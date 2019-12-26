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О России, Крыме, Донбассе и Путине либо ничего, либо плохо: На Украине готовятся принять новый закон о СМИ

26 декабря 2019, 19:39  •  144 • В России

Украинские журналисты раскопали подробности нового законопроекта о СМИ, который готовят к принятию его Верховной радой Украины, которые значительно урежут возможности работы для журналистов. В частности, статья 37 нового законопроекта перечисляет те виды информации, которая подпадает под запрет на распространение. Сотрудникам СМИ будет запрещено призывать к насильственной смене власти, оккупации части Украины и отрицать ее территориальную целостность.

Все бы ничего, но в условиях Украины это фактически означает, что журналистам будет запрещено сообщать любой позитив о жизни и состоянии дел в Крыму и на Донбассе. То есть любые упоминания Крымского моста, кроме прогнозов того, что он скоро развалится, или его не существует. Запуск новых предприятий в ЛДНР, сравнение тарифов ЖКХ в ЛДНР и на остальной части Украины (которые сейчас не в пользу жителей Незалежной) и т.д. – тоже будет являться нарушением этого закона. А вот что там «все пропало» - писать и говорить можно.

Кстати, позитивные новости о России также подпадут под запрет, поскольку нельзя ничего хорошего говорить о «стране-агрессоре». Информация о выступлениях российских политиков, в первую очередь, Владимира Путина, также будет запрещена.

Можно подумать, что от этого жизнь на самой Украине точно наладится. И вот, кстати, даже в самой переможистой новости, с позиции укропатриотов, можно найти зраду. Вот к примеру, конечно, позитивная новость для Украины, что за воровство на новом космодроме посадили тех-то и тех-то. Но как быть с тем, что в России есть новый космодром? Или, например, что поезда, проезжая по Крымскому мосту, сбавляют скорость. Вроде как можно из пальца высосать, что мост, дескать, ненадежен. Но как быть с тем, что он есть, и по нему ходят поезда?

Тяжелые времена для украинских журналистов наступают.

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