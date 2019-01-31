О роли личности в международном судействе

Когда конфликт интересов слишком велик

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В статье «Как Украина взламывает Европейский суд по правам человека» мы писали, что коренное изменение роли международных судебных учреждений осуществлялось через внедрение в суды определённых личностей.

После развала СССР и мировой социалистической системы, ознаменовавших слом мирового баланса, начались перестройка международных институтов и создание элементов режима глобального управления. Примерами служат создание международных уголовных трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии в 1993 году, по Руанде в 1994 году) и изменение роли Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Персональный состав новых международных уголовных судов подбирался таким образом, чтобы обеспечить принятие нужных решений и исключить «осечки». Это достигалось, во-первых, включением в состав суда представителей стран-агрессоров, участвовавших в бомбардировках сербов, во-вторых, представительством лиц соответствующей религиозной принадлежности (из мусульманских стран). Жёсткость этого тенденциозного отбора достигла апогея, когда был забаллотирован кандидат от Российской Федерации Е. Киселёв.

Обратим внимание на лицемерное положение уставов всех новых международных уголовных трибуналов, где закреплена норма о том, что судьи-де выступают «в личном качестве» и «не представляют выдвинувшие их государства». Кроме того, судьи избираются Генеральной Ассамблеей ООН и представляют всё международное сообщество. То есть уже здесь неясность – являются ли такие судьи представителями международного сообщества или действуют в личном качестве? «Теория» не выдерживает никакой проверки: судьи не могут представлять ни себя лично, ни абстрактное международное сообщество; они выдвигаются властями государств, которые ждут от таких судей проведения своей политики. Значительная часть этих государств совершила международные преступления во время конфликта в Югославии.

О том, что судьи являются представителями соответствующих государств, говорят факты восполнения создавшихся судейских вакансий. Существует негласное правило, по которому в случае отставки или смерти судьи его место занимает новый судья из того же государства, но он не избирается, а назначается. Так что тут нет ни представителей международного сообщества, ни судей, действующих в личном качестве.

В последнее время судейские должности в органах международной юстиции стали занимать лица, обеспечивающие интересы негосударственных субъектов наднационального и глобального уровней. Это достигается благодаря тому, что в Европейском суде по правам человека, например, государство представляет не одного (как во всех остальных международных судах), а трёх кандидатов. Место расположения кандидата соответствует его месту в той или иной властной группировке, причём кандидат от правительства всегда располагается под номером 1. На последних выборах в ЕСПЧ страны-члены Совета Европы избрали кандидата, находившегося под номером 3…

Европейский суд по правам человека вообще занимает особое место в перестройке уже существовавших международных судов. Понятие «права человека» изначально играло роль троянского коня в международном праве. Первые годы своего существования ЕСПЧ действительно выносил решения в области «чистого» права, но рассматривал не более десятка дел в год и не выступал в качестве наднационального органа, каким он стал к началу 1990-х годов. С приобретением наднационального характера ЕСПЧ стал принимать решения, не только касающиеся отдельных лиц по конкретным делам (так это задумывалось в 1950 году), но решения в отношении всей правовой системы того или иного государства.

Со вступлением в Совет Европы Российской Федерации (и последующего признания с её стороны юрисдикции Европейского суда по правам человека) активность ЕСПЧ на поле глобалистской политики резко возросла. Отработанные на карликовых «новых демократиях», вроде Латвии или Молдовы, силовые методики стали применяться в отношении РФ. Сначала ЕСПЧ попробовал отменить принципы Нюрнбергского процесса (дело Кононова), затем – принципы ответственности государства (дело Илашку), затем попытался создать прецедент, представлявший решения ЕСПЧ выше Конституции Российской Федерации (кстати, за данное решение странным образом проголосовал… судья из России)!

Персональный состав ЕСПЧ требует подробного анализа. Через призму личности того или иного судьи становятся понятны мотивы исхода ряда особо резонансных дел против Российской Федерации последнего времени.

Так, в ноябре 2018 г. Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла печально знаменитое постановление по иску А. Навального. ЕСПЧ признал его задержания и аресты «политически мотивированными» и нарушающими его права в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Суд заявил, что представленные ему свидетельства указывают «на отдельные проявления системы, которая стремится неправомерно ограничить демократические права истца» в нарушение статьи 18 Европейской конвенции. Навальному присудили в качестве компенсации 50 тысяч евро компенсации морального ущерба, 1025 евро компенсации материального ущерба плюс 12 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.

Данное решение примечательно и своей политической ангажированностью, и как яркое проявление глобалистской политики. Так, ЕСПЧ произвольно перенёс рассмотрение дела с одной статьи на другую (ранее такого в практике ЕСПЧ не наблюдалось) и «удовлетворил» требования по эпизодам, которых истец вообще не заявлял!

В последнее время Европейский суд по правам человека взял курс на открытую правовую агрессию против России. Здесь и решение по делу Анчугова и Гладкова, где суд потребовал от России предоставить избирательные права всем заключённым (заявители были в своё время приговорены к смертной казни за убийство), и решение по делу Маркина, и решение по делу ЮКОСа… Важнейшую роль в этом всегда играли определённые личности.

Вот один пример: болгарский судья Грозев.

Йонко Грозев стал заниматься «правозащитой» с 1991 года, когда в Болгарию «только пришла демократия». Вскоре Грозев попал под крыло Сороса и стал членом правления созданной этим финансовым спекулянтом организации Open Society Justice Initiative. Длительное время возглавлял юридический отдел Хельсинкского комитета Болгарии; не раз подключался к ведению дел против Российской Федерации в ЕСПЧ, в том числе по делу С. Магнитского.

Грозев специализируется на делах «против России» на постоянной основе: это и «узники Болотки» Савёлов, Барабанов, Полихович и Гаскаров, и крымские террористы Олег Сенцов и Александр Кольченко, это и защита ассоциации ГОЛОС….

Именно Грозев выступал адвокатом по делу Pussy Riot, рассказывая, что похабная акция «девочек» в Храме Христа Спасителя была «не против религии, а против Путина». В декабре 2018 года ЕСПЧ, когда Грозев уже был избран туда в качестве судьи, постановил, что Россия нарушила положения Европейской конвенции по правам человека, и присудил «девочкам» компенсацию в размере 37 тысяч евро. По сообщению Министерства юстиции РФ, компенсация будет выплачена. И это несмотря на то, что получившая 100 часов обязательных работ М. Алехина не только отказалась исполнять приговор суда, но и бежала из страны.

Любопытную позицию занял Грозев в деле майора Евсюкова, расстрелявшего людей в одном из московских супермаркетов и получившего за это пожизненное заключение. Грозев утверждал, что за преступление Евсюкова несёт ответственность… российское государство и с него требуется взыскать денежную компенсацию.

И так везде и всегда – виной всему российское государство! Кстати, при выдвижении Грозева в судьи ЕСПЧ была договорённость о том, что он не будет участвовать в делах в отношении России, но после избрания о договорённости забыли. А Россия участия в выборах судей ЕСПЧ, когда избирали Грозева, не принимала, что ставит под вопрос законность участия данного судьи в рассмотрении дел против РФ. Конфликт интересов слишком велик, чтобы считать Грозева беспристрастным.

К тому же судья Грозев начал единолично выносить решения по жалобам! Многие из жалоб отклоняются им без серьёзного правового основания. Особо следует сказать, что Грозев входит в состав судебной коллегии, которая рассматривает дело «Грузия против России». Речь идёт о деле особой важности, ведь это не индивидуальная, а межгосударственная жалоба. Грозев, имеющий устойчивую антироссийскую репутацию, должен был самостоятельно взять самоотвод, но не сделал этого. Конечно, сам Грозев – обычная пешка, проблему представляет руководство ЕСПЧ, которое делает вид, что не замечает очевидное нарушение основополагающих принципов правосудия. Большая палата ЕСПЧ отклонила требование России о принудительном отводе Грозева – и это на фоне повторяющихся требований самого Суда об отводе российского судьи из того или иного дела.