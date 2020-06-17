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О спаде и банкротствах в Европе

17 июня 2020, 21:00  •  76 • В мире
На Западе делают мрачные прогнозы
Символическое фото поместила итальянская Il Giornale. На центральной площади Милана стоят, соблюдая социальную дистанцию, бастующие таксисты в масках на фоне макета гроба, на крышке которого нарисован крест и написано: «Такси». Так они выразили протест против массовых банкротств в Италии в связи с эпидемией коронавируса. Подобная ситуация складывается не только в этой стране.
Как сообщила 16 июня французская Le Monde, вирусно-экономический кризис вызовет особенно резкое увеличение числа банкротств cо второй половины года. Согласно исследованию кредитного страховщика Coface, на которого ссылается газета, к концу 2021 года количество банкротств во Франции должно увеличиться на 21%; банкротства затронут более 60 000 компаний, предоставляющих почти 200 000 рабочих мест. В Испании, утверждает французская газета, крах ждёт 22% предприятий, в Великобритании – 37%, в Италии – тоже 37%, в Нидерландах – 36%. Кризис затронет даже более мощную экономику Германии, там обанкротятся 12% предприятий.
В Испании власти отчаянно пытаются спасти сильно пострадавшую туристическую отрасль. 17 июня испанское правительство утвердило план помощи туристическим компаниям на сумму 2,5 млрд евро. Однако надежд на то, что в Европу в скором времени вернутся, например, китайские туристы, которые в последнее время стали частыми гостями Старого Света, в этом году мало.
Тяжелые времена ждут Грецию. Как говорится в предварительном отчёте министерства финансов этой страны, опубликованном 15 июня, бюджетные показатели в стране упали на 7% в марте и на 17,2% – в апреле, в результате чего в мае государственный бюджет недополучил 1 143 млрд. евро.
Сбавил пары локомотив экономики Европы – Германия. «Распространение коронавируса обернется в этом году для немецкой экономики существенными проблемами», – предупреждал, как только началась эпидемия, глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер. Как пишет Deutsche Welle, речь идёт о вынужденном простое в Китае местных и немецких фирм, сокращении торговли КНР с соседними азиатскими странами, широкомасштабных ограничениях передвижения, обвале спроса в туристической сфере и в розничной торговле. Жёсткие, но нередко противоречивые карантинные меры, введённые как центральными китайскими властями, так и местными, нарушили отлаженные цепочки поставок. От этого ощутимо страдают и немецкие фирмы в КНР, и компании в Германии, получающие от китайских поставщиков сырьё, компоненты, запчасти, готовую продукцию.
Вместе с тем ФРГ первой среди крупных европейских стран объявила о начале программы выхода из кризиса, состоящей из дополнительных расходов, сокращений налогов и финансовой помощи бизнесу, оцениваемой в общей сложности в 130 млрд евро. С 1 июля до конца 2020 года НДС в Германии будет снижен с 19 до 16%, льготная ставка – с 7 до 5%. Министр экономики Петер Альтмайер назвал меры правительства «крупнейшей стимулирующей программой всех времён». Однако у других европейских государств нет таких ресурсов, как у Германии, и даже помощь со стороны ЕС может оказаться недостаточной.
Потрясения ждут тихую, благополучную Швейцарию. Как считает директор Центра по исследованиям конъюнктуры (KOF) при Высшей технической школе Цюриха Ян-Эгберт Штурм, в первом полугодии 2020 года валовой внутренний продукт Швейцарии снизится и может упасть на 2,3%. Спад продолжится и во втором полугодии.
Главный социальный итог экономических невзгод Европы заключается в том, что бедные станут ещё беднее, а богатые, конечно, останутся богатыми.
Американское агентство Bloomberg прогнозирует линию экономической политики Германии: «Это государство, учитывая хорошую финансовую отчётность и недавно снятый запрет со стороны Евросоюза на государственную помощь, введёт мощные инъекции капитала в отечественные фирмы и проведёт национализацию в некоторых отраслях», что поможет стране выйти из кризиса с относительно небольшими потерями.
Остальным придётся сложнее. «Вполне вероятно, – пишет Bloomberg,после окончания кризиса многие недокапитализованные компании из стран с высокой долговой нагрузкой столкнутся с конкуренцией со стороны более сильных иностранных фирм, поддержанных государством, так что рынки будут крайне далеки от «одинаковых условий», за которыми гонятся власти ЕС. В результате страны-должники ослабнут ещё больше». Произойдёт передел собственности.
Агентство ВВС рисует ещё более мрачную картину: «Коронавирус поставил мировую экономику на грань кризиса, и он может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на быстрое выздоровление планеты тают с каждым днем, а счет за лечение растет на глазах. Вирус уже обошелся миру в десятки миллиардов долларов, и это только начало, предупреждают экономисты. Если до закрытия Европы и США на карантин и обрушения финансовых и сырьевых рынков эксперты осторожно предсказывали замедление прироста богатства в мире, то сейчас большинство сходится во мнении, что мир станет беднее».
Заглавное фото: Очередь безработных в Мадриде к бюро занятости
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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