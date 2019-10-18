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О Северной доктрине Майка Помпео

18 октября 2019, 04:09  •  23 • Война
Как госсекретарь США объявил Арктику американской
С весны 2019 года тема освоения российского Северного морского пути и Арктики вообще привлекает всё больше внимания. Интерес к Арктическому региону растёт быстро.
Как отмечалось в апреле 2019 г. на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Петербурге, весь Северный морской путь от Мурманска до портов Дальнего Востока – это каботажная линия России. При этом Россия рассматривает Арктику как пространство перспективного международного сотрудничества.
В США призыв превратить Арктику в территорию диалога не слышат. Не просто не слышат, но и обозначают конфронтационный подход к освоению Арктического региона. Месяц назад, 19 сентября, на сайте The American Interest появилась статья Дианы Френсис The Arctic Is American. Статья заканчивается вызывающим тезисом: «Арктика не является российской; она является американской».
Автор статьи ссылается на госсекретаря США Майка Помпео, который, выступая в мае на заседании Арктического совета с участием граничащих с Арктикой государств (Канада, Дания, включая Гренландию, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединённые Штаты), изложил Северную (Арктическую) доктрину США. При этом Помпео обвинил Россию и Китай в «милитаризации» Арктики, а также сделал внушение Канаде, назвав «незаконными» её претензии на суверенитет в отношении Северо-Западного прохода (морского пути, соединяющего Атлантический и Тихий океаны).
«Заявления Помпео направлены на пересмотр мирового порядка в отношении самого большого в мире неиспользуемого региона, – пишет Диана Френсис. – Опираясь на свою военную силу, Вашингтон предупредил Москву, а также остановил продвижение Пекина – и Канады тоже – по северным путям. Это послание было услышано во всем мире: Арктика не российская, она американская».
В Европе, однако, это не оценили. Сербское издание «Печат» писало 11 октября: «Американская политическая элита забыла о статье 234 Конвенции ООН о морском праве, которая гарантирует России право на Северный морской путь, пролегающий через российские внутренние воды… Американцы преподносят данный факт как российскую «претензию» на то, что России якобы не принадлежит, а собственную стратегию выдают за «обеспечение свободного мореходства в спорных областях с морскими путями… В борьбу за Арктику включился и американский президент Дональд Трамп... А в начале 2019 года представитель ВМС США Ричард Спенсер заявил, что "текущая задача американского флота сводится к наращиванию сил в арктических водах, открытию новых стратегических портов (в районе Берингова моря) и расширению военных объектов на Аляске"».
Издание «Печат» отметило, что США потребовали от Китая закрыть станции в Исландии и Норвегии и перестать вкладывать средства в инфраструктуру российского Северного морского пути. Весь смысл «доктрины Помпео» сводится к тому, чтобы помешать России использовать Севморпуть, а Китаю – участвовать в российской деятельности в Арктике.
Не спешат приветствовать Северную доктрину Соединённых Штатов во Франции и Германии. Так, французская Les Ecos подчёркивает значение Арктики для России: «Из этого региона в настоящий момент поступает 80% российского газа, который в свою очередь обеспечивает треть европейского потребления. Для оказавшегося в самом центре геополитической неразберихи газопровода «Северный поток - 2» компания «Газпром» планирует использовать новое Бованенковское месторождение (запланированная мощность 200 миллиардов кубометров в год) в Ямало-Ненецком автономном округе, который сейчас является центром всего российского производства. Кроме того, из арктических регионов сегодня поступает 90% никеля и кобальта, 60% меди, 95% платины и 100% барита и апатита. В общей сложности Арктика обеспечивает пятую часть российского экспорта и 10% ВВП. Впечатляющие цифры даже до ожидаемого расцвета Северного морского пути, который должен стать королевским трактом для будущего экспорта углеводородов… «Роснефть» оценивает свои арктические резервы в 24 миллиарда тонн. То есть это дает ей порядка 250 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это почти столько же, сколько у Саудовской Аравии!»
А немецкая Zuddeutsche Zeitung обращает внимание на преимущества Северного морского пути в сравнении с Суэцким каналом: «Вот уже в течение нескольких лет судоходство в Арктике становится все более интенсивным. Причина в том, что полярный лёд тает, оставляя всё чаще и на более долгий срок свободным для судоходства маршрут, способный стать альтернативой Суэцкому каналу. По каналу до сих пор вынуждены идти суда, направляющиеся из Азии в Европу. Северный морской путь значительно короче, его использование позволит экономить время и деньги».
Вполне определённое отношение к заявке на то, что «Арктика является американской», сложилось и в России.
«Планы США лишить Россию права на Северный морской путь через реализацию новой «Северной доктрины» имеют нулевые шансы», – говорит директор Центра экономики Севера и Арктики доктор географических наук, профессор Александр Пилясов.
Эту позицию поддерживает и бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник запаса Сергей Хатылёв. «Все заявления американцев относительно Северного морского пути – это пустое, – заявил он в интервью МК. – Ничего мы им не отдадим. Северный морской путь еще в 30-х годах прошлого века создавался не просто как некий маршрут, а как целая государственная инфраструктура. И это наша инфраструктура. Возможности ледокольного флота России и США даже несерьезно сравнивать. Флота судов обеспечения у США просто нет. Так что все заявления американцев абсолютно голословны, и ничего, кроме лозунгов под собой не имеют... В этом регионе у нас уже имеется и постоянно наращивается серьезная войсковая группировка. Там развернута 6-я отдельная армия ПВО со штабом в Санкт-Петербурге, а также создана 45-я армия ПВО, оперативно подчиненная командованию Северного флота. На Новой Земле возродили дивизию ПВО, где на боевом дежурстве стоят комплексы С-400».
Отвергая давление США, Россия призывает не к конфронтации в Арктике, а к сотрудничеству. Как подчеркнули недавно в МИД РФ, Севморпуть имеет все предпосылки стать всемирной «зелёной» судоходной артерией: здесь на транспортировку товаров из Европы в Азию и обратно тратится меньше топлива и ресурсов, соответственно, и углеродный след здесь остаётся меньше, чем при транспортировке через Суэцкий канал.
Россия продолжит отстаивать свой суверенитет в отношении Севморпути, расширяя свою исключительную экономическую зону (200 морских миль, или 370 км) и используя геологическую доказательную базу в рамках работы на шельфе. В этой зоне Россия имеет исключительное право на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов в водах, покрывающих морское дно, на дне и в его недрах.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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