«О репутации речи не идёт»: почему США игнорируют гуманитарную катастрофу в Сирии

Дональд Трамп распорядился отменить выделенные ранее средства в размере $200 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. При этом глава Белого дома подчеркнул, что войска Соединённых Штатов вскоре уйдут из САР. В Генштабе России отмечают, что США препятствуют доставке на подконтрольные территории гуманитарных грузов и ничего не предпринимают для восстановления жизненно важной инфраструктуры. В результате в Ракке, например, в катастрофическом положении оказались десятки тысяч сирийцев. Эксперты полагают, что Вашингтон мало заботит жизнь населения на подконтрольных территориях не только в САР. К примеру, экономика Афганистана не смогла восстановиться при американском присутствии даже за 17 лет.

Госдепартамент заблокирует выделение из американского бюджета $200 млн, которые ранее планировалось потратить на оказание гуманитарной помощи Сирии. Распоряжение приостановить расходование средств отдал глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, это решение было принято президентом в контексте переоценки роли США в сирийском конфликте.

Напомним, что, выступая 29 марта в Ричфилде в штате Огайо, американский лидер заявил, что военные США могут «очень скоро» выйти из Сирии. По словам Трампа, это будет сделано после окончательного разгрома «Исламского государства»*, когда группировка потеряет остатки занятой ею территории.

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдём из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп

Reuters

Тогда Трамп говорил об инфраструктурном плане, на реализацию которого планируется потратить $1,5 трлн. Напомним, что в феврале 2018 года глава Белого дома представил план масштабной модернизации инфраструктуры в США, включающий строительство новых дорог, аэропортов и других объектов по всей стране. Также американский лидер раскритиковал своих предшественников за траты на Ближнем Востоке — присутствие США в этом регионе обошлось стране примерно в $7 трлн.

Заявление Трампа о скором выводе американской группировки из САР противоречит ряду других высказываний представителей власти США.

Например, в январе 2018 года вице-президент США Майкл Пенс заявлял о «приверженности» Вашингтона сохранению своего присутствия в Сирии, так как целью кампании является не только разгром террористической группировки ИГ, но также стратегические соображения (речь идёт в первую очередь о сдерживании Ирана).

Кроме того, как стало известно в начале марта турецкому изданию Yeni Akit, недавно Пентагон перебросил на базу Эт-Танф 600 бойцов спецназа. 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность Москвы в связи с переброской в этот район тяжёлой техники.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что таким образом Вашингтон и его союзники закрепляют своё незаконное военное присутствие в Сирии.

О намерении американской стороны выделить на гуманитарные нужды САР $200 млн говорил ранее Рекс Тиллерсон, покинувший пост госсекретаря. На его место Дональд Трамп назначил экс-главу ЦРУ Майкла Помпео, а разведывательное управление возглавила Джина Хэспел, ранее курировавшая тайные тюрьмы американских спецслужб.

По мнению ряда экспертов, эти кадровые перестановки могут означать, что американский лидер намерен только повышать конфронтационность внешнеполитического курса. При этом Белый дом не планирует тратить средства на ликвидацию последствий своей активности за рубежом.

Как пояснил в интервью RT руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, блокирование Трампом этой суммы выглядит странно, но нельзя исключать, что это связано с неким шантажом по отношению к курдским Отрядам народной самообороны.

«Они сейчас отказываются воевать в Дейр эз-Зоре с остатками «Исламского государства» в связи с событиями в Африне, где Турция ведёт наступление на курдов. Вряд ли это заявление направлено на то, чтобы успокоить американских граждан, недовольных большими тратами на сирийскую кампанию, — не такая это большая сумма на общем фоне расходов в САР. США только на вооружение отрядов сирийской оппозиции планируют потратить $500 млн», — отметил Багдасаров.

Кроме того, эксперты сомневаются, что США действительно выведут свой контингент из Сирии.

«США уже не в первый раз заявляют о возможности сворачивания своей операции в САР, но это не так — американцы не станут уходить из Сирии, они укрепляют сейчас свои базы, — пояснил Семён Багдасаров. — По разным данным, в Сирии у США есть от 14 до 20 военно-инструкторских баз, куда они перебрасывают новые силы, включая не только американских, но и европейских военнослужащих».

Гуманитарный кризис

Вторжение американских военных и их союзников из Демократических сил Сирии (СДС) в Ракку обернулось настоящей катастрофой для её жителей. Выбить из города боевиков «Исламского государства» коалиции удалось осенью 2017 года, но примерно 80% территории Ракки оказалось в руинах — обстрел вёлся не избирательно. При этом, как стало известно ВВС, город был оставлен последними отрядами ИГ по негласной договорённости с американскими военными — террористы просто выехали за пределы Ракки.

Для местного же населения кошмар продолжился.

Спустя полгода после штурма на улицах города по-прежнему остаются трупы погибших, о разминировании Ракки не идёт и речи: американская сторона практически не занимается этим вопросом. Никаких работ по налаживанию мирной жизни и восстановлению жизненно важной инфраструктуры в этом районе также не ведётся.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов считают, что в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Ранее помощник Генерального секретаря ООН Урсула Мюллер предупредила об опасностях, с которыми могут столкнуться возвращающиеся в город жители.

Члены Миссии наблюдателей ООН в Сирии во время экскурсии по центральным сирийским городам Хомс и Растан. Архивное фото

© AFP PHOTO / UNSMIS

Как заявил 30 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в городе на данный момент функционируют только одна больница и родильный дом, притом что за последнее время в Ракку вернулись приблизительно 95 тыс. человек. В таких условиях слишком велика опасность распространения опасных инфекций, считают эксперты.

Пока Вашингтон не справляется даже с заявленной ранее задачей по «стабилизации» ситуации в Ракке, не говоря уже о восстановлении города. Кроме того, в регионе растёт угроза межнациональных конфликтов из-за разногласий между местным арабским населением и курдскими вооружёнными формированиями.

Ещё хуже обстоят дела у беженцев, оказавшихся запертыми в лагере «Эр-Рукбан», расположенном недалеко от иорданской границы.

Проверка с последствиями: Россия может принять меры в ответ на досмотр самолёта «Аэрофлота» в Лондоне В лагере находятся порядка 60 тыс. человек. Известно, что в настоящее время они удерживаются в этом районе насильно — лагерь обнесён оградой, периметр контролируется вооружёнными группировками, «патронаж» над которыми осуществляет Пентагон. Также неподалёку находится американская военная база.

По мнению экспертов, «Эр-Рубкан» превратился в подобие лагеря смерти — люди вынуждены жить в пустыне без всякой помощи, пищи и медикаментов. В ноябре прошлого года представители коалиции во главе с США заявили о готовности пропустить в лагерь международную гуманитарную помощь. Однако это обещание не было выполнено — попытки ООН и российского миротворческого центра в Хмеймиме доставить помощь в «Эр-Рукбан» в декабре 2017 года сорвались по вине американской стороны.

Передать первый с июня гуманитарный груз в лагерь удалось лишь в январе с иорданской территории при помощи подъёмного крана. При этом власти Иордании предупредили о разовом характере этой акции, предложив ООН в будущем доставлять гуманитарные грузы с сирийской стороны.

«Американцы не пропускают гуманитарную помощь в «Эр-Рукбан», потому что рядом находится большой лагерь подготовки боевиков, и они не хотят, чтобы это было предано огласке. Почему американцы сами не хотят оказывать мирным жителям гуманитарную помощь, сказать сложно. Может быть, дело просто в обычной скупости», — завил в интервью RT Багдасаров.

Следует отметить, что аналогичным образом США препятствуют прибытию международных гуманитарных миссий и в Ракку.

Как пояснил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, на данный момент только Россия предпринимает реальные усилия по выполнению резолюции Совбеза ООН 2401, принятой 24 февраля. Напомним, что резолюция предписывает введение в стране 30-дневного режима прекращения огня и доставки жителям гуманитарной помощи.

Вопрос расходования

По мнению экспертов, равнодушие Вашингтона к бедственному положению населения регионов, оказавшихся в орбите американского влияния, отмечалось и прежде. В качестве примера приводят Афганистан.

Большинство наблюдателей фиксируют сегодня значительный рост симпатий афганского населения к России, несмотря на то что в конце прошлого века советские войска вели военную операцию в этой стране. Эксперты объясняют этот феномен просто: население невольно сравнивает то наследие, которое оставил афганцам в своё время Советский Союз, с политикой США, и выводы делаются не в пользу американцев.

Вашингтон потратил на операции в Афганистане астрономические суммы — только с 2002 по 2014 год на афганскую кампанию из американского бюджета ушло $499,65 млрд. Однако большая часть этих средств либо была потрачена на содержание собственного военного контингента, либо исчезла. Как заявил ранее глава лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) профессор Майкл Кларк, в этом случае речь идёт о «недальновидной политике и плохом планировании».

Конечно, какие-то объекты, чаще всего необходимые для собственных нужд, американцы в Афганистане построили. В качестве примера можно привести автомобильный мост через реку Пяндж, а также несколько автострад. Однако эти точечные проекты не идут в сравнение с той поддержкой, которую оказывал в своё время Кабулу СССР.

Москва стремилась заложить базу для эффективного функционирования афганской экономики: например, советскими усилиями на реке Кабул была построена и запущена ГЭС Наглу мощностью в 100 МВт, ГЭС Пули-Хумри-II на реке Кунгдуз, восемь нефтебаз, газопровод от места добычи газа до завода азотных удобрений в Мазари-Шерифе, завод азотных удобрений с жилым посёлком и строительной базой, три аэропорта, асфальто-бетонный завод, а также множество других объектов. Неудивительно, что в марте 2017 года афганские власти обратились к Москве с предложением принять участие в восстановлении старых советских объектов и предприятий.

ГЭС Наглу в Афганистане

© «Интер РАО — Инжиниринг»

В 2016 году Афганистан занимал третье место среди мусульманских стран по числу голодающих. Такие данные привёл портал Islam Review со ссылкой на глобальный доклад Global Hunger Index, согласно которому в Афганистане от недоедания страдает примерно четверть населения.

«На Афганистан США выделяют колоссальные деньги, вопрос в том, как они расходуются, — в основном всё идет на собственные нужды, на нужды американских компаний, — пояснил Семён Багдасаров. — Местным жителям в такой ситуации не приходится рассчитывать на улучшение своего положения».

Говоря о плачевной гуманитарной ситуации, сложившейся в Сирии, эксперты объясняют бездействие Вашингтона тем, что американские власти уже не думают о возможных репутационных издержках.

«О гуманитарной катастрофе на занятых США территориях уже давно все знают, тут американцам терять нечего — ни о какой репутации сегодня даже речи не идёт», — констатировал Саид Гафуров.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.