«О солидарности не может быть и речи»: как высылка российских дипломатов раскалывает единый Запад

Почти половина стран Евросоюза не подержали призыв Великобритании выслать российских дипломатов. Среди «отказников» — Австрия, Болгария, Словакия, Словения, Кипр и Португалия. Против выступила и не входящая в ЕС, но являющаяся членом НАТО Турция. В отличие от своей соседки Австралии, отказалась идти на враждебные меры по отношению к России Новая Зеландия. Исландия хотя и заявила о временной заморозке контактов на высшем уровне, на высылку сотрудников дипмиссии не решилась. В тех же странах, которые в полной мере поддержали недружественные шаги в отношении Москвы, эти действия критикует как оппозиция, так и правящие партии. Как солидарность с уходящей из ЕС Великобританией подрывает единство западных стран, выяснял RT.

«Убеждённости недостаточно»

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не намерен «поддаваться никакому давлению» и не пойдёт на высылку российских дипломатов из страны в ближайшее время. Об этом глава правительства заявил, выступая в парламенте страны.

«Мы будем ждать. Потому что словацкой стороне недостаточно одной только убеждённости в высокой правдоподобности российской ответственности», — отметил премьер.

Тем не менее, страна ЕС планирует вызвать в МИД российского посла и готова к «дальнейшим шагам».

Соответствующее заявление словацкий лидер сделал после того, как США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия и Австралия, а также 16 стран ЕС (Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и Швеция) заявили о высылке российских дипломатов. По словам лидеров этих государств, они поступили так в знак солидарности с Великобританией, обвинившей российские власти в организации покушения на сотрудника британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ранее власти Соединённого Королевства выслали из Лондона 23 российских дипломата. ЕС в свою очередь отозвал для консультаций посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера.

«Мы увидели действительную солидарность по делу Скрипаля только у одной страны — США, которая высылает 60 российских дипломатов, то есть в три раза больше, чем сама Великобритания, — заявил в интервью RT директор фонда «Прогрессивной политики» Олег Бондаренко. — Все остальные страны, надо отдать им должное, проявили солидарность, другое дело, что это была именно формальная солидарность, потому что высылка одного-двух-трёх дипломатов — как в случае с Латвией, Францией или Германией — событие не того масштаба».

Однако 11 стран ЕС пока воздержались от каких-либо недружественных жестов. Австрия, Словения, Болгария и Кипр ранее сделали заявления, что не станут оправлять российских дипработников на их родину.

«Как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов. Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией», — подчеркнул австрийский канцлер Себастьян Курц.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц

© Leonhard Foeger

Ранее с предложением сначала провести расследование по делу Скрипаля, а потом уже принимать какие-то меры, выступил его греческий коллега Алексис Ципрас.

«Неглубокая солидарность»

«Каждый случай нужно рассматривать по отдельности», — отметил в интервью RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Так, Словакия — одна из наиболее дружественных России стран, кроме того, в принятии решения о невысылке дипломатов она могла ориентироваться на соседнюю Австрию. Греция и Кипр — традиционно стремятся сохранять тесные связи с Россией.

В решении Чехии выслать российских дипломатов сказалось раздражение заявлениями российского МИД о возможной разработке в этой стране нервно-паралитического газа, использованного при отравлении Скрипаля, считает эксперт. Болгария, возможно, не решилась не ухудшать отношения с Россией после критики болгарского руководства со стороны предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла в начале марта 2018 года, когда президент страны Румен Радев поблагодарил за освобождение от турецкого ига вместе с Россией Польшу, Литву и Финляндию.

«Даже Швеция, у которой с Россией не самые лучшие отношения, выслала всего одного дипломата, это показательно, евроатлантическая солидарность оказалась не самой глубокой», — подчёркивает Трухачёв.

По информации британской газеты The Guardian, в списке тех, кто «не готов» на враждебные меры против России, также Португалия, Люксембург и Мальта. Ещё две страны — Ирландия и Бельгия — не делали пока никаких заявлений и собираются сначала провести заседания правительств.

Не стали предпринимать антироссийских шагов и в стране? формально находящейся под суверенитетом британской короны. Так, Новая Зеландия заявила, что высылать ей некого.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Reuters

© David Gray

«Хотя другие страны заявляют, что высылают работавших под прикрытием агентов российской разведки, мне сообщили, что в Новой Зеландии нет никого, кто бы подходил под это описание. Если бы они были, мы бы уже приняли меры», — подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Ещё один союзник Великобритании и США и член НАТО, Исландия, решила пойти по оригинальному пути. Высылать дипломатов она не стала. Вместо этого лидеры страны решили не ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года. Также правительство Исландии приняло решение временно приостановить все двусторонние контакты с Россией из-за инцидента в британском Солсбери. Между тем другая страна НАТО Турция заявила, что «не собирается принимать никаких решений в адрес РФ».

Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать высылку российских дипломатов из США, Канады, Австралии и ряда европейских стран. Ранее Израиль осудил покушение на Скрипаля, не сказав, впрочем, ни слова о России. Аналогичным образом поступил и ещё один союзник США — Япония.

«Дело Скрипаля и ситуация с высылкой российских дипломатов демонстрирует, что ни о какой евроатлантической солидарности или солидарности в рамках коллективного Запада речи быть не может, — заявил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Безусловно, существует антироссийское ядро в лице США. Великобритании и Брюсселя, но очень многие страны понимают, что такие действия ставят под угрозу не только отношения с Москвой, но их собственные безопасность и развитие».

Критика изнутри

С резкой критикой антироссийских действий выступили и в странах, которые решились на высылку дипломатов. Так, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, набравшей большинство голосов в рамках победившей на парламентских выборах в Италии правоцентристской коалиции, заявил, что такие действия только усиливают существующие проблемы.

Глава итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини

Reuters

© Remo Casilli

«Бойкот России, возобновление санкций и высылка дипломатов, не решат проблем, а только усугубят их», — написал политик в своём Twitter.

Boicottare Russia, rinnovare le sanzioni ed espellerne i diplomatici non risolve problemi,li aggrava.

Arrestare ex presidente della Catalogna,li aggrava.

Sanzioni e manette? Meglio il dialogo.

Voglio un governo che lavori per un futuro di pace,crescita e sicurezza, chiedo troppo? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 марта 2018 г.

«Сотрудничество в экономической сфере, энергетические и инвестиционные проекты во многих странах ЕС завязаны на наше государство. В той же Италии 200 тысяч рабочих мест ориентированы, на российский рынок», — объясняет подобные заявления Данюк.

В Германии против решения правительства Меркель выступил вице-председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.

«Высылка четырёх российских дипломатов является опрометчивой мерой и не соответствует политическим критериям, целесообразным в случае со Скрипалем», — подчеркнул в интервью газете Die Welt политик, представляющий партию, входящую в правительственную коалицию.

Джонсон: Великобритания гордится тем, что заставила другие страны выслать российских дипломатов «Решение правительства Германии выслать четырёх российских дипломатов — эскалация, в которой нет необходимости и которая не в немецких интересах, — заявил в интервью RT пресс-секретарь фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронтмайер. — В особенности поскольку нет доказательств причастности России к атаке нервно-паралитическим ядом. Вместо того, чтобы подливать масла в огонь своей антироссийской истерией Запад должен покончить с санкциями и вернуться к переговорам с Россией».

По мнению Данюка, пока внешнюю политику ЕС будут определять в Брюсселе, говорить о тотальном пересмотре отношения Европы к России не приходится.

«При этом в очередной раз подтверждается, что Европа находится в глубоком кризисе, что существуют группы государств, выступающих против мейстримной политики, навязываемой из Брюсселя и Вашингтона», — отметил эксперт.

В самой Великобритании чётких доказательств вины от правительства Мэй требуют глава Лейбористской партии Джереми Корбин и глава главной оппозиционной партии Уэльса — Plaid Cymru — Лианн Вуд.

«Я не верю в то, что Россия ответственна за этот акт. И хорошие новости в том, что большая часть британской публики склонна согласиться со мной», — заявил в интервью RT британский писатель и политик Джордж Галлоуэй.

По мнению Данюка, уменьшение политической коммуникации между Европой, США и Россией навредит в большей степени самим европейцам.

«Они не смогут постоянно поддерживать такой уровень антироссийской истерии, конвертируя это в свои внутриполитические очки», — подытожил Данюк.