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О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля

14 июля 2020, 06:00  •  98 • В мире
Украинское издание "Диалог" с воодушевлением и нескрываемой издёвкой описывает "важнейшее событие" из Кремля, так в публикации обозначили жестикуляцию президента России Владимира Путина ручкой.
Президент России Владимир Путин вновь привлёк к себе внимание благодаря эпизоду с ручкой. Во время совещания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер раскрутил её на столе.
Журналистов заинтересовал этот момент. Президент несколько раз провернул ручку по часовой стрелке, а затем наоборот, передают "Дни.ру".
Однако в украинской прессе это преподнесли с издёвкой. Так, украинское издание "Диалог" в качестве оценки, как они высказались, "важнейшего события" из Кремля, привели слова оппозиционера Алексея Навального. Того не устроил комментарий RT по этому поводу.
А блогер под ником Проф. Преображенский в Twitter, пишет "Диалог", не удержался от язвительного сарказма.
"Срочно. Важнейшее событие. Жизнь всего мира изменится навсегда", - написал он.
В довесок украинское издание дополнило свою заметку саркастичными постами по поводу Путина и ручки, а-ля "пометка молния, наш специальный корреспондент ведёт репортаж с места события!"

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