О современном европейском фашизме

Несмотря на уроки Второй мировой, Европа окончательно не распрощалась с нацизмом, она снова плодит это зло

В европейских странах, оказавшихся после войны в американо-британской зоне оккупации, бывшие высокопоставленные нацисты и коллаборационисты нередко вместо тюрем попадали в комфортабельные кресла. Современная Европа похожа на нерадивую хозяйку, забывающую вымести затаившихся по углам пауков, – она снова может породить нацизм. К тому есть немало исторических предпосылок.

Нацистский генерал Адольф Хойзингер занял в своё время пост председателя Военного комитета НАТО. Лютовавшие на Восточном фронте Эрих фон Манштейн и Гейнц Гудериан стали советниками по обороне в правительстве ФРГ. Рейнхард Гелен – основатель спецслужб ФРГ. Деловыми связями с нацистами не брезговали знаменитая Коко Шанель, основатель компании l’Oreal Эжен Шюллер (сегодня его внучка Франсуаза Бетанкур-Майерс – самая богатая женщина мира с состоянием $53,3 млрд.), концерны BMW, Robert Bosch GmbH, Bertelsmann и др.

В октябре 2018 года Европарламент специальной резолюцией призвал страны ЕС к запрету организаций неонацистского, расистского и ксенофобского толка, зачем-то включив в резолюцию защиту прав ЛГБТ. Представителям Европарламента не хочется вспоминать о многочисленных «сплетениях» гомосексуализма и нацизма. А немецкий философ Теодор Адорно был, между прочим, убеждён, что «типичная авторитарная личность, составляющая социально-психологическую базу фашизма, – садомазохистский гомосексуал, испытывающий потребность в том, чтобы беспрекословно подчиняться вождю». Первые нацистские кружки появились в среде гомосексуалистов, собиравшихся в пивных и других подобных заведениях; лидер штурмовиков СА Эрнст Рем был открытым гомосексуалистом.

Ныне в Европе имеет место откровенная подмена понятий. Брюссель клеймит как неонацистские партии и организации, не имеющие ничего общего с нацизмом, но выступающие против неконтролируемого приёма мигрантов и ЛГБТ-пропаганды. В списках неонацистов оказались французский «Народный фронт» Мари Ле Пен и итальянская «Лига Севера» Маттео Сальвини, выступающие с позиций евроскептицизма против господства США. При этом в самих США легально действует Американская нацистская партия, но брюссельских правозащитников это не волнует.

Европа благосклонно взирала, как премьер Польши Матеуш Моравецкий в 2018 году возлагал цветы на могилу карателей Свентокшицкой бригады – польского антисоветского бандформирования, сотрудничавшего с гестапо и вермахтом. Однако в Брюсселе заговорили об угрозе фашистской диктатуры, как только Варшава вздумала провести реформу судов и СМИ, чтобы ограничить влияние наднациональных структур ЕС.

Европейская пресса называет фашистом венгерского премьера Виктора Орбана не за призыв чтить память венгров, сражавшихся на Дону с Красной армией (о подвигах тех «героев» помнят на воронежской земле до сих пор), – Орбана клеймят как фашиста за отказ принять мигрантов из Африки.

В Генассамблее ООН демократическая Европа практически в полном составе воздерживается от голосования по предложенной Россией резолюции, осуждающей героизации нацизма.

В ежегодном докладе МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» говорится : «Не может не тревожить устойчивый рост числа ксенофобских и расистских инцидентов, проявлений агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости на пространстве Европейского союза, в США и Канаде, на Украине и др. стран, где бездействие по пресечению проявлений расизма и нетерпимости оправдывается ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения».

В бельгийском Зуделгеме на месте содержания пленных латышских эсэсовцев в их честь открыт памятник. Администрация местной коммуны заявила, что памятник подчёркивает «исторические связи» между Бельгией и Латвией и заставляет «вспомнить о легионерах с чисто человеческих позиций».

В Бельгии открыто действуют неофашистские организации – Vlaamse Militanten Orde (Фламандский боевой порядок), Racial Volunteer Force (Расовая добровольная сила) и другие.

В Болгарии семнадцатый год подряд проходило факельное шествие «Луков марш» в память о болгарском коллаборационисте генерале Х. Лукове. И только в 2020 году власти запретили этот марш, назвав его «грубым покушением на память о холокосте и его невинных жертвах».

В Германии в день рождения Гитлера в прошлом году прошёл рок-фестиваль «Щит и меч», организованный заместителем председателя Национал-демократической партии Германии (НДПГ) Т. Хайзе.

В итальянском городе Сало (коммуна Брешиа) за лидером фашистов Бенито Муссолини сохраняется звание почётного гражданина, полученное дуче в 1924 году.

В Нидерландах крупнейшему в мире судну-катамарану присвоили имя голландского эсэсовца Питера Схелмы Хееремы (после резкого общественного резонанса всё же переименовали). С 1971 года в стране легально действует неонацистская организация "Нидерландский народный союз", выступающая за введение в школах предмета «национализм».

В Румынии называют улицы и учебные заведения уже не только в честь маршала Антонеску, напавшего на СССР вместе с Гитлером 22 июня 1941 г., но и других румынских военных преступников – министра пропаганды в правительстве Антонеску Никифора Крайника, заместителя министра финансов Мирчи Вулканеску. При поддержке румынского президента, этнического немца Клауса Йоханниса Демократическому форуму немцев Румынии (ДФНР) возвращены имущественные права на 100 объектов недвижимости в уезде Сибиу. ДФНР – правопреемник Deutsche Volksgruppe in Rumänian, запрещённой в 1944 году за симпатии к Гитлеру.

Власти Финляндии отказались приносить извинения после публикации доклада «Финские добровольцы СС и зверства против еврейского населения, гражданских лиц и военнопленных на Украине и на Кавказе в 1941-1943 гг.», составленного при участии Национального архива Финляндии. Министр обороны Ю. Ниинистё заявил, что нельзя обвинять в зверствах всех финских легионеров СС. «Мы, финны, не такие»…

«Ты – наш, мы – навеки твои!» – девиз членов Словацкого движения возрождения во главе с Робертом Швецом, который они произносят перед портретом Йозефа Тисо, словацкого союзника Гитлера. Швец намерен превратить движение в политическую партию для участия в парламентских выборах. МВД Словакии констатирует рост преступлений по статье «экстремизм по расовым мотивам». В 2015 году было зафиксировано 30 таких эксцессов, в 2018-м – уже 159.

В Швеции нет закона, позволяющего привлечь к ответственности шведских добровольцев «Ваффен СС». Ранее официальный Стокгольм каялся за выдачу в 1945 году советскому правосудию латышей, литовцев и эстонцев, сотрудничавших с гитлеровским режимом.