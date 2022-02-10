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О состоянии Жириновского впервые официально высказались в ЛДПР
10 февраля 2022, 12:40 • 107 • Политика
Владимир Жириновский проходит лечение в московской больнице. Лишь спустя неделю после госпитализации в ЛДПР решили официально высказаться о его состоянии.
Спустя неделю после госпитализации Владимира Жириновского в ЛДПР всё же решили высказаться о состоянии здоровья своего лидера. Накануне поступала самая противоречивая информация. Одни источники настаивали, что Владимир Жириновский в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Другие, напротив, говорили, что Жириновский чувствует себя хорошо.
Пресс-служба партии настаивает, что самочувствие у политика нормальное:
Известно, что лечение Владимир Жириновский проходит в московской ЦКБ. В Минздраве России его состояние оценили как стабильное. А также добавили, что всю помощь политик получает, о чём ранее сообщили "Невские новости".
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