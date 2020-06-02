О составе стелс-покрытия истребителей 5-го поколения: разработки и проблемы • 22 • Аналитика

Использование стелс-технологий, обеспечивающих малую заметность, является отличительной чертой истребителей пятого поколения. Одним из ключевых компонентов малой заметности является именно стелс-покрытие.





Что представляют собой стелс-покрытия

Радиопоглощающие покрытия и материалы (РПМ) – это и есть те самые стелс-покрытия, которые придают самолету эффект меньшей заметности. Одним из наиболее распространенных стелс-покрытий является iron ball paint. Этот состав содержит микроскопические сферы, покрытые магнитным составом. Эффект действия прост: излучение локаторов превращается в тепло, что позволяет уменьшить заметность объекта. Подобным материалом был покрыт разведывательный самолет SR-71 Blackbird.



Резонансные покрытия обладают толщиной в ¼ длины волны, что позволяет отражать излучение от внешней и внутренней поверхностей покрытия. Что же касается нерезонансных покрытий, то они рассеивают излучение или отражают его в разных направлениях.







По понятным причинам, ни в России, ни в США особо не афишируются технологии, используемые при создании новейших истребителей. И, тем не менее, определенная информация о них, включая и состав снижающих заметность покрытий, попадает в прессу. Так, еще год назад стало известно, что новое стелс-покрытие получила кабина российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57. В «Ростехе» заверили, что новый композитный материал, примененный в покрытии, на 30% снизил заметность кабины. Покрытие увеличивает в 2 раза поглощение радиолокационных волн.







Стелс-покрытие наносится на фонари самолетов Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К. Оно представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70-90 нм. Благодаря ему снижается заметность самолета для радиолокационных средств противника, а пилот истребителя защищается от теплового фактора, ультрафиолета и иных негативных воздействий. Последнее также очень важно. Поскольку покрытие в три раза снижает тепловую составляющую солнечной радиации, а воздействие на пилота ультрафиолета снижается почти в шесть раз.



Современные радиопоглощающие покрытия отличаются от применявшихся лет 10 тому назад весьма существенно. В частности, они обладают переменной по профилю толщиной, сложной структурой с меняющимися значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей и по толщине, и вдоль поверхности обшивки. Состав покрытия позволяет модифицировать падающую на него электромагнитную волну так, чтобы она не смогла передать противнику информацию, способную "раскрыть" параметры военной техники.



Большая часть поверхности самолета обрабатывается с помощью лакокрасочных технологий. А.Н. Лагарьков и М.А. Погосян в одной из своих статей отмечали важность ферромагнитных мелкодисперсных наполнителей с заданными значениями магнитной проницаемости. Также широко применяются плазменные технологии. Например, рассеивающее покрытие на фонаре кабины истребителя создается при помощи плазменно-вакуумной технологии.







Как у F-22 и F-35 появились проблемы со стелс-покрытием

В то же время, иногда стелс-покрытие создаёт дополнительные проблемы самолётам. Так произошло, в частности, с истребителями ВВС США F-22 Raptor, которые были задействованы в операции международной коалиции в Сирии. Непростой сирийский климат с его песчаными бурями привел к тому, что радиопоглощающее покрытие F-22 стало отваливаться буквально кусками. Это произошло из-за того, что покрытие стало терять прочность.



В 2019 г. Bloomberg опубликовал доклад Министерства обороны США, в котором говорилось об аналогичных проблемах со стелс-покрытием самолетов F-35B, которое также изнашивается быстрее, чем рассчитывали при его нанесении. Во время полета на сверхзвуковой скорости стелс-покрытие попросту сгорает, что превращает самолет в легкую мишень для истребителей даже четвертого поколения.



В то же время, американский летчик Уильям Флинн в интервью Defense News отметил, что с такими проблемами самолеты сталкиваются во время длительных полетов на сверхзвуковых скоростях, а в реальных боевых условиях необходимость в столь длительных полетах как правило отсутствует.



Стоит отметить, что исследования в сфере разработки новых стелс-покрытий продолжаются. Например, коллектив ученых из НИТУ «МИСиС» и Политехнического университета Турина (Италия) выдвинул проект новой стелс-маскировки, которая позволяет сигналу радара не отражаться или поглощаться, а просто проходить насквозь. То есть, достигается эффект «отсутствия объекта». Использование стелс-технологий, обеспечивающих малую заметность, является отличительной чертой истребителей пятого поколения. Одним из ключевых компонентов малой заметности является именно стелс-покрытие.Радиопоглощающие покрытия и материалы (РПМ) – это и есть те самые стелс-покрытия, которые придают самолету эффект меньшей заметности. Одним из наиболее распространенных стелс-покрытий является iron ball paint. Этот состав содержит микроскопические сферы, покрытые магнитным составом. Эффект действия прост: излучение локаторов превращается в тепло, что позволяет уменьшить заметность объекта. Подобным материалом был покрыт разведывательный самолет SR-71 Blackbird.Резонансные покрытия обладают толщиной в ¼ длины волны, что позволяет отражать излучение от внешней и внутренней поверхностей покрытия. Что же касается нерезонансных покрытий, то они рассеивают излучение или отражают его в разных направлениях.По понятным причинам, ни в России, ни в США особо не афишируются технологии, используемые при создании новейших истребителей. И, тем не менее, определенная информация о них, включая и состав снижающих заметность покрытий, попадает в прессу. Так, еще год назад стало известно, что новое стелс-покрытие получила кабина российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57. В «Ростехе» заверили, что новый композитный материал, примененный в покрытии, на 30% снизил заметность кабины. Покрытие увеличивает в 2 раза поглощение радиолокационных волн.Стелс-покрытие наносится на фонари самолетов Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К. Оно представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70-90 нм. Благодаря ему снижается заметность самолета для радиолокационных средств противника, а пилот истребителя защищается от теплового фактора, ультрафиолета и иных негативных воздействий. Последнее также очень важно. Поскольку покрытие в три раза снижает тепловую составляющую солнечной радиации, а воздействие на пилота ультрафиолета снижается почти в шесть раз.Современные радиопоглощающие покрытия отличаются от применявшихся лет 10 тому назад весьма существенно. В частности, они обладают переменной по профилю толщиной, сложной структурой с меняющимися значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей и по толщине, и вдоль поверхности обшивки. Состав покрытия позволяет модифицировать падающую на него электромагнитную волну так, чтобы она не смогла передать противнику информацию, способную "раскрыть" параметры военной техники.Большая часть поверхности самолета обрабатывается с помощью лакокрасочных технологий. А.Н. Лагарьков и М.А. Погосян в одной из своих статей отмечали важность ферромагнитных мелкодисперсных наполнителей с заданными значениями магнитной проницаемости. Также широко применяются плазменные технологии. Например, рассеивающее покрытие на фонаре кабины истребителя создается при помощи плазменно-вакуумной технологии.В то же время, иногда стелс-покрытие создаёт дополнительные проблемы самолётам. Так произошло, в частности, с истребителями ВВС США F-22 Raptor, которые были задействованы в операции международной коалиции в Сирии. Непростой сирийский климат с его песчаными бурями привел к тому, что радиопоглощающее покрытие F-22 стало отваливаться буквально кусками. Это произошло из-за того, что покрытие стало терять прочность.В 2019 г. Bloomberg опубликовал доклад Министерства обороны США, в котором говорилось об аналогичных проблемах со стелс-покрытием самолетов F-35B, которое также изнашивается быстрее, чем рассчитывали при его нанесении. Во время полета на сверхзвуковой скорости стелс-покрытие попросту сгорает, что превращает самолет в легкую мишень для истребителей даже четвертого поколения.В то же время, американский летчик Уильям Флинн в интервью Defense News отметил, что с такими проблемами самолеты сталкиваются во время длительных полетов на сверхзвуковых скоростях, а в реальных боевых условиях необходимость в столь длительных полетах как правило отсутствует.Стоит отметить, что исследования в сфере разработки новых стелс-покрытий продолжаются. Например, коллектив ученых из НИТУ «МИСиС» и Политехнического университета Турина (Италия) выдвинул проект новой стелс-маскировки, которая позволяет сигналу радара не отражаться или поглощаться, а просто проходить насквозь. То есть, достигается эффект «отсутствия объекта». Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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