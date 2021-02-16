Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Первые результаты запрета на Украине русского языка
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
Главная / Война

О смене руководства в Международном уголовном суде

16 февраля 2021, 01:35  •  76 • Война
Новая расстановка – схема на будущее создана
В Международном уголовном суде (МУС) – силовом органе наднациональной / глобальной власти – произошла смена руководства. Во-первых, избран новый прокурор МУС. Во-вторых, новый председатель Ассамблеи государств-участников Статута МУС. Наконец, через несколько недель будет выбран новый президент Международного уголовного суда.
Сначала о новом главе Ассамблеи государств-участников Статута МУС. Им стала бывший президент суда Сильвия Фернандес де Гурменди из Аргентины. Двумя её заместителями избраны представители Канады и Чехии.
О том, насколько остра борьба за контроль над деятельностью Международного уголовного суда говорит тот факт, что государства-участники Статута МУС так и не смогли избрать нового прокурора на своей ежегодной сессии в декабре прошлого года. Ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов (прокурор избирается абсолютным большинством). Выборы были перенесены на два месяца, но и на внеочередной сессии избрание не состоялось. Лишь 12 февраля во втором туре голосования еле дотянул до нужной цифры некто Карим Хан.
Карим Ахмад Хан родился в 1970 году. Он весьма известное лицо в международном судейском мире. Был адвокатом многих во многих международных судах. Среди этих судов – Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный трибунал по Руанде, Международный суд по Камбодже, Специальный суд Евросоюза в Косово, Специальный суд по Сьерра Леоне, Международный уголовный суд… Среди его наиболее известных подзащитных – заместитель премьер-министра «независимого» Косово Ф. Лимай, президент Либерии Чарльз Тэйлор, вице-президент Кении С. Руто, сын Муаммара Каддафи Сейф Ислам Каддафи…
Карим Хан – адвокат вице-президента Кении С. Руто
Однако предполагать, что в международной уголовной юстиции произошёл слом репрессивной модели, когда на должность прокурора пришёл бывший адвокат, не стоит. Свою карьеру Карим Хан начинал именно как прокурор: сначала в Международном трибунале по бывшей Югославии, затем – по Руанде. Его дальнейшая «защитная» деятельность – не зов души, а назначение. Механизм «выбора» адвоката в международных трибуналах таков, что обвиняемые могут выбрать лишь тех, кого им предложат сами трибуналы. И в список защитников высших должностных лиц государств по всему миру трибуналы включают только «своих».
Новый прокурор МУС – гражданин Великобритании. Именно Британия провела своего кандидата на главную должность главного силового органа наднационального / глобального управления. Кстати, британская тактика выдвижения кандидатов в международные и наднациональные органы в последние годы изменилась. После провала на последних выборах в Международный суд ООН, когда Соединённое Королевство впервые за историю ООН не смогло провести своего гражданина в состав суда, британские кандидаты «сменили» свой имидж. Теперь это мусульманин с арабским именем в Международном уголовном суде (Карим Хан), чистый африканец – в Комиссии ООН по международному праву (Дапо Аканде)…
Великобритания только что провела в состав МУС и своего нового судью, обеспечив, таким образом, непрерывность британского представительства в Международном уголовном суде.
Для оценки победы Британии на выборах прокурора МУС следует рассмотреть проигравших кандидатов. Их трое, хотя двое из них были заведомыми статистами, прикрывавшими столкновение двух главных кандидатов – Карима Хана и Фергала Гейнора. Внешне Ф. Гейнор (Ирландия) подходил для должности прокурора МУС больше. В отличие от К. Хана, игравшего роль «защитника», он всегда был только прокурором. Отличился в Международном трибунале по бывшей Югославии, когда исполнял роль обвинителя на процессе против Радована Караджича, а также в Международном уголовном суде, где выполнял роль «представителя жертв» (фактически второго прокурора) в деле против нынешнего президента Кении У. Кениатты.
С точки зрения профессионализма К. Хан выглядит более ярко, но это только внешне: ведь роль защитника требует большего напряжения и больших умений. И Хан, и Гейнор – представители англо-саксонской правовой системы с её упором на досудебные соглашения, с одной стороны, и международного правосудия, с его приоритетом закулисного решения всех вопросов – с другой. Ни один из них не обладает опытом реального расследования преступлений, но в Международном уголовном суде это и не нужно. МУС – политический орган с юридическими декорациями. И здесь К. Хан кандидатура более подходящая, нежели Гейнор.
В отличие от предыдущих прокуроров Карим Хан не был избран единогласно. В первом туре голосования он набрал 59 голосов из 123 и сумел преодолеть необходимый минимум только со второй попытки. В любом случае против К.Хана проголосовало сначала 64, а затем – 51 государство-участник Статута МУС. Трудно назвать это победой, это очевидный компромисс, потребовавший усилий.
Не следует считать К. Хана креатурой Великобритании как государства. Его избрание продавили британские элиты транс- и наднационального характера. Их повестку Хан и будет продвигать. Борьба этих элит хорошо видна в последних решениях старого прокурора МУС. Так, прокурор Ф. Бенсуда перед окончанием через несколько недель своих полномочий успела отклонить иск против Великобритании. На это решение ей понадобилось… 9 лет! В спешке вынесенное решение (за несколько дней перед выборами нового прокурора!) – признак ожесточённой борьбы глобальных кланов, исход которой невозможно предсказать. Поэтому перед избранием либо британского, либо ирландского (!) прокурора и было принято решение дела против Британии не начинать. И причина здесь не в том, что был риск возбуждения дела против Британии в случае избрания ирландца. Этот риск был, скорее, в случае избрания представителя… Британии!
Парадокс такого предположения чисто внешний. На самом деле транс/наднациональный характер МУС дает возможность «представителю государства» оказывать огромное влияние одних внутренних элит на другие. Особо опасны такие полномочия в руках единоличного органа, как прокурор, который ни перед кем не отвечает за свои действия!
В том же ракурсе следует рассматривать последнее решение Международного уголовного суда по признанию юрисдикции МУС в отношении Палестины. Данное решение получило оценку как решение против Израиля, что правильно лишь частично. Да, отдельные лица из высшего военно-политического руководства могут стать обвиняемыми МУС. Однако существует значительная вероятность того, что обвинительные акты в отношении израильтян возбуждены не будут. Сам факт угрозы издания таких актов играет намного более эффективную роль! Если же всё-таки такие обвинительные акты изданы будут, то более вероятным представляется обвинение обеих противостоящих сторон. В условиях внутрипалестинского противостояния (между ФАТХ и ХАМАС) такое развитие событий выглядит более практичным как для МУС, так и для палестинского правительства.
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
Есть ещё одна сторона данного решения, о которой почему-то никто не говорит. Решение МУС по признанию своей юрисдикции в Палестине – явно необычное с точки зрения права. Необычность заключается в том, что границы Израиля как государства-неучастника Статута МУС определил суд. По решению суда получилось так, что оккупированные Израилем территории суд признал не израильскими, а палестинскими. А Палестина-то участником Статута МУС является! Отсюда вывод: МУС обладает юрисдикцией рассматривать преступления, совершённые государством-неучастником МУС. С одной стороны, оценка МУС оккупации Израилем палестинских территорий правильная. С другой стороны, этим решением создаётся прецедент на будущее. Нетрудно догадаться, какое ещё государство-неучастник Статута МУС можно будет привлекать к суду через обвинения в совершении преступлений (реальных или мнимых) на «оккупированных» территориях. И будет уже неважно, реальные это преступления или мнимые, действительно ли это оккупация, аннексия или это добровольное вхождение в состав другого государства. Прокурор МУС будет решать такие вопросы единолично. Схема создана. Она не только и не столько для Израиля.
На заглавном фото: новый состав Международного уголовного суда после выборов декабря 2020 года
Александр МЕЗЯЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
15 февраля 2021, 12:06
Загнанная в угол Россия может первой броситься на НАТО
09 февраля 2021, 01:50
В мире обостряется борьба за рынки полупроводников и микросхем
12 февраля 2021, 01:20
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
13 февраля 2021, 14:55
«Если говорить честно»: в Киеве назвали Минские соглашения невыполнимыми
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
10 февраля 2021, 03:30
Беглый казах с помощью Украины намерен отжать 95 процентов территории России
12 февраля 2021, 15:05
На Украине начались веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля
11 февраля 2021, 00:35
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо Крыма
10 февраля 2021, 01:40
С14 будет собирать дань с семей заробитчан, работающих в России
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.