О Российско-сербском гуманитарном центре в Нише

Что даёт сотрудничество России и Сербии и кому оно мешает

В апреле 2018 г. межправительственная организация Российско-сербский гуманитарный центр в Нише отметит 6 лет со времени своего основания. И практически сразу же с момента его создания Запад начал давление на правительство Сербии в том, что касается российско-сербского сотрудничества. «Голос Америки», например, отмечал, что «Русский центр в Нише расположен довольно близко к четырёхтысячному контингенту НАТО в Косово» и «русская организация в Сербии может стать форпостом шпионов Кремля и российским командным пунктом в ответ на расширение ЕС и НАТО в регионе».

С 2017 года фиксируется наибольший всплеск внимания Запада к российско-сербскому сотрудничеству. Вопрос работы Центра в Нише даже поднимался на слушаниях в Сенате США. А в июне 2017 в Нише на базе местного университета прошел симпозиум НАТО, на котором присутствовал посол США в Сербии Кайл Скотт. В своём выступлении он отметил, что у НАТО есть программа по науке и безопасности, в рамках которой есть возможности для сербских университетов включиться в сеть НАТО и других подобных институтов. Ранее Кайл Скотт занимал пост директора отдела по делам России в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Теперь он пытается применить свой опыт на новом месте дипломатической службы.

В начале февраля 2018 г. посол США опять посетил Ниш. Официально его пригласил Клуб сербско-американской дружбы и сотрудничества, существующий на гранты американского посольства. Однако во время выступления посла группа активистов из местных граждан начала разбрасывать листовки и кричать: «Хотим русскую базу», «Нет диктатуре, цензуре и манипуляции!» Это были представители Центра за права человека и демократию в Нише. Кадры акции попали на центральные телеканалы, показав настроения местных жителей.

Ниш является родиной Константина Великого, первого христианского императора Римской империи. Город расположен в стратегически важной точке. Это логистический узел на юге Сербии; сравнительно недалеко – границы Болгарии, Румынии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории.

Недавно мне довелось побывать в Нише. Российско-сербский центр расположен возле городского аэропорта, что позволяет командам спасателей оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, доставляя технику и специалистов туда, где в них нуждаются. Вспомнив о заявлениях представителей стран НАТО о том, что в Нише находится «российский шпионский центр», я попытался обнаружить на здании элементы радаров, но безуспешно. А вот на здании посольств США в Белграде и Скопье такие элементы видны невооружённым глазом.

Всего в Центре работают 15 человек, половина из них прибыли из России. Раз в три месяца в Ниш по принципу ротации приезжают новые специалисты, которые проводят профильное обучение и тренинги. На сегодняшний день Центр уже оказывал помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Словении. Когда в Черногории в прошлом году начались пожары, Центр предложил помощь и этой стране, но власти Черногории ответили отказом и несколько дней ждали прибытия партнёров по НАТО. Пока ждали, успела выгореть значительная территория.

Содиректор с сербской стороны Боян Гламочлия говорит, что первая работа Центра была связана с разминированием: на территории Сербии находится ещё много боеприпасов – не только после агрессии НАТО в 1999 году, но и со времён двух мировых войн. Далее работа расширилась – тренинги для пожарных и спасателей на учебно-тренировочных комплексах, переданных российской стороной, профессиональное обучение, шефство над учебными заведениями, передача муниципалитетам Сербии различного снаряжения. Отдельно надо отметить наличие специально оборудованного Центра управления в кризисных ситуациях, который позволяет обрабатывать данные, прогнозировать и проводить моделирование ситуации с пожарами, наводнениями и другими стихийными бедствиями.

А с 2016 г. Российско-сербский гуманитарный центр в Нише является членом Международной организации гражданской обороны (МОГО) со штаб-квартирой в Женеве. МОГО уже передавала различную технику Центру. В ноябре прошлого года в Академии гражданской защиты МЧС в Москве прошел Международный семинар руководителей высших учебных заведений стран-участниц МОГО с участием представителей ведомств гражданской защиты из 16 стран. «Мы открыты для самых разных форм сотрудничества, – подчёркивает Боян Гламочлия, – как с правительственными, так и с неправительственными организациями».

Большой интерес работа центра вызывает у журналистов. Они приезжают сюда из разных стран каждую неделю, чтобы снять репортаж, ознакомиться с работой специалистов. У Центра есть свой сайт, где размещается информация о текущей работе и проектах на трёх языках.

Представитель от России Олег Ганиев разъясняет ситуацию с предоставлением сотрудникам Центра дипломатического статуса: данное положение записано в соглашении между Белградом и Москвой, но вопрос до сих пор не решён. «На самом деле это больше нужно сербской стороне, так как дипломатический статус позволит отменить налоговые издержки. И Россия сможет поставлять в Сербию на 20% больше техники и оборудования. Что касается вопроса иммунитета, то сотрудники Центра являются техническим персоналом, и вне служебных обязанностей они такие же граждане, как и все остальные», – говорит Олег Ганиев. По его мнению, независимо от того, когда, наконец, будет принято запаздывающее решение, Центр продолжает полноценно функционировать и расширять рамки сотрудничества. Для теоретических занятий готовятся новые помещения, недавно прибыл тренировочный комплекс «Штурм», позволяющий спасателям тренироваться в условиях задымления. Ожидается доставка из России беспилотных летательных аппаратов и прибытие инструкторов для обучения персонала работе с ними.

Если с российской стороны Центр является структурой МЧС, то с сербской стороны представлен Сектор по чрезвычайным ситуациям МВД (министерства, аналогичного российскому, в Сербии нет). Сейчас Россия помогает Сербии в подготовке законодательной базы по чрезвычайным ситуациям.

Важно, что Центр в Нише оказывает помощь в проведении тренингов и обучении действиям в спасательных работах и кризисных ситуациях бесплатно. При этом работа Центра не ограничивается Сербией. А вот пользоваться ли услугами Российско-сербского гуманитарного центра или загонять себя в те рамки, в какие загнали себя власти Черногории, – решать самим балканским государствам.