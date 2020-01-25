О «секретном» указе президента Путина по списанию долгов ОПК • 247 • Аналитика

Заметил странную особенность нашего человека. Мы страшно любим знать то, что знать не следует. Мне не понятно, почему. Может знание чего-то такого, особенного, повышает значимость человека в собственных глазах. А может служит доказательством принадлежности к некой касте избранных. Повторюсь, для меня это не очень понятно.



И в то же время, мы убеждая всех в своих исключительных знаниях какого-то предмета, палец о палец не ударим для того, чтобы понять, какими знаниями мы обладаем. Один другому по большому секрету шепнул «большой секрет», который секретом уже давно не является.







Наверное, каждый сталкивался с балаболом, который «служил там, где вообще никто и никогда»...Однако стоит набрать в интернете номер его в/ч, и ты знаешь не только место дислокации, но и фамилии командиров, вооружение и все прочие подробности. Наши люди, а это третья особенность нашего народа, в интернет-междусобойчиках расскажут все.



Примерно в такой ситуации я оказался совсем недавно. По большому секрету один знакомый открыл мне глаза на состояние нашего ОПК. «На самом деле, у нас на предприятиях ОПК полный швах! Недавно Путин подписал секретный указ о списании долгов с этих заводов. Нет у них заказов, а значит нет денег на выплаты всего и всем...». Это звучало очень зловеще. Однако я уже знал, откуда растут ноги у этой новости.



Глава ВТБ Андрей Котин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК телеканалу «Россия 24». В частности Костин сказал (цитата от РИА Новости):



«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер... В целом проблема решена — там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена».



Эта проблема взволновала наших читателей. При странной является завеса секретности, которая якобы окружает это решение. А ведь ничего секретного, кроме конкретных названий предприятий и конкретных цифр, в указе нет. И озвучено все давно.



Я напомню читателям сентябрьское совещание 2019 года по финансовому оздоровлению предприятий ОПК в Ижевске. Именно там, в Ижевске, президент назал несколько цифр, которые прекрасно иллюстрируют ситуацию в ОПК.



В частности, прозвучала примерная сумма задолженности ОПК: 2 триллиона рублей. Более того, была поставлена задача решить эту проблему в кратчайшие сроки. Так для кого указ президента стал неожиданным? Мы, вроде бы, уже должны привыкнуть к тому, что указания президента выполняются.



Осенью меня очень заинтересовала эта тема. Как могло получиться, что имея большие портфели заказов, наши предприятия ОПК мало того, что не приносят прибыль, но и являются убыточными? Почему на реконструкцию и повышения зарплат сотрудникам они выпрашивают денег из бюджета? Согласитесь, в этом есть какое-то несоответствие. Работа есть, деньги на счета идут и... денег нет.



Опорным банком по кредитованию ОПК у нас является Промсвязьбанк. Именно туда и передаются кредитные портфели оборонных заводов из других банков. И именно оттуда была передана цифра долга ОПК. Правда президент России взял верхнюю планку. В исходном сообщении цифра была «размыта»-1,8-2 трлн. рублей.



Из этой суммы требуют реструктуризации примерно 700 млн. рублей. Эти цифры назвали сразу два знающих человека, вице-премьер Юрий Борисов и Игорь Нуждин, один из управляющих Промсвязьбанка. Причем Борисов объяснил ситуацию для «простых» людей, не «финансовых воротил»:



«Образовавшиеся за много лет долги предприятия могут только обслуживать, но никогда не смогут вернуть...».







Проще говоря, кредитная нагрузка на предприятия предельна. Прибыль от выполнения ГОЗа и производства другой продукции почти равно выплатам по обслуживанию долга. В случае, если выплаты на обслуживание превысят прибыли предприятиям грозит дефолт. Дефолт, допустить который правительство не может. Слишком важная отрасль.



Посмотрите по цифрам. Сегодня ОПК насчитывает (согласно госреестру) 1319 предприятий. Из них, в ситуации, описанной выше, находятся 140! Чуть больше 10% оборонных предприятий на грани банкротства! Им кредиты, без которых развивать производство невозможно уже не дают! А ведь это, опять по официальным источникам, 9% прибыли, но 23% долга!



Но и это не всё. Есть ещё 142 предприятия, которые ещё могут выпросить кредит у банков. Именно выпросить. Это ещё примерно 10%. Эти заводы «работают в ноль». Выручки они дают 17%, но и долга у них 33% от общего долга ОПК!



Знаете сколько предприятий ОПК чувствуют себя хорошо? Опять же цифры от Борисова: 583. Меньше половины от общего числа нашего ОПК. Существующие долги достаточно не большие и отдать их для предприятий не проблема. 12% долга при 51% прибыли.



Понимаю, что для читателя общие рассуждения не особо интересны. Как и множество специальных терминов, которыми финансисты прикрывают свои способы зарабатывания денег на их же "продаже". Нам, обывателям, подавай конкретику. Подаю. Ежегодно ОПК на обслуживание долгов тратить 145 млрд рублей! Повторяю, не на выплату долгов, а на обслуживание.



При таком состоянии ОПК становится понятным настроение президента Путина и седые волосы, появившиеся у некоторых участников совещания, тоже понятны. Путин потребовал решить проблему в кратчайшие сроки. С учетом интересов кредиторов, государства и ОПК.



Переходим к фантазиям. К закрытой части указа, о которой пока ничего не известно. Но которая вытекает из обзора интересов всех заинтересованных сторон.



Чего в указе точно нет? Отдать все долги кредиторам за счет бюджета и начать все с нуля. Почему нет? А вы видели кредитора, который добровольно откажется от халявных процентов? Нет долга-нет процентов. Так что, учитывая интерес банков, вариант отпадает.



Нет и варианта «с больной головы на здоровую». В смысле, субсидировать предприятия за счет Министерства финансов. В Минфине сидят точно такие же финансисты и они не позволят подставлять собственные головы под президентский «топор». Ведь в этом случае спросят уже с них.



А что должно быть? Прежде всего, необходимо заставить предприятия ОПК резко увеличить выпуск гражданской продукции в рамках импортозамещения. Мы вполне можем выпускать собственные теле и радио приемники, компьютеры, стиральные машины и прочую «бытовуху».



Технологии ОПК позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию. Сегодня мы выпускаем всего 21% такой продукции. Необходимо примерно 50%! Кстати, я недавно видел такую продукцию в одном из сетевых магазинов. ЖК телевизор диагональю 50 дюймов за 21500 рублей. Производства Зеленоград. Народ покупает.



Дальше. Развивать госпрограммы за счет предприятий ОПК. Это судостроение, авиастроение и прочие. К примеру, есть программа развития санитарной авиации. Значит, самолеты для этой программы должны выпускаться на российских авиазаводах. Есть программа развития рыболовного флота - корабли и катера должны быть с наших верфей. Есть программа замены вагонного парка на железной дороге - вагоны должны быть наши.







Третье. Провести скорейшую реструктуризацию отрасли. Надо отказываться от советской системы управления предприятиями в пользу более современной. Надо менять финансовую, да и экономическую в целом, политику предприятий ОПК. Надо создавать систему маркетинга, сбыта, операционной деятельности в соответствии с современными требованиями. Космические аппетиты США: «Кому принадлежит космос?»



Хороший пример для этого есть. Корпорация «Ростех». (Правда и плохой пример тоже «Ростех»...). За счет уже проведенной реструктуризации корпорация в целом уже дает 42% всей выручки ОПК! Если бы не отрицательный пример одного из подразделений, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), то выручка была бы ещё выше.



Как видите, для того, чтобы понять что-то «секретное», совсем не надо посылать «Джеймса Бонда» в дикую Россию. Достаточно внимательно изучить открытые источники и сделать простые выводы. Повторюсь, все цифры, которые вы узнали сегодня, не являются секретными. Выводы, которые я озвучивал, тоже не все мои. Это выводы экспертов, комиссий, руководства кредитных организаций, предприятий.



Важно другое. Очень многие жители нашей глубинки зависят именно от решения вопросов по предприятиям ОПК. Если для большинства крупных городов это не особенно важно, то для малых и средних городов заводы ОПК часто градообразующие. От стабильности и «богатства» заводов зависит реальная жизнь населения таких городов и горожан. Заметил странную особенность нашего человека. Мы страшно любим знать то, что знать не следует. Мне не понятно, почему. Может знание чего-то такого, особенного, повышает значимость человека в собственных глазах. А может служит доказательством принадлежности к некой касте избранных. Повторюсь, для меня это не очень понятно.И в то же время, мы убеждая всех в своих исключительных знаниях какого-то предмета, палец о палец не ударим для того, чтобы понять, какими знаниями мы обладаем. Один другому по большому секрету шепнул «большой секрет», который секретом уже давно не является.Наверное, каждый сталкивался с балаболом, который «служил там, где вообще никто и никогда»...Однако стоит набрать в интернете номер его в/ч, и ты знаешь не только место дислокации, но и фамилии командиров, вооружение и все прочие подробности. Наши люди, а это третья особенность нашего народа, в интернет-междусобойчиках расскажут все.Примерно в такой ситуации я оказался совсем недавно. По большому секрету один знакомый открыл мне глаза на состояние нашего ОПК. «На самом деле, у нас на предприятиях ОПК полный швах! Недавно Путин подписал секретный указ о списании долгов с этих заводов. Нет у них заказов, а значит нет денег на выплаты всего и всем...». Это звучало очень зловеще. Однако я уже знал, откуда растут ноги у этой новости.Глава ВТБ Андрей Котин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК телеканалу «Россия 24». В частности Костин сказал (цитата от РИА Новости):Эта проблема взволновала наших читателей. При странной является завеса секретности, которая якобы окружает это решение. А ведь ничего секретного, кроме конкретных названий предприятий и конкретных цифр, в указе нет. И озвучено все давно.Я напомню читателям сентябрьское совещание 2019 года по финансовому оздоровлению предприятий ОПК в Ижевске. Именно там, в Ижевске, президент назал несколько цифр, которые прекрасно иллюстрируют ситуацию в ОПК.В частности, прозвучала примерная сумма задолженности ОПК: 2 триллиона рублей. Более того, была поставлена задача решить эту проблему в кратчайшие сроки. Так для кого указ президента стал неожиданным? Мы, вроде бы, уже должны привыкнуть к тому, что указания президента выполняются.Осенью меня очень заинтересовала эта тема. Как могло получиться, что имея большие портфели заказов, наши предприятия ОПК мало того, что не приносят прибыль, но и являются убыточными? Почему на реконструкцию и повышения зарплат сотрудникам они выпрашивают денег из бюджета? Согласитесь, в этом есть какое-то несоответствие. Работа есть, деньги на счета идут и... денег нет.Опорным банком по кредитованию ОПК у нас является Промсвязьбанк. Именно туда и передаются кредитные портфели оборонных заводов из других банков. И именно оттуда была передана цифра долга ОПК. Правда президент России взял верхнюю планку. В исходном сообщении цифра была «размыта»-1,8-2 трлн. рублей.Из этой суммы требуют реструктуризации примерно 700 млн. рублей. Эти цифры назвали сразу два знающих человека, вице-премьер Юрий Борисов и Игорь Нуждин, один из управляющих Промсвязьбанка. Причем Борисов объяснил ситуацию для «простых» людей, не «финансовых воротил»:Проще говоря, кредитная нагрузка на предприятия предельна. Прибыль от выполнения ГОЗа и производства другой продукции почти равно выплатам по обслуживанию долга. В случае, если выплаты на обслуживание превысят прибыли предприятиям грозит дефолт. Дефолт, допустить который правительство не может. Слишком важная отрасль.Посмотрите по цифрам. Сегодня ОПК насчитывает (согласно госреестру) 1319 предприятий. Из них, в ситуации, описанной выше, находятся 140! Чуть больше 10% оборонных предприятий на грани банкротства! Им кредиты, без которых развивать производство невозможно уже не дают! А ведь это, опять по официальным источникам, 9% прибыли, но 23% долга!Но и это не всё. Есть ещё 142 предприятия, которые ещё могут выпросить кредит у банков. Именно выпросить. Это ещё примерно 10%. Эти заводы «работают в ноль». Выручки они дают 17%, но и долга у них 33% от общего долга ОПК!Знаете сколько предприятий ОПК чувствуют себя хорошо? Опять же цифры от Борисова: 583. Меньше половины от общего числа нашего ОПК. Существующие долги достаточно не большие и отдать их для предприятий не проблема. 12% долга при 51% прибыли.Понимаю, что для читателя общие рассуждения не особо интересны. Как и множество специальных терминов, которыми финансисты прикрывают свои способы зарабатывания денег на их же "продаже". Нам, обывателям, подавай конкретику. Подаю. Ежегодно ОПК на обслуживание долгов тратить 145 млрд рублей! Повторяю, не на выплату долгов, а на обслуживание.При таком состоянии ОПК становится понятным настроение президента Путина и седые волосы, появившиеся у некоторых участников совещания, тоже понятны. Путин потребовал решить проблему в кратчайшие сроки. С учетом интересов кредиторов, государства и ОПК.Переходим к фантазиям. К закрытой части указа, о которой пока ничего не известно. Но которая вытекает из обзора интересов всех заинтересованных сторон.Чего в указе точно нет? Отдать все долги кредиторам за счет бюджета и начать все с нуля. Почему нет? А вы видели кредитора, который добровольно откажется от халявных процентов? Нет долга-нет процентов. Так что, учитывая интерес банков, вариант отпадает.Нет и варианта «с больной головы на здоровую». В смысле, субсидировать предприятия за счет Министерства финансов. В Минфине сидят точно такие же финансисты и они не позволят подставлять собственные головы под президентский «топор». Ведь в этом случае спросят уже с них.А что должно быть? Прежде всего, необходимо заставить предприятия ОПК резко увеличить выпуск гражданской продукции в рамках импортозамещения. Мы вполне можем выпускать собственные теле и радио приемники, компьютеры, стиральные машины и прочую «бытовуху».Технологии ОПК позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию. Сегодня мы выпускаем всего 21% такой продукции. Необходимо примерно 50%! Кстати, я недавно видел такую продукцию в одном из сетевых магазинов. ЖК телевизор диагональю 50 дюймов за 21500 рублей. Производства Зеленоград. Народ покупает.Дальше. Развивать госпрограммы за счет предприятий ОПК. Это судостроение, авиастроение и прочие. К примеру, есть программа развития санитарной авиации. Значит, самолеты для этой программы должны выпускаться на российских авиазаводах. Есть программа развития рыболовного флота - корабли и катера должны быть с наших верфей. Есть программа замены вагонного парка на железной дороге - вагоны должны быть наши.Третье. Провести скорейшую реструктуризацию отрасли. Надо отказываться от советской системы управления предприятиями в пользу более современной. Надо менять финансовую, да и экономическую в целом, политику предприятий ОПК. Надо создавать систему маркетинга, сбыта, операционной деятельности в соответствии с современными требованиями.Хороший пример для этого есть. Корпорация «Ростех». (Правда и плохой пример тоже «Ростех»...). За счет уже проведенной реструктуризации корпорация в целом уже дает 42% всей выручки ОПК! Если бы не отрицательный пример одного из подразделений, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), то выручка была бы ещё выше.Как видите, для того, чтобы понять что-то «секретное», совсем не надо посылать «Джеймса Бонда» в дикую Россию. Достаточно внимательно изучить открытые источники и сделать простые выводы. Повторюсь, все цифры, которые вы узнали сегодня, не являются секретными. Выводы, которые я озвучивал, тоже не все мои. Это выводы экспертов, комиссий, руководства кредитных организаций, предприятий.Важно другое. Очень многие жители нашей глубинки зависят именно от решения вопросов по предприятиям ОПК. Если для большинства крупных городов это не особенно важно, то для малых и средних городов заводы ОПК часто градообразующие. От стабильности и «богатства» заводов зависит реальная жизнь населения таких городов и горожан. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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