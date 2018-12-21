О России под санкциями, русофобах в Киеве и женитьбе: Владимир Путин провел Большую пресс-конференцию

Открывая пресс-конференцию, Владимир­ Путин­ неожиданно ее переименовал.

- Мы с вами начинаем нашу традиционную предновогоднюю встречу, назовем ее пресс-конференцией, - сказал он.

Получалось, что 1702 журналиста приехали на предновогоднюю встречу с главой государства, который сразу кратко отчитался «данными прямо сегодняшнего, позавчерашнего времени».

ВВП ПОДРОС

- За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году - на 2,1%, то по итогам этого года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли растут чуть быстрее - 3,2%.

После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, 0,5%. Надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень зарплаты. За 10 месяцев текущего года это 7,4%. Сохраняется приемлемая для нас инфляция, правда, за последнюю неделю она чуть-чуть подросла, поэтому мы вый­дем за ориентир Центробанка в 4%, будет 4,1 - 4,2.

Чтобы задать свой вопрос президенту, в зал Центра международной торговли съехались 1702 журналиста из России и других стран. Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

ЖИВЕМ ДОЛЬШЕ

- Укрепляются наши финансы. Растут золотовалютные резервы - на 7%. В начале года они были 432 миллиарда, сейчас практически 464. Впервые с 2011 года мы выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе где-то 2,1% ВВП. Растет Фонд национального благосостояния - примерно на 22%. У нас средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составил 13 677 рублей. По концу этого года будет 14 163. И продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась: в 2017 году она была 72,7 года, в 2018-м будет 72,9 года.

КТО ГОВОРИТ «НЕВОЗМОЖНО», ПУСТЬ ОСВОБОДЯТ МЕСТА

- Некоторые сомневаются, нужны ли вообще нацпроекты. Я хочу повторить. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос. А как это сделать? Нужно сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях. А как организовать эту работу? Просто так раздать деньги, и все? 20,8 триллиона рублей - это только по нацпроектам запланировано, еще 6,5 триллиона - отдельный план по инфраструктуре.

В чем фишка-то? Фишка в том, что деньги в основном федеральные по всем программам, а значительная часть работы в регионах. И регионы должны быть настроены не просто на повышение цен в связи с тем, что денег много. А на конкретный результат, который люди почувствуют. Нужно понять: они-то справятся с этим или нет? Конечно, вопрос. И некоторые говорят: «Это невозможно». Это говорят те, которые должны добиться результатов! Пусть они так не думают, а пусть работают. А если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к работе.

Каждый из журналистов старался выделиться яркой одеждой или табличкой, чтобы президент заметил и ответил именно на его вопрос.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЕДВЕДЕВЫМ В ЦЕЛОМ ДОВОЛЕН

Вопрос:

- Вы довольны в целом командой Медведева?

Путин:

- В целом да.

ПОВЫШЕНИЕ НДС - РАЗОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

- Повышение НДС связано с необходимостью удержать показатель - ненефтегазовый дефицит. Это первое обстоятельство. Второе, во многих странах 20 и даже больше процентов НДС. У нас тоже он был выше. Мы понизили, а потом вернулись сейчас к 20%. Но эффективная ставка НДС на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20%. Потому что мы сохранили практически все льготы. По производству лекарств, детских товаров и так далее. Наконец, я рассчитываю, что это будет разовое явление.

ВО ФРАНЦИИ СОЗНАТЕЛЬНО ПОВЫСИЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

- События во Франции связаны с повышением цен на бензин, но они послужили, скорее всего, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство, причем коренных французов в основном. Французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов. Это людям не понравилось.

У нас повысились цены на бензин начиная с середины прошлого года в связи с ростом цен на нефть. Правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен. И даже по их снижению. И достигли договоренности с основными нефтяными компаниями. Вот это принципиальная разница. Там сознательно пошли на повышение, повысили, по сути, сами. А здесь правительство борется с повышением. Конечно, когда цены повышаются, никому не нравится.

ПРО ВОЙНУ

ЯДЕРНАЯ ОНА ИЛИ НЕ ЯДЕРНАЯ - ПОДИ РАЗБЕРИСЬ

- Опасность ядерной войны в мире как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным. А между тем это может привести к гибели всей цивилизации, а может, и планеты. И очень жаль, что такая тенденция недооценки даже нарастает. По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонку вооружений. После выхода США из Договора по ПРО мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Такого оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. Но в целом это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Сейчас делают еще один шаг - выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим?

Очень трудно себе представить. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем. То же самое по договору СНВ-3. В 21-м году он заканчивается. Никаких переговоров пока не ведется. Неинтересно, не нужно? Ну ладно. Мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать.

Но в целом для человечества это очень плохо. Потому что это подводит нас к очень опасной черте. Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И уже на Западе звучат идеи, что ничего страшного, можно и применить. Но это может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это одна опасность. Вторая - применение баллистических ракет в неядерном исполнении. А что это значит? Ракета стартовала, в ядерном она, в неядерном исполнении - система предупреждения просто фиксирует старт, траекторию полета и территорию падения. Все-таки это на грани возможной ошибки. Это ужасно. До этого нельзя доводить. Из Мирового океана стрельнула подлодка баллистической ракетой - да хрен ее знает, она в ядерная или неядерная. Пойди там разберись.

МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО БУДЕТ С ВОЕННЫМИ БАЗАМИ США В ЯПОНИИ

- Вопросы безопасности крайне важны, в том числе при заключении мирного договора с Японией. На Окинаве уже крупнейшая база американская давно, десятилетия уже. Мы не понимаем уровень суверенитета Японии. Губернатор Окинавы против укрепления базы и ее расширения. Но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, против. Что будет после заключения мирного договора, мы не знаем. Но без ответа на этот вопрос нам очень трудно принимать кардинальные решения. Нас беспокоят планы размещения ПРО США. Здесь у нас иллюзий нет никаких. Но, понимая все это, искренне будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией.

НЕ ВИДИМ ПРИЗНАКОВ ВЫХОДА США ИЗ СИРИИ

- Что касается вывода американских войск из Сирии, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже 17 лет и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Мы не видим признаков вывода американских войск пока.

БУТИНОЙ НЕ В ЧЕМ ПРИЗНАВАТЬСЯ

- То, что Бутину заставляют в чем-то признаться, я не понимаю, в чем там она может признаться. Потому что она никаких заданий госорганов России не исполняла. Это я могу ответственно заявлять. Чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12 - 15 лет. Понятно, что она и ее адвокат борются за то, чтобы выйти из тюрьмы. Я не понимаю, за что ее засадили туда, в эту тюрьму. Просто нет оснований. Но надо же как-то всем спасти лицо, выйти из этой ситуации. Прежде всего я говорю об американской юстиции.

НЕ БУДЕМ ХВАТАТЬ НИКОГО ДЛЯ ОБМЕНА

- Мы не будем действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи - у нас это звучит «око за око, зуб за зуб». Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, вне зависимости от их национальной и государственной принадлежности, мы будем на это реагировать. Но не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять.

ПОВОД ДЛЯ САНКЦИЙ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ

- Хашогги убит - это очевидно, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Тем не менее в отношении России там куча санкций. А во втором случае - тишина полная. Вот это политизированный, русофобский подход. Это только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, чего-нибудь еще придумали бы. Для меня это очевидно. А цель одна - сдержать развитие России как конкурента. Других целей я не вижу.

ПРО УКРАИНУ

В НЕЗАЛЕЖНОЙ НЕДОВОЛЬНЫ, ЧТО МОРЯКИ НЕ ПОГИБЛИ

- Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Понятно, там выборы, им нужно обострять, чтобы поднять рейтинг. Удалась провокация или нет? С точки зрения повышения рейтинга - может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича (Порошенко. - Ред.) вроде подрос немножко. В этом смысле он свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга. А что касается будущего украинских военнослужащих, их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Слава богу, этого не случилось. После уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать.

ВЛАСТИ КИЕВА РАСТАСКИВАЮТ НАРОДЫ

- Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно, надо сказать. Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины. Правительство сейчас готовит поправки в закон о гражданстве и по приобретению гражданства. Для чего это делается? Чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику раскола, растаскивания русского и украинского народов. Что делают сегодняшние власти в Киеве, что они продают на фоне русофобии? Они выполняют историческую задачу - растаскивают русский и украинский народы. И за это им все прощают. А народы наши близкие, связанные историческими корнями. Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве. Он будет принят в начале следующего года.

Украина планирует провокацию в Керченском проливе 24 декабря Украинскому журналисту (его лицо - слева на большом экране) дали право задать вопрос первому среди иностранцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЛЮДИ ГИБНУТ

- По поводу страданий людей, которые живут в Донбассе. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут. Мирные причем.

Вот мы действительно оказываем гуманитарную помощь и поддержку людям, которые живут на этой территории. Только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше.

МЫ ХОТИМ ДЛЯ УКРАИНЫ МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ

- Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и в Донбассе, были мир и процветание. Мы заинтересованы в этом. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет. В текущем году он тоже вырос. Это не странно? Нет, не странно. Потому что это естественные связи. И они когда-нибудь дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти русофобы, не понимающие, в чем интерес своего народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто у власти в Кремле.

РАСКОЛЬНИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СТАМБУЛЬСКОГО ПРИХОДА

- То, что сейчас происходит с православием на Украине, это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. К сожалению, на Украине это сейчас происходит, создали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода - будет стамбульского. Причем, обратите внимание, Украинская православная церковь Московского патриархата на Украине полностью независимая была. Об этом мало кто знает. Это фактически полностью независимая церковь, они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была - духовная. Упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения, и деньги, что самое главное. Я думаю, это главный мотив Варфоломея подчинить эту территорию, еще и зарабатывать на этом. Это главный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал это, ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь. Меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнется передел собственности. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог, до этого дойдет. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы. Они беззащитные, безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕ НОРМАЛИЗОВАТЬ НА АЗОВЕ

- У нас есть (с Украиной, - Ред.) договор по Азовскому морю от 2003 года. Он говорит, что прибрежная зона не как обычно в мире - 12 морских миль, а 5 километров от берега. А все остальное - общее море - России или Украины. Кстати, рыбаков наших в свое время захватили, они же не заходили в 5-километровую зону, их захватили в общем море, и капитана до сих пор держат. И ваш канал «Евроньюс» об этом не чирикает, как будто так и надо. Захвачены и другие наши моряки, целая команда сидит там.

Что касается военных судов, им надо постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. В условиях военного положения я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда. Но в целом нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем проходу, в том числе военных судов.

Только цифры.

ПРО СТРАНУ

О РЭПЕРАХ И ГЕРОЯХ МОЛОДЕЖИ

Вопрос:

- Молодежь столкнулась со странными действиями властей, которые провоцируют ненужные конфликты. Например, со словом, которое вы уже знаете, с рэперами.

Путин:

- (Смеется.) Вы что, сомневаетесь в моих способностях? Я и раньше знал. В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати, расписанный такой парень. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный.

- Вы сказали на Совете по культуре: «Если не можешь противостоять какому-то движению, надо его возглавить». Скажите, зачем нужно государству в это вмешиваться? Может, оставить их в покое? Ну поют они с матерком - и пусть.

- Когда мне говорят о молодежи, я все время вспоминаю роту десантников. 96 парней, которым 19 - 20 лет, чуть ли не со школьной скамьи. 96 человек против 2000. В живых остались 6. Почти трое суток бой шел (в Чечне. - Ред.), переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодежь!

По поводу задержания рэперов я согласен - это ни к чему. Это результат, обратный ожидаемому. Ничего хорошего в этом нет. Так же как и ничего хорошего в том, что они там поют с матерком. Искусство не для того, чтобы потакать низменным мотивам. Сама культура для того, чтобы поднимать этот уровень. Конечно, нельзя хватать и не пущать. Это неверно. Но есть другие вещи.

Я недавно сказал: давайте сейчас будем все здесь ругаться на Совете по культуре. Все засмеялись. Почему? В голову никому не приходит это делать. Но почему мы должны потакать? Скажем, пропаганда наркотиков. Зачем ей потворствовать? Это деградация нации. Мы что, хотим деградировать?

Или у нас стало модным пропагандировать суицид среди молодежи. Пойдем сейчас все и повесимся, что ли? Чур, я не первый. Чур, вы тогда первой будете. Не хочется ведь? Так нельзя допустить этого и среди молодежи. Я и сказал: нужно возглавить! По-умному. Нужно просто аккуратно, спокойно убеждать в привлекательности других ценностей. А грубо запрещать - нельзя, я согласен.

Число заданных вопросов.

БУДУ ПОМОГАТЬ ВСЕМ ГУБЕРНАТОРАМ

- Только что завершились выборы во Владивостоке, поэтому и встреч с недавно избранными руководителями не было. Они будут, причем намечены на следующей неделе. В Хакасии ведь не первый случай, когда у нас побеждают представители оппозиционных партий. Разве их не было? Вот уже несколько лет возглавляет представитель ЛДПР Смоленскую область, в других регионах представители КПРФ есть. Работают нормально. Я всячески буду помогать любому избранному руководителю региона. Вопрос в том, чтобы сам избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии исполнить обещания, которые людям дал.

НЕКОТОРЫЕ ДУМАЛИ, ЧТО НАШЕЙ СТРАНЫ БОЛЬШЕ НЕТ

- Россия всю свою историю живет в каких-то ограничениях и санкциях. Это связано с ростом могущества России. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться. А не хочется! Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет. А оказывается, есть!

ВЕРНУТЬ СОЦИАЛИЗМ НЕВОЗМОЖНО

Вопрос:

- Возможна ли реставрация социализма в России?

Путин:

- Я думаю, что это невозможно. Глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма в том смысле, какой вы в это вкладываете, невозможна. Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы, но это всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге тупиком в экономике.

В этом году пресс-конференция продолжалась чуть менее четырех часов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗА ЧТО ОГРАНИЧИВАЮТ КРЫМ?

- Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем, они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. Против них ввели санкции. Ограничения по передвижению, получению виз, финансовых операций... Это затрагивает практически всех людей в Крыму. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки санкции за голосование, тогда надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка-то.

ДОЛЖЕН БУДУ ЖЕНИТЬСЯ

Вопрос:

- Когда вы женитесь?

Путин - журналисту:

- А вы женаты? Он женат! И хочет, чтобы мне было так же, как ему! Хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.

ВСЕ МОИ ПОВАРА В ЗВАНИЯХ

Вопрос:

- Насколько правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, руководит частной военной компанией «Вагнер»?

Путин:

- Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это такая у нас политическая возня происходит. Есть даже такое понятие «безопасное питание», мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА БЫЛА НЕИЗБЕЖНА

- В начале 2000-х годов я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Потому что и продолжительность жизни была у нас низкой и соотношение работающих к неработающим приемлемое. Сейчас кардинально все поменялось. Тенденции такие, что количество работающих становится все меньше, а пенсионеров - больше. Сейчас это можно закрыть, 5 - 7 лет будем жить спокойно. Но пройдут эти 5 - 7 лет, и придется все равно! Страна вынуждена будет это сделать. Но уже придется резко, без всяких переходных периодов, льгот. Я же прекрасно отдавал себе отчет, как люди будут реагировать. Что будет критика и справа, и слева. То, что делалось слева, мы знаем. Своей экономической политикой в свое время развалили, по сути, Советский Союз, а потом, в 90-е, чуть не развалили Россию. У нас не было бы Российской Федерации, была бы какая-нибудь Московия. Это удалось удержать, больше того, страна крепнет.

Повторю, если бы не был убежден, что это неизбежно, никогда бы этого не позволил.

НИКТО ДОЛЛАР НЕ ЗАПРЕТИТ

- Расчеты в долларах для России - 69%. Связано это с тем, что основной наш экспорт, прежде всего, нефть котируется на мировых биржах в долларах. Объемы наших резервов в долларах снижаются. Совсем недавно было 104 миллиарда долларов, сейчас 14 миллиардов. Никакого запрета доллара нет и не будет. Хочу всех успокоить. Что касается рубля, его роль как резервной валюты в расчетах возрастает. Прежде всего на постсоветском пространстве. Просто это надежней и не связано с издержками в долларовых расчетах.

О РАЗНОМ

МЫ НЕ ХОТИМ ПРАВИТЬ МИРОМ

Журналистка «Уолл Стрит Джорнал»:

- На Западе многие думают, что вы хотите править миром.

Путин:

- Ну, конечно!

Журналистка:

- Вы действительно хотите этого?

Путин:

- Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве! Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, связано с расходами на оборону - 700 с лишним миллиардов долларов США тратят на оборону, а мы - 46 млрд. И вы считаете, что наша цель - управлять миром? Это штамп, который навязывается мнению западных стран для того, чтобы сплачивать НАТО. Надо против кого-то сплачиваться. Вот против России - это хорошо.

С ДОЛЬЩИКАМ ДАВНО ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК

- Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Мы должны обязательно прекратить вот эту практику привлечения денег граждан, с безответственным затем расходованием этих денег. Да, мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья, но за счет чего? За счет того, что у части людей деньги изымаются и они вообще ничего не получают - ни денег, ни жилья. Вот в чем корень зла.

КАК ЗДОРОВЬЕ? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Путин:

- Вот надпись «Как здоровье?» Вы имели в виду ваше здоровье, мое или чье? Или состояние здравоохранения в стране?

Журналистка:

- Я интересовалась вашим здоровьем. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела?

Путин:

- Не дождетесь!

Журналистка:

- Все интересуются только своими вопросами, никто не интересуется, как вы, нужна ли вам помощь.

Путин:

- Как вас зовут. Екатерина? Катя, мы обсудим потом... А вопрос-то у вас какой?

Журналистка:

- Я не с вопросом. Я с предложением...

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И МУНДИАЛЬ

Вопрос:

- Какое событие года вы считаете главным?

Путин:

- Два! Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира.

САХАЛИН И ПРИМОРЬЕ РАЗБЕРУТСЯ САМИ

- Объединения любых регионов, это дело самих регионов. В соответствии с законом. Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, пожалуйста. Но Сахалин - самодостаточный регион, среднии доход населения повыше, чем в Приморском крае.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕ НОРМАЛИЗОВАТЬ НА АЗОВЕ

- У нас есть (с Украиной, - Ред.) договор по Азовскому морю от 2003 года. Он говорит, что прибрежная зона не как обычно в мире - 12 морских миль, а 5 километров от берега. А все остальное - общее море - России или Украины. Кстати, рыбаков наших в свое время захватили, они же не заходили в 5-километровую зону, их захватили в общем море, и капитана до сих пор держат. И ваш канал «Евроньюс» об этом не чирикает, как будто так и надо. Захвачены и другие наши моряки, целая команда сидит там.

Что касается военных судов, им надо постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. В условиях военного положения я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда. Но в целом нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем проходу, в том числе военных судов.

ПУТИНКИ

«Пусть не пищат потом!»

Журналисты «КП» традиционно собрали самые яркие фразы с Большой пресс-конференции президента. Как мы их называем, «путинки».

«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, - у нас так в народе говорят». (Про доклады Алексея Кудрина о слабом росте экономики в России.)

«Мои коллеги мне говорили, лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?» (Украинскому журналисту.)

«Ну и что, пойдем сейчас все и повесимся, что ли? Чур, я не первый. Вы тогда первые будете. Не хочется ведь, правильно?» (О пропаганде суицида в интернете.)

«Бюрократия вечна, победить ее невозможно. Но и жить без нее невозможно». (Об упрощении получения беженцами с Украины российских паспортов.)

«Некоторые говорят: «Это невозможно». Пусть они так не думают, а пусть работают. А если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе». (Про выполнение майских указов.)

«Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ». (Про безопасность России от ядерной угрозы.)

«Российский флаг никому не может мешать». (На жалобу телевизионных операторов.)

«Реставрация социализма невозможна. Возможны элементы социализации в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами, которые больше доходов, с тупиком в экономике». (О возвращении СССР.)

«Четыре года не дают слова? Это Песков виноват! Накажем его!» (На жалобу журналистки.)

«Один из моих коллег, не буду называть его имя, когда его спросили на переговорах: «Как у вас с правами человека?», ответил: «Какого человека?» (На вопрос о законе об иностранных агентах.)

Роман ГОЛОВАНОВ

ВОПРОС ДНЯ

Что вам запомнилось больше всего из этой пресс-конференции?

Леонид РОШАЛЬ, президент Национальной медицинской палаты:

- Я обратил внимание на фразу, что он - приличный человек.

Владимир БУРМАТОВ, глава комитета Госдумы по экологии:

- Президент прокомментировал один из самых болезненных вопросов - несанкционированные свалки. Это расставляет точки над «i» - с 1 января реформа обращения с отходами будет запущена. Этого ждали регионы. Мы не будем отсталыми чумазиками, которые сжигают мусор в печках-буржуйках.

Станислав ЯКОВЛЕВ (Ортега), блогер:

- Главные слова - о том, что российский флаг никому мешать не может. Еще раз была подтверждена позиция по культуре - сажать и запрещать нельзя. И ирония про то, что «бояре плохие, а царь хороший» - он вновь взял на себя ответственность за происходящее в стране.

Екатерина ВИНОКУРОВА, член президентского Совета по правам человека:

- Интересный вопрос про ЧВК «Вагнер» прозвучал и еще понравился вопрос о плохом положении журналистов в Санкт-Петербурге. А один из самых серьезных - вопрос о разрыве доходов между богатыми и бедными в стране. Тема социального неравенства выходит на первый план.

Кирилл ГОНЧАРОВ, зам.председателя московского «Яблока»:

- Процентов 80 всех вопросов связаны с проблемами регионов. То есть местные журналисты не смогли достучаться до своих властей и вынуждены нести свою боль президенту. Вместо того, чтобы обсуждать вещи федерального масштаба.

Леонид ХОЛОД, бывший заместитель министра сельского хозяйства:

- То, что было сказано о ситуации в сельском хозяйстве. Да, темпы роста замедлились, но логистику и переработку все-равно будут развивать, а финансировать агропром не бросят.

Илья, читатель сайта KP.ru:

- Комплименты в адрес Тимати. Неожиданно. Владимир Владимирович, и правда, в курсе всего происходящего в стране.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КАК ЭТО БЫЛО

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники