О причинах и последствиях отказа Польши от российского газа • 22 • Аналитика

В Польше рассчитывают в обозримом будущем полностью отказаться от российского газа. При этом Варшава пытается объяснить этот отказ не только политическими соображениями, но и якобы ненадежностью «Газпрома» как партнера.





Польша ищет экономические и политические аргументы против «Газпрома»

Конечно, признать, что отказ от российского газа продиктован исключительно стремлением угодить заокеанским покровителям в лице США, польская сторона не может. Не солидно, да и в Европе не поймут. Совершенно другое дело – попытаться подвести под это решение экономическое обоснование. Поэтому в Польше и назвали главной причиной отказа якобы высокие цены на поставляемый «Газпромом» трубопроводный газ.



Если не брать в расчет норвежский газ, трубопровод для поставок которого еще не построен, то единственной альтернативой газу из России на данный момент является только американский сжиженный природный газ. В Свиноуйсьце был открыт специальный терминал для приема СПГ, после чего Польша получила технические возможности для наращивания поставок американского газа.



Как известно, СПГ – дороже обычного (трубного) газа, но в Варшаве утверждают, что «Газпром» продавал Польше топливо по самым высоким в Европе ценам. При этом польская сторона оговаривается, что если бы Россия и снизила цены на газ, даже сделала бы их демпинговыми, это бы не освободило Польшу от неких политических рисков, связанных с покупкой газа у России.



О том, что Польша, как и Украина, испытывает очень большую неприязнь к «Газпрому», известно давно. Но попытки выставить российского естественного монополиста ненадежным партнером, вдобавок ко всему еще и политически ангажированным, выглядят довольно смешно. Так, те же немцы или французы умеют вести финансовые дела точно не хуже поляков, особенно если сравнивать уровень экономического развития ФРГ или Франции с Польшей. Но от поставок российского газа в Берлине и Париже отказываться не собираются, а это о чем-то, да говорит. Или у Польши какая-то своя «выгода», непонятная другим странам Евросоюза?



Среди прочих причин отказа от российского топлива, упоминаемых польскими аналитиками, фигурирует и совсем смешная причина – в Польше считают, что вырученные «Газпромом» от продажи газа деньги идут на финансирование российских вооруженных сил.





В частности, Петр Возьняк, некогда возглавлявший Польский нефтегазовый концерн, предупреждает соотечественников: 20-30% от тех денег, что они платят за газ, идут на нужды российской армии. Но какое это имеет значение, если Польша получает газ? Ведь если посмотреть с такой точки зрения, то и российский газ используется в странах НАТО, к которым относится и та же Германия, и для различных оборонных задач. Так что теперь, прекратить все экономические связи?



Реакция польской прессы и общественности

Якуб Вех, автор польского издания Defence24, в своих попытках объяснить отказ от российского газа в конечном итоге не находит ничего умнее, как вспомнить о «захвате» Крыма, «развязывании войны» на Донбассе, а также о провокации в Керченском проливе и мутной истории с отравлением Сергея Скрипаля. Где Скрипаль, а где российский газ и интересы польской экономики? Но в головах польских панов все смешалось, любой предлог сгодиться, только бы продемонстрировать вашингтонским хозяевам свою лояльность и полезность.



Агнешка Марцела Каминьска из Polskie Radio радуется завершению контракта на транзит газа по газопроводу «Ямал – Европа», правда объяснить толково, в чем заключается выгода Польши, все равно не в состоянии. Цитируемый ею главный редактор портала «Бизнес алерт» Войчех Якубик также рассуждает о снижении политических рисков и считает, что «Газпрому» придется идти на очень большие уступки, чтобы сохранить значительные поставки в Европу. Но так ли это на самом деле?



Кстати, обычно отличающаяся «победоносными» настроениями польская аудитория воспринимает идею об отказе от российского газа довольно осторожно. Это и понятно: одно дело – демагогия о «мощи польского оружия», а другое дело – газ, он ведь на кухне, и за него приходится платить из своего кошелька. А ещё газ - это развитие промышленности. Потому думают и о последствиях.



Российский газ для Польши - это капля в море, этот объем будет направлен в Китай или другие европейские страны. Но какой мир будет с Польшей? Польша заплатит миллиарды за так называемую независимость,

- пишет некто ettas.



Другой комментатор напоминает, что покупка российского газа вполне укладывается в модель диверсификации энергетики, поэтому контракт с россиянами все равно стоит подписать.



Прекратите делать из этого идеологию! Покупайте, где дешевле, вот и всё,

- возмущается еще один пользователь, а некто rmarcin555 напоминает, что американский СПГ и норвежский газ все равно обойдутся дороже российского. В Польше рассчитывают в обозримом будущем полностью отказаться от российского газа. При этом Варшава пытается объяснить этот отказ не только политическими соображениями, но и якобы ненадежностью «Газпрома» как партнера.Конечно, признать, что отказ от российского газа продиктован исключительно стремлением угодить заокеанским покровителям в лице США, польская сторона не может. Не солидно, да и в Европе не поймут. Совершенно другое дело – попытаться подвести под это решение экономическое обоснование. Поэтому в Польше и назвали главной причиной отказа якобы высокие цены на поставляемый «Газпромом» трубопроводный газ.Если не брать в расчет норвежский газ, трубопровод для поставок которого еще не построен, то единственной альтернативой газу из России на данный момент является только американский сжиженный природный газ. В Свиноуйсьце был открыт специальный терминал для приема СПГ, после чего Польша получила технические возможности для наращивания поставок американского газа.Как известно, СПГ – дороже обычного (трубного) газа, но в Варшаве утверждают, что «Газпром» продавал Польше топливо по самым высоким в Европе ценам. При этом польская сторона оговаривается, что если бы Россия и снизила цены на газ, даже сделала бы их демпинговыми, это бы не освободило Польшу от неких политических рисков, связанных с покупкой газа у России.О том, что Польша, как и Украина, испытывает очень большую неприязнь к «Газпрому», известно давно. Но попытки выставить российского естественного монополиста ненадежным партнером, вдобавок ко всему еще и политически ангажированным, выглядят довольно смешно. Так, те же немцы или французы умеют вести финансовые дела точно не хуже поляков, особенно если сравнивать уровень экономического развития ФРГ или Франции с Польшей. Но от поставок российского газа в Берлине и Париже отказываться не собираются, а это о чем-то, да говорит. Или у Польши какая-то своя «выгода», непонятная другим странам Евросоюза?Среди прочих причин отказа от российского топлива, упоминаемых польскими аналитиками, фигурирует и совсем смешная причина – в Польше считают, что вырученные «Газпромом» от продажи газа деньги идут на финансирование российских вооруженных сил.В частности, Петр Возьняк, некогда возглавлявший Польский нефтегазовый концерн, предупреждает соотечественников: 20-30% от тех денег, что они платят за газ, идут на нужды российской армии. Но какое это имеет значение, если Польша получает газ? Ведь если посмотреть с такой точки зрения, то и российский газ используется в странах НАТО, к которым относится и та же Германия, и для различных оборонных задач. Так что теперь, прекратить все экономические связи?Якуб Вех, автор польского издания Defence24, в своих попытках объяснить отказ от российского газа в конечном итоге не находит ничего умнее, как вспомнить о «захвате» Крыма, «развязывании войны» на Донбассе, а также о провокации в Керченском проливе и мутной истории с отравлением Сергея Скрипаля. Где Скрипаль, а где российский газ и интересы польской экономики? Но в головах польских панов все смешалось, любой предлог сгодиться, только бы продемонстрировать вашингтонским хозяевам свою лояльность и полезность.Агнешка Марцела Каминьска из Polskie Radio радуется завершению контракта на транзит газа по газопроводу «Ямал – Европа», правда объяснить толково, в чем заключается выгода Польши, все равно не в состоянии. Цитируемый ею главный редактор портала «Бизнес алерт» Войчех Якубик также рассуждает о снижении политических рисков и считает, что «Газпрому» придется идти на очень большие уступки, чтобы сохранить значительные поставки в Европу. Но так ли это на самом деле?Кстати, обычно отличающаяся «победоносными» настроениями польская аудитория воспринимает идею об отказе от российского газа довольно осторожно. Это и понятно: одно дело – демагогия о «мощи польского оружия», а другое дело – газ, он ведь на кухне, и за него приходится платить из своего кошелька. А ещё газ - это развитие промышленности. Потому думают и о последствиях.- пишет некто ettas.Другой комментатор напоминает, что покупка российского газа вполне укладывается в модель диверсификации энергетики, поэтому контракт с россиянами все равно стоит подписать.- возмущается еще один пользователь, а некто rmarcin555 напоминает, что американский СПГ и норвежский газ все равно обойдутся дороже российского. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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