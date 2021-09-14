Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Главная / Украина

О рисках полномасштабной войны

14 сентября 2021, 07:15  •  152 • Украина

Зеленский пытается нагнетать обстановку

Украинский президент Владимир Зеленский на форуме в Киеве ответил организаторам на вопрос о риске полномасштабной войны с Россией утвердительно. Зеленский считает, что такая вероятность существует, однако он полностью переложил ответственность за подобный возможный исход событий на Россию и её информационную политику в отношении Украины.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией. Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "Русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось», - заявил украинский президент.


То есть Зеленский категорически не желает видеть вины Украины в происходящем на Донбассе, и в кризисе российско-украинских отношений он тоже не видит никакой ответственности «Незалежной». Во всём виновата Россия. А Русский мир, по его мнению – это какой-то нарратив? Нет. Русский мир – это цивилизация, это культура. Это слишком масштабно, мелкий мозг Зеленского не может объять такой термин.

Между тем, на Украине анонсировали очередные полномасштабные учения НАТО уже в этом месяце. «Объединенные усилия 2021» – так называются военные учения, которые пройдут с 22 по 30 сентября. В них будут участвовать 15 стран, 11 из них – члены НАТО.


На Украине уже практически каждые полгода проходит слаживание войск НАТО, а украинский МИД, да и сам президент зазывают на свою территорию военный контингент Альянса. При этом Зеленский ещё говорит о какой-то не такой информационной политике России по отношению к Украине? О «неуважении к самостоятельности Украины»? А в чем эта самостоятельность? В том, что Украина стала полигоном для развертывания войск НАТО и дальнейшей гипотетической атаки на РФ? А заявления украинских генералов о желании проехаться на танках по улицам Москвы, тоже дружеский жест? Или постоянные обстрелы Донбасса, в том числе и в праздничные даты? От большой любви к России и Русскому миру?

На самом деле, никто от Украины не ждёт никакой адекватной политики, попыток восстанавливать дружественные отношения. Если это и произойдет, то уж точно не сейчас и не при Зеленском. А сейчас нужно проводить ответные военные учения на западных границах России, чем российское Министерство Обороны и занимается.

Вот, например, сейчас стартовали учения «Запад-2021», которые проводятся дважды в год и, кажется, не остаются без внимания «западных партнеров», мягко говоря. В этих учениях принимают участие более 200 тыс. военнослужащих, 80 единиц самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники. Эти учения гораздо масштабнее и серьезнее, чем-то, что происходит на Украине с участием стран Запада. И на этой «линии фронта» это полностью отражает соотношение сил. Главное, чтобы в НАТО и на Украине это понимали и не переоценивали свои наступательные возможности. А они понимают и боятся.

Вот что, например, заявила по поводу российских учений заместитель председателя Европарламента Никола Беер: «Эта демонстрация силы остаётся очень проблематичной с точки зрения политики безопасности, для ЕС в целом эти учения вовсе не являются чем-то банальным, они осложняют и без того напряжённые отношения с Россией».

Украина и ЕС в чем-то похожи. Например, они все хотят, чтобы Россия, что называется, «сложила лапки» и не мешала себя уничтожать. Как иначе объяснить возмущение военными учениями РФ? Разве не НАТО методично подбирается к границам России? Нет, они об этом умалчивают. Так зачем тогда и нам обращать внимания на их «озабоченности» теми или иными вопросами?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





152
Источник
Похожие новости
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
10 сентября 2021, 14:20
Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
13 сентября 2021, 02:50
Молдова продолжает обострять отношения с Приднестровьем
12 сентября 2021, 14:55
Власти Молдавии снова начинают борьбу с российским телевидением
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нам...
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерь...
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоко...
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.