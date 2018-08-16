«О разделе речь не идёт»: член сената Республики Сербской — о перспективах урегулирования косовского вопроса

Президент Сербии Александр Вучич, касаясь темы «разграничений» с албанцами в Косове, не имел в виду раздел края или обмен территориями. Об этом в интервью RT заявила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова. По её словам, несмотря на давление Запада на Белград, можно надеяться, что Сербия откажется признавать независимость Приштины. Тем более что сами косовары, проводя политику запугивания и террора в отношении сербского населения, срывают возможность «цивилизованного развода». О подводных камнях решения косовского вопроса — в материале RT.

Недавнее заявление президента Сербии Александра Вучича о необходимости разграничения между сербами и албанцами в Косове повлекло множество интерпретаций, включая обвинения в адрес официального Белграда в фактической сдаче края албанцам. В частности, с резкой критикой заявления Вучича выступили лидер «Сербской праворадикальной партии» Воислав Шешель, глава парламентской коалиции «Двери» Бошко Обрадович и руководитель Демократической партии Драган Шутановац.

Позже идею разграничения и восстановления контроля Сербии над северной частью Косова поддержал президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Для разъяснения хитросплетений непростой балканской политики и мотивов сербских лидеров RT обратился к одному из самых известных российских экспертов по Сербии, члену сената Республики Сербской и руководителю Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елене Юрьевне Гуськовой.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, иностранный член Сербской академии наук и искусств, иностранный член Академии наук Республики Сербской Елена Гуськова

РИА Новости

© Александр Натрускин

— Как стоит интерпретировать недавние заявления президента Александра Вучича о необходимости разграничения с албанцами в Косове? Сам термин «разграничение» вызвал немало споров.

— Переговоры между Белградом и Приштиной шли очень давно, практически с начала XXI века. В 2013 году Белград и Приштина заключили договор, который включал в себя очень большие элементы самостоятельности для Косова. Казалось, что совсем немного — и Сербия признает независимость края, но этого не произошло.

Тогда усилилось давление на Белград со стороны Европы. Стали говорить о зависимости вступления Сербии в Евросоюз от признания независимости Косова. Но Белград совершенно неожиданно заупрямился. И связано это с тем, что не решён вопрос безопасности сербов, которые остаются жить в анклавах на территории Косова и Метохии — как на юге, так и на севере, где достаточно компактно проживает сербское население.

На переговорах ещё в 2013 году была договорённость, что Приштина создаст объединение сербских общин, что позволит сербам хоть как-то себя обезопасить в этом новом государстве. Однако албанцы не пошли на это. И это повод для Белграда не соглашаться на независимость, потому что это чревато исходом сербов из Косова и Метохии.

Албанцы тем временем продолжают оказывать силовое давление на сербов: это и убийства сербских лидеров, и постоянные провокации против сербского населения, и прямое давление на Белград. Но сейчас конкретного решения нет.

«А могла и в болоте застрять»: В Эстонии признались, что не могут найти «ошибочную» ракету Лидеры Сербии находятся в очень сложной ситуации, потому что каждый день от них требуют окончательного решения вопроса, при этом Приштина не только не идёт на уступки, но и требует территории юга Сербии.

Вучич официально заявляет, что решение он объявит тогда, когда оно будет выработано. Неофициально же в одном-двух предложениях высказался о том, что он за разграничение. О чём идёт речь? Речь не идёт о разделе территорий или о том, что Косово будет поделено на какие-то куски, или об обмене территориями. Под словом «разграничение» в сербском языке в данном случае подразумевается безопасность сербского населения на севере Косова и Метохии.

— Насколько верны периодически появляющиеся в СМИ и экспертных оценках заявления о конфликте политических элит в Белграде и иерархов Сербской православной церкви из-за Косова?

— Речь идёт о том, что безопасность сербского населения в Косове и Метохии не обеспечена. Совсем недавно сербы Косова и Метохии написали открытое письмо Александру Вучичу, где рассказали, что их положение катастрофическое. Открыт мост через реку, который соединял северную и южную часть Косовской Митровицы. Долго ждать не придётся, когда косовары огромной лавиной двинутся на север Косова. Последние требования, которые выдвигают и церковь, и сербы Косова и Метохии к властям Сербии, — это обеспечение безопасности населения.

— Вы говорили о позиции ЕС. Зачем Брюссель настаивает на признании Белградом независимости Косова?

— Независимое Косово — это проект Соединённых Штатов Америки. Но и фактор антиславянский, антиправославный действует в полную силу. Если мы посмотрим на карту Балкан, то увидим, с каким усердием Европа расчленяла мощное югославское государство. Процесс разъединения этого славянского православного пространства продолжается до сих пор. Вне НАТО и вне ЕС остаются только Сербия, Босния и Герцеговина и Македония. Чтобы сделать их послушными, стараются привлечь их в ЕС, ставят им бесконечные условия.

— Можете ли вы представить такую ситуацию, при которой Сербия всё же пойдёт на признание независимости Косова?

— Белград могут вынудить, хотя сделает это он в такой форме, чтобы не прозвучало слово «независимость». Иначе руководство Сербии лишится поддержки населения. Это может быть, например, договор о добрососедстве. Однако я очень надеюсь, что этого не произойдёт. Неоднократно в последнее время Александр Вучич заявлял, что Сербия постоянно идёт на компромисс, но не видит компромисса со стороны Приштины. Поэтому очень хочется верить, что Белград не признает независимость Косова.

Президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Сербии Александр Вучич

Reuters

© Dado Ruvic

— Как бы вы, в том числе как сенатор Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, оценили заявление, сделанное недавно президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, который выступил за воссоединение севера Косова с остальной Сербией? Почему он тоже поднимает этот вопрос?

— Республика Сербская и её нынешнее руководство являются сегодня стержнем сербства на Балканах. И Милорад Додик задумывается очень серьёзно об интеграции, пока духовной и культурной, сербского национального пространства.

Существуют разные планы урегулирования косовского вопроса. Например, обсуждается проект раздела Косова и Метохии. Северную часть с большинством сербского населения можно было бы присоединить к Сербии, а оставшуюся южную признать независимой с перспективой присоединения к Албании. Но значительная часть политической элиты Сербии выступает категорически против, албанцы тоже против, так как хотят получить всё Косово. И американцы их в этом поддерживают.

США сейчас выступают против раздела Косова, так как у них там крупная военная база и им нужно в Косове послушное руководство, которое не выгонит их с этой территории.

Кэмп-Бондстил — основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова

© Task Force Falcon Public Affairs Office - KFOR, Task Force Falcon Public Affairs Office

«Эрдоган не пойдёт на уступки»: Анкара удвоила пошлины на 22 вида товаров из США Хотя существует много вариантов решения косовской проблемы, Александр Вучич неоднократно заявлял, что окончательного решения пока не выработано, а когда идея созреет, он обязательно оповестит об этом весь сербский народ.

— А как настроен сам сербский народ, какой вариант обычным людям кажется наиболее приемлемым?

— Та часть сербов, которую мы бы назвали патриотами, выступает категорически против раздела Косова и готова идти и сражаться за этот край. Но есть и те, кто с начала 1990-х годов уже устали от всех проблем, считают, что надо отпустить Косово, но обезопасить сербское население. И есть, конечно, часть населения, которой всё равно, что произойдёт, настолько трудна сейчас жизнь в Сербии. Однако в целом боль по поводу Косова и Метохии, Центра национальной культуры и православия, который уходит к албанцам, остаётся в сердце каждого серба.

— В чём принципиальные отличия позиции России от точки зрения Запада по поводу решения косовского вопроса?

— Россия занимает позицию в правовом поле. Здесь нет эмоций. Наша страна считает, что решаться этот вопрос должен с точки зрения международного права, а ситуация с Косовом не является исключительной, как пытаются утверждать в США и ЕС.

В мире сейчас много территорий, которые провозгласили свою независимость, но они не признаны. В том числе и Косово. Так вот, решать эту проблему нужно не только для одной территории Косова и Метохии, но для всех территорий, которые стремятся к независимости. Этот вопрос должен быть решён на уровне международного права.

Мы в Институте славяноведения РАН разрабатывали проект, который должен был выработать условия признания независимости государств. Мы пришли к выводу, что на территории, претендующей на независимость, не должно быть никаких столкновений на национальной почве, никаких войн. Это государство должно быть демократическим и самостоятельно выживать экономически.

Все эти условия могли бы быть утверждены на специальной международной конференции.

И если бы такие критерии были разработаны, то Приднестровье, например, стояло бы первым в очереди на признание независимости, а Косово никогда бы независимости не получило именно потому, что там для этого нет ни политических, ни экономических, никаких других условий. Лишь постоянно идёт резня неалбанского населения.