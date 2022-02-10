О состоянии Жириновского впервые официально высказались в ЛДПР

Владимир Жириновский проходит лечение в московской больнице. Лишь спустя неделю после госпитализации в ЛДПР решили официально высказаться о его состоянии.

Спустя неделю после госпитализации Владимира Жириновского в ЛДПР всё же решили высказаться о состоянии здоровья своего лидера. Накануне поступала самая противоречивая информация. Одни источники настаивали, что Владимир Жириновский в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Другие, напротив, говорили, что Жириновский чувствует себя хорошо.

Пресс-служба партии настаивает, что самочувствие у политика нормальное:

Работает с документами и даёт поручения, - уточнили представители партии.

Известно, что лечение Владимир Жириновский проходит в московской ЦКБ. В Минздраве России его состояние оценили как стабильное. А также добавили, что всю помощь политик получает, о чём ранее сообщили "Невские новости".