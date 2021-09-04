О режиме чрезвычайного положения на польско-белорусской границе

Недовольство правящей партией в Польше усиливается

Польские власти ввели режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней в 183 населённых пунктах Подляского и Люблинского воеводств на польско-белорусской границе в связи с наплывом мигрантов из Афганистана и стран Ближнего Востока. Последний раз режим чрезвычайного положения вводился в Польше в 1981 году правительством Войцеха Ярузельского и всегда осуждался властями постсоветской Польши как акт подавления гражданских свобод.

Оправдывая введение режима чрезвычайного положения как превентивную меру, премьер-министр Матеуш Моравецкий вспомнил о российско-белорусских учениях «Запад-2021», очередной этап которых пройдёт 10-16 сентября, и заявил: «На белорусской стороне идут военные учения «Запад», они начнутся уже через несколько дней. И в этот момент какой-то активист разрезает проволоку, попадает на территорию Белорусии и происходит трагический инцидент. Мы что, должны ждать такого оборота событий?»

Ссылка премьера на произошедший 31 августа инцидент с разрезанием проволоки забора, установленного Польшей на границе с Белоруссией, неуместен. Активистами оказались 12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов. Белорусов и россиян среди них не было. Своих фамилий они не скрывали и заявили, что таким образом протестуют против политики правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским. Моравецкий – ставленник ПиС и спешит взять ситуацию под контроль.

На данный момент на польско-белорусской границе кочуют несколько десятков нелегалов. С июля в Польшу проникли 3,5 тыс. человек, но это не та цифра, из-за которой следует объявлять режим чрезвычайного положения. В Италию, Испанию, Германию, Францию проникают десятки тысяч нелегалов, но режим чрезвычайного положения там никто не вводит. Борьба с нелегалами – лишь повод для ужесточения ситуации на границе с Белоруссией.

Всё это происходит на фоне прибытия в Познань авиарейсом из американской военной базы Рамштайн в Германии 937 афганских беженцев в рамках союзнических обязательств Польши оказать содействие странам НАТО в эвакуации афганцев, помогавших натовским войскам. Причём размещать их будут не в лагерях для беженцев, как афганцев, прибывших через Белоруссию, а в уютных гостиницах, в т. ч. в Люблине, т. е. в воеводстве, где вроде как из-за наплыва афганцев введён режим чрезвычайного положения! Вашингтон ведёт с Варшавой переговоры о размещении трёх тысяч граждан Афганистана. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает страны НАТО подумать о принятии дополнительного количества афганцев. Польские власти обещают из 937 человек оставить в Польше пятьдесят, а остальных в течение трёх месяцев распределить по другим странам Европы, но не говорят по каким. С началом вторжения НАТО в Афганистан в 2001 году Польша уже приняла 900 афганцев.

Столь странный подход объясняется тем, что эти действия связаны вовсе не с опасениями миграционного кризиса. Режим чрезвычайного положения означает запрет на проведение массовых мероприятий, акций протеста и выдвижение политических лозунгов, ограничение права на свободное перемещение и ношение оружия. Жители населённых пунктов в зоне режима обязаны при выходе из дома иметь при себе документ, удостоверяющий их личность. В случае необходимости власти имеют право ужесточить данный режим и ввести цензуру прессы и электронной переписки, приступить к глушению теле- и радиосигналов, проверке почтовых отправлений и прослушиванию телефонных разговоров. Запрещено также сокращать полномочия сейма и проводить выборы и референдумы.

Об угрозе досрочных парламентских выборов в Польше говорят давно. Режим чрезвычайного положения при его продлении позволит ПиС сохранить нынешний расклад сил в сейме до момента досрочных выборов. Рейтинг ПиС составляет 36,3%, крупнейшей оппозиционной партии « Гражданская коалиция » (ГК) – 25,5%. Избирательный порог проходят также движение "Конфедерация" и Левые силы (по 8%), тоже оппозиционные. Если ГК сформирует с ними парламентский блок, влияние ПиС существенно упадёт.

Перешедший в оппозицию вице-премьер Ярослав Говин говорит, что, если ПиС не проведёт выборы в 2022 году, этой правящей ныне партии грозит политический крах ввиду больших долгов, накопленных из-за неудачной экономической политики. «Считаю, что Ярослав Качиньский склонен провести выборы весной следующего года. Когда правда о состоянии бюджета [Польши] станет известна общественности, у ПиС не будет шанса на победу в 2023 году».

О том же говорит бывший президент Александр Квасьневский: «...весна будущего года – это ещё тот момент, когда можно убежать от негативных настроений общественности, которые могут проявиться уже осенью 2022 года или в год выборов 2023».

В такой ситуации нагнетание атмосферы вокруг обстановки на границе с Белоруссией – удобный повод для ограничения гражданских свобод, чтобы обеспечить ПиС контроль над внутриполитическими процессами. Уже сейчас понятно, что ПиС при желании может исключить из предвыборного процесса как минимум тех избирателей, кто проживает в зоне режима чрезвычайного положения. Как максимум, ПиС может добиться продления срока режима и распространить его действие на ряд прилегающих административных единиц.

Население восточной Польши считается традиционным электоратом ПиС, которая пришла к власти во многом благодаря их голосам и консервативно-патриотической риторике о защите польскости на "восточных кресах" (части территории Украины и Белоруссии, бывшие в составе Речи Посполитой до 1939 года). Однако восточной Польше пришлось разочароваться в ПиС. Хотя партия ещё пользуется симпатиями немалой части местного населения, но после появления «Конфедерации» как более выраженной консервативно-националистической силы ПиС потеряла часть голосов.

Избиратели видят, что риторика о защите польскости от украинского национализма осталась риторикой, а президент Анджей Дуда, как выдвиженец ПиС, явно заигрывает с киевским режимом и не требует однозначного осуждения культа запрещённой в России ОУН-УПА*. Особенно это заметно для жителей приграничного с Украиной Люблинского воеводства. В свою очередь, жители Подляского воеводства, граничащего с Белоруссией, не в восторге от провалов ПиС в отношениях с Минском, поскольку торговля с белорусами и туризм составляют заметную долю в бюджете воеводства.

Такие настроения только усиливают недовольство правящей партией «Право и справедливость».