разваливаться Россия не собирается, Запад задействовал весьма чувствительную для Москвы сферу спорта. Было решено нанести удар по российским спортивным достижениям, чтобы российский народ расстроился и сверг, наконец-то, антинародный режим. Тут опять же налицо полное непонимание российского менталитета (подавляющее большинство россиян, интересующихся данным вопросом, будут лишь еще больше ненавидеть Запад). Но речь не только об этом.



СРЕДСТВО УНИЧТОЖАЕТ ЦЕЛЬ



Когда США с союзниками в 2003 году вторгались в Ирак, одной из их целей, безусловно, было установление в этой стране свободы и демократии. Американцы не поняли, что свободу нельзя установить силой – средство настолько входит в противоречие с целью, что уничтожает цель. Что мы и наблюдаем в Ираке сегодня.



То же можно сказать и про действия WADA и МОК по «борьбе с российским допингом». Прекрасно понятно, что многие российские спортсмены действительно принимали допинг (вообще-то отнюдь не только российские, но говорить о западных двойных стандартах уже даже утомительно) с ведома своих тренеров, а возможно, и каких-то чиновников. Именно они и должны быть наказаны. Но наказывать тех спортсменов, чья вина не доказана, а также страну в целом – это торжество не законности, а, совсем наоборот, полного беззакония. Лет 30 назад, в разгар перестройки и гласности, нас долго и упорно учили, что коллективная ответственность возможна только при тоталитарном режиме, а в правовом демократическом государстве наказывают исключительно тех конкретных лиц, чья вина безусловно доказана. Оказывается, в этом нас тоже обманули. И как нельзя навязать свободу силой, так нельзя победить беззаконие беззаконием и несправедливостью. Средство и в этом случае уничтожает цель. Если завтра война, не готова страна



Если кто-то сомневался в том, что решение МОК по России является чисто политическим, а допинг вообще не при чем, эти сомнения развеял Майкл Макфол, бывший помощник президента Обамы в Совете национальной безопасности и бывший же посол США в России. 7 декабря 2017 года, через два дня после указанного решения МОК, он написал в Washington Post, что после этого решения россияне обязаны начать оказывать давление на Путина и правительство, чтобы те принимали правильные решения. Подобная простодушная наглость даже немного восхищает. И позволяет полностью избавиться от иллюзий и сомнений. Как и тот факт, что целый ряд федераций по отдельным зимним видам спорта допустил к своим соревнованиям тех российских спортсменов, которых пожизненно отстранил от Олимпийских игр МОК, потому что не нашел никаких доказательств их вины.



Насколько правильным является решение Кремля принять условия МОК по поводу нашего участия в Олимпийских играх 2018 года в «нейтральном статусе» – вопрос крайне сложный и неоднозначный. Безусловно, жалко тех спортсменов, которые никакого допинга не принимали и пострадали от западного скотства. Но любое проявление слабости, к сожалению, провоцирует оппонента лишь на усиление давления. Нет ни малейших сомнений, что следующей целью этого давления станет ЧМ-18. Он и так, как было сказано выше, чрезвычайно дорого нам обойдется в самом прямом, экономическом смысле. Но явно не только в нем.



Уже сейчас нам и здесь начали «шить» допинг. Это выглядит совершенно неприличным фарсом и полным саморазоблачением организаторов «борьбы». Во-первых, в игровых видах спорта в отличие от соревновательных прием допинга практически не имеет смысла. Во-вторых, достижения нашей футбольной сборной на протяжении последних 10 лет настолько «выдающиеся», что говорить применительно к ней про допинг как-то уж совсем «за пределами добра и зла». Но поскольку вопрос является политическим и истина никого не интересует, совершенно не исключен вариант лишения российской сборной на домашнем чемпионате (!) флага и гимна и/или дисквалификации нескольких сильнейших игроков (тем более что мы сами провоцируем ФИФА на этот вариант нынешней «олимпийской капитуляцией»). Может в связи с ЧМ возникнуть и вариант самой настоящей войны – в Донбассе. Олимпийские игры в стратегии гибридной войны



СПАСЕНИЕ – В ВОЙНЕ



Нынешний украинский режим вызывает на Западе все более открытое раздражение. Уже совершенно невозможно не видеть того, что единственные «европейские ценности», коим действительно привержены представители этого режима, включая самого президента, – это различные финансовые инструменты ЕС. Очевидно, что режим Порошенко откровенно преступен, а все, кто его политически и экономически поддерживает (в первую очередь Запад), автоматически становятся его подельниками. Украина не смогла стать ни эффективным инструментом против России, ни вдохновляющим примером для российских граждан, при этом успешно и без всякой отдачи поглощает западную помощь миллиардами долларов и евро. Над Порошенко и его соратниками нависла реальная угроза того, что их на Западе всерьез перестанут любить и захотят кем-нибудь заменить, да еще и строго наказать.



В такой ситуации спасением для Порошенко может стать война. Идеальным вариантом было бы приурочить эту войну к ЧМ-18. Речь идет о возобновлении активных боевых действий в Донбассе. Целью их будет полная ликвидация ДНР и ЛНР в стиле хорватской операции «Буря» в 1995 году с ликвидацией Сербской Краины.



Несмотря на множество проблем и недостатков, ВС Украины вполне способны просто задавить ополченцев Донбасса массой, как это почти случилось летом 2014 года. В случае ликвидации ДНР и ЛНР Порошенко приобретет полную индульгенцию за все прошлые и будущие деяния как внутри страны, так и на Западе, по крайней мере до конца своего первого президентского срока (весной 2019 года). Россия же получит сокрушительный удар по своей репутации брутального победителя, завоеванной в последние 10 лет (хотя в чисто практическом плане ущерб для России был бы, откровенно говоря, не слишком велик, Сирия для нас гораздо важнее Донбасса). Псы войны возвращаются



Если же Россия начнет оказывать помощь Донбассу хотя бы в режиме «военторга», это будет совершенно невозможно скрыть в условиях массового заезда в страну иностранных спортсменов, чиновников, журналистов, болельщиков. Тем более что целых пять матчей ЧМ-18 пройдут прямо рядом с линией фронта – в Ростове-на-Дону. 17 июня здесь сыграют Швейцария с Бразилией, 20 июня – Саудовская Аравия с Уругваем (наши соперники по группе), 23 июня – Мексика с Республикой Корея, 26 июня – Хорватия с Исландией, 2 июля в Ростове-на-Дону состоится матч 1/8 финала, в котором Англия или Бельгия будет играть против Колумбии или Польши. Кроме того, по шесть матчей пройдут в Нижнем Новгороде и Самаре, четыре – в Волгограде, где развернуты крупные группировки ВС РФ.



Если иностранцы увидят, что Россия хотя бы в каком-то варианте втягивается в донбасский конфликт, в лучшем случае нам грозит массовый отъезд болельщиков, в первую очередь – наиболее состоятельных, европейских, что окончательно сделает ЧМ полностью провальным в экономическом плане. В худшем случае турнир могут покинуть некоторые сборные (также европейские, то есть наиболее сильные), что де-факто будет означать срыв ЧМ. Каким будет тогда удар по репутации страны – объяснять излишне (он будет на самом деле гораздо сильнее, чем в случае разгрома ДНР и ЛНР). И если Россия втянется, хотя бы в очень ограниченном масштабе («иловайско-дебальцевском»), в войну напрямую, нам гарантирован именно худший вариант.



При этом, конечно, надо понимать, что для нынешнего российского руководства (которое, очевидно, останется таковым и летом 2018 года) ЧМ является чрезвычайно важным проектом во всех аспектах, включая личный. Соответственно столь грубое покушение на него будет воспринято исключительно болезненно, что может обернуться очень нехорошими последствиями для непосредственных организаторов покушения. Донбасские ополченцы могут получить приказ «стиснуть зубы да терпеть», помощь им будет гарантирована. 7 июля закончатся четвертьфиналы, после чего на ЧМ останутся всего четыре команды, которым останется сыграть всего четыре матча, все – в Москве и Питере, туда же переедут все оставшиеся в стране иностранные болельщики, журналисты и чиновники. В этой ситуации можно уже будет начинать масштабную подготовку к ответу и беспрепятственно включать «военторг». А вечером 15 июля, когда капитан команды-победительницы (опять, наверное, Германии) поднимет над головой Кубок мира, руки у Москвы будут полностью развязаны. И дело может не ограничиться официальным признанием Россией независимости ДНР и ЛНР (причем с границами не по сегодняшней линии фронта, а в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей), но и коснуться судьбы деятелей киевского режима. Тем более если уж в Кремле решат воевать напрямую, не скрываясь, то удары можно будет наносить через всю российско-украинскую границу, которая в этот момент будет «открыта настежь» (все боеспособные части ВСУ будут задействованы в Донбассе). «Волшебные» «Джавелины» Киеву уж точно не помогут, Россия их даже не заметит. Военная машина США готовится к решающей перезагрузке



НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ЧУДО



Нынешним руководителям Украины абсолютно наплевать на свою страну и ее народ, но вот собственную жизнь, причем прекрасно обеспеченную, они ценят очень сильно. Перспектива потерять абсолютно все вряд ли их вдохновляет, что станет сильным сдерживающим фактором для реализации вышеописанного сценария.



Есть, правда, на Украине человек гораздо менее осторожный, к тому же имеющий опыт развязывания очень похожей по сценарию войны, причем также приуроченной к важнейшему спортивному мероприятию. Это Михаил Саакашвили. Оказавшись во главе Украины, он будет способен на любую авантюру. Но за оставшиеся до ЧМ менее полугода сделать его легитимным (хотя бы внешне) президентом страны все-таки крайне проблематично. Да и поведение самого Саакашвили уж слишком противоречиво, что свидетельствует о нехватке ресурсов для свержения Порошенко и/или о серьезнейших проблемах с психикой (возможно, из-за каких-то специфических пристрастий).



Впрочем, если бы президентом США сейчас была Хиллари Клинтон, реализация военного сценария (под чьим руководством – уже не столь важно) была бы почти гарантирована. Но в Белом доме находится Дональд Трамп. Уже понятно, что он в этом здании человек совершенно случайный, руководить страной и противостоять американскому истеблишменту он не способен. Но пока он все же президент, что дает ему огромные полномочия. Поэтому он хотя и тащится за истеблишментом, но в целом ряде вопросов серьезно его тормозит. В частности, это относится и к вопросу «сдерживания России». Есть большие сомнения в том, что Трамп с энтузиазмом одобрит военный вариант срыва ЧМ. Европе же война не нужна ни в каком варианте. Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишинёве. Молдову готовят к гибридной войне с Россией



Таким образом, силовой сценарий в Донбассе во время ЧМ отнюдь не исключен, но и отнюдь не гарантирован. Возможно, Запад ограничится развитием допингового фарса, уже испытанного и отработанного.



Совершенно точно можно сказать только одно: никакого праздника из ЧМ у нас не получится, нам его максимально испортят. Это вполне логично – за что боролись, на то и напоролись.



Теоретически нельзя исключать войны в Донбассе, приуроченной не к ЧМ, а к президентским выборам в России, но это неудобно по климатическим условиям (ВСУ будет трудно наступать в феврале-марте) и на самом деле бессмысленно по политическим соображениям. Удар по выборам будет наноситься в Сирии. Есть очень сильные подозрения, что новогоднюю атаку на Хмеймим организовали как минимум не только исламские боевики, как максимум – они вообще не при чем, а атаку провели люди, не имеющие отношения ни к исламу, ни к Сирии. Москва сама подставилась под этот вариант своим, мягко говоря, преждевременным предвыборным пиаром насчет «полной победы» и «вывода большей части войск». Поэтому здесь «распределение ролей» очевидно: Сирия для выборов, Донбасс для ЧМ.



Утешает лишь то, что, как было сказано, 15 июля 2018 года мы перестанем быть заложниками ЧМ и большого спорта вообще как в политическом, так и в экономическом смысле. Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске по своим масштабам и значению не идет ни в какое сравнение с уже прошедшими в России Олимпийскими играми и чемпионатами мира. Новых крупных международных соревнований на нашей территории и соответственно бессмысленной нагрузки на бюджет страны в обозримом будущем не предвидится. И можно будет хотя бы попытаться заняться чем-нибудь более полезным и осмысленным. Существует мрачная шутка о том, как некий человек работает на том свете вентилятором – то есть постоянно переворачивается в гробу из-за вопиющего попрания того, что он делал на этом свете. Видимо, в наибольшей степени это относится к основателю современного олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену.От тех высоких, светлых и чистых олимпийских идеалов, которые более века назад отстаивал Кубертен, давно уже ничего не осталось нигде в мире. Большой спорт превращен, во-первых, в гигантский бизнес, во-вторых, не просто в мощнейший политический фактор, но, по сути, в легальный заменитель войны. В годы противостояния идеологических систем особенно заметна была политическая составляющая большого спорта, с начала 90-х на первое место вышел бизнес. Но затем вернулась и политика.В России, как и ранее в СССР, успехи в спорте традиционно воспринимаются как одно из важнейших доказательств успешности и состоятельности страны в целом. Соответственно государственная власть и пропаганда традиционно максимально раскручивали отечественные спортивные достижения. По возможности это делалось даже в тяжелейшие для страны 90-е годы. В ХХI веке, когда пошли вверх нефтяные цены, советский подход к спорту высоких достижений вернулся почти полностью. Кроме того, Москва стала бороться (причем успешно) за проведение в России максимального количества значимых спортивных соревнований – чемпионатов мира по наиболее популярным видам спорта, а также Олимпийских игр.По-видимому, в Кремле решили, что это поможет нам кардинально улучшить свой имидж и «войти в цивилизованный мир» на собственных условиях. Получилось, однако, нечто обратное: истратив на все это гигантские деньги, Россия сама себя сделала заложником большого спорта.Тяжелейший экономический кризис в Греции, который до сих пор не закончился, случился в первую очередь из-за проведения в этой стране Олимпийских игр 2004 года. Огромные вложения в Игры не окупились даже наполовину, большая часть олимпийских сооружений в Афинах сейчас заброшена. Мы, видимо, до подобной экономической катастрофы из-за спортивных проектов не дойдем, но в целом экономический эффект от проведения в России многочисленных спортивных соревнований будет примерно таким же, как и в Греции. Это заведомо будет относиться и к будущему чемпионату мира (ЧМ) по футболу. Зачем нужны стадионы мирового уровня в Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Сочи, где нет и не предвидится клубов РФПЛ? Почему при этом ЧМ не будет проходить в Краснодаре, где есть прекрасный стадион, построенный на средства бизнесмена Сергея Галицкого, а не на бюджетные деньги? Много ли болельщиков придет 15 июня в Питере на матч Марокко–Иран? А 28 июня в Саранске на матч Тунис–Панама? Все эти вопросы – чисто риторические. Об окупаемости ЧМ не может быть и речи. Но проблемы из-за спорта у нас, как видно, появляются не только в экономике.Вышеупомянутое превращение большого спорта в бизнес и в политический фактор естественным образом породило стремление спортсменов, тренеров и чиновников (не только собственно спортивных) во всех основных спортивных державах к достижению результата любой ценой. И это притом, что во многих видах спорта рекордные достижения уже находятся на пределе физических возможностей человека. Отсюда возник его величество Допинг, который окончательно перечеркивает те самые олимпийские идеалы имени Кубертена. Но и борьба с допингом, особенно обострившаяся в последние два десятилетия, перечеркивает их ничуть не меньше. Если медали Олимпийских игр или чемпионатов мира можно отнять через много лет задним числом, это делает соревнования, по сути, бессмысленными. Через какое-то время понимание этого факта оформится окончательно, разрушив большой спорт в его нынешнем виде. А пока борьба с допингом тоже используется в политических целях.О том, к чему пришли отношения России и Запада за постсоветский период и почему так случилось, было описано в статье «Россия и Запад остаются антагонистами» («НВО», 15.12.17). Крым и Украина на самом деле стали лишь поводом, дело в любом случае шло к полному разрыву. После которого Запад начал применять к России методы, испытанные в борьбе с поздним СССР (экономические и информационные). Не понимая того, что нынешняя Россия хотя формально и слабее СССР, но фактически гораздо устойчивее его («Призрак СССР бродит по России», «НВО» от 03.11.17). Заметив, что ни капитулировать, ни разваливаться Россия не собирается, Запад задействовал весьма чувствительную для Москвы сферу спорта. Было решено нанести удар по российским спортивным достижениям, чтобы российский народ расстроился и сверг, наконец-то, антинародный режим. Тут опять же налицо полное непонимание российского менталитета (подавляющее большинство россиян, интересующихся данным вопросом, будут лишь еще больше ненавидеть Запад). Но речь не только об этом.Когда США с союзниками в 2003 году вторгались в Ирак, одной из их целей, безусловно, было установление в этой стране свободы и демократии. Американцы не поняли, что свободу нельзя установить силой – средство настолько входит в противоречие с целью, что уничтожает цель. Что мы и наблюдаем в Ираке сегодня.То же можно сказать и про действия WADA и МОК по «борьбе с российским допингом». Прекрасно понятно, что многие российские спортсмены действительно принимали допинг (вообще-то отнюдь не только российские, но говорить о западных двойных стандартах уже даже утомительно) с ведома своих тренеров, а возможно, и каких-то чиновников. Именно они и должны быть наказаны. Но наказывать тех спортсменов, чья вина не доказана, а также страну в целом – это торжество не законности, а, совсем наоборот, полного беззакония. Лет 30 назад, в разгар перестройки и гласности, нас долго и упорно учили, что коллективная ответственность возможна только при тоталитарном режиме, а в правовом демократическом государстве наказывают исключительно тех конкретных лиц, чья вина безусловно доказана. Оказывается, в этом нас тоже обманули. И как нельзя навязать свободу силой, так нельзя победить беззаконие беззаконием и несправедливостью. Средство и в этом случае уничтожает цель.Если кто-то сомневался в том, что решение МОК по России является чисто политическим, а допинг вообще не при чем, эти сомнения развеял Майкл Макфол, бывший помощник президента Обамы в Совете национальной безопасности и бывший же посол США в России. 7 декабря 2017 года, через два дня после указанного решения МОК, он написал в Washington Post, что после этого решения россияне обязаны начать оказывать давление на Путина и правительство, чтобы те принимали правильные решения. Подобная простодушная наглость даже немного восхищает. И позволяет полностью избавиться от иллюзий и сомнений. Как и тот факт, что целый ряд федераций по отдельным зимним видам спорта допустил к своим соревнованиям тех российских спортсменов, которых пожизненно отстранил от Олимпийских игр МОК, потому что не нашел никаких доказательств их вины.Насколько правильным является решение Кремля принять условия МОК по поводу нашего участия в Олимпийских играх 2018 года в «нейтральном статусе» – вопрос крайне сложный и неоднозначный. Безусловно, жалко тех спортсменов, которые никакого допинга не принимали и пострадали от западного скотства. Но любое проявление слабости, к сожалению, провоцирует оппонента лишь на усиление давления. Нет ни малейших сомнений, что следующей целью этого давления станет ЧМ-18. Он и так, как было сказано выше, чрезвычайно дорого нам обойдется в самом прямом, экономическом смысле. Но явно не только в нем.Уже сейчас нам и здесь начали «шить» допинг. Это выглядит совершенно неприличным фарсом и полным саморазоблачением организаторов «борьбы». Во-первых, в игровых видах спорта в отличие от соревновательных прием допинга практически не имеет смысла. Во-вторых, достижения нашей футбольной сборной на протяжении последних 10 лет настолько «выдающиеся», что говорить применительно к ней про допинг как-то уж совсем «за пределами добра и зла». Но поскольку вопрос является политическим и истина никого не интересует, совершенно не исключен вариант лишения российской сборной на домашнем чемпионате (!) флага и гимна и/или дисквалификации нескольких сильнейших игроков (тем более что мы сами провоцируем ФИФА на этот вариант нынешней «олимпийской капитуляцией»). Может в связи с ЧМ возникнуть и вариант самой настоящей войны – в Донбассе.Нынешний украинский режим вызывает на Западе все более открытое раздражение. Уже совершенно невозможно не видеть того, что единственные «европейские ценности», коим действительно привержены представители этого режима, включая самого президента, – это различные финансовые инструменты ЕС. Очевидно, что режим Порошенко откровенно преступен, а все, кто его политически и экономически поддерживает (в первую очередь Запад), автоматически становятся его подельниками. Украина не смогла стать ни эффективным инструментом против России, ни вдохновляющим примером для российских граждан, при этом успешно и без всякой отдачи поглощает западную помощь миллиардами долларов и евро. Над Порошенко и его соратниками нависла реальная угроза того, что их на Западе всерьез перестанут любить и захотят кем-нибудь заменить, да еще и строго наказать.В такой ситуации спасением для Порошенко может стать война. Идеальным вариантом было бы приурочить эту войну к ЧМ-18. Речь идет о возобновлении активных боевых действий в Донбассе. Целью их будет полная ликвидация ДНР и ЛНР в стиле хорватской операции «Буря» в 1995 году с ликвидацией Сербской Краины.Несмотря на множество проблем и недостатков, ВС Украины вполне способны просто задавить ополченцев Донбасса массой, как это почти случилось летом 2014 года. В случае ликвидации ДНР и ЛНР Порошенко приобретет полную индульгенцию за все прошлые и будущие деяния как внутри страны, так и на Западе, по крайней мере до конца своего первого президентского срока (весной 2019 года). Россия же получит сокрушительный удар по своей репутации брутального победителя, завоеванной в последние 10 лет (хотя в чисто практическом плане ущерб для России был бы, откровенно говоря, не слишком велик, Сирия для нас гораздо важнее Донбасса).Если же Россия начнет оказывать помощь Донбассу хотя бы в режиме «военторга», это будет совершенно невозможно скрыть в условиях массового заезда в страну иностранных спортсменов, чиновников, журналистов, болельщиков. Тем более что целых пять матчей ЧМ-18 пройдут прямо рядом с линией фронта – в Ростове-на-Дону. 17 июня здесь сыграют Швейцария с Бразилией, 20 июня – Саудовская Аравия с Уругваем (наши соперники по группе), 23 июня – Мексика с Республикой Корея, 26 июня – Хорватия с Исландией, 2 июля в Ростове-на-Дону состоится матч 1/8 финала, в котором Англия или Бельгия будет играть против Колумбии или Польши. Кроме того, по шесть матчей пройдут в Нижнем Новгороде и Самаре, четыре – в Волгограде, где развернуты крупные группировки ВС РФ.Если иностранцы увидят, что Россия хотя бы в каком-то варианте втягивается в донбасский конфликт, в лучшем случае нам грозит массовый отъезд болельщиков, в первую очередь – наиболее состоятельных, европейских, что окончательно сделает ЧМ полностью провальным в экономическом плане. В худшем случае турнир могут покинуть некоторые сборные (также европейские, то есть наиболее сильные), что де-факто будет означать срыв ЧМ. Каким будет тогда удар по репутации страны – объяснять излишне (он будет на самом деле гораздо сильнее, чем в случае разгрома ДНР и ЛНР). И если Россия втянется, хотя бы в очень ограниченном масштабе («иловайско-дебальцевском»), в войну напрямую, нам гарантирован именно худший вариант.При этом, конечно, надо понимать, что для нынешнего российского руководства (которое, очевидно, останется таковым и летом 2018 года) ЧМ является чрезвычайно важным проектом во всех аспектах, включая личный. Соответственно столь грубое покушение на него будет воспринято исключительно болезненно, что может обернуться очень нехорошими последствиями для непосредственных организаторов покушения. Донбасские ополченцы могут получить приказ «стиснуть зубы да терпеть», помощь им будет гарантирована. 7 июля закончатся четвертьфиналы, после чего на ЧМ останутся всего четыре команды, которым останется сыграть всего четыре матча, все – в Москве и Питере, туда же переедут все оставшиеся в стране иностранные болельщики, журналисты и чиновники. В этой ситуации можно уже будет начинать масштабную подготовку к ответу и беспрепятственно включать «военторг». А вечером 15 июля, когда капитан команды-победительницы (опять, наверное, Германии) поднимет над головой Кубок мира, руки у Москвы будут полностью развязаны. И дело может не ограничиться официальным признанием Россией независимости ДНР и ЛНР (причем с границами не по сегодняшней линии фронта, а в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей), но и коснуться судьбы деятелей киевского режима. Тем более если уж в Кремле решат воевать напрямую, не скрываясь, то удары можно будет наносить через всю российско-украинскую границу, которая в этот момент будет «открыта настежь» (все боеспособные части ВСУ будут задействованы в Донбассе). «Волшебные» «Джавелины» Киеву уж точно не помогут, Россия их даже не заметит.Нынешним руководителям Украины абсолютно наплевать на свою страну и ее народ, но вот собственную жизнь, причем прекрасно обеспеченную, они ценят очень сильно. Перспектива потерять абсолютно все вряд ли их вдохновляет, что станет сильным сдерживающим фактором для реализации вышеописанного сценария.Есть, правда, на Украине человек гораздо менее осторожный, к тому же имеющий опыт развязывания очень похожей по сценарию войны, причем также приуроченной к важнейшему спортивному мероприятию. Это Михаил Саакашвили. Оказавшись во главе Украины, он будет способен на любую авантюру. Но за оставшиеся до ЧМ менее полугода сделать его легитимным (хотя бы внешне) президентом страны все-таки крайне проблематично. Да и поведение самого Саакашвили уж слишком противоречиво, что свидетельствует о нехватке ресурсов для свержения Порошенко и/или о серьезнейших проблемах с психикой (возможно, из-за каких-то специфических пристрастий).Впрочем, если бы президентом США сейчас была Хиллари Клинтон, реализация военного сценария (под чьим руководством – уже не столь важно) была бы почти гарантирована. Но в Белом доме находится Дональд Трамп. Уже понятно, что он в этом здании человек совершенно случайный, руководить страной и противостоять американскому истеблишменту он не способен. Но пока он все же президент, что дает ему огромные полномочия. Поэтому он хотя и тащится за истеблишментом, но в целом ряде вопросов серьезно его тормозит. В частности, это относится и к вопросу «сдерживания России». Есть большие сомнения в том, что Трамп с энтузиазмом одобрит военный вариант срыва ЧМ. Европе же война не нужна ни в каком варианте.Таким образом, силовой сценарий в Донбассе во время ЧМ отнюдь не исключен, но и отнюдь не гарантирован. Возможно, Запад ограничится развитием допингового фарса, уже испытанного и отработанного.Совершенно точно можно сказать только одно: никакого праздника из ЧМ у нас не получится, нам его максимально испортят. Это вполне логично – за что боролись, на то и напоролись.Теоретически нельзя исключать войны в Донбассе, приуроченной не к ЧМ, а к президентским выборам в России, но это неудобно по климатическим условиям (ВСУ будет трудно наступать в феврале-марте) и на самом деле бессмысленно по политическим соображениям. Удар по выборам будет наноситься в Сирии. Есть очень сильные подозрения, что новогоднюю атаку на Хмеймим организовали как минимум не только исламские боевики, как максимум – они вообще не при чем, а атаку провели люди, не имеющие отношения ни к исламу, ни к Сирии. Москва сама подставилась под этот вариант своим, мягко говоря, преждевременным предвыборным пиаром насчет «полной победы» и «вывода большей части войск». Поэтому здесь «распределение ролей» очевидно: Сирия для выборов, Донбасс для ЧМ.Утешает лишь то, что, как было сказано, 15 июля 2018 года мы перестанем быть заложниками ЧМ и большого спорта вообще как в политическом, так и в экономическом смысле. Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске по своим масштабам и значению не идет ни в какое сравнение с уже прошедшими в России Олимпийскими играми и чемпионатами мира. Новых крупных международных соревнований на нашей территории и соответственно бессмысленной нагрузки на бюджет страны в обозримом будущем не предвидится. И можно будет хотя бы попытаться заняться чем-нибудь более полезным и осмысленным. Автор: Александр Храмчихин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 319 Источник Похожие новости На границе турки ходят хмуро: курды окопались в Сирии Боги войны вчерашнего дня О спорт, ты – война!

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