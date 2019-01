О совещании в Министерстве обороны Австрии

Большинство экспертов ожидают обострения противостояния с Россией

В Министерстве обороны Австрии 18 января состоялась конференция по вопросам безопасности в 2019 г. По итогам блиц-опроса, наибольшую угрозу участники этого мероприятия видят в кибернападениях, затем следуют неконтролируемая миграция и катастрофы. В своем выступлении министр обороны и спорта Австрии Марио Кунасек (Австрийская партия свободы) счёл не актуальной идею создания европейской армии: «Европейская армия не нужна. Для этого нет ни политической воли, ни правовых оснований».

Напомним, что в середине ноября 2018 года Ангела Меркель публично поддержала идею создания европейской армии, высказанную ранее французским президентом, а Дональд Трамп счёл эту идею «оскорбительной». В Евросоюзе нет единого мнения по предложению Макрона. Группа немецких и британских экспертов (из Германского общества внешней политики DGAP и Международного института стратегических исследований IISS) представила доклад Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit, вывод которого сводится к неспособности европейцев создать дееспособную армию собственными силами, тем более после Брексита.

Авторы доклада смоделировали несколько гипотетических ситуаций, в т. ч. разведение воюющих сторон на Кавказе, и утверждают, что с такими задачами Евросоюз не справится. Доклад был опубликован за несколько дней до высказывания Ангелы Меркель с поддержку создания европейской армии.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступившая на совещании в Австрии, по поводу создания европейской армии высказалась туманно: «Надеюсь, что когда-нибудь мои дети увидят воплощение этой идеи». Вместе с тем Ляйен поддержала создание европейского оборонительного союза и заявила, что европейское решение проблем безопасности должно стать не исключением, а правилом.

На совещании выступили более 30 экспертов. Большинство из них ожидают обострения противостояния с Россией. Особое внимание привлек доклад профессора берлинского университета им. Гумбольдта автора множества монографий по теории и истории войн Херфрида Мюнклера. Самым серьезным вызовом для международной безопасности немецкий профессор назвал отказ США под лозунгом America first от роли защитника мирового порядка. Мюнклер ожидает ослабление роли ООН с последующим разделом мира на сферы влияния. Его главный вывод заключается в том, что прежнего четкого разделения на состояние мира и войны в дальнейшем не будет; мир все чаще оказывается в состоянии «ни мира, ни войны». Европейцам необходимо располагать своими возможностями, чтобы не обращаться каждый раз к Соединённым Штатам. В интересах собственной безопасности Европе следовало бы «заинтересовать» Россию в стратегической кооперации с целью стабилизации положения вдоль внешних границ Евросоюза: на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Украине, считает профессор Херфрид Мюнклер. До сих пор ЕС пренебрегал такими возможностями.