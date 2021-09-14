О рисках полномасштабной войны • 152 • Украина

Зеленский пытается нагнетать обстановку



Украинский президент Владимир Зеленский на форуме в Киеве ответил организаторам на вопрос о риске полномасштабной войны с Россией утвердительно. Зеленский считает, что такая вероятность существует, однако он полностью переложил ответственность за подобный возможный исход событий на Россию и её информационную политику в отношении Украины.



«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией. Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "Русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось», - заявил украинский президент.



То есть Зеленский категорически не желает видеть вины Украины в происходящем на Донбассе, и в кризисе российско-украинских отношений он тоже не видит никакой ответственности «Незалежной». Во всём виновата Россия. А Русский мир, по его мнению – это какой-то нарратив? Нет. Русский мир – это цивилизация, это культура. Это слишком масштабно, мелкий мозг Зеленского не может объять такой термин.



Между тем, на Украине анонсировали очередные полномасштабные учения НАТО уже в этом месяце. «Объединенные усилия 2021» – так называются военные учения, которые пройдут с 22 по 30 сентября. В них будут участвовать 15 стран, 11 из них – члены НАТО.



На Украине уже практически каждые полгода проходит слаживание войск НАТО, а украинский МИД, да и сам президент зазывают на свою территорию военный контингент Альянса. При этом Зеленский ещё говорит о какой-то не такой информационной политике России по отношению к Украине? О «неуважении к самостоятельности Украины»? А в чем эта самостоятельность? В том, что Украина стала полигоном для развертывания войск НАТО и дальнейшей гипотетической атаки на РФ? А заявления украинских генералов о желании проехаться на танках по улицам Москвы, тоже дружеский жест? Или постоянные обстрелы Донбасса, в том числе и в праздничные даты? От большой любви к России и Русскому миру?



На самом деле, никто от Украины не ждёт никакой адекватной политики, попыток восстанавливать дружественные отношения. Если это и произойдет, то уж точно не сейчас и не при Зеленском. А сейчас нужно проводить ответные военные учения на западных границах России, чем российское Министерство Обороны и занимается.



Вот, например, сейчас стартовали учения «Запад-2021», которые проводятся дважды в год и, кажется, не остаются без внимания «западных партнеров», мягко говоря. В этих учениях принимают участие более 200 тыс. военнослужащих, 80 единиц самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники. Эти учения гораздо масштабнее и серьезнее, чем-то, что происходит на Украине с участием стран Запада. И на этой «линии фронта» это полностью отражает соотношение сил. Главное, чтобы в НАТО и на Украине это понимали и не переоценивали свои наступательные возможности. А они понимают и боятся.



Вот что, например, заявила по поводу российских учений заместитель председателя Европарламента Никола Беер: «Эта демонстрация силы остаётся очень проблематичной с точки зрения политики безопасности, для ЕС в целом эти учения вовсе не являются чем-то банальным, они осложняют и без того напряжённые отношения с Россией».



Украина и ЕС в чем-то похожи. Например, они все хотят, чтобы Россия, что называется, «сложила лапки» и не мешала себя уничтожать. Как иначе объяснить возмущение военными учениями РФ? Разве не НАТО методично подбирается к границам России? Нет, они об этом умалчивают. Так зачем тогда и нам обращать внимания на их «озабоченности» теми или иными вопросами?

Зеленский пытается нагнетать обстановкуУкраинский президент Владимир Зеленский на форуме в Киеве ответил организаторам на вопрос о риске полномасштабной войны с Россией утвердительно. Зеленский считает, что такая вероятность существует, однако он полностью переложил ответственность за подобный возможный исход событий на Россию и её информационную политику в отношении Украины.«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией. Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "Русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось», - заявил украинский президент.То есть Зеленский категорически не желает видеть вины Украины в происходящем на Донбассе, и в кризисе российско-украинских отношений он тоже не видит никакой ответственности «Незалежной». Во всём виновата Россия. А Русский мир, по его мнению – это какой-то нарратив? Нет. Русский мир – это цивилизация, это культура. Это слишком масштабно, мелкий мозг Зеленского не может объять такой термин.Между тем, на Украине анонсировали очередные полномасштабные учения НАТО уже в этом месяце. «Объединенные усилия 2021» – так называются военные учения, которые пройдут с 22 по 30 сентября. В них будут участвовать 15 стран, 11 из них – члены НАТО.На Украине уже практически каждые полгода проходит слаживание войск НАТО, а украинский МИД, да и сам президент зазывают на свою территорию военный контингент Альянса. При этом Зеленский ещё говорит о какой-то не такой информационной политике России по отношению к Украине? О «неуважении к самостоятельности Украины»? А в чем эта самостоятельность? В том, что Украина стала полигоном для развертывания войск НАТО и дальнейшей гипотетической атаки на РФ? А заявления украинских генералов о желании проехаться на танках по улицам Москвы, тоже дружеский жест? Или постоянные обстрелы Донбасса, в том числе и в праздничные даты? От большой любви к России и Русскому миру?На самом деле, никто от Украины не ждёт никакой адекватной политики, попыток восстанавливать дружественные отношения. Если это и произойдет, то уж точно не сейчас и не при Зеленском. А сейчас нужно проводить ответные военные учения на западных границах России, чем российское Министерство Обороны и занимается.Вот, например, сейчас стартовали учения «Запад-2021», которые проводятся дважды в год и, кажется, не остаются без внимания «западных партнеров», мягко говоря. В этих учениях принимают участие более 200 тыс. военнослужащих, 80 единиц самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники. Эти учения гораздо масштабнее и серьезнее, чем-то, что происходит на Украине с участием стран Запада. И на этой «линии фронта» это полностью отражает соотношение сил. Главное, чтобы в НАТО и на Украине это понимали и не переоценивали свои наступательные возможности. А они понимают и боятся.Вот что, например, заявила по поводу российских учений заместитель председателя Европарламента Никола Беер: «Эта демонстрация силы остаётся очень проблематичной с точки зрения политики безопасности, для ЕС в целом эти учения вовсе не являются чем-то банальным, они осложняют и без того напряжённые отношения с Россией».Украина и ЕС в чем-то похожи. Например, они все хотят, чтобы Россия, что называется, «сложила лапки» и не мешала себя уничтожать. Как иначе объяснить возмущение военными учениями РФ? Разве не НАТО методично подбирается к границам России? Нет, они об этом умалчивают. Так зачем тогда и нам обращать внимания на их «озабоченности» теми или иными вопросами? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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