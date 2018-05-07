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О сбережении народа, бюрократической мертвечине и честной и отзывчивой власти: 10 главных тезисов речи Владимира Путина на инаугурации

07 мая 2018, 17:39  •  49 • В России

«ВСЕ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА»

Приветствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом. В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, перед Россией, страной грандиозных побед и свершений. Перед тысячелетней историей российской и нашими предками.

Считаюсмыслом своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой семье.

«НАДЕЖДА НА ТО, ЧТО ЛЮДИ БУДУТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ»

Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента. В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий, ради глубоких позитивных перемен внутри страны. Россия должна быть современной и динамичной.

«БЕЗ ДРЕМУЧЕГО ОХРАНИТЕЛЬСТВА И БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ МЕРТВЕЧИНЫ»

Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты.

Владимир Путин принёс присягу президента страны.Фото: REUTERS

«ГЛАВНОЕ - ВНУТРЕННИЕ ЗАДАЧИ: БЛАГОПОЛУЧИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечена. Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых насущных задач развития.

Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей политики.

Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека.

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ И ОТЗЫВЧИВОЙ»

Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек. Чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием. Чтобы такие понятия как репутация, честь, отзывчивость, открытость с тали нормой жизни для представителей всех уровней власти.

«МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА СТАТЬ ЛИДЕРОМ ПЕРЕМЕН»

Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан. Для всех, кто стремится к обновлению. Рассчитываю здесь на новые идеи, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен.

"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

Президент Путин: "Нам нужны прорывы во всех сферах жизни".Фото: REUTERS

«НАСТРОЕНЫ НА НУЖДЫ КАЖДОЙ СЕМЬИ»

Объединив усилия всех, кто радеет за страну, мы обязательно добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел. Будем активно проводить социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения.

«БОЛЬШЕ ЖЕЛАННЫХ, ЗДОРОВЫХ, УМНЫХ МАЛЫШЕЙ»

Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей.

Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами

«НЕ ВСЕ РАНЫ 90-Х ЗАЛЕЧЕНЫ»

Мы знаем, что в 90-е и в начале 2000-х годов на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытании. Многое, но далеко еще не все восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы. Времени на раскачку нет.

"Объединив усилия всех, кто радеет за страну, мы обязательно добьемся прорывов в науке и технологиях".Фото: REUTERS

«РОССИЯ ВСЕГДА ВОЗРОЖДАЛАСЬ, КАК ПТИЦА ФЕНИКС»

За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином для мощного рывка вперед.

Как проходили прошлые инаугурации президента и чего ждать от нынешней

Убежден, что и сегодня мы добьемся прорывов, ведь мы – одна мощная команда.

Мы обязательно добьемся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах.

КАК ЭТО БЫЛО

Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин в четвертый раз произнес присягу при вступлении в должность президента (подробности)

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕЧИ ПУТИНА

"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

"КП" публикует полный текст выступления Владимира Путина на церемонии инаугурации 7 мая 2018 (подробности)

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