О Ричарде III замолвим мы слово • 244 • Аналитика



Ну, на самом деле у Ричарда Йорка было четыре сына (правда, Эдмунд погиб в 17 лет и в развитии драматически известных событий не участвовал). Трое старших, высокие статные красавцы, светловолосые и голубоглазые, пошли в мать, Сесили Невилл (как и все сёстры). А младший, названный Ричардом, двенадцатый из тринадцати детей Йорка и Сесили...



"Третий сын, Ричард, (Эдмунда, рано погибшего, автор не считает) мал ростом, дурно сложен, с горбом на спине, левое плечо намного выше правого, неприятный лицом - весь таков, что иные вельможи обзывали его хищником, а прочие и того хуже... Сообщают как заведомую истину, что герцогиня, его мать, так мучилась им в родах, что не смогла разрешиться без помощи ножа, и он вышел на свет ногами вперед и даже будто бы с зубами во рту".





Это цитата из исторического труда знаменитого писателя Томаса Мора, автора "Утопии" и по совместительству "главного специалиста" 16 века по Ричарду III. Именно на этот опус опирался Шекспир. Оттуда же черпали сведения и более поздние хронисты, писавшие историю Англии.



(Для справки: годы жизни Ричарда III: 2 октября 1452 - 22 августа 1485; Томаса Мора: 1478 - 1535)



"Хотя вот в 1491 году мэр Лондона отходил палкой и обозвал лжецом некоего Уильяма Бартона, учителя, который утверждал своим ученикам, что Ричард Третий был горбат. Позже подрезать крылья художественному воображению стало некому, очевидцы вымерли". (Это уже цитата современного специалиста по Ричарду.)



Некоторым такого внушительного перечня казалось мало, и они давали волю перу:

"В 17 веке к предыдущим прелестям добавились плечи крючком, кривые ноги и пучеглазость, а ещё чуть позже у несчастной жертвы писательского воображения «вырастает» и кривой клык". (Ну а что, белый вепрь же.)



Не будем углубляться в то, что Томас Мор, в свою очередь, опирался на труды врага Ричарда кардинала Джона Мортона и выполнял заказ тюдоровской династии, захватившей трон после гибели Ричарда - это достаточно хорошо известно.



Не будем пока также касаться деяний Ричарда III и их оценки - это достаточно запутанный вопрос, хотя уже общеизвестно, что он вошёл в историю как оклеветанный король.



Сосредоточимся на том, как же в реальности выглядел этот злополучный человек, которого долгие столетия рисовали самыми чёрными красками.



Обретение и изучение останков последнего английского короля, погибшего в бою, позволило опровергнуть легенду о горбе. У Ричарда был сильный сколиоз нижней части позвоночника - что никак не могло выглядеть "горбом" и вообще было почти незаметно внешне, по крайней мере, в одетом виде.



Но всё остальное пока продолжает гулять и по страницам современных изданий. Вот что вы можете прочесть в популярных статьях о Ричарде III:



"В этой семье больших, красивых, здоровых детей угрюмый, низкорослый, болезненный Ричард должно быть казался подкидышем..."



"Он был щуплым, сутулым, хромым, с высохшей рукой..."



и т. д., и т. п.



Что же из этого соответствовало действительности?



Ну... практически ничего)



Начнём с роста. Измерение скелета позволило установить рост Ричарда: 172-173 см. Это не так уж мало и в наши дни. В тюдоровскую эпоху средний рост жителей Лондона составлял около 172 см, так что Ричард вовсе не был недоростком. "Низкорослым" он мог выглядеть разве что на фоне своих здоровенных братцев, отличавшихся огромным ростом и богатырским сложением.



Ричард действительно имел более деликатную конституцию, чем братья, но вот "щуплым" он не мог быть по определению. Воин, с детства проходивший ежедневную физическую тренировку, носивший доспехи весом более 20 кг и орудовавший тяжёлым мечом, при любом сложении имел мощный мышечный корсет. Кстати, именно это сдерживало развитие сколиоза (начавшегося, вероятнее всего, в период полового созревания) и избавляло Ричарда от болей в спине. Тому же могло способствовать и ношение доспехов, выполнявших роль корсета. Косово: шесть пуль и море лицемерия



А как насчёт "сухой руки" и хромоты? А никак. Обе руки и ноги Ричарда, по-видимому, действовали не просто нормально, а очень искусно. Он был великолепным воином (что признаётся абсолютно всеми, даже его злейшие враги не отрицают его блистательных воинских качеств), прекрасно ездил верхом и с юности зарекомендовал себя не только как талантливый военачальник, но и как превосходный боец. Нигде не встречается и каких-либо сведений о его болезненности или угрюмом нраве.



Документов, в которых упоминается Ричард Глостер, сохранилось немного (Тюдоры постарались), но всё же кое-что осталось. И никто из современников Ричарда, видевших его и общавшихся с ним, нигде не упоминает ни о каких физических недостатках. Ни хромой ноги, ни искалеченной или высохшей руки, ни сутулости... Зато все единодушно отмечают его стройное сложение (внезапно).



И уж конечно, Ричард не "выглядел подкидышем" в семье: просто он, единственный из сыновей Йорка, пошёл в отца - в честь которого и был назван.



Вот как описывают его очевидцы:



«Он был хорошо сложен, но небольшого роста».



«Он на три пальца выше меня, но намного стройнее; у него изящные руки и ноги, и благородное сердце».



«Он очень благородный принц, покровитель рыцарских достоинств, ведущий себя как принц, и чертами лица очень напоминает благородного герцога Йорка, своего отца».



И вишенка - описание дамы, танцевавшей с Ричардом на балу:



«Ричард был самым красивым мужчиной в комнате, за исключением его брата Эдуарда, и он был хорошо сложен».



Та-дам... лёгкими движениями пера непредвзятых современников наш угрюмый хромой горбун превращается... урод превращается... в стройного, изящно сложенного юношу приятной наружности). Каштановые волнистые волосы, серые глаза, тёмные соболиные брови, выразительное лицо - знакомьтесь, Ричард Глостер как он был юношей.







Дальше больше. Изучим не так давно найденный сколет Ричарда III Глостера и решим так называемый "горбатый вопрос".



"Мозг Госдепа" спасает русских олигархов: они последняя надежда США



По поводу «степени горбатости» покойного Ричарда III циркулирует некоторое количество неточных выражений, из-за которых людям до сих пор непонятно, был горб или горба не было? А если не было, то насколько одно плечо было выше другого, если было? И что там было с «высохшей рукой»? Кстати, непонятки по этим вопросам довольно распространены и в Англии, где SAUK (The UK Scoliosis Association) пришлось выразить формальный протест в адрес ВВС Channel 4 по поводу «оскорбительных оборотов», допускаемых телевидением в репортажах о короле.



«Используемые выражения не просто неаккуратны и оскорбительны, они вводят в заблуждение. Не говоря о том, что такого медицинского термина, как «горбатость» в медицине не существует», - протестует Филиппа Лэнгли из Рикардианского Сообщества. Ну, все знают, как трепетно относится Филиппа к погибшему королю и его репутации, но не только её может покоробить кличка «Горбун», которую остеологи дали исследуемым ими останкам Ричарда III. Около 3-4% населения земного шара, охваченного медицинской статистикой, имеет сколиоз, причём, в 90% случаев невозможно установить причину возникновения этого искривления позвоночника.



Так что там с позвоночником Ричарда. Остео-археолог из Лестерского университета, Джо Эпплби, ничего определённого сказать не готов. Скорее всего, у Ричарда сколиоз начал развиваться уже после того, как тому исполнилось 10 лет. Но в каком возрасте конкретно – непонятно. Скорее всего, искривление такой степени давало нагрузку на сердце и лёгкое, но невозможно учесть, насколько грудная клетка была расширена и укреплена за счёт физических нагрузок, которые у Ричарда начались с раннего детства. Возможно, сколиоз в той степени, в какой он был накануне смерти, причинял королю боль. С точностью можно сказать только то, что рост у Ричарда был 172 см. Удав и кролик? Или отношения Варшавы и Киева в год 100-летия начала польско-украинской войны



Остео-археология – наука медленная. Образцы из костей, найденных при раскопках в Лестере, будут изучаться ещё долго, и какие-то выводы будет сделаны не сегодня и не завтра. Более того, почти наверняка выводы будут осторожными, сопровождаемыми оборотами «очевидно». Одно, тем не менее, важно помнить: «горбатость» - это кифоз. Кифоза у Ричарда не было.



Итак, что такое сколиоз. Сколиоз – это искривление позвоночного столба вбок, и оно может сопровождаться своего рода скручиванием столба вокруг своей оси. Это не болезнь по современным понятиям, и причины возникновения сколиоза чаще всего невозможно установить или предупредить. По сей день от 3 до 4 процентов здорового населения в какой-то момент обнаруживают, что у них развился сколиоз. Только около 10% сколиоза можно объяснить нейромускулярными отклонениями, мускулярной дистрофией или церебральным параличом. Сколиоз может также развиться как результат некоторых основных заболеваний типа синдрома Марфана (аутосомно-доминантное заболевание из группы наследственных патологий соединительной ткани).



Сколиоз может спровоцировать изменения осанки. Оба плеча могут слегка выдаваться вперёд, создавая впечатление сутулости. Или, особенно в случае S-образного сколиоза, осанка может выглядеть абсолютно нормальной – искривления уравновешивают друг друга. В случае, если искривление позвоночного столба находится в нижней его части, осанка остаётся нормальной, но одно плечо может быть более или менее выше другого. Или не быть.



Сколиоз, который начинает формироваться в возрасте 7 – 18 лет, классифицируется как сколиоз поздней манифестации, AIS (Adolescent Idiopathic Scoliosis). Именно этот вид сколиоза чаще всего не имеет какой-либо очевидной причины возникновения, отсюда термин «идиопатический». По сей день никакие методы прогнозирования того, что у человека может начать развиваться сколиоз, себя не оправдали – и генетические исследования в их числе. Хитрый план великодержавной Польши: получить деньги от ЕС и выйти из ЕС



В некоторой степени чаще AIS диагностируется у высоких людей, у которых рост был стремительным. В тот момент, когда AIS себя проявляет, степень искривления позвоночника уже значительна, и лечить это искривление чрезвычайно сложно. Что касается детского сколиоза, то он легче поддаётся исправлению, но пока ещё не существует базы данных о том, насколько «долгоиграющими» окажутся результаты такого лечения.



Собственно, о том, как мог себя чувствовать король Ричард со своим сколиозом, можно узнать единственным способом: найти людей приблизительно такого же роста, как король, такого же типа телосложения, ведущих хотя бы отдалённо сходный образ жизни. В наше время детей не начинают учить работе с мечом с раннего детства, но многие начинают регулярно заниматься спортом с 6-7 лет. И очень многие с детства начинают заниматься конным спортом. Рикардианское Сообщество в Англии обратилось в марте 2013 года ко всем своим членам с просьбой поделиться своим опытом жизни со сколиозом, и сбор информации, таким образом, уже начат.



Особенно интересен опыт 18-летнего юноши лёгкого телосложения, ростом 172 см, с абсолютно идентичным сколиозу Ричарда III искривлением позвоночника. Интересным его опыт делает то, что парень начал с детства упражняться с римским и кельтским оружием и ездить верхом. То есть, не настолько интенсивное, конечно, обучение воинским искусствам, как в Средневековье, но достаточно приближенное. Теперь Камерон Феррелл участвует в турнирах в полном доспехе, и единственное, к чему можно придраться, это чуть более учащённое, чем у сверстников, дыхание при сильных атлетических нагрузках типа бега. Врач, наблюдающий Камерона, уверен, что прекрасная физическая форма юноши объясняется развитой стрельбой из лука, упражнениями с мечом и копьём, верховой ездой мускулатурой.



Это, собственно, не секрет. Любой «спинник» знает, что единственное долгоиграющее спасение от болей – это ежедневные упражнения, укрепляющие мышцы спины и живота. Свои при каждом отдельно взятом повреждении позвоночника, но ежедневные и на всю жизнь. Сдаться на милость богатого



Сколиоз Сьюзен Воллес начался лет с 14. Теперь она понимает, почему у неё тогда развилась тенденция к неправильной, склоняющейся вправо посадке в седле. Тогда она просто-напросто отдала мастерам своё седло в переделку. Большую часть своей жизни женщина прожила, не имея никакого понятия о том, что у неё сколиоз, работала шофёром в Территориальной Армии и проходила все полагающиеся армейскому контингенту тренировки. Насколько она припоминает, единственной неприятностью, связанной с костями, была микротрещина в левой ступне после особенно тяжёлого марша в скверных ботинках. Сколиоз Сьюзен диагностировали в 27 лет. Поскольку речь шла о позвоночнике молодой женщины, планирующей иметь семью, ей оперативно укрепили нижнюю часть S-образного искривления. Операция шла 5,5 часов, и пост-оперативный период длиной в полгода прошёл в полном жёстком корсете. Сейчас Сьюзен уже перенесла одни роды, которые прошли легко. Она подчёркивает, что внешне её сколиоз никогда не был заметен.



Но, пожалуй, самым ярким примером того, что сколиоз при хорошо развитой мускулатуре не делает человека ни уродом, ни инвалидом – это шестикратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Усэйн Сент-Лео Болт.





Вот этот чернокожий мужик.



Но исследование образцов, полученных из скелета Ричарда, вовсе не ограничивается исследованием главной, бросающейся в глаза, особенности этого скелета – сколиоза. При помощи радиоуглеродных исследований было установлено, что его диета состояла из пищи с высоким содержанием протеина, мяса и рыбы. Рыба была, по большей части, пресноводной и свежей, а не солёной. Это логично, потому что набожность Ричарда хорошо подтверждена массой источников, а церковные посты предполагают потребление рыбы каждые пятницу и воскресенье, плюс кануны всех больших церковных праздников. Мясная диета знати тех времён состояла из дичи, по большей части, но также включала свинину и говядину. Польша планирует создание новой механизированной дивизии у границ Беларуси. Четвертой по счету



Некоторые практикующие дантисты также обратили внимание на типичный для того исторического периода прикус короля, в котором верхние и нижние зубы «встречаются», то есть верхняя челюсть не перекрывает нижнюю, как это типично для наших современников. Они относят это к тому, что нынешний прикус – это результат употребления вилки. Во времена Ричарда, как они считают, кусок мяса брался в руку, кусочек зажимался зубами и отрезался ножом от главного куска. Но, подчёркиваю, это – замечание дантистов, не исследователей



Возвращаясь к Ричарду. Его статус действительно делал для него доступными самые современнейшие на тот момент медицинские практики, но если врачи занимались его сколиозом, то эти врачи были не физиатрами, а хирургами. В его период применениями тракций, массажей, вправлений, мазей и пластырей занимались именно хирурги. Физиатры специализировались на составлении лекарств и проблемах функционирования организма. Поэтому специалисты, критически воспринявшие теорию доктора Лунд, совершенно правы, предлагая ей обратиться к более современным временам Ричарда хирургическим третизам – работам Ги де Шолиака, величайшего хирурга своего времени, и работам английского хирурга, Джона Брэдмура, который служил Генри IV и Генри V, и который извлёк в своё время стрелу из черепа последнего совершенно уникальной операцией, спасшей тогда ещё принцу жизнь.



Отметим важную деталь. Собственно, масса народа лицезрела при различных оказиях детали сложения Ричарда, начиная от церемонии посвящения в рыцари и заканчивая несколькими днями, когда тело погибшего короля было выставлено на всеобщее обозрение. Если бы деформации были видимы, о них не преминули бы написать.



Таким образом, в отношении Ричарда на «горбатый вопрос» можно ответить только частично. Нет, горба у короля не было. Да, скорее всего его искривление позвоночника никаким образом не было заметно извне, и вполне возможно, что никогда не доставляло королю неприятностей, превышающих средний уровень «здесь колет, там ломит», с которыми обычно живут люди. Нет никаких оснований считать, что Ричард проходил через какие-то особые лечения, связанные с его искривлением позвоночника, нет. В доступных историкам хозяйственных книгах его двора, и в герцогский, и в королевский периоды, для самого Ричарда отмечены только обычные закупки медицинских ингредиентов, сходных с теми, которые закупались для хозяйств прочих ноблей. Когда Россия реально перестанет бросать своих?



Пожалуй, единственным, бросающимся в глаза исключением из обычности, был момент с кроватью. Известно, что в «королевский период» Ричард III «не мог спать в чужих кроватях», и что его собственную походную кровать возили за ним повсюду, куда бы он ни ездил.



Конечно, объяснение может быть достаточно простым: посреди вихря стрессов и перемен, через которые промчалась его жизнь за два года, королю было нужно нечто постоянное, какой-то ритуал, помогающий переключиться и заснуть. Типа мягкой игрушки, без которой ко многим нашим взрослым современникам сон не приходит. И многие наши современники жалуются, что не могут спать толком в гостиницах и в гостях. Но ритуалом отрешения от дневных забот в случае Ричарда была вечерняя молитва. И, надо полагать, для него молитва формальностью не была.



Вторым объяснением может быть желание избежать возможных неприятностей от чужих кроватей, связанных с вопросами гигиены. В принципе, человек герцогского и королевского ранга где попало не останавливался, но кто сказал, что все аристократы и содержатели постоялых дворов в конце Войн Роз были чистюлями, ревностно следящими за безукоризненным состоянием постелей для гостей. А проснуться утром со следами укусов мелких тварей, которые будут потом в решающий момент чесаться под доспехом – это кошмар. Конечно, английские постоялые дворы всегда имели среди путешественников репутацию изумительно чистых, но исключения могли быть. А уж в замках… Новый антироссийский фейк: спортивная Сибирь на допинге



Очень привлекательной выглядит мысль о том, что личная кровать возилась за королём потому, что её конструкция каким-то образом помогала справляться с болью в спине и мышцах. Любой «спинник» знает, что его мышцы с трудом выдержат хотя бы шесть часов в постели, если кровать куплена без тщательного учёта особенностей повреждений позвоночного столба. Смещение дисков, повреждения в позвонках, искривление любого рода – каждое отклонение требует своей эргономики. Увы, мы не знаем, была ли походная кровать Ричарда каким-то образом эргономически модифицирована, никаких указаний в этом направлении пока не найдено.



Что касается «сухой руки», о которой «все знали», то это – не более, чем одна из многих легенд, придуманных Томасом Мором. Этот странный пассаж писатель-фантаст извлёк из довольно сухой записи в Кроулендских Хрониках: «the protector having with singular cunning devided the council, so that part should sit at Westminster and part at the Tower, where the king was, Hastings, coming to the Tower to the council, was by his command beheaded. Thomas, Archbishop of York, and John, Bishop of Ely, although on account of their order their lives were spared, were imprisoned in separate castles in Wales". Это Мор написал, что Ричард, якобы, обвинил Гастингса в колдовстве, демонстрируя свою «повреждённую руку», и что это было доказательством его, Ричарда, коварства: ведь рука у него была «сухой» от рождения, как «все знали».



На самом деле, ни о каких неприятностях с рукой Ричарда ни один современный ему источник не говорит. Более того, в своём последнем бое Ричард, прорубаясь к графу Ричмонду, укрывшемуся за спинами наёмных пикинеров, насмерть свалил двухметрового сэра Джона Чейни. Сломанным уже к тому моменту копьём. Затем ударом меча убил знаменосца Генриха Тюдора Уильяма Брэндона отца Брэндона Чарльза, 1-го герцога Саффолка, сделавшем при Генрихе VIII Тюдоре головокружительную карьеру. Одним мастерским ударом. И поверг на землю штандарт Тюдора с изображением красного дракона. Остаётся признать, что или мы имеем дело с чудом, или с рукой Ричарда никогда не было никаких проблем.



Восстановленное лицо Ричарда III Глостера.





Ну и портрет незадолго до гибели





Что касается личности Ричарда, то епископ Томас Лэнгтон, сопровождающий короля в прогрессах, писал о том, что тот был гораздо справедливее других королей, особенно заботясь о бедных, исправляя перекосы и дружелюбно отклоняя денежные подарки. Допустим, что Лэнгтон, северянин, обязанный продвижением Ричарду, был пристрастен. Но лорд Бэкон пристрастен не был, разве что в совершенно другую сторону, но и он пишет, что Ричард был «принцем с доказанными добродетелями, энергичным ради английской нации и хорошим законодателем для облегчения положения бедных людей».



Собственно, он был, пожалуй, единственным в истории королём, который просто прекратил практику «добровольных» пожертвований, которые, по сути, были откровенным вымогательством со стороны королевской власти. Учитывая, что казна Эдварда была украдена Вудвиллами, в деньгах Ричард не купался. Его отец когда-то годами содержал армейский контингент во Франции на свои деньги, большую часть которых правительство так ему так и не вернуло, а сам Ричард предпочёл не брать, а занимать – под обеспечение займа своим имуществом.



Если конкретно, то Ричард не принял подношений как минимум от Лондона, Вустера, Кентербери, Глостера. Он отменил проведённую его братом в пользу короны конфискацию земель Вудстока. Он вернул земли приорату Понтефракта, которые Эдвард когда-то отобрал. Он дал Йорку новую и ценную хартию. Он освободил Глостер от многих повинностей. Технологический прорыв России: СПГ-сделка XXI века



Ричард Третий приказал судьям быть беспристрастными и справедливыми, сделав определённую квалификацию в знании законов (особенно сложных регуляций в отношении собственности) критерием назначений. Ричард издал законы, защищавшие членов судебных жюри от преследований и шантажа, и, что характерно, запретил продавать собственность арестованных на основании подозрения, разрешил мировым судьям отпускать подследственных до суда под залог. Он зашёл даже так далеко, что запретил конфискацию земель тех, кто был обвинён в государственной измене, но ещё не осуждён.



Но и более мелкие юридические дела не остались без его внимания. Он улучшил работу отделов администрации, занимающихся проблемами спекуляций, пьянства, азартных игр, мошенничества. Он назначил бесплатную юридическую помощь тем, у кого не было денег на юристов – и эта практика была продолжена при Тюдорах. Он искоренял коррупцию в судебных органах и среди чиновников, и ввёл скрупулёзную регистрацию всех расходов королевского двора. Что характерно, он выпустил законодательные акты своего парламента на английском, чтобы они стали известны не только элите, но и любому жителю королевства.



Ричард защищал интересы английских ремесленников, не закрывая двери импорту. При нём возросли торговля шерстью, морские грузовые перевозки и рыболовство. Он очистил реки от браконьерских сетей, незаконно устанавливаемых крупными землевладельцами с теми последствиями, что рыба становилась недоступной простым людям и со временем из рек просто исчезала.



В плане культуры и образования, он назначил щедрые дотации в кембриджские Кингс Колледж и Квинс Колледж, несмотря на то, что те были основаны Генрихом VI и Маргарет Анжуйской. Часть дарственных была сделана от имени королевы Анны. Оксфорд получил несколько меньше, но и ему достались земли из владений Бэкингема, и Оксфорд был освобождён от некоторых выплат в пользу короны. Ричард сделал много грантов композиторам и менестрелям, при нём был созданы королевский оркестр и хор, и он разрешил импорт печатной продукции. Ричард создал Колледж Герольдов, и назначил первых герольдмейстеров, дав им особняк в Лондоне (конфискованный позднее Генрихом VII) и назначив им освобождение от налогов. Но особенно много от Ричарда ожидаемо получила церковь, что впоследствии дало повод его недоброжелателям заявить, что он таким образом замаливал свои многочисленные грехи. Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает



Известно, что ещё до того, как Ричард стал королём, он нёс на своих плечах целый ворох титулов и связанных с ними обязанностей, что подразумевает, что у него были изрядный опыт и наработки в управлении. Причём все признают, что со своими обязанностями он управлялся отлично. И да, он был достаточно суров в случаях нарушений: в Йорке несколько солдат его армии были казнены по его приказу за преступления и беспредел, совершенные в городе во время перехода в Лондон. Ричард был отличным дипломатом и одарённым полководцем, что признают все. Он вообще успел сделать массу мелких и крупных улучшений функционирования королевство. Проблема была в том, что любое улучшение означало ущемление привычных привилегий немногих в пользу большинства, но именно эти немногие имели реальную власть, с которой расставаться им вовсе не хотелось. Как говорят, подписывая справедливые законы, он подписывал собственный смертный приговор.



Тем не менее, если бы не Мор и Шекспир, создавшие образ короля-монстра, короля-детоубийцы, короля-калеки, узурпатора престола - кто знает, стали бы его личность и его время изучать с такой страстностью, рассматривая каждый мельчайший факт? Вряд ли, осмелюсь предположить.



Источники:

https://sherlock-series.livejournal.com/1356161.html

http://mirrinminttu.livejournal.com/158749.htm

http://arzamas.academy/mag/389-richard Итак, было у Ричарда Плантагенета, 3-го герцога Йорка, три сына.Ну, на самом деле у Ричарда Йорка было четыре сына (правда, Эдмунд погиб в 17 лет и в развитии драматически известных событий не участвовал). Трое старших, высокие статные красавцы, светловолосые и голубоглазые, пошли в мать, Сесили Невилл (как и все сёстры). А младший, названный Ричардом, двенадцатый из тринадцати детей Йорка и Сесили..."Третий сын, Ричард, (Эдмунда, рано погибшего, автор не считает) мал ростом, дурно сложен, с горбом на спине, левое плечо намного выше правого, неприятный лицом - весь таков, что иные вельможи обзывали его хищником, а прочие и того хуже... Сообщают как заведомую истину, что герцогиня, его мать, так мучилась им в родах, что не смогла разрешиться без помощи ножа, и он вышел на свет ногами вперед и даже будто бы с зубами во рту".Это цитата из исторического труда знаменитого писателя Томаса Мора, автора "Утопии" и по совместительству "главного специалиста" 16 века по Ричарду III. Именно на этот опус опирался Шекспир. Оттуда же черпали сведения и более поздние хронисты, писавшие историю Англии.(Для справки: годы жизни Ричарда III: 2 октября 1452 - 22 августа 1485; Томаса Мора: 1478 - 1535)"Хотя вот в 1491 году мэр Лондона отходил палкой и обозвал лжецом некоего Уильяма Бартона, учителя, который утверждал своим ученикам, что Ричард Третий был горбат. Позже подрезать крылья художественному воображению стало некому, очевидцы вымерли". (Это уже цитата современного специалиста по Ричарду.)Некоторым такого внушительного перечня казалось мало, и они давали волю перу:"В 17 веке к предыдущим прелестям добавились плечи крючком, кривые ноги и пучеглазость, а ещё чуть позже у несчастной жертвы писательского воображения «вырастает» и кривой клык". (Ну а что, белый вепрь же.)Не будем углубляться в то, что Томас Мор, в свою очередь, опирался на труды врага Ричарда кардинала Джона Мортона и выполнял заказ тюдоровской династии, захватившей трон после гибели Ричарда - это достаточно хорошо известно.Не будем пока также касаться деяний Ричарда III и их оценки - это достаточно запутанный вопрос, хотя уже общеизвестно, что он вошёл в историю как оклеветанный король.Сосредоточимся на том, как же в реальности выглядел этот злополучный человек, которого долгие столетия рисовали самыми чёрными красками.Обретение и изучение останков последнего английского короля, погибшего в бою, позволило опровергнуть легенду о горбе. У Ричарда был сильный сколиоз нижней части позвоночника - что никак не могло выглядеть "горбом" и вообще было почти незаметно внешне, по крайней мере, в одетом виде.Но всё остальное пока продолжает гулять и по страницам современных изданий. Вот что вы можете прочесть в популярных статьях о Ричарде III:"В этой семье больших, красивых, здоровых детей угрюмый, низкорослый, болезненный Ричард должно быть казался подкидышем...""Он был щуплым, сутулым, хромым, с высохшей рукой..."и т. д., и т. п.Что же из этого соответствовало действительности?Ну... практически ничего)Начнём с роста. Измерение скелета позволило установить рост Ричарда: 172-173 см. Это не так уж мало и в наши дни. В тюдоровскую эпоху средний рост жителей Лондона составлял около 172 см, так что Ричард вовсе не был недоростком. "Низкорослым" он мог выглядеть разве что на фоне своих здоровенных братцев, отличавшихся огромным ростом и богатырским сложением.Ричард действительно имел более деликатную конституцию, чем братья, но вот "щуплым" он не мог быть по определению. Воин, с детства проходивший ежедневную физическую тренировку, носивший доспехи весом более 20 кг и орудовавший тяжёлым мечом, при любом сложении имел мощный мышечный корсет. Кстати, именно это сдерживало развитие сколиоза (начавшегося, вероятнее всего, в период полового созревания) и избавляло Ричарда от болей в спине. Тому же могло способствовать и ношение доспехов, выполнявших роль корсета.А как насчёт "сухой руки" и хромоты? А никак. Обе руки и ноги Ричарда, по-видимому, действовали не просто нормально, а очень искусно. Он был великолепным воином (что признаётся абсолютно всеми, даже его злейшие враги не отрицают его блистательных воинских качеств), прекрасно ездил верхом и с юности зарекомендовал себя не только как талантливый военачальник, но и как превосходный боец. Нигде не встречается и каких-либо сведений о его болезненности или угрюмом нраве.Документов, в которых упоминается Ричард Глостер, сохранилось немного (Тюдоры постарались), но всё же кое-что осталось. И никто из современников Ричарда, видевших его и общавшихся с ним, нигде не упоминает ни о каких физических недостатках. Ни хромой ноги, ни искалеченной или высохшей руки, ни сутулости... Зато все единодушно отмечают его стройное сложение (внезапно).И уж конечно, Ричард не "выглядел подкидышем" в семье: просто он, единственный из сыновей Йорка, пошёл в отца - в честь которого и был назван.Вот как описывают его очевидцы:«Он был хорошо сложен, но небольшого роста».«Он на три пальца выше меня, но намного стройнее; у него изящные руки и ноги, и благородное сердце».«Он очень благородный принц, покровитель рыцарских достоинств, ведущий себя как принц, и чертами лица очень напоминает благородного герцога Йорка, своего отца».И вишенка - описание дамы, танцевавшей с Ричардом на балу:«Ричард был самым красивым мужчиной в комнате, за исключением его брата Эдуарда, и он был хорошо сложен».Та-дам... лёгкими движениями пера непредвзятых современников наш угрюмый хромой горбун превращается... урод превращается... в стройного, изящно сложенного юношу приятной наружности). Каштановые волнистые волосы, серые глаза, тёмные соболиные брови, выразительное лицо - знакомьтесь, Ричард Глостер как он был юношей.Дальше больше. Изучим не так давно найденный сколет Ричарда III Глостера и решим так называемый "горбатый вопрос".По поводу «степени горбатости» покойного Ричарда III циркулирует некоторое количество неточных выражений, из-за которых людям до сих пор непонятно, был горб или горба не было? А если не было, то насколько одно плечо было выше другого, если было? И что там было с «высохшей рукой»? Кстати, непонятки по этим вопросам довольно распространены и в Англии, где SAUK (The UK Scoliosis Association) пришлось выразить формальный протест в адрес ВВС Channel 4 по поводу «оскорбительных оборотов», допускаемых телевидением в репортажах о короле.«Используемые выражения не просто неаккуратны и оскорбительны, они вводят в заблуждение. Не говоря о том, что такого медицинского термина, как «горбатость» в медицине не существует», - протестует Филиппа Лэнгли из Рикардианского Сообщества. Ну, все знают, как трепетно относится Филиппа к погибшему королю и его репутации, но не только её может покоробить кличка «Горбун», которую остеологи дали исследуемым ими останкам Ричарда III. Около 3-4% населения земного шара, охваченного медицинской статистикой, имеет сколиоз, причём, в 90% случаев невозможно установить причину возникновения этого искривления позвоночника.Так что там с позвоночником Ричарда. Остео-археолог из Лестерского университета, Джо Эпплби, ничего определённого сказать не готов. Скорее всего, у Ричарда сколиоз начал развиваться уже после того, как тому исполнилось 10 лет. Но в каком возрасте конкретно – непонятно. Скорее всего, искривление такой степени давало нагрузку на сердце и лёгкое, но невозможно учесть, насколько грудная клетка была расширена и укреплена за счёт физических нагрузок, которые у Ричарда начались с раннего детства. Возможно, сколиоз в той степени, в какой он был накануне смерти, причинял королю боль. С точностью можно сказать только то, что рост у Ричарда был 172 см.Остео-археология – наука медленная. Образцы из костей, найденных при раскопках в Лестере, будут изучаться ещё долго, и какие-то выводы будет сделаны не сегодня и не завтра. Более того, почти наверняка выводы будут осторожными, сопровождаемыми оборотами «очевидно». Одно, тем не менее, важно помнить: «горбатость» - это кифоз. Кифоза у Ричарда не было.Итак, что такое сколиоз. Сколиоз – это искривление позвоночного столба вбок, и оно может сопровождаться своего рода скручиванием столба вокруг своей оси. Это не болезнь по современным понятиям, и причины возникновения сколиоза чаще всего невозможно установить или предупредить. По сей день от 3 до 4 процентов здорового населения в какой-то момент обнаруживают, что у них развился сколиоз. Только около 10% сколиоза можно объяснить нейромускулярными отклонениями, мускулярной дистрофией или церебральным параличом. Сколиоз может также развиться как результат некоторых основных заболеваний типа синдрома Марфана (аутосомно-доминантное заболевание из группы наследственных патологий соединительной ткани).Сколиоз может спровоцировать изменения осанки. Оба плеча могут слегка выдаваться вперёд, создавая впечатление сутулости. Или, особенно в случае S-образного сколиоза, осанка может выглядеть абсолютно нормальной – искривления уравновешивают друг друга. В случае, если искривление позвоночного столба находится в нижней его части, осанка остаётся нормальной, но одно плечо может быть более или менее выше другого. Или не быть.Сколиоз, который начинает формироваться в возрасте 7 – 18 лет, классифицируется как сколиоз поздней манифестации, AIS (Adolescent Idiopathic Scoliosis). Именно этот вид сколиоза чаще всего не имеет какой-либо очевидной причины возникновения, отсюда термин «идиопатический». По сей день никакие методы прогнозирования того, что у человека может начать развиваться сколиоз, себя не оправдали – и генетические исследования в их числе.В некоторой степени чаще AIS диагностируется у высоких людей, у которых рост был стремительным. В тот момент, когда AIS себя проявляет, степень искривления позвоночника уже значительна, и лечить это искривление чрезвычайно сложно. Что касается детского сколиоза, то он легче поддаётся исправлению, но пока ещё не существует базы данных о том, насколько «долгоиграющими» окажутся результаты такого лечения.Собственно, о том, как мог себя чувствовать король Ричард со своим сколиозом, можно узнать единственным способом: найти людей приблизительно такого же роста, как король, такого же типа телосложения, ведущих хотя бы отдалённо сходный образ жизни. В наше время детей не начинают учить работе с мечом с раннего детства, но многие начинают регулярно заниматься спортом с 6-7 лет. И очень многие с детства начинают заниматься конным спортом. Рикардианское Сообщество в Англии обратилось в марте 2013 года ко всем своим членам с просьбой поделиться своим опытом жизни со сколиозом, и сбор информации, таким образом, уже начат.Особенно интересен опыт 18-летнего юноши лёгкого телосложения, ростом 172 см, с абсолютно идентичным сколиозу Ричарда III искривлением позвоночника. Интересным его опыт делает то, что парень начал с детства упражняться с римским и кельтским оружием и ездить верхом. То есть, не настолько интенсивное, конечно, обучение воинским искусствам, как в Средневековье, но достаточно приближенное. Теперь Камерон Феррелл участвует в турнирах в полном доспехе, и единственное, к чему можно придраться, это чуть более учащённое, чем у сверстников, дыхание при сильных атлетических нагрузках типа бега. Врач, наблюдающий Камерона, уверен, что прекрасная физическая форма юноши объясняется развитой стрельбой из лука, упражнениями с мечом и копьём, верховой ездой мускулатурой.Это, собственно, не секрет. Любой «спинник» знает, что единственное долгоиграющее спасение от болей – это ежедневные упражнения, укрепляющие мышцы спины и живота. Свои при каждом отдельно взятом повреждении позвоночника, но ежедневные и на всю жизнь.Сколиоз Сьюзен Воллес начался лет с 14. Теперь она понимает, почему у неё тогда развилась тенденция к неправильной, склоняющейся вправо посадке в седле. Тогда она просто-напросто отдала мастерам своё седло в переделку. Большую часть своей жизни женщина прожила, не имея никакого понятия о том, что у неё сколиоз, работала шофёром в Территориальной Армии и проходила все полагающиеся армейскому контингенту тренировки. Насколько она припоминает, единственной неприятностью, связанной с костями, была микротрещина в левой ступне после особенно тяжёлого марша в скверных ботинках. Сколиоз Сьюзен диагностировали в 27 лет. Поскольку речь шла о позвоночнике молодой женщины, планирующей иметь семью, ей оперативно укрепили нижнюю часть S-образного искривления. Операция шла 5,5 часов, и пост-оперативный период длиной в полгода прошёл в полном жёстком корсете. Сейчас Сьюзен уже перенесла одни роды, которые прошли легко. Она подчёркивает, что внешне её сколиоз никогда не был заметен.Но, пожалуй, самым ярким примером того, что сколиоз при хорошо развитой мускулатуре не делает человека ни уродом, ни инвалидом – это шестикратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Усэйн Сент-Лео Болт.Вот этот чернокожий мужик.Но исследование образцов, полученных из скелета Ричарда, вовсе не ограничивается исследованием главной, бросающейся в глаза, особенности этого скелета – сколиоза. При помощи радиоуглеродных исследований было установлено, что его диета состояла из пищи с высоким содержанием протеина, мяса и рыбы. Рыба была, по большей части, пресноводной и свежей, а не солёной. Это логично, потому что набожность Ричарда хорошо подтверждена массой источников, а церковные посты предполагают потребление рыбы каждые пятницу и воскресенье, плюс кануны всех больших церковных праздников. Мясная диета знати тех времён состояла из дичи, по большей части, но также включала свинину и говядину.Некоторые практикующие дантисты также обратили внимание на типичный для того исторического периода прикус короля, в котором верхние и нижние зубы «встречаются», то есть верхняя челюсть не перекрывает нижнюю, как это типично для наших современников. Они относят это к тому, что нынешний прикус – это результат употребления вилки. Во времена Ричарда, как они считают, кусок мяса брался в руку, кусочек зажимался зубами и отрезался ножом от главного куска. Но, подчёркиваю, это – замечание дантистов, не исследователейВозвращаясь к Ричарду. Его статус действительно делал для него доступными самые современнейшие на тот момент медицинские практики, но если врачи занимались его сколиозом, то эти врачи были не физиатрами, а хирургами. В его период применениями тракций, массажей, вправлений, мазей и пластырей занимались именно хирурги. Физиатры специализировались на составлении лекарств и проблемах функционирования организма. Поэтому специалисты, критически воспринявшие теорию доктора Лунд, совершенно правы, предлагая ей обратиться к более современным временам Ричарда хирургическим третизам – работам Ги де Шолиака, величайшего хирурга своего времени, и работам английского хирурга, Джона Брэдмура, который служил Генри IV и Генри V, и который извлёк в своё время стрелу из черепа последнего совершенно уникальной операцией, спасшей тогда ещё принцу жизнь.Отметим важную деталь. Собственно, масса народа лицезрела при различных оказиях детали сложения Ричарда, начиная от церемонии посвящения в рыцари и заканчивая несколькими днями, когда тело погибшего короля было выставлено на всеобщее обозрение. Если бы деформации были видимы, о них не преминули бы написать.Таким образом, в отношении Ричарда на «горбатый вопрос» можно ответить только частично. Нет, горба у короля не было. Да, скорее всего его искривление позвоночника никаким образом не было заметно извне, и вполне возможно, что никогда не доставляло королю неприятностей, превышающих средний уровень «здесь колет, там ломит», с которыми обычно живут люди. Нет никаких оснований считать, что Ричард проходил через какие-то особые лечения, связанные с его искривлением позвоночника, нет. В доступных историкам хозяйственных книгах его двора, и в герцогский, и в королевский периоды, для самого Ричарда отмечены только обычные закупки медицинских ингредиентов, сходных с теми, которые закупались для хозяйств прочих ноблей.Пожалуй, единственным, бросающимся в глаза исключением из обычности, был момент с кроватью. Известно, что в «королевский период» Ричард III «не мог спать в чужих кроватях», и что его собственную походную кровать возили за ним повсюду, куда бы он ни ездил.Конечно, объяснение может быть достаточно простым: посреди вихря стрессов и перемен, через которые промчалась его жизнь за два года, королю было нужно нечто постоянное, какой-то ритуал, помогающий переключиться и заснуть. Типа мягкой игрушки, без которой ко многим нашим взрослым современникам сон не приходит. И многие наши современники жалуются, что не могут спать толком в гостиницах и в гостях. Но ритуалом отрешения от дневных забот в случае Ричарда была вечерняя молитва. И, надо полагать, для него молитва формальностью не была.Вторым объяснением может быть желание избежать возможных неприятностей от чужих кроватей, связанных с вопросами гигиены. В принципе, человек герцогского и королевского ранга где попало не останавливался, но кто сказал, что все аристократы и содержатели постоялых дворов в конце Войн Роз были чистюлями, ревностно следящими за безукоризненным состоянием постелей для гостей. А проснуться утром со следами укусов мелких тварей, которые будут потом в решающий момент чесаться под доспехом – это кошмар. Конечно, английские постоялые дворы всегда имели среди путешественников репутацию изумительно чистых, но исключения могли быть. А уж в замках…Очень привлекательной выглядит мысль о том, что личная кровать возилась за королём потому, что её конструкция каким-то образом помогала справляться с болью в спине и мышцах. Любой «спинник» знает, что его мышцы с трудом выдержат хотя бы шесть часов в постели, если кровать куплена без тщательного учёта особенностей повреждений позвоночного столба. Смещение дисков, повреждения в позвонках, искривление любого рода – каждое отклонение требует своей эргономики. Увы, мы не знаем, была ли походная кровать Ричарда каким-то образом эргономически модифицирована, никаких указаний в этом направлении пока не найдено.Что касается «сухой руки», о которой «все знали», то это – не более, чем одна из многих легенд, придуманных Томасом Мором. Этот странный пассаж писатель-фантаст извлёк из довольно сухой записи в Кроулендских Хрониках: «the protector having with singular cunning devided the council, so that part should sit at Westminster and part at the Tower, where the king was, Hastings, coming to the Tower to the council, was by his command beheaded. Thomas, Archbishop of York, and John, Bishop of Ely, although on account of their order their lives were spared, were imprisoned in separate castles in Wales". Это Мор написал, что Ричард, якобы, обвинил Гастингса в колдовстве, демонстрируя свою «повреждённую руку», и что это было доказательством его, Ричарда, коварства: ведь рука у него была «сухой» от рождения, как «все знали».На самом деле, ни о каких неприятностях с рукой Ричарда ни один современный ему источник не говорит. Более того, в своём последнем бое Ричард, прорубаясь к графу Ричмонду, укрывшемуся за спинами наёмных пикинеров, насмерть свалил двухметрового сэра Джона Чейни. Сломанным уже к тому моменту копьём. Затем ударом меча убил знаменосца Генриха Тюдора Уильяма Брэндона отца Брэндона Чарльза, 1-го герцога Саффолка, сделавшем при Генрихе VIII Тюдоре головокружительную карьеру. Одним мастерским ударом. И поверг на землю штандарт Тюдора с изображением красного дракона. Остаётся признать, что или мы имеем дело с чудом, или с рукой Ричарда никогда не было никаких проблем.Восстановленное лицо Ричарда III Глостера.Ну и портрет незадолго до гибелиЧто касается личности Ричарда, то епископ Томас Лэнгтон, сопровождающий короля в прогрессах, писал о том, что тот был гораздо справедливее других королей, особенно заботясь о бедных, исправляя перекосы и дружелюбно отклоняя денежные подарки. Допустим, что Лэнгтон, северянин, обязанный продвижением Ричарду, был пристрастен. Но лорд Бэкон пристрастен не был, разве что в совершенно другую сторону, но и он пишет, что Ричард был «принцем с доказанными добродетелями, энергичным ради английской нации и хорошим законодателем для облегчения положения бедных людей».Собственно, он был, пожалуй, единственным в истории королём, который просто прекратил практику «добровольных» пожертвований, которые, по сути, были откровенным вымогательством со стороны королевской власти. Учитывая, что казна Эдварда была украдена Вудвиллами, в деньгах Ричард не купался. Его отец когда-то годами содержал армейский контингент во Франции на свои деньги, большую часть которых правительство так ему так и не вернуло, а сам Ричард предпочёл не брать, а занимать – под обеспечение займа своим имуществом.Если конкретно, то Ричард не принял подношений как минимум от Лондона, Вустера, Кентербери, Глостера. Он отменил проведённую его братом в пользу короны конфискацию земель Вудстока. Он вернул земли приорату Понтефракта, которые Эдвард когда-то отобрал. Он дал Йорку новую и ценную хартию. Он освободил Глостер от многих повинностей.Ричард Третий приказал судьям быть беспристрастными и справедливыми, сделав определённую квалификацию в знании законов (особенно сложных регуляций в отношении собственности) критерием назначений. Ричард издал законы, защищавшие членов судебных жюри от преследований и шантажа, и, что характерно, запретил продавать собственность арестованных на основании подозрения, разрешил мировым судьям отпускать подследственных до суда под залог. Он зашёл даже так далеко, что запретил конфискацию земель тех, кто был обвинён в государственной измене, но ещё не осуждён.Но и более мелкие юридические дела не остались без его внимания. Он улучшил работу отделов администрации, занимающихся проблемами спекуляций, пьянства, азартных игр, мошенничества. Он назначил бесплатную юридическую помощь тем, у кого не было денег на юристов – и эта практика была продолжена при Тюдорах. Он искоренял коррупцию в судебных органах и среди чиновников, и ввёл скрупулёзную регистрацию всех расходов королевского двора. Что характерно, он выпустил законодательные акты своего парламента на английском, чтобы они стали известны не только элите, но и любому жителю королевства.Ричард защищал интересы английских ремесленников, не закрывая двери импорту. При нём возросли торговля шерстью, морские грузовые перевозки и рыболовство. Он очистил реки от браконьерских сетей, незаконно устанавливаемых крупными землевладельцами с теми последствиями, что рыба становилась недоступной простым людям и со временем из рек просто исчезала.В плане культуры и образования, он назначил щедрые дотации в кембриджские Кингс Колледж и Квинс Колледж, несмотря на то, что те были основаны Генрихом VI и Маргарет Анжуйской. Часть дарственных была сделана от имени королевы Анны. Оксфорд получил несколько меньше, но и ему достались земли из владений Бэкингема, и Оксфорд был освобождён от некоторых выплат в пользу короны. Ричард сделал много грантов композиторам и менестрелям, при нём был созданы королевский оркестр и хор, и он разрешил импорт печатной продукции. Ричард создал Колледж Герольдов, и назначил первых герольдмейстеров, дав им особняк в Лондоне (конфискованный позднее Генрихом VII) и назначив им освобождение от налогов. Но особенно много от Ричарда ожидаемо получила церковь, что впоследствии дало повод его недоброжелателям заявить, что он таким образом замаливал свои многочисленные грехи.Известно, что ещё до того, как Ричард стал королём, он нёс на своих плечах целый ворох титулов и связанных с ними обязанностей, что подразумевает, что у него были изрядный опыт и наработки в управлении. Причём все признают, что со своими обязанностями он управлялся отлично. И да, он был достаточно суров в случаях нарушений: в Йорке несколько солдат его армии были казнены по его приказу за преступления и беспредел, совершенные в городе во время перехода в Лондон. Ричард был отличным дипломатом и одарённым полководцем, что признают все. Он вообще успел сделать массу мелких и крупных улучшений функционирования королевство. Проблема была в том, что любое улучшение означало ущемление привычных привилегий немногих в пользу большинства, но именно эти немногие имели реальную власть, с которой расставаться им вовсе не хотелось. Как говорят, подписывая справедливые законы, он подписывал собственный смертный приговор.Тем не менее, если бы не Мор и Шекспир, создавшие образ короля-монстра, короля-детоубийцы, короля-калеки, узурпатора престола - кто знает, стали бы его личность и его время изучать с такой страстностью, рассматривая каждый мельчайший факт? Вряд ли, осмелюсь предположить. Автор: Фаэтон Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 244 Источник Похожие новости О Ричарде III замолвим мы слово "Мозг Госдепа" спасает русских олигархов: они последняя надежда США Прощай, «минский мир», здравствуй, война?

Удав и кролик? Или отношения Варшавы и Киева в год 100-летия начала польско-украинской войны Польша планирует создание новой механизированной дивизии у границ Беларуси. Четвертой по счету Технологический прорыв России: СПГ-сделка XXI века Новости партнеров Loading...