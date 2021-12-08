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О развале СССР даже не думали: Шушкевич об истинной цели переговоров в Беловежской пуще

08 декабря 2021, 09:30  •  112 • Политика
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Бывший глава Верховного совета Белоруссии рассказал о попытках встретиться с Ельциным
Станислав Шушкевич в разговоре с журналистами сообщил, что настоящей причиной переговоров, состоявшихся в Беловежской пуще, было вовсе не прекращение существования Советского Союза. Цель была более прозаической – политики встретились, чтобы обсудить поставки нефти и газа в Белоруссию. Изначально никто даже не задумывался о том, что речь зайдет о глобальных политических вопросах.
Шушкевич сообщил, что белорусская сторона все время пыталась встретиться с главой РСФСР Борисом Ельциным. В Беловежскую пущу его позвали, так как предполагалось, что политик будет не прочь приехать на базу отдыха "Вискули".
Напомним, 8 декабря исполнилось 30 лет с момента заключения Беловежских соглашений. В документе говорилось о ликвидации Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств. В переговорах наряду с Ельциным и Шушкевичем участвовал глава Украинской ССР Леонид Кравчук.
Ранее ветеран КГБ заявил, что содержание секретных документов, предназначенных для Горбачева, сливались тем, кто работал на другие страны. Подробности – в нашем материале.

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