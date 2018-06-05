О «приватизации» Победы – кому и зачем понадобилось провоцировать Лукашенко

Скандал накануне Высшего госсовета Союзного государства устроили не «недоумки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений, которые сразу же привлекли внимание прессы, особенно оппозиционной, которая всегда с удовольствием смакует любые негативные и просто двусмысленные высказывания белорусского лидера в адрес России.

На сей раз Лукашенко возмутили публикации в ряде российских СМИ о том, что Беларусь идёт по пути Украины, создавая свою историю и переписывая мировую. Поводом для претензий к главе белорусского государства стал День Победы – праздник, который для белорусов имеет огромное значение. Перечень вопросов к Минску представителей российской прессы был коротким и странным: дескать, запретили неким общественникам проводить «Бессмертный полк», да и георгиевскую ленту не так чтобы поощряют, хотя и не запрещают, а военный парад белорусские власти проводят не 9 мая, а 3 июня (День независимости), когда празднуется освобождение Минска от фашистов. Не иначе Бацька задумал отколоться от общего праздника и праздновать «свою» Победу, сделали глубокомысленное заключение «мастера пера».

Что подвигло к этому выводу – сказать сложно. Чтобы ударить побольнее, статья «Батькина победа» вышла накануне памятной даты 3 июня. В ней смешались и правда о перекосе трактовки событий Великой Отечественной войны в белорусских учебниках истории, и домыслы о том, что цель Лукашенко – заполучить вместо общей Победы свою, белорусскую.

И белорусский президент не сдержался. «Кому-то неймется, что удивительно, – в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других – белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь – это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», – заявил Лукашенко. Он объяснился и по поводу «Бессмертного полка», аналогом которого в Белоруссии является шествие «Беларусь помнит», и по поводу красно-зелёной ленты. По его словам, практика шествий была ещё во времена СССР, а в Белоруссии президент её возродил по просьбе ветеранов. «Тогда еще и «Бессмертного полка» не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?» – возмутился Лукашенко.

Проведение военного парада 3 июня, сказал глава белорусского государства, связано ещё и с тем, что в этот день празднуется День независимости республики, а 9 мая люди хотят посмотреть трансляцию с Красной площади в Москве. «Так за что вы нас упрекаете – за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа», – сказал Александр Лукашенко, находясь в Брестской крепости.

Во многом он прав: широко растиражированная статья про «белорусский сепаратизм» в организации празднования Дня Победы, похоже, и была направлена на то, чтобы, во-первых, к радости белорусской оппозиции разозлить Лукашенко и заставить его высказывать претензии к «кому-то», имея в виду российскую сторону. И, во-вторых, устроить в оппозиционной среде дискуссию о привязке военного парада 3 июня ко дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков: по мнению белорусских националистов, дату надо поменять в пользу провозглашения БНР или принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси в 1990 году.

А что касается обид на Россию, связанных с историей Великой Отечественной, здесь Лукашенко может обижаться исключительно на белорусские учебники истории. «Национализация Великой Отечественной войны приводит к тому, что советское начинает восприниматься как синоним белорусского. Если читать в белорусских учебниках о советском периоде, создаётся впечатление, что Белоруссия была практически независимым государством в составе Советского Союза. Во всяком случае, про то, что делалось на других территориях СССР, из белорусских учебников узнать сложно, никаких напоминаний о том, что Белоруссия – неотъемлемая часть СССР, там нет. Поэтому и создаётся впечатление, что всё остальное было практически несущественно, а всё самое важное советское – это то, что происходило в Белоруссии», – писал накануне прошлогоднего Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Гронский.

«Приватизация» подвига защитников Брестской крепости даёт возможность подчёркивать именно белорусский патриотизм, не сообщая о том, что он был скорее советский. Причём, если случается то, что про какого-либо из «белорусских» героев необходимо сообщить его истинную национальность, подчёркивается, что даже армяне, евреи, киргизы и прочие воевали за белорусскую землю. Таким образом, создаётся впечатление, что все, кто совершил что-нибудь хорошее на территории Белоруссии, были именно белорусскими патриотами», – рассказывает Гронский.

Не переписывая в целом историю Великой Отечественной войны, как это делают на Украине, в Белоруссии её «корректируют» под себя, вот и выходит, что общая Победа советского народа над фашизмом в сознание молодого поколения белорусов внедряется уже в видоизменённом, «тюнингованном» виде. Это как с Украинскими фронтами, когда напичканные «новой историей» украинцы считают, что в их составе воевали исключительно представители «титульной нации».

Ну а белорусская оппозиция радостно сообщает, что «белорусское руководство пытается всего лишь адаптировать советскую историческую мифологию, включая тематику Второй мировой, под нужды отдельно взятого постсоветского авторитарного государства, но не более того».

«Уйти же с этого идеологического поля, с этой почвы советского по сути концепта Лукашенко не может, хотя есть куда: вот вам День Воли, БНР, Великое княжество Литовское, еще раньше Полоцкое государство – короче, богатая картина самобытной истории белорусских земель», – вдохновенно пишет ресурс Naviny.by.

Те, кто задумывал втянуть Лукашенко в скандал вокруг празднования Дня Победы, – отнюдь не «недоумки». Напротив, именно на такую реакцию белорусского президента и рассчитывали те, кто разгонял по сетевым СМИ мысль о том, что Лукашенко вознамерился праздновать «свою» Победу. Накануне проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства, в рамках которого запланирована встреча президентов России и Беларуси, подобные скандалы нужны как мина под Союз России и Белоруссии.