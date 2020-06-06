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О сильных сторонах прибалтийских армий: как защитят себя Латвия, Литва и Эстония

06 июня 2020, 15:55  •  138 • Аналитика

Отношение к вооруженным силам прибалтийских государств в России традиционно скептическое. По сравнению с многочисленной и прекрасно вооруженной российской армией вооруженные силы Литвы, Латвии и Эстонии выглядят, мягко говоря, несерьезно. Но и у них есть свои сильные стороны.



Конечно, если сравнивать вооруженные силы прибалтийских республик с армиями таких держав, как Россия, или, к примеру, США и Китай, то здесь даже говорить не о чем. Однако стоит напомнить, что в послевоенные годы победоносная советская армия почти десять лет не могла окончательно уничтожить прибалтийских «лесных братьев», причинявших очень много проблем органам советской власти и мирному населению.

Территориальная оборона — «лесные братья» современности


Если вдруг вспыхнет вооруженный конфликт между любой из прибалтийских республик и каким-либо более крупным и мощным в военном отношении государством, то все надежды латышей, литовцев и эстонцев будут по-прежнему на «партизанщину», точнее, на силы территориальной обороны.

Так, в Литве важной составной частью вооруженных сил являются Добровольные силы охраны края — Krašto Apsaugos Savanorių pajėgos (KASP). Их численность – 5 тысяч человек. Главная задача добровольцев в случае начала боевых действий – организация партизанского сопротивления войскам противника на территории Литвы, а в мирное время они организуют военную подготовку населения, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в охране общественного порядка и даже в миротворческих операциях.

Аналогичная структура есть и в Латвии – Zemessardze, то есть «Стража земли». Как и литовские Силы охраны края, латвийская Земессардзе входит в состав национальных вооруженных сил. В ней служат 592 военнослужащих и 10 510 добровольцев, при этом 90% служат по идейным соображениям.


Спектр решаемых задач схож с литовскими Силами охраны края – участие в ликвидации аварий, охрана порядка, мобилизационная работа, а при необходимости – развертывание партизанского сопротивления на территории республики. Всего в состав Земессардзе входят 18 батальонов: 3 батальона обеспечения, 1 артиллерийский, 1 инженерно-технический, 1 противовоздушной обороны, 1 батальон по защите от оружия массового поражения, 10 пехотных батальонов и 1 учебный батальон.

В Эстонии действует «Кайтселиит» (Kaitseliit) – Союз обороны Эстонии, также входящий в состав вооруженных сил. В нем числится около 20 тысяч человек, которые также занимаются военной подготовкой, прежде всего для возможных партизанских операций в случае вторжения иностранных армий на территорию страны.


Плюсы резерва и «обстрелянных» солдат


Нельзя отрицать тот факт, что тысячи идейно мотивированных бойцов сил территориальной обороны, владеющие оружием и регулярно проходящие подготовку в учебных лагерях, могут причинить немало хлопот армии противника, перейдя к партизанской войне и диверсионным операциям. Таким образом вооруженные силы прибалтийских республик компенсируют свою малочисленность неплохой организацией территориальной обороны, практически по швейцарской модели. Кстати, если говорить об опыте, то средний срок службы в латвийской Земессардзе составляет 8 лет – вполне достаточно, чтобы подготовить хорошего партизана.

Еще один плюс – экономия финансовых расходов, поскольку добровольцы очень многое приобретают за свой счёт. Но, конечно, есть в таких формированиях и проблемы, прежде всего с дисциплиной и подчинением.

Здесь еще стоит понимать основную парадигму военной стратегии прибалтийских государств: не победить противника, а измотать его, задержать на своей территории, продержавшись до прибытия подкреплений из более сильных стран Североатлантического альянса. Этим и объясняется повышенное внимание к полувоенным и резервным формированиям, поскольку регулярные армии будут с очень большой вероятностью разгромлены достаточно быстро.

К чести прибалтийских армий надо отметить и тот факт, что они заботятся об «обстрелянности» своих офицеров и солдат-контрактников. Несмотря на то, что своих «горячих точек» у прибалтийских республик нет, они регулярно отправляют военнослужащих в миссии НАТО по всему миру. Так, эстонские военные принимали участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке, в миротворческих миссиях в Мали, Косово, Ливане. Латвия отправляла своих солдат в Ирак, Афганистан, а еще раньше – в Косово и Боснию. Литовские военные также принимали участие в операциях в Афганистане, Ираке, Косово и Боснии. Понятно, что «обстрелянные» военнослужащие, тем более взаимодействовавшие с солдатами армий других стран НАТО, представляют большую ценность для прибалтийских армий, чем не бывавшие в «горячих точках» новобранцы.
Илья Полонский

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