О Соединённых Штатах от Балтийского до Чёрного моря

К чему игнорировать уроки истории?

Представление о суверенитете, или государственной независимости у белорусских националистов всегда сочеталось со стремлением превратить Белоруссию в протекторат – всё равно германский, польский, литовский, лишь бы государственно отделённый от России.

Это противоречивое устремление к самостоятельности и подчинению одновременно порождало в головах белорусских националистов причудливые конструкции. Таковым стал проект создания Соединенных Штатов от Балтийского до Чёрного моря, выдвинутый в 1916 г. Антоном Луцкевичем, лидером Белорусского народного комитета, организованного в оккупированной немцами Вильне.

Антон Луцкевич

Первоначально деятели белорусского движения не помышляли об отдельном государственном существовании. Например, группа «Гомон», которую составляли студенты из Белоруссии, учившиеся в Петербурге, в 1884 году выступила с идеей «пробуждения Белоруссии» «для новой самостоятельной жизни» «среди других федераций России на началах свободного соглашения с ними». Это было первое известное представление о самостоятельном существовании Белоруссии, но пока в виде автономии в составе федеративной России. Той же линии впоследствии придерживалась редакция выходившей в 1906-1915 гг. в Вильне белорусской газеты «Наша нива».

Немецкое наступление в ходе Первой мировой войны и оккупация Литвы и западной Белоруссии по линии Поставы – Сморгонь – Барановичи –Пинск существенным образом повлияли на настроение деятелей белорусского движения, оставшихся на оккупированной немцами территории. Они решили, что создались все условия, чтобы организовать независимое от России государственное устройство Литвы и Белоруссии на территории занятых немецкими войсками российских губерний.

Немецкое командование ввело на этих территориях прямое управление военной администрации для обслуживания нужд немецкой армии. Начальник германского штаба генерал Эрих Людендорф писал в воспоминаниях: «[Эта] Страна должна была сама себя прокормить и принять участие в прокормлении армии и фатерлянда, а также оказать помощь в снабжении войск и вообще нашему хозяйству в обстановке войны».

Подконтрольные немцам земли на востоке составили округ OberOst, который делился на административные районы (Курляндия, Литва и Белосток – Гродно). Население обложили налогами, принудительно использовались трудовые и природные ресурсы, был введён строгий полицейский контроль, проводились карательные акции.

Занимая земли Российской империи, германское командование объявило немцев защитниками угнетённых народов.

Эта мысль пришлась по вкусу группе белорусских националистов, квартировавших в Вильне. Они стали говорить о «насилиях» российского правительства: выводе жителей перед оккупацией, реквизициях на нужды российской армии, уничтожении или порче продуктовых запасов при отступлении. О немецких грабежах и насилиях эти белорусские деятели помалкивали. Представляя белорусов «угнетёнными», они добивались открытия белорусских школ и издания белорусских газет. В официальное употребление здесь повсюду вводился вместо русского немецкий язык, его изучение сделалось обязательным в школах. Поскольку белорусские деятели демонстрировали полную лояльность новой немецкой власти и представляли Россию оккупантом белорусских земель по ту сторону фронта, немецкая администрация дала им разрешение на их собственные средства издавать газету «Гоман», создавать свои общества, открывать учительские курсы, учреждать школы. Аналогичное разрешение получили деятели литовского нациостроительства.

В планы немцев, по воспоминаниям Людендорфа, входило создание на оккупированной территории зависимых герцогства Курляндского и Великого Княжества Литовского, которые бы присоединились к Германии посредством признания кайзера своим верховным правителем. В таком случае после войны Германия имела бы буферное государство на востоке и землю для вознаграждения своих солдат. Кроме того, с целью скорейшего выведения России из войны германское внешнеполитическое ведомство по предложению бывшего российского подданного барона фон Роппа, старалось использовать национальные группы для пропаганды раскола России изнутри. Были налажены контакты с литовскими, латышскими, польскими и еврейскими эмигрантами, проживавшими в Швейцарии, с целью образования лиги «угнетённых народов России».

Идея создания национального государства нашла самое живое сочувствие в кружке белорусских и литовских деятелей, которые активно включились в политическую деятельность, инспирированную немцами. От белорусов Вильны в ней приняли участие Антон и Иван Луцкевичи, Вацлав Ластовский, Иосиф Соловей.

9 мая 1916 г. Ластовский и Соловей подписали обращение к президенту США Вудро Вильсону в числе других представителей «угнетённых народов России». В обращении говорилось: «Мы обвиняем российское правительство перед всем цивилизованным миром и просим защитить нас от уничтожения».

27-29 июня последовала новая акция, которую финансировал МИД Германии, – конференция наций в швейцарском городе Лозанна. Здесь виленскую группу белорусов представляли Иван Луцкевич и Вацлав Ластовский. В своём меморандуме они заявили о бесправии в Российской империи и выразили надежду, что после войны европейские народы обеспечат Белоруссии все политические и культурные права для развития собственных интеллектуальных, моральных и экономических сил. Однако эти воззвания не произвели на европейские страны особого впечатления, поскольку в них ясно видели руку Германии, а Антанта желала, чтобы Россия продолжала воевать за её интересы.

Своим выходом на международную арену, однако, очень впечатлилась виленская группа белорусов. Белорусский народный комитете во главе с Антоном Луцкевичем с начала немецкой оккупации Вильны разрабатывал с Литовским комитетом концепцию образования Конфедерации Великого Княжества Литовского, в котором белорусы смогли бы сохранять относительную автономию. В «Универсале» от 9 декабря 1915 г. говорилось о создании «на фундаменте независимости Литвы и Беларуси цельного государства, с сохранением для всех наций в его рамках всех прав». Однако вскоре позиции литовской и белорусской составляющих этого «неделимого тела» стали расходиться.

Литовцы стремились использовать политическую ситуацию в пользу создания этнически литовского государства. Военная и экономическая мощь соседней Германии, казалось, надёжно оберегала их от польских и российских притязаний. При этом они были бы не против расширить границы Литвы до белорусского Новогрудка с тем, чтобы белорусы, оказавшиеся в литовском государстве, составляли в нём этническое меньшинство.

Белорусские же деятели осознавали, что Белоруссия рассечена линией фронта и только четвёртая часть белорусских земель находится под контролем немецкой администрации и могла бы составить конфедерацию с Литвой. Естественно, они надеялись на приобретение белорусских земель по другую сторону фронта. Рождались куда более амбициозные проекты. Антон Луцкевич выступил с идеей объединения Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины в Соединённые Штаты от Балтийского до Чёрного моря. Такое государственное объединение выполняло бы роль кордона против России и одновременно противостояло бы возрождающейся Польше. В «Балто-Черноморском союзе» Белоруссия служила бы транспортным коридором между Литвой и Украиной.

Однако литовцев и латышей трудно было увлечь умозрительными схемами. Под опекой Германии они чувствовали себя достаточно уютно без всяких федераций или конфедераций с территориями, государственный статус которых был далёк от определённости.

18-22 сентября 1917 г. на литовской конференции в Вильно было объявлено о создании правительственного органа – Литовской Тарибы, в состав которой наряду с двадцатью членами литовской национальности было допущено только пять членов от белорусов, поляков и евреев в качестве представителей «подчинённых народностей». В итоге идея Конфедерации Великого Княжества Литовского была отвергнута литовцами, взявшими курс на создание государства в литовских этнических границах с присоединением оккупированных немцами западных белорусских земель.

В таких обстоятельствах белорусские деятели в Вильно разделились. Группа во главе с Вацлавом Ластовским настаивала на объединении всех территорий, где проживали белорусы, в одном государстве уже без союза с литовцами. А группа Антона Луцкевича продолжала добиваться лучшего статуса для белорусских земель в составе консолидирующейся Литвы. Луцкевич большие надежды возлагал на выход к Балтийскому морю через литовские порты, чтобы Белоруссия не оставалась сырьевым придатком. Он резонно полагал, что без экономического фундамента никакое национально-государственное развитие невозможно. В № 90 газеты «Гоман» за 1917 г. Луцкевич писал: «На восход или на запад мы должны обращать свои очи? Ответ тут ясный: наша ориентация на ту сторону, за которой мир укрепит владение над курляндским побережьем Балтийского моря, кому Европа отдаст ключи от вольного моря и наших портов. Пускай горячие головы думают, что одним говорением на родном языке, одной верой в национальный идеал они создадут счастье для своего народа. Политики с холодным и рассудительным умом должны подвести под национальное строительство крепкий фундамент, этим фундаментом является обеспечение материального благополучия». Однако схемы белорусских деятелей из Вильны не создавали такого фундамента.

Ни громкие заявления об обидах на Россию, ни лояльность немецким властям, ни готовность подчиниться литовцам не закладывали прочной основы для белорусской государственности. Хозяйство белорусских губерний было ориентировано на огромный российский рынок, и три четвёртых территории, населённой белорусами, продолжали оставаться в составе России и после немецкой оккупации.

А важнее всего было то, что среди белорусов сохранялось русское самосознание. У виленской группы белорусских деятелей не было широкой народной поддержки. Это видели и немецкая администрация, и литовские националисты. Поэтому все попытки вывести Белорусский край на государственный уровень в составе ли Конфедерации Великого Княжества Литовского, Соединённых ли Штатов от Балтийского до Чёрного морей не имели успеха. Они не закончились в 1917 году. После прихода к власти в России большевиков и заключения сепаратного мира с Германией белорусские деятели пробовали было объявить о создании Белорусской Народной Республики (БНР), но эта попытка тоже кончилась неудачей.