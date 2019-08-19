О русском вопросе. Когда русские будут жить как русские?

Автор:

Ильин Игорь

На сегодняшний день ситуация в России сложилась не в пользу русских. Русские лишены статуса «государствообразующего народа». Русские лишены права на национальную государственность. Русские лишены права считаться титульной нацией России. Русские как народ лишены государственной поддержки своей культуры. Русские как народ лишены реальной защиты своих прав и интересов. Возможно, это и объясняет катастрофическое падение рождаемости среди русского населения и реальную перспективу вымирания русского народа уже во второй половине XXI века.

Царьград: Леонид Петрович, в нашей беседе хотелось бы поднять русский вопрос, поскольку он до сих пор не звучит ни на телевидении, ни на радио. А между тем он напрямую касается большинства граждан России. На ваш взгляд, справедливо ли утверждение, что сегодня русские в России не имеют оснований чувствовать себя как дома?

Леонид Решетников: При всём моем уважении к национальным республикам, другим национальностям, давайте не будем заблуждаться: вся наша история – это история русских побед, русского строительства, русских поражений. При участии других народов, конечно. Русский вопрос – один из самых главных вопросов сейчас в нашей стране, и без его решения развитие России вообще невозможно. Если мы не поднимем дух русской нации, если мы не дадим русскому народу определённые права, если мы не внесём в нашу Конституцию положение о том, что русский народ, русская нация является государствообразующей нацией нашей страны, – мы потеряем всё.

Ц.: Трудно не согласиться с вами в том, что исторически Россию построил русский народ. Но к настоящему времени мы дважды только за прошлый век пережили полный слом всей предыдущей системы. Можно ли утверждать, что русский народ всё ещё государствообразующий?

Л.Р.: Я только что вернулся из Чечни. Там наши друзья, чеченцы, говорят: национальный кризис наступает тогда, когда сокращается процент русских людей. И это говорит о том, что русские – государствообразующая нация. Как только она уходит – возникают сепаратистские настроения или открытый сепаратизм. Российская Федерация сейчас находится в каком-то ступоре: унаследовала полуразвалившуюся советскую систему, которая себя не оправдала, не ищет нового и отмахиваемся от русской проблемы. А мы в результате утратили дух русского человека, русского народа. Российская Федерация с точки зрения национальной политики сегодня копирует худшие черты Советского Союза. Неужели не очевидно, что без исправления ошибок страна может продолжить разваливаться? Такая перспектива очень реальна. Об этом сейчас и идёт речь. Потому что мы старую схему сохранили в более узких рамках.

Л. Решетников. Фото: Телеканал «Царьград»

Ц.: То есть РФ сегодня копирует национальную политику СССР. А какой она была по отношению к русским?

Л.Р.: Хочу обратить внимание на то, как вообще появился русский вопрос в России. После Октябрьской революции началась политика уничтожения русских как нации. Ещё Карл Маркс, основной теоретик «левых» глобалистов писал, что русский народ реакционен. Поэтому одной из задач большевиков во главе с Лениным было разрушение русской нации, русского народа. Русская нация как таковая была самым настоящим идейным противником марксизма-ленинизма. Традиции, образ жизни, и прежде всего вера русского народа мешали планам большевиков.

Коммунисты поставили задачу превратить весь мир в единую советскую социалистическую республику, создать новый тип человека. Даже гербом СССР сделали земной шар, а я почти всю свою жизнь прожил под лозунгом «новый советский человек». Но за счёт чего большевики строили всемирную республику? За счёт России, которую раздробили на множество «независимых» республик. За счёт кого создавали новую историческую общность? Не за счёт же армян, грузин или татар. Нет, все народы продолжали сохранять идентичность в своих национальных республиках. Только русские не получили своей национальной республики. Только нас превращали в нового советского человека, зачищая основы национального самосознания, вышибая всё русское.

Русский так называемый «национализм» преследовался беспощадно. Вспомним «ленинградское дело». Руководители РСФСР в 1952 году были расстреляны за то, что предложили уравновесить отчисления в Среднюю Азию с отчислениями для Центральной России. Сталин их просто расстрелял, обвинив в национализме. Я уже застал 1952 год. Не понимаю, за что здесь убивать? Понизил бы их до директоров колхозов, отправил бы на пенсию. Но зачем ты их убил?

Я помню, как до конца 1980-х годов нельзя было говорить, что ты русский. Тебе делали замечание: ты не русский, ты советский. Это было повсеместно, всю советскую власть. Я по службе помню знаменитую записку Андропова, он её подписал в Политбюро: «Самая главная опасность для Советского Союза – русский национализм». Какой, где? Где наш национализм? Когда он вообще был? Означало это только одно – давить всё русское, не давать поднять головы.

Ц.: То есть русское национальное чувство всячески подавлялось коммунистической идеологией. А что насчёт притеснения других наций?

Л.Р.: Всю мою жизнь на Украине, а это без малого 20 с лишним лет, нам пытались внушить, что мы либо украинцы, либо советские, но никак не русские. При этом тех, кто называл себя украинцем, всячески поощряли. Была искусственно создана ситуация, при которой на Украине русские были либо абстрактно никем, либо становились другой нацией. Это ответ на вопрос, почему мы получили такую ситуацию на Украине, где миллионы людей носят русские фамилии и русские имена, но этого не понимают. Потому что они уже, наверное, всё-таки не совсем русские. Они называют себя украинцами. И в карательных батальонах люди с русскими фамилиями.

Ц.: Неужели сегодня, как при советской власти, запрещено быть русским?

Л.Р.: Слава Богу, и сам нынешний президент произносит периодически слово «русский», и мы перестали этого стесняться. Но нам очень часто делают замечания: не говорите «русские», говорите «россияне». И мы же сейчас, когда говорим о русском духе, мы просто призываем отказаться от порочной практики стирания национального сознания русского народа. Мы же не призываем там кого-то выгонять, бить, уничтожать и так далее.

Мы обращаем внимание на то, что против русскости, против государствообразующей роли русского народа направлены все усилия наших противников. Исключительно против этого. Разжигание национального сепаратизма и уничтожение русской идеи, русской нации, русского народа, размывание его такими идеями, как советская нация, теперь вот «россиянская нация». Официальная практика сегодня – это формирование новой российской нации. Опять же за счет кого? Опять за счет русских! Для того чтобы ослабить Россию, расколоть Россию. Для этого ведётся такая политика, при которой мы всё меньше и меньше представлены в органах власти и национальных республиках.

Ц.: Кстати, о национальных республиках. Русский национализм в масштабах государственной политики не заденет чувства других народов?

Л.Р.: Как часто нас пытаются убедить в том, что если русские вернут себе национальное достоинство, то все остальные народы будут ущемлены. Это чистая ложь и манипуляция. Представители других народов прекрасно понимают, что без русских не станет и самой России, она просто распадется. А это не нужно никому. Мы, когда были в Чечне, несколько друзей наших из нашего отделения общества «Двуглавый орёл» подошли к нашей делегации, говорят: а вы скажите, когда русские будут жить как русские? Тогда мы спросили, а русский это кто, по-вашему? И нам чеченцы ответили: это верующий. Это очень ценящий семью, семейную жизнь. Это говорящий на русском языке. И это человек, который ни пяди своей земли не отдаст. Вы, чеченцы нам говорят, веру попрали, отказались от веры. Семейная жизнь – абортировали всю страну. Язык у вас матерный. И русскую землю отдали. Я говорю: какую? Ну, говорят, Украину, Белоруссию вы уже отдали… Вот как видят нас со стороны: мы живём не как русские, которые когда-то создали империю.