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О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное

27 августа 2020, 15:30  •  55 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях
Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту "России 24" Сергею Брилеву. "Утро.ру" вело для читателей онлайн-трансляцию ответов главы государства на вопросы по самым актуальным темам.
14.25 – Западные страны дают одностороннюю оценку событий в Белоруссии: осуждают жесткие действия властей, но ничего не говорят про действия другой стороны. Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально.
14.20 – Предоставление военной помощи Минску в рамках Союзного государства и договора ОДКБ возможно, подтвердил Путин, но при соблюдении определенных условий. Пока такой необходимости нет.
14.17 – Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии.
"Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться",
– согласился глава РФ. В то же время он напомнил, что Лукашенко уже заявил о готовности провести конституционную реформу, результатом которой могут стать новые выборы.
14.15 – Пик экономических проблем, вызванных пандемией, Россией пройден, начинается период восстановления. Но последствия для всего мира серьезные. "В 2008 году падение ВВП составило 0,1%, а сейчас – около 5%. Разница колоссальна!" – сравнил президент.
14.10 – Задержание россиян в Белоруссии – это спецоперация украинских и американских спецслужб.
14.06 – Российская вакцина от коронавируса формирует устойчивый иммунитет. По словам Путина, у его дочери он уже есть. Вакцина "абсолютно безвредна", убежден президент, но отметил, что сначала у дочери несколько дней держалась повышенная температура. В сентябре появится и вторая вакцина от коронавируса, тоже эффективная.
14.01 – Путин надеется, что второй волны коронавируса в России не случится, что врачи справятся. Надежду дают низкие показатели смертности. Но граждане должны и сами о себе побеспокоиться.
"Прошу людей соблюдать ограничительные меры. Вирус никуда не делся. Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы выйдем", – обратился президент к россиянам.
13.40 – По оценке Кремля, ситуация в Белоруссии сейчас "выравнивается".
13.35 – Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, поэтому Лукашенко поставил вопрос о защите, заявил Путин. Он пояснил, что РФ создала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи соседней Республике, но задействовать эти силы не планируется, пока экстремистские элементы в Белоруссии "не начнут разбой".
13.30 – Избирательность, с которой за рубежом подходят к оценке действий властей Белоруссии и оппозиции, наводит на мысль, что на процессы в Республике пытаются влиять извне, отметил Путин. Отрывок интервью президента показали в программе "60 минут".
За последние полгода президент РФ несколько раз записывал телеобращения к населению страны. В частности, в конце марта он объявил о режиме самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. В мае сообщил о выделении 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.

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