О проблемах эсминца Zumwalt ВМС США и испытании новых пушек Мk 46 Bushmaster • 42 • Аналитика

Новый американский корабль Zumwalt провел долгожданные испытания своего артиллерийского вооружения. Установка на эсминец новых пушек, произошедшая чуть более года назад, вызвала довольно активное обсуждение. Сейчас эти пушки впервые выстрелили.





Mk 46 вместо Mk 110

Речь идет о 30-миллиметровых пушках Bushmaster, которые прежде устанавливались на десантных транспортах типа San Antonio. Напомним, что сначала эсминцы Zumwalt собирались вооружить намного более мощными 57-миллиметровыми пушками, но в конечном итоге остановили свой выбор на «бушмастерах». Для этих орудий подходят практически все стандартные виды боеприпасов 30x173 мм, которые производятся по стандартам Североатлантического альянса.



Испытания нового вооружения эсминца провели 16 мая 2020 года на испытательном полигоне у мыса Мугу в штате Калифорния. Командир корабля Zumwalt капитан Эндрю Карлсон заявил, что возможность проведения систематических испытаний вооружения, установленного на корабле, связана с привилегией корабля как первого в своем классе.



Две Mk 46 Mod 2 Gun Weapon Systems (GWS) установлены на вертолетном ангаре корабля. Каждый Mk 46 Mod 2 представляет собой дистанционно управляемую башню с одной 30-миллиметровой автоматической пушкой Mk 44 Bushmaster II. Оператор использует консоль управления для прицеливания оружия, опираясь на помощь инфракрасных видеокамер, встроенного лазерного дальномера внутри башни и другой аппаратуры. Такие пушки эффективны против небольших надводных целей, например – катеров противника, особенно если они действуют роем (кстати, по испытанной Ираном в Персидском заливе тактике).



Между тем, артиллерийское вооружение Zumwalt еще несколько лет назад было предметом ожесточенных споров внутри командования ВМС США. Сначала, как мы отметили выше, на корабле планировалось установить более крупные 57-миллиметровые пушки Мк110. Но в 2012 году военно-морское командование остановило свой выбор на Mk 46 GWS, утверждая, что именно эти пушки оптимально подойдут для эсминца.



Что интересно, пушка Мk 110 обладает более выгодными характеристиками: большей дальностью стрельбы, более высокой скорострельностью, широким набором используемых боеприпасов, включая «умные» снаряды. То есть, установка Мk 110 действительно улучшила бы боевые возможности корабля. Кроме того, Мk 110 были бы более скрытными при установке на корабль. Например, если посмотреть на шведские корветы класса Visby, то установленные на них пушки практически не видно противнику. Но командование остановилось на Mk 46 GWS.







Проблемы с вооружением Zumwalt

Судя по всему, не последнюю роль в принятии такого решения сыграли финансовые соображения, поскольку Zumwalt и так дорого обошелся американскому военному бюджету. Это решение, по мнению ряда экспертов, значительно ухудшило скрытность корабля, хотя сначала в ВМС США очень активно рассуждали о необходимости использования фактора скрытности для нового эсминца.



Сейчас 30-миллиметровые пушки являются еще и единственным действующим оружием Zumwalt большого калибра. Ведь в 2016 году командованием ВМС были отменены планы по приобретению дальнобойных снарядов дальнего действия (LRLAP), шедших в паре с двумя 155-мм основными пушками эсминца. Такое решение было принято после увеличения стоимости снарядов. ВМС США изучает другие типы боеприпасов, которые могли бы использоваться на основных пушках, но пока основные орудия корабля не функционируют.



Следствием проблем с вооружением стал тот факт, что корабль Zumwalt, официально введенный в эксплуатацию ВМС США в 2016 году, Конгресс США запретил к доставке вплоть до того времени, пока не будут активированы системы вооружения.



Испытаний пришлось ждать четыре года и лишь сейчас Zumwalt постепенно входит в строй Военно-морских сил США. Несмотря на большое будущее, которое ему прочат американские аналитики, настоящее эсминца Zumwalt, если задуматься о четырехлетних промедлениях, пока продолжает вызывать вопросы.



Также можно взглянуть на более раннее видео, которое показывает, как работает пушка Мk 46.

Новый американский корабль Zumwalt провел долгожданные испытания своего артиллерийского вооружения. Установка на эсминец новых пушек, произошедшая чуть более года назад, вызвала довольно активное обсуждение. Сейчас эти пушки впервые выстрелили.Речь идет о 30-миллиметровых пушках Bushmaster, которые прежде устанавливались на десантных транспортах типа San Antonio. Напомним, что сначала эсминцы Zumwalt собирались вооружить намного более мощными 57-миллиметровыми пушками, но в конечном итоге остановили свой выбор на «бушмастерах». Для этих орудий подходят практически все стандартные виды боеприпасов 30x173 мм, которые производятся по стандартам Североатлантического альянса.Испытания нового вооружения эсминца провели 16 мая 2020 года на испытательном полигоне у мыса Мугу в штате Калифорния. Командир корабля Zumwalt капитан Эндрю Карлсон заявил, что возможность проведения систематических испытаний вооружения, установленного на корабле, связана с привилегией корабля как первого в своем классе.Две Mk 46 Mod 2 Gun Weapon Systems (GWS) установлены на вертолетном ангаре корабля. Каждый Mk 46 Mod 2 представляет собой дистанционно управляемую башню с одной 30-миллиметровой автоматической пушкой Mk 44 Bushmaster II. Оператор использует консоль управления для прицеливания оружия, опираясь на помощь инфракрасных видеокамер, встроенного лазерного дальномера внутри башни и другой аппаратуры. Такие пушки эффективны против небольших надводных целей, например – катеров противника, особенно если они действуют роем (кстати, по испытанной Ираном в Персидском заливе тактике).Между тем, артиллерийское вооружение Zumwalt еще несколько лет назад было предметом ожесточенных споров внутри командования ВМС США. Сначала, как мы отметили выше, на корабле планировалось установить более крупные 57-миллиметровые пушки Мк110. Но в 2012 году военно-морское командование остановило свой выбор на Mk 46 GWS, утверждая, что именно эти пушки оптимально подойдут для эсминца.Что интересно, пушка Мk 110 обладает более выгодными характеристиками: большей дальностью стрельбы, более высокой скорострельностью, широким набором используемых боеприпасов, включая «умные» снаряды. То есть, установка Мk 110 действительно улучшила бы боевые возможности корабля. Кроме того, Мk 110 были бы более скрытными при установке на корабль. Например, если посмотреть на шведские корветы класса Visby, то установленные на них пушки практически не видно противнику. Но командование остановилось на Mk 46 GWS.Судя по всему, не последнюю роль в принятии такого решения сыграли финансовые соображения, поскольку Zumwalt и так дорого обошелся американскому военному бюджету. Это решение, по мнению ряда экспертов, значительно ухудшило скрытность корабля, хотя сначала в ВМС США очень активно рассуждали о необходимости использования фактора скрытности для нового эсминца.Сейчас 30-миллиметровые пушки являются еще и единственным действующим оружием Zumwalt большого калибра. Ведь в 2016 году командованием ВМС были отменены планы по приобретению дальнобойных снарядов дальнего действия (LRLAP), шедших в паре с двумя 155-мм основными пушками эсминца. Такое решение было принято после увеличения стоимости снарядов. ВМС США изучает другие типы боеприпасов, которые могли бы использоваться на основных пушках, но пока основные орудия корабля не функционируют.Следствием проблем с вооружением стал тот факт, что корабль Zumwalt, официально введенный в эксплуатацию ВМС США в 2016 году, Конгресс США запретил к доставке вплоть до того времени, пока не будут активированы системы вооружения.Испытаний пришлось ждать четыре года и лишь сейчас Zumwalt постепенно входит в строй Военно-морских сил США. Несмотря на большое будущее, которое ему прочат американские аналитики, настоящее эсминца Zumwalt, если задуматься о четырехлетних промедлениях, пока продолжает вызывать вопросы.Также можно взглянуть на более раннее видео, которое показывает, как работает пушка Мk 46. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





42 Источник Похожие новости Пенсионная реформа: не дополнять, а отменять О причинах и последствиях отказа Польши от российского газа Руки прочь от Колчака и Ленина! "Он ничего не обещал". Кто для украинцев стал лучше Зеленского Аварии F-22 и F-35: разбираемся, что происходит с истребителями 5-го поколения США Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского Новости партнеров