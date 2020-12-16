О России придётся думать иначе: Байдену посоветовали усвоить урок Обамы о русских

"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл её региональной державой", - обратила внимание экс-советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл.

Рассуждая о позиции предшественника Трампа в кресле главы Белого дома, Хилл отметила, что "они не желали много думать о России".

Экс-советник уверена, что избранный президент США Джо Байден не может стать вторым Бараком Обамой. И фактически даёт новоявленному американскому лидеру совет усвоить урок Обамы о русских, подчеркнув, что Байдену и его команде "придётся думать иначе".

Такое мнение Хилл приводится в публикации The New York Times. В то же время в статье отмечается невозможность избежать двойного подхода к Москве со стороны Вашингтона. Речь идёт о позиции, когда с одной стороны "США пытаются сдерживать амбиции Кремля", а с другой стороны с ним же и взаимодействуют "для решения международных проблем". А их немало: это и проблема глобального потепления, и пандемия коронавируса, и мировая экономика.

Договариваться с Путиным придётся и по СНВ-3. Автор публикации не исключает, что администрации нового президента придётся "почти сразу" обсуждать с Москвой Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Эксперты полагают, что документ о продлении будет подписан, поскольку вряд ли Байден захочет вступать в дорогостоящую гонку вооружений с Россией.

"Есть так много других приоритетов", - приводит издание мнение директора Центра исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджелы Стент (цитата по ТАСС).