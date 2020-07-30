О пресс-секретаре президента, 15-тысячном доходе, демографии и народном благосостоянии • 14 • Аналитика

Я уже давно привык к тому, что руководство РФ живет в каком-то своем, особенном мире, где мы идем от победы к победе, где за «Единую Россию» голосует подавляющее большинство населения и где народное благосостояние год от года растет как на дрожжах. Но интересно наблюдать, когда кто-то из представителей нашего истеблишмента вдруг случайно сталкивается с объективной реальностью.





А началось все с того, что опрос, заказанный СК "Росгосстрах жизнь", показал, что количество граждан Российской Федерации, вынужденных жить на 15 000 руб. и менее, растет. Кстати, следует оговориться сразу: речь идет не о заработной плате, а о доходе на одного члена семьи. То есть если некий муж получает на руки, то есть за вычетом налогов, 25 тыс. руб., его жена – 20 тыс. руб., подработков и иных источников дохода у них нет, но зато имеется один маленький и потому нигде не работающий ребенок, то доход этой семьи составляет 15 000 руб. на человека в месяц.





Результат, прямо скажем, какой-то неудобный, не соответствующий историческому моменту и вообще идеологически неправильный. Неудивительно, что пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков отреагировал на этот вызов так:



«Я бы здесь ответил осторожно. Мы не знаем ни методологии подсчета, ни других критериев. Выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно»

И, конечно же, пресс-секретарь добавил, что проблема бедности является приоритетом в деятельности и президента, и правительства. Он добавил, что ликвидация бедности – «это то, на что направлено действие практически всех программ развития».



С одной стороны, вроде бы оно и верно, в ходе опроса обзвонили всего каких-то полторы тысячи наших сограждан. Но давайте все же "будем посмотреть", как говорят в Одессе.



О наших доходах

Начнем, пожалуй со средней заработной платы. Она у нас при Владимире Владимировиче Путине росла как на дрожжах. В 2000 г. средняя зарплата по РФ составляла 2 223 руб., а вот в 2019 г. — уже 47 867 руб.!



Но давайте приведем среднюю заработную плату в РФ по годам в период с 2000 г. по 2019 г. к базисному 2000-му году, пользуясь официальными данными инфляции. Ведь всем понятно, что год от года заработная плата растет, да только и инфляция не дремлет. А введя соответствующие поправки, мы получим рост заработной платы в сопоставимом масштабе, то есть в рублях покупательной способности 2000-го года. И, что характерно, картина получается ну очень благостная.





Все бы ничего, вот только нет у меня веры к данным официальной статистики по части инфляции. Уж больно велик соблазн поиграть немного с ней, добиваясь красивых результатов. Тут ведь как? Например, произвела страна всякой продукции и услуг в течение года столько, что их стоимость оказалась на 5% больше, чем в предыдущем году. Вроде бы здорово, но что, если за тот же период уровень инфляции составил 7%? Тогда получается, что-продукции-то мы произвели на 2% меньше, чем в прошлом году, просто цены на все выросли.



А если подкрутить немного и объявить, что инфляция составила не 7%, а только 3%? Ну, тогда картина резко меняется: и инфляция сравнительно невысока, и какой-никакой рост производства (на 2%) появился. С такими цифрами не грех и к Самому на доклад идти.



Обвинять кого-то в Росстате я не буду, ибо за руку их не ловил. Но вот заходишь в магазин, глядишь на цены, вспоминаешь данные официальной статистики, и что-то дебет с кредитом сходиться не хочет, хоть плачь. Так что, уважаемые читатели, если кто из вас верит в официальные данные инфляции, тот может дальше эту статью не читать. Поздравьте себя с тем, в какой прекрасной стране вы живете, восхититесь своему благосостоянию, неутомимо стремящемуся вверх, невзирая на все тяготы кризисов и пандемий, да и ладно. А я продолжу для всех остальных.



С инфляцией понятно, но что, если пересчитать нашу среднюю зарплату в доллары? Только не надо строчить гневные филиппики на тему, что, мол, мы товары не за доллары, а за рубли покупаем. Вы лучше скажите, какая российская фирма произвела комплектующие того компьютера или ноутбука, с которого вы это печатаете? Огромные массы бытовой техники и автотранспорта, продающиеся в России, – импортные. Одежда? Бывает отечественного производства, не спорю. Но очень много китайского, и даже когда шьем сами, то зачастую из импортных материалов. И на импортной же швейной технике. Еда? И тут все не здорово. Вот взять то же мясо: вроде и отечественный продукт, а только питание свинок там или бычков сплошь и рядом импортное. И в отечественном фастфуде это самое мясо вам с удовольствием зажарят на пальмовом масле. Но пальмы, как известно, — не так чтобы совсем уж отечественное растение. Или вот взять молоко: продвинутые хозяйства покупают молочных коров на Западе, чтобы увеличить надои, при том, что надои эти выполняют импортные установки машинного доения, да и получившееся молоко в пакеты вам тоже импортное оборудование разливает. Саженцы, семена: опять же десятки процентов от общего фонда покупаются за рубежом. И так всюду, чего не коснись: вроде бы оно и наше, а вроде бы и не совсем…



Но, вообще говоря, в долларах динамика наших средних заработных плат тоже не слишком разочаровывает.





Устойчивый рост до 2008 г. налицо, а там – да, кризис подкосил, но тут же снова в рост пошли, и если бы не украинский госпереворот, возвращение Крыма, санкции и последовавший за ними кризис, так все было бы и вовсе здорово. Но и без этого мы уже превзошли показатели 2008 г.!



Однако… есть нюанс. Доллар тоже подвержен инфляции. То есть на один доллар в 2008 г. можно было купить не в пример больше товаров, чем на доллар в 2019 г. И если пересчитать покупательную стоимость нашей заработной платы с учетом инфляции доллара, то получается немного другая картина.





То есть кризис 2008 г. нас не убил, за год поднялись с колен, отряхнулись и пошли дальше в гору. А вот второй ударил уже серьезно: в течение 2014-2016 гг. откатились на уровень 2006 г. и затем только пошел медленный рост, увенчавшийся тем, что в 2019 г. наконец-то вернулись на уровень кризисного, провального 2009 г.



Так что можно смело говорить о том, что реальные доходы граждан РФ в период 2008-2019 гг. взяли курс на сокращение. В 2008 г. они составляли 575,40 долл. США «образца 2000 г.», а затем, хотя в пике дошли аж до 698,25 долл., но тут же просели до 394,64 долл. и лишь в прошлом году кое-как дотянулись до 500,66 долл.



Тут, наверное, кое-кто из читателей напомнит, что цифры средней зарплаты довольно-таки липовые, ибо имеет место быть уклонение работодателей от налогов. И зарплату платят в серых конвертах, нигде не фиксируя, отчего реальная средняя з/п все же выше официальной. Что есть, то есть, про серые конверты — истинная правда, вот только есть у нас и другая проблема — под названием «самозанятые». Есть у нас такая категория граждан, количество которых тот же Сбербанк оценивал в 15 млн. чел., но были и куда более масштабные оценки. Безусловно, кое-кто из них — талантливые программисты, юристы, дизайнеры и люди иных профессий, которым надоело работать «на дядю» и они отлично зарабатывают сами. И неплохо зарабатывают, кстати. Да только большая часть «самозанятых» — это совсем другие люди, которые и рады бы работать, да негде, а ложиться в гроб в соответствии с заветами А. Б. Чубайса не хочется, вот и перебиваются кто как может. Но в статистике средней з/п они не участвуют, так как своих доходов не декларируют, и если принять их во внимание, то, скорее всего, средняя зарплата в РФ даже с учетом «серой» ее части не то что не вырастет — просядет вниз. Не сдержались из-за сдерживания. США перебрасывают войска к границам РФ



Конечно, не зарплатой единой… У людей есть и другие источники дохода. От предпринимательской деятельности, от сдачи имущества в аренду и т.д. и т.п. Но нужно понимать, что среди людей с зарплатой в 15-45 тыс. руб. такие доходы имеют, как бы это сказать, «не только лишь все». Ну не платят им многомиллионных годовых бонусов, да и денег на то, чтобы купить квартиру и сдать ее в аренду, как правило, не хватает: тут самим было бы где жить.



Ну вот реальные доходы населения в 2014-2015 гг. ушли в пике. Но тут на сцену вышли публикации наших «гуру от экономики», искренне уверенных, что диплом ВШЭ заменяет не только опыт работы в промышленности и сельском хозяйстве, но и здравый смысл. Общий посыл был такой: слишком уж мы «заелись», так что фонды оплаты труда стали неподъемными для предприятий. А вот теперь зарплаты сократились, промышленность наша получила конкурентное преимущество, а тут еще и программа импортозамещения, провозглашенная с Самой Высокой Трибуны, и вот сейчас-то мы ка-а-ак шагнем в светлое капиталистическое будущее… Ну, с 2014 г. уже 6 лет прошло. Шагнули?



О бедных

Зато количество бедных в нашей стране, по данным Росстата, все же уменьшилось. В 2008 г. их было 19 млн. чел., а в 2019 – уже только 18,1 млн. чел.! Но кто такой в нашей стране – бедный человек? Это человек с доходами ниже прожиточного минимума. Который на конец 2019 г. составлял аж 10 609 руб. на душу населения (для работающих – 11 510 руб.). Если вы имеете больше – да вы… ну, не миллионер, конечно, но уж средний класс – наверняка.



Ладно, как бы то ни было, но все же сокращение количества бедных есть? Есть. Это же успех? Да, успех — если только не обращать внимания на то, что уменьшение бедняков находится едва ли не в пределах статистической погрешности. Ну и если, конечно, не принимать во внимание того, что в 2008 г. прожиточный минимум оценивался в 4 693 руб., то есть в 188,7 долл. по курсу 2008 г., а в 2019 г. по текущему курсу он составлял только 163,88 долл. Это даже без пересчета на курс инфляции доллара. В общем, уменьшили прожиточный минимум на 13,2% в долларовом эквиваленте – получили снижение количества бедных на 4,7%… А что скажете на то, что попытка прожить на этот самый прожиточный минимум даже в течение одного месяца просто опасна для здоровья (депутат Саратовской области Бондаренко попробовал, за что ему честь и хвала, но вердикт врачей был суров)? Ну извините, вы не вписались в рынок? Выписывайтесь! Поможет Минтруда: там в 1-м квартале 2020 г. предлагали прожиточный минимум понизить. Это насколько же сразу количество бедных в нашей стране сократится!



Скажем так, с подобными «успехами» на протяжении десятилетия мне было бы стыдно заявлять на всю страну, что «проблема бедности является приоритетом в деятельности и президента, и правительства». Возможно, поэтому я и не пресс-секретарь.



О доходе в 15 тыс. руб.

Но давайте вернемся к смутившему Д. Пескова доходу в 15 000 руб. Есть такое понятие – медианная заработная плата. Смысл его вот в чем: половина работающего населения страны получает з/п выше медианного значения, а половина – ниже. Так вот, рассчитанная в апреле 2019 г. медианная заработная плата по РФ составляла 34 335 руб. Мнение молодого человека



Теперь делаем небольшой расчет. Имея зарплату 34 335 руб., человек за вычетом подоходного налога получит на руки 29 871,45 руб. Цифра на самом деле лукавая: при подсчете Росстат не брал малые и микропердприятия, ограничиваясь только средним и крупным бизнесом, так что на самом деле медианная зарплата еще ниже. Но все же, если брать официоз, то получается, что бюджет семьи, где и муж и жена работают и получают медианную зарплату, составит около 60 тыс. руб.



А теперь давайте вспомним о такой штуке, как демография. Для того чтобы население росло, нужно чтобы на одну женщину рождалось 2,15 ребёнка. Просто потому, что, к сожалению, жизнь сурова, не все дети достигают зрелого возраста, а из тех, кто достиг, не каждому дано завести детей, и т.д. Но не будем мучиться десятыми долями ребенка: давайте считать, что для того, чтобы как-то свести демографические концы с концами, нам необходимо иметь двух детей на семью.





Проблема в том, что если указанная нами выше семья с ее медианной зарплатой заведет-таки двух детишек, то ее доход на одного члена семьи составит 14 935,73 руб. И отсюда следует простой, элементарнейший вывод: если половина работающих жителей РФ (на самом деле это число больше, но мы берем официальную статистику) выполнит свой «демографический долг», то жить им предстоит менее чем на 15 000 руб. в мес. на человека. И для этого не надо знать «выборки», «методологии подсчета», о которых говорил Д. Песков – все есть в официальной статистике!



В 2019 г. «Левада-центр» делал опрос наших сограждан на тему реального прожиточного минимума, причем по его итогам была названа цифра в 21 тыс. руб. на человека по стране в целом. На взгляд автора, это очень близкая к истине цифра, с учетом того, что она средняя: то есть в ряде северных регионов она, естественно, будет много выше в силу высоких затрат на отопление, цен на продукты и т. д., а в средней части России – ниже. Но даже семья, получающая медианную зарплату, заведя всего лишь одного ребенка, провалится ниже этого уровня – в этом случае доход на члена семьи составит только 19 914,3 руб. на человека. А половина населения РФ будет иметь еще меньше!



Иными словами, в текущей нашей экономической ситуации как минимум для половины жителей РФ даже один ребенок в семье – роскошь. Понятное дело, что против природы идти сложно, и люди все равно рожают (Бог им в помощь и всяческого благополучия!), но результатом этого становится жизнь на грани, а то и за гранью бедности — по крайней мере до тех пор, пока чадо само не начнет зарабатывать.



Конечно, в «среднем по больнице» вроде бы все не так уж плохо: средняя заработная плата в 2019 г. составляла 47 867 руб., так что среднестатистическая семья из двух работающих взрослых и двух детей после вычета всех налогов будет иметь среднедушевой доход 20 822,15 руб. на человека. Но проблема в том, что доходы эти очень дифференцированны, на что и показывает медиана. То есть у нас имеется некоторое количество очень высокооплачиваемых людей, и большое количество – низкооплачиваемых. А высокооплачиваемые, что совершенно неудивительно, предпочитают тратить деньги на «экипажи, скачки, рауты, вояжи», как пел в свое время Высоцкий, но отнюдь не на решение демографических проблем. К примеру, в нашей стране свыше 11 тыс. человек имеют заработную плату в 1 000 000 руб. и выше. Кто-то всерьез думает, что каждый такой человек воспитывает полсотни детей и более?



И еще. Очень часто при обсуждении проблемы низких заработных плат в РФ звучит: «Не жалуйся, а иди туда, где больше платят, и зарабатывай!» Так вот, это, конечно, правильный подход, потому что человек – сам кузнец своего счастья. Но нужно понимать: в стране в 2019 г. всего только 12% населения имели заработную плату 75 000 руб. и более. То есть вы, зарабатывая скажем, 20 000 руб., конечно, можете постараться и начать зарабатывать 100 000 руб., вот только количество рабочих мест, увы, от этого не изменится – в экономике как было 12% рабочих мест с зарплатой от 75 тыс. руб. и выше, так и останется. Иными словами, поучившись, набравшись опыта, и т.д. и т. п., вы можете улучшить свое положение, но это будет ваш личный успех, и только. Потому что вы получите сравнительно высокооплачиваемую работу, а кто-то другой ее не получит. За сбычу мечт: как правильно загадывать желания



Можно, конечно, сказать: «Создавай рабочие места сам!», и это тоже отличный рецепт успеха. Но опять же — только вашего личного. Проблема в том, что покупательная способность населения в целом от этого меняться не будет. Если вы, скажем, откроете свой парикмахерский салон по самому привлекательному соотношению цены и качества, то к вам, конечно, пойдут клиенты. Люди будут стричься у вас, вы на этом заработаете и станете богаче. Но это будет означать всего лишь то, что кто-то потерял клиентов, которые теперь идут к вам, и теперь заработает меньше. То есть ваши личные усилия могут немножко перераспределить существующие в стране денежные потоки в вашу пользу, но не могут увеличить их. Проще говоря, если у человека есть 300 руб., которые он желает истратить на просмотр фильма в кинотеатре, то ровно 300 руб. он и потратит, сколько бы ни было кинотеатров в его районе.



И еще. Очень часто сегодня в качестве роста благосостояния граждан демонстрируются темпы автомобилизации РФ. Сколько раз уже читал в статьях и комментариях мнение бдительных товарищей: мол, все жалуются, что с деньгами плохо, а машинами все дворы заставлены, ни пройти, ни дорогу перейти. Раньше и близко такого не было!





И действительно: если в том же 2000 г. на 1000 жителей РФ приходилось примерно 132 легковых авто, то уже в 2016-м году более чем вдвое больше – 285. Заелись мы, как есть заелись, дорогие сограждане!



Странно только, что эти же самые товарищи не рассказывают нам, как мы с вами прекрасно жили в 90-е годы прошлого столетия и какой гигантский рост благосостояния на нас тогда обрушился. Что? Не было в «диких 90-х» никакого роста? Экономика шла в пике? Все разваливалось и катилось в нищету? Ну извините, а количество автомобилей на душу населения росло гигантскими темпами: в 1993 г. было всего 75,7 авто на тысячу человек, в 2000-м, как уже говорилось выше, 132, соответственно, с 1993 по 2000 гг. показатель вырос почти в 1,75 раза.



Как же так? Да все очень просто. Когда-то давно автомобиль был предметом роскоши, но сегодня, с ростом технологий, он сильно подешевел относительно остальных товаров и потому стал намного доступнее. Так, в 1988 г. «Москвич» стоил примерно 45 средних заработных плат. Сегодня же средненькое авто за 750 тыс. руб. обходится дешевле 18 средних зарплат (на руки). То есть это не мы стали получать больше, это автомобили стали стоить меньше, отсюда и рост их количества у нас с вами.



Вывод же очень простой. Существующая сегодня экономическая система еще оправдывала себя в 2000-2008 гг., но сегодня она в принципе неспособна обеспечить не то что прирост, а даже простое воспроизводство населения Российской Федерации. Что, кстати сказать, «блестяще» подтверждается нашими показателями естественного прироста населения: в период с 2000 г. по 2019 г. убыль (или, как сейчас модно говорить, отрицательный рост) населения по причине превышения смертности над рождаемостью составил свыше 8 099 тыс. чел.



Конечно, сами по себе высокие доходы не гарантируют высокой рождаемости, что мы можем видеть на примере ряда развитых капиталистических стран. Но все же нельзя рассчитывать на улучшение демографической ситуации в условиях, когда как минимум половине населения, чтобы не скатиться в бедность, следует иметь не более одного ребенка в семье или же не иметь детей вообще.



Пожалуйста, расскажите кто-нибудь об этом пресс-секретарю президента Д. Пескову. Он же должен хоть немножко узнать о стране, в которой живет. Я уже давно привык к тому, что руководство РФ живет в каком-то своем, особенном мире, где мы идем от победы к победе, где за «Единую Россию» голосует подавляющее большинство населения и где народное благосостояние год от года растет как на дрожжах. Но интересно наблюдать, когда кто-то из представителей нашего истеблишмента вдруг случайно сталкивается с объективной реальностью.А началось все с того, что опрос, заказанный СК "Росгосстрах жизнь", показал, что количество граждан Российской Федерации, вынужденных жить на 15 000 руб. и менее, растет. Кстати, следует оговориться сразу: речь идет не о заработной плате, а о доходе на одного члена семьи. То есть если некий муж получает на руки, то есть за вычетом налогов, 25 тыс. руб., его жена – 20 тыс. руб., подработков и иных источников дохода у них нет, но зато имеется один маленький и потому нигде не работающий ребенок, то доход этой семьи составляет 15 000 руб. на человека в месяц.Результат, прямо скажем, какой-то неудобный, не соответствующий историческому моменту и вообще идеологически неправильный. Неудивительно, что пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков отреагировал на этот вызов так:И, конечно же, пресс-секретарь добавил, что проблема бедности является приоритетом в деятельности и президента, и правительства. Он добавил, что ликвидация бедности – «это то, на что направлено действие практически всех программ развития».С одной стороны, вроде бы оно и верно, в ходе опроса обзвонили всего каких-то полторы тысячи наших сограждан. Но давайте все же "будем посмотреть", как говорят в Одессе.Начнем, пожалуй со средней заработной платы. Она у нас при Владимире Владимировиче Путине росла как на дрожжах. В 2000 г. средняя зарплата по РФ составляла 2 223 руб., а вот в 2019 г. — уже 47 867 руб.!Но давайте приведем среднюю заработную плату в РФ по годам в период с 2000 г. по 2019 г. к базисному 2000-му году, пользуясь официальными данными инфляции. Ведь всем понятно, что год от года заработная плата растет, да только и инфляция не дремлет. А введя соответствующие поправки, мы получим рост заработной платы в сопоставимом масштабе, то есть в рублях покупательной способности 2000-го года. И, что характерно, картина получается ну очень благостная.Все бы ничего, вот только нет у меня веры к данным официальной статистики по части инфляции. Уж больно велик соблазн поиграть немного с ней, добиваясь красивых результатов. Тут ведь как? Например, произвела страна всякой продукции и услуг в течение года столько, что их стоимость оказалась на 5% больше, чем в предыдущем году. Вроде бы здорово, но что, если за тот же период уровень инфляции составил 7%? Тогда получается, что-продукции-то мы произвели на 2% меньше, чем в прошлом году, просто цены на все выросли.А если подкрутить немного и объявить, что инфляция составила не 7%, а только 3%? Ну, тогда картина резко меняется: и инфляция сравнительно невысока, и какой-никакой рост производства (на 2%) появился. С такими цифрами не грех и к Самому на доклад идти.Обвинять кого-то в Росстате я не буду, ибо за руку их не ловил. Но вот заходишь в магазин, глядишь на цены, вспоминаешь данные официальной статистики, и что-то дебет с кредитом сходиться не хочет, хоть плачь. Так что, уважаемые читатели, если кто из вас верит в официальные данные инфляции, тот может дальше эту статью не читать. Поздравьте себя с тем, в какой прекрасной стране вы живете, восхититесь своему благосостоянию, неутомимо стремящемуся вверх, невзирая на все тяготы кризисов и пандемий, да и ладно. А я продолжу для всех остальных.С инфляцией понятно, но что, если пересчитать нашу среднюю зарплату в доллары? Только не надо строчить гневные филиппики на тему, что, мол, мы товары не за доллары, а за рубли покупаем. Вы лучше скажите, какая российская фирма произвела комплектующие того компьютера или ноутбука, с которого вы это печатаете? Огромные массы бытовой техники и автотранспорта, продающиеся в России, – импортные. Одежда? Бывает отечественного производства, не спорю. Но очень много китайского, и даже когда шьем сами, то зачастую из импортных материалов. И на импортной же швейной технике. Еда? И тут все не здорово. Вот взять то же мясо: вроде и отечественный продукт, а только питание свинок там или бычков сплошь и рядом импортное. И в отечественном фастфуде это самое мясо вам с удовольствием зажарят на пальмовом масле. Но пальмы, как известно, — не так чтобы совсем уж отечественное растение. Или вот взять молоко: продвинутые хозяйства покупают молочных коров на Западе, чтобы увеличить надои, при том, что надои эти выполняют импортные установки машинного доения, да и получившееся молоко в пакеты вам тоже импортное оборудование разливает. Саженцы, семена: опять же десятки процентов от общего фонда покупаются за рубежом. И так всюду, чего не коснись: вроде бы оно и наше, а вроде бы и не совсем…Но, вообще говоря, в долларах динамика наших средних заработных плат тоже не слишком разочаровывает.Устойчивый рост до 2008 г. налицо, а там – да, кризис подкосил, но тут же снова в рост пошли, и если бы не украинский госпереворот, возвращение Крыма, санкции и последовавший за ними кризис, так все было бы и вовсе здорово. Но и без этого мы уже превзошли показатели 2008 г.!Однако… есть нюанс. Доллар тоже подвержен инфляции. То есть на один доллар в 2008 г. можно было купить не в пример больше товаров, чем на доллар в 2019 г. И если пересчитать покупательную стоимость нашей заработной платы с учетом инфляции доллара, то получается немного другая картина.То есть кризис 2008 г. нас не убил, за год поднялись с колен, отряхнулись и пошли дальше в гору. А вот второй ударил уже серьезно: в течение 2014-2016 гг. откатились на уровень 2006 г. и затем только пошел медленный рост, увенчавшийся тем, что в 2019 г. наконец-то вернулись на уровень кризисного, провального 2009 г.Так что можно смело говорить о том, что реальные доходы граждан РФ в период 2008-2019 гг. взяли курс на сокращение. В 2008 г. они составляли 575,40 долл. США «образца 2000 г.», а затем, хотя в пике дошли аж до 698,25 долл., но тут же просели до 394,64 долл. и лишь в прошлом году кое-как дотянулись до 500,66 долл.Тут, наверное, кое-кто из читателей напомнит, что цифры средней зарплаты довольно-таки липовые, ибо имеет место быть уклонение работодателей от налогов. И зарплату платят в серых конвертах, нигде не фиксируя, отчего реальная средняя з/п все же выше официальной. Что есть, то есть, про серые конверты — истинная правда, вот только есть у нас и другая проблема — под названием «самозанятые». Есть у нас такая категория граждан, количество которых тот же Сбербанк оценивал в 15 млн. чел., но были и куда более масштабные оценки. Безусловно, кое-кто из них — талантливые программисты, юристы, дизайнеры и люди иных профессий, которым надоело работать «на дядю» и они отлично зарабатывают сами. И неплохо зарабатывают, кстати. Да только большая часть «самозанятых» — это совсем другие люди, которые и рады бы работать, да негде, а ложиться в гроб в соответствии с заветами А. Б. Чубайса не хочется, вот и перебиваются кто как может. Но в статистике средней з/п они не участвуют, так как своих доходов не декларируют, и если принять их во внимание, то, скорее всего, средняя зарплата в РФ даже с учетом «серой» ее части не то что не вырастет — просядет вниз.Конечно, не зарплатой единой… У людей есть и другие источники дохода. От предпринимательской деятельности, от сдачи имущества в аренду и т.д. и т.п. Но нужно понимать, что среди людей с зарплатой в 15-45 тыс. руб. такие доходы имеют, как бы это сказать, «не только лишь все». Ну не платят им многомиллионных годовых бонусов, да и денег на то, чтобы купить квартиру и сдать ее в аренду, как правило, не хватает: тут самим было бы где жить.Ну вот реальные доходы населения в 2014-2015 гг. ушли в пике. Но тут на сцену вышли публикации наших «гуру от экономики», искренне уверенных, что диплом ВШЭ заменяет не только опыт работы в промышленности и сельском хозяйстве, но и здравый смысл. Общий посыл был такой: слишком уж мы «заелись», так что фонды оплаты труда стали неподъемными для предприятий. А вот теперь зарплаты сократились, промышленность наша получила конкурентное преимущество, а тут еще и программа импортозамещения, провозглашенная с Самой Высокой Трибуны, и вот сейчас-то мы ка-а-ак шагнем в светлое капиталистическое будущее… Ну, с 2014 г. уже 6 лет прошло. Шагнули?Зато количество бедных в нашей стране, по данным Росстата, все же уменьшилось. В 2008 г. их было 19 млн. чел., а в 2019 – уже только 18,1 млн. чел.! Но кто такой в нашей стране – бедный человек? Это человек с доходами ниже прожиточного минимума. Который на конец 2019 г. составлял аж 10 609 руб. на душу населения (для работающих – 11 510 руб.). Если вы имеете больше – да вы… ну, не миллионер, конечно, но уж средний класс – наверняка.Ладно, как бы то ни было, но все же сокращение количества бедных есть? Есть. Это же успех? Да, успех — если только не обращать внимания на то, что уменьшение бедняков находится едва ли не в пределах статистической погрешности. Ну и если, конечно, не принимать во внимание того, что в 2008 г. прожиточный минимум оценивался в 4 693 руб., то есть в 188,7 долл. по курсу 2008 г., а в 2019 г. по текущему курсу он составлял только 163,88 долл. Это даже без пересчета на курс инфляции доллара. В общем, уменьшили прожиточный минимум на 13,2% в долларовом эквиваленте – получили снижение количества бедных на 4,7%… А что скажете на то, что попытка прожить на этот самый прожиточный минимум даже в течение одного месяца просто опасна для здоровья (депутат Саратовской области Бондаренко попробовал, за что ему честь и хвала, но вердикт врачей был суров)? Ну извините, вы не вписались в рынок? Выписывайтесь! Поможет Минтруда: там в 1-м квартале 2020 г. предлагали прожиточный минимум понизить. Это насколько же сразу количество бедных в нашей стране сократится!Скажем так, с подобными «успехами» на протяжении десятилетия мне было бы стыдно заявлять на всю страну, что «проблема бедности является приоритетом в деятельности и президента, и правительства». Возможно, поэтому я и не пресс-секретарь.Но давайте вернемся к смутившему Д. Пескова доходу в 15 000 руб. Есть такое понятие – медианная заработная плата. Смысл его вот в чем: половина работающего населения страны получает з/п выше медианного значения, а половина – ниже. Так вот, рассчитанная в апреле 2019 г. медианная заработная плата по РФ составляла 34 335 руб.Теперь делаем небольшой расчет. Имея зарплату 34 335 руб., человек за вычетом подоходного налога получит на руки 29 871,45 руб. Цифра на самом деле лукавая: при подсчете Росстат не брал малые и микропердприятия, ограничиваясь только средним и крупным бизнесом, так что на самом деле медианная зарплата еще ниже. Но все же, если брать официоз, то получается, что бюджет семьи, где и муж и жена работают и получают медианную зарплату, составит около 60 тыс. руб.А теперь давайте вспомним о такой штуке, как демография. Для того чтобы население росло, нужно чтобы на одну женщину рождалось 2,15 ребёнка. Просто потому, что, к сожалению, жизнь сурова, не все дети достигают зрелого возраста, а из тех, кто достиг, не каждому дано завести детей, и т.д. Но не будем мучиться десятыми долями ребенка: давайте считать, что для того, чтобы как-то свести демографические концы с концами, нам необходимо иметь двух детей на семью.Проблема в том, что если указанная нами выше семья с ее медианной зарплатой заведет-таки двух детишек, то ее доход на одного члена семьи составит 14 935,73 руб. И отсюда следует простой, элементарнейший вывод: если половина работающих жителей РФ (на самом деле это число больше, но мы берем официальную статистику) выполнит свой «демографический долг», то жить им предстоит менее чем на 15 000 руб. в мес. на человека. И для этого не надо знать «выборки», «методологии подсчета», о которых говорил Д. Песков – все есть в официальной статистике!В 2019 г. «Левада-центр» делал опрос наших сограждан на тему реального прожиточного минимума, причем по его итогам была названа цифра в 21 тыс. руб. на человека по стране в целом. На взгляд автора, это очень близкая к истине цифра, с учетом того, что она средняя: то есть в ряде северных регионов она, естественно, будет много выше в силу высоких затрат на отопление, цен на продукты и т. д., а в средней части России – ниже. Но даже семья, получающая медианную зарплату, заведя всего лишь одного ребенка, провалится ниже этого уровня – в этом случае доход на члена семьи составит только 19 914,3 руб. на человека. А половина населения РФ будет иметь еще меньше!Иными словами, в текущей нашей экономической ситуации как минимум для половины жителей РФ даже один ребенок в семье – роскошь. Понятное дело, что против природы идти сложно, и люди все равно рожают (Бог им в помощь и всяческого благополучия!), но результатом этого становится жизнь на грани, а то и за гранью бедности — по крайней мере до тех пор, пока чадо само не начнет зарабатывать.Конечно, в «среднем по больнице» вроде бы все не так уж плохо: средняя заработная плата в 2019 г. составляла 47 867 руб., так что среднестатистическая семья из двух работающих взрослых и двух детей после вычета всех налогов будет иметь среднедушевой доход 20 822,15 руб. на человека. Но проблема в том, что доходы эти очень дифференцированны, на что и показывает медиана. То есть у нас имеется некоторое количество очень высокооплачиваемых людей, и большое количество – низкооплачиваемых. А высокооплачиваемые, что совершенно неудивительно, предпочитают тратить деньги на «экипажи, скачки, рауты, вояжи», как пел в свое время Высоцкий, но отнюдь не на решение демографических проблем. К примеру, в нашей стране свыше 11 тыс. человек имеют заработную плату в 1 000 000 руб. и выше. Кто-то всерьез думает, что каждый такой человек воспитывает полсотни детей и более?И еще. Очень часто при обсуждении проблемы низких заработных плат в РФ звучит: «Не жалуйся, а иди туда, где больше платят, и зарабатывай!» Так вот, это, конечно, правильный подход, потому что человек – сам кузнец своего счастья. Но нужно понимать: в стране в 2019 г. всего только 12% населения имели заработную плату 75 000 руб. и более. То есть вы, зарабатывая скажем, 20 000 руб., конечно, можете постараться и начать зарабатывать 100 000 руб., вот только количество рабочих мест, увы, от этого не изменится – в экономике как было 12% рабочих мест с зарплатой от 75 тыс. руб. и выше, так и останется. Иными словами, поучившись, набравшись опыта, и т.д. и т. п., вы можете улучшить свое положение, но это будет ваш личный успех, и только. Потому что вы получите сравнительно высокооплачиваемую работу, а кто-то другой ее не получит.Можно, конечно, сказать: «Создавай рабочие места сам!», и это тоже отличный рецепт успеха. Но опять же — только вашего личного. Проблема в том, что покупательная способность населения в целом от этого меняться не будет. Если вы, скажем, откроете свой парикмахерский салон по самому привлекательному соотношению цены и качества, то к вам, конечно, пойдут клиенты. Люди будут стричься у вас, вы на этом заработаете и станете богаче. Но это будет означать всего лишь то, что кто-то потерял клиентов, которые теперь идут к вам, и теперь заработает меньше. То есть ваши личные усилия могут немножко перераспределить существующие в стране денежные потоки в вашу пользу, но не могут увеличить их. Проще говоря, если у человека есть 300 руб., которые он желает истратить на просмотр фильма в кинотеатре, то ровно 300 руб. он и потратит, сколько бы ни было кинотеатров в его районе.И еще. Очень часто сегодня в качестве роста благосостояния граждан демонстрируются темпы автомобилизации РФ. Сколько раз уже читал в статьях и комментариях мнение бдительных товарищей: мол, все жалуются, что с деньгами плохо, а машинами все дворы заставлены, ни пройти, ни дорогу перейти. Раньше и близко такого не было!И действительно: если в том же 2000 г. на 1000 жителей РФ приходилось примерно 132 легковых авто, то уже в 2016-м году более чем вдвое больше – 285. Заелись мы, как есть заелись, дорогие сограждане!Странно только, что эти же самые товарищи не рассказывают нам, как мы с вами прекрасно жили в 90-е годы прошлого столетия и какой гигантский рост благосостояния на нас тогда обрушился. Что? Не было в «диких 90-х» никакого роста? Экономика шла в пике? Все разваливалось и катилось в нищету? Ну извините, а количество автомобилей на душу населения росло гигантскими темпами: в 1993 г. было всего 75,7 авто на тысячу человек, в 2000-м, как уже говорилось выше, 132, соответственно, с 1993 по 2000 гг. показатель вырос почти в 1,75 раза.Как же так? Да все очень просто. Когда-то давно автомобиль был предметом роскоши, но сегодня, с ростом технологий, он сильно подешевел относительно остальных товаров и потому стал намного доступнее. Так, в 1988 г. «Москвич» стоил примерно 45 средних заработных плат. Сегодня же средненькое авто за 750 тыс. руб. обходится дешевле 18 средних зарплат (на руки). То есть это не мы стали получать больше, это автомобили стали стоить меньше, отсюда и рост их количества у нас с вами.Вывод же очень простой. Существующая сегодня экономическая система еще оправдывала себя в 2000-2008 гг., но сегодня она в принципе неспособна обеспечить не то что прирост, а даже простое воспроизводство населения Российской Федерации. Что, кстати сказать, «блестяще» подтверждается нашими показателями естественного прироста населения: в период с 2000 г. по 2019 г. убыль (или, как сейчас модно говорить, отрицательный рост) населения по причине превышения смертности над рождаемостью составил свыше 8 099 тыс. чел.Конечно, сами по себе высокие доходы не гарантируют высокой рождаемости, что мы можем видеть на примере ряда развитых капиталистических стран. Но все же нельзя рассчитывать на улучшение демографической ситуации в условиях, когда как минимум половине населения, чтобы не скатиться в бедность, следует иметь не более одного ребенка в семье или же не иметь детей вообще.Пожалуйста, расскажите кто-нибудь об этом пресс-секретарю президента Д. Пескову. Он же должен хоть немножко узнать о стране, в которой живет. Андрей из Челябинска Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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