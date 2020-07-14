О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля

Президент России Владимир Путин вновь привлёк к себе внимание благодаря эпизоду с ручкой. Во время совещания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер раскрутил её на столе.

Журналистов заинтересовал этот момент. Президент несколько раз провернул ручку по часовой стрелке, а затем наоборот, передают "Дни.ру".

Однако в украинской прессе это преподнесли с издёвкой. Так, украинское издание "Диалог" в качестве оценки, как они высказались, "важнейшего события" из Кремля, привели слова оппозиционера Алексея Навального. Того не устроил комментарий RT по этому поводу.

А блогер под ником Проф. Преображенский в Twitter, пишет "Диалог", не удержался от язвительного сарказма.

"Срочно. Важнейшее событие. Жизнь всего мира изменится навсегда", - написал он.

В довесок украинское издание дополнило свою заметку саркастичными постами по поводу Путина и ручки, а-ля "пометка молния, наш специальный корреспондент ведёт репортаж с места события!"