О пожарах политических, мифических и экономических • 54 • Аналитика









Зато прекрасно видно дно и можно вполне себе изучить, как там в плане стука снизу: уже долбят или еще можно потерпеть?



Да простится и пройдется мимо тем, кто считает, что у нас все в полном порядке. Понятно, что СМИ (которые «ТЕ») работают 24/7 и не покладая рук, рассказывая «ПРАВДУ». Но она, правда, тоже с привкусом гари.



СМИ, которые «ДРУГИЕ», тоже витийствуют, но привкус их материалов тоже известен. А где истина? Истина, простите, всегда посередине.







Пожар политический

Да, пару слов стоит сказать о митинге в Москве. Оставим за кадром многое из происшедшего, но есть несколько вещей, которые нельзя не заметить.















Если внимательно посмотреть на фото, то там уже не только навальнята, которых отзомбировал лично Навальный. Там есть люди, которые Навальному в отцы и дядьки годятся. Утверждать, что всех скопом купили? Не стану. В стране достаточно людей, которых откровенно достали антинародные решения правящей верхушки. Достали настолько, что люди начали выходить на улицы.



Я, пожалуй, соглашусь с теми, кто скажет, что какая-то часть участвовавших в митинге – это просто не соображающий молодняк, которому чисто из бунтарского духа все равно против кого орать.



Однако, исходя из того, что пишут в том числе и у нас в комментариях, становится понятно, что далеко не у всех сегодня глаза залеплены «крымняшем» и прочими штуками.



Ситуация очень непростая.





То, что власть откровенно сорвалась с цепи, словно была дана некая команда, понятно. То, что есть люди, которые хотят высказать свое «фе» власти, поскольку они имеют на это право, закрепленное Конституцией, – это тоже не вызывает сомнений.



Другой вопрос: а кто ведет этих людей? Кто эти господа в красных шортах?







Вообще, если проводить исторические аналогии, то очень господин Навальный напоминает Георгия Гапона, личность тоже достаточно противоречивую. И в этой связи стоит напомнить, что рабочие, которых вел за собой Гапон, скажем так, не пришли туда, куда хотели бы.



Конечно, Навальному далеко до Гапона, тут скорее уместно будет с Евно Азефом сравнивать, но тем не менее. Куда ведет Навальный своих и присоединившихся, мы понимаем. Он ведет их, провоцируя конфликт с полицией и властями.







Очень так благородно.



С другой стороны, сразу возникает вопрос: а почему Навальный?



А потому, что другой оппозиции просто нет. Эти вот всякие там КПРФ, СР, ЛДПР – это не оппозиция. Это марионетки, способные только на то, чтобы оправдывать свое существование отдельно взятыми выкриками, не более того.



И вот политическая проблема: оппозиции нет, точнее, есть, но такая, рядом с которой идти как-то и не с руки. А идти уже хочется. И идти нужно, нужно, чтобы власть понимала, что все эти бурно-радостные циферки опросов ВЦИОМа – это просто вранье, и не более того.



И да, пришла пора тыкать власти в лицо своим неодобрением. Хорошо, конечно, что вылетает из кресел откровенное хамье, непонятно как (ладно, понятно) туда попавшее, не стесняющееся на камеры выражать свое презрение к плебсу. Прекрасно, что отлавливают и сажают хапуг и взяточников всех рангов.



Но это пена. Это накипь, не более того. Это не главная проблема сегодняшнего дня.



Чтобы решить более насущные проблемы, точнее, чтобы заставить власти заняться решением этих проблем, нужно нечто большее, чем драки с полицией и провокации.



Навальный может привести массы только туда, куда в свое время привел их Гапон. Но другой оппозиции, способной на действия, у нас, к огромному сожалению, просто нет.



И это играет на руку той группировке, что окопалась наверху. Всем тем «русским, которые своих не бросают». И которые последнее время просто откровенно демонстрируют свое наплевательское отношение ко всему, что не касается их кошельков.



Да, пожары в Сибири.



Как можно это назвать? Я назову это хамским плевком в лицо россиянам.



Можно было задействовать МЧС? Можно. И нужно. Для того, собственно, структура и создавалась. Но почему-то по многим каналам телевидения начали выступать «эксперты», которые стали убеждать всех, что такие пожары – это только на благо. 3-4 года буквально, и вырастут новые леса!



Я не знаю, насколько надо быть умственно ослабленным, чтобы поверить в такое. Тем не менее, вещали наперебой. И что сгоревшие леса проще заново вырастить, чем эти потушить.



Не знаю, почему целую неделю всем было плевать, что горит тайга, теперь власти точно не отмоются от обвинения в том, что тайгу подожгли специально, дабы замаскировать нелегальные вырубки леса на экспорт в Китай. О чем уже давно трубили многие сибирские СМИ.



А что? Опыт украинской стороны, где систематически и регулярно загораются склады с боеприпасами. Почему не перенять?



Задумайтесь, потребовалась неделя усилий, чтобы заставить власть работать! Газеты, радио, электронные СМИ, телеканалы, просто люди, пачками подписывающие петиции.



И вот – нате, черт с вами, так и быть, не воняйте. Потушим…



Ну что ж, спасибо и на этом. А могли бы и не начать тушить. Нерентабельно, как сказал очередной умничающий балбес.



Пожары экономические

Кстати, не знаю, сколько будет ущерб в деньгах, но уверен, что сожжено леса на много. Простите, странно. Уничтожается национальное достояние, природное богатство, а властям плевать.



Зато в другом – красота…



ТАСС 30 июля проинформировал читателей, что президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.



Красота, правда? Перевожу: если господа Сечин и иже с ним продадут нам, убогим, бензин и солярку по сложившимся внутренним ценам (то есть не успеют поднять цены на топливо), а мировые цены в это время подрастут, то мы будем им компенсировать Сечину и Ко упущенную им прибыль.



Из бюджета, понятное дело.



Ну разве можно допустить, чтобы наши обожаемые нефтяные магнаты потеряли хоть копеечку? Нет, никоим образом. Их действительно надо холить и лелеять.



А то же они, сердечные, могли бы продать на Запад или Восток, а тут себе в убыток, на внутренний рынок продали! Ну разве так можно?



Конечно, надо компенсировать! Срочно! И как можно сильнее, а то отрасль загнется…



И что тогда?



Ну как я понимаю, если господа нефтегазовые магнаты не получат своей прибыли, то можно и не досидеть до 2024 года в уютном креслице. «Я устал, я мухожук» никто не отменял, знаете ли…



Так что готовимся, уважаемые. Компенсировать недополученную прибыль для этого самого электората, то есть для нас, придется. Из какого там фонда, не важно. Главное, что придется. И так как речь идет о друзьях Самого, то можно быть уверенным, что найдется в бюджете откуда взять.



Это же не на тушение лесов, правда?



Да, кстати, на авиакеросин тоже демпфер вводят.



Пожары мифические

Мифы – это было в Древней Греции. У нас мифов нет, у нас есть то, что основные СМИ скармливают своим зрителям и читателям.



Увы, но мифов уже столько, что количество давно перешло в иное качество.



Миф о единственном и непогрешимом правителе, которому в стране с населением в 146 миллионов человек просто невозможно найти замену. А значит, его надо обложить как коллегу из Казахстана титулом и посадить на трон на веки вечные, то есть до конца жизни. Работы, кстати, уже идут, титул придумывают.



Миф о том, что в стране возможна хоть какая-то альтернатива существующей власти. Ее быть не может, или Навальный, Собчак и Соболь (см. выше), или Путин. Все, «скоро рассвет, выбора нет, мозг отключи и полетели».



Миф о том, что в России существуют вертикальные лифты власти.



Миф о том, что русские – самый защищенный народ в стране.



Миф о том, что законы в стране придумывают достойнейшие народные избранники. Во имя интересов народа.



Миф о том, что…



Продолжать можно сегодня до бесконечности. Но по факту все эти мифы горят сегодня синим пламенем вместо с тайгой.



И удивительно, что власть не хочет их тушить. Просто наблюдает со стороны, как все это горит. И в первую очередь это свидетельствует о том, что им, сидящим наверху, просто плевать на то, что про них думают.



Награбить и дохапать до 2024, а дальше трава не расти? Возможно. Но скажем прямо, перспективка не очень. Хотя иной как-то не проглядывается…



Заключение.



Конечно, некоторая часть сейчас начнет свое извечное насчет полимеров. Понятно, но господа, методичку пора менять. Не срабатывает.



Власть в России сегодня находится в жесточайшем кризисе, пожалуй, в пике нижнего экстремума с времен присоединения Крыма. Тогда, прямо скажем, была высшая точка. Но увы, дальше все пошло по нисходящей, и почему-то не видно даже попыток улучшить ситуацию.



Так до 2024 года можно и не дотянуть. Ежегодной передачей «В гостях у сказки» можно только подпитать наиболее лояльных, остальные уже просто истерически ржут, глядя, отметим, на хорошо поставленное шоу.



Не пройдет. Маловато будет.



А кроме обещанок, увы, ничего серьезного не видно.



Может, дым от горящей тайги скрывает? Запах дыма становится все сильнее. Вся жизнь последнее время с этаким запахом дымка и привкусом гари. Понятно, что если опуститься на дно в батискафе, то гарь не чувствуется.Зато прекрасно видно дно и можно вполне себе изучить, как там в плане стука снизу: уже долбят или еще можно потерпеть?Да простится и пройдется мимо тем, кто считает, что у нас все в полном порядке. Понятно, что СМИ (которые «ТЕ») работают 24/7 и не покладая рук, рассказывая «ПРАВДУ». Но она, правда, тоже с привкусом гари.СМИ, которые «ДРУГИЕ», тоже витийствуют, но привкус их материалов тоже известен. А где истина? Истина, простите, всегда посередине.Да, пару слов стоит сказать о митинге в Москве. Оставим за кадром многое из происшедшего, но есть несколько вещей, которые нельзя не заметить.Если внимательно посмотреть на фото, то там уже не только навальнята, которых отзомбировал лично Навальный. Там есть люди, которые Навальному в отцы и дядьки годятся. Утверждать, что всех скопом купили? Не стану. В стране достаточно людей, которых откровенно достали антинародные решения правящей верхушки. Достали настолько, что люди начали выходить на улицы.Я, пожалуй, соглашусь с теми, кто скажет, что какая-то часть участвовавших в митинге – это просто не соображающий молодняк, которому чисто из бунтарского духа все равно против кого орать.Однако, исходя из того, что пишут в том числе и у нас в комментариях, становится понятно, что далеко не у всех сегодня глаза залеплены «крымняшем» и прочими штуками.Ситуация очень непростая.То, что власть откровенно сорвалась с цепи, словно была дана некая команда, понятно. То, что есть люди, которые хотят высказать свое «фе» власти, поскольку они имеют на это право, закрепленное Конституцией, – это тоже не вызывает сомнений.Другой вопрос: а кто ведет этих людей? Кто эти господа в красных шортах?Вообще, если проводить исторические аналогии, то очень господин Навальный напоминает Георгия Гапона, личность тоже достаточно противоречивую. И в этой связи стоит напомнить, что рабочие, которых вел за собой Гапон, скажем так, не пришли туда, куда хотели бы.Конечно, Навальному далеко до Гапона, тут скорее уместно будет с Евно Азефом сравнивать, но тем не менее. Куда ведет Навальный своих и присоединившихся, мы понимаем. Он ведет их, провоцируя конфликт с полицией и властями.Очень так благородно.С другой стороны, сразу возникает вопрос: а почему Навальный?А потому, что другой оппозиции просто нет. Эти вот всякие там КПРФ, СР, ЛДПР – это не оппозиция. Это марионетки, способные только на то, чтобы оправдывать свое существование отдельно взятыми выкриками, не более того.И вот политическая проблема: оппозиции нет, точнее, есть, но такая, рядом с которой идти как-то и не с руки. А идти уже хочется. И идти нужно, нужно, чтобы власть понимала, что все эти бурно-радостные циферки опросов ВЦИОМа – это просто вранье, и не более того.И да, пришла пора тыкать власти в лицо своим неодобрением. Хорошо, конечно, что вылетает из кресел откровенное хамье, непонятно как (ладно, понятно) туда попавшее, не стесняющееся на камеры выражать свое презрение к плебсу. Прекрасно, что отлавливают и сажают хапуг и взяточников всех рангов.Но это пена. Это накипь, не более того. Это не главная проблема сегодняшнего дня.Чтобы решить более насущные проблемы, точнее, чтобы заставить власти заняться решением этих проблем, нужно нечто большее, чем драки с полицией и провокации.Навальный может привести массы только туда, куда в свое время привел их Гапон. Но другой оппозиции, способной на действия, у нас, к огромному сожалению, просто нет.И это играет на руку той группировке, что окопалась наверху. Всем тем «русским, которые своих не бросают». И которые последнее время просто откровенно демонстрируют свое наплевательское отношение ко всему, что не касается их кошельков.Да, пожары в Сибири.Как можно это назвать? Я назову это хамским плевком в лицо россиянам.Можно было задействовать МЧС? Можно. И нужно. Для того, собственно, структура и создавалась. Но почему-то по многим каналам телевидения начали выступать «эксперты», которые стали убеждать всех, что такие пожары – это только на благо. 3-4 года буквально, и вырастут новые леса!Я не знаю, насколько надо быть умственно ослабленным, чтобы поверить в такое. Тем не менее, вещали наперебой. И что сгоревшие леса проще заново вырастить, чем эти потушить.Не знаю, почему целую неделю всем было плевать, что горит тайга, теперь власти точно не отмоются от обвинения в том, что тайгу подожгли специально, дабы замаскировать нелегальные вырубки леса на экспорт в Китай. О чем уже давно трубили многие сибирские СМИ.А что? Опыт украинской стороны, где систематически и регулярно загораются склады с боеприпасами. Почему не перенять?Задумайтесь, потребовалась неделя усилий, чтобы заставить власть работать! Газеты, радио, электронные СМИ, телеканалы, просто люди, пачками подписывающие петиции.И вот – нате, черт с вами, так и быть, не воняйте. Потушим…Ну что ж, спасибо и на этом. А могли бы и не начать тушить. Нерентабельно, как сказал очередной умничающий балбес.Кстати, не знаю, сколько будет ущерб в деньгах, но уверен, что сожжено леса на много. Простите, странно. Уничтожается национальное достояние, природное богатство, а властям плевать.Зато в другом – красота…ТАСС 30 июля проинформировал читателей, что президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.Красота, правда? Перевожу: если господа Сечин и иже с ним продадут нам, убогим, бензин и солярку по сложившимся внутренним ценам (то есть не успеют поднять цены на топливо), а мировые цены в это время подрастут, то мы будем им компенсировать Сечину и Ко упущенную им прибыль.Из бюджета, понятное дело.Ну разве можно допустить, чтобы наши обожаемые нефтяные магнаты потеряли хоть копеечку? Нет, никоим образом. Их действительно надо холить и лелеять.А то же они, сердечные, могли бы продать на Запад или Восток, а тут себе в убыток, на внутренний рынок продали! Ну разве так можно?Конечно, надо компенсировать! Срочно! И как можно сильнее, а то отрасль загнется…И что тогда?Ну как я понимаю, если господа нефтегазовые магнаты не получат своей прибыли, то можно и не досидеть до 2024 года в уютном креслице. «Я устал, я мухожук» никто не отменял, знаете ли…Так что готовимся, уважаемые. Компенсировать недополученную прибыль для этого самого электората, то есть для нас, придется. Из какого там фонда, не важно. Главное, что придется. И так как речь идет о друзьях Самого, то можно быть уверенным, что найдется в бюджете откуда взять.Это же не на тушение лесов, правда?Да, кстати, на авиакеросин тоже демпфер вводят.Мифы – это было в Древней Греции. У нас мифов нет, у нас есть то, что основные СМИ скармливают своим зрителям и читателям.Увы, но мифов уже столько, что количество давно перешло в иное качество.Миф о единственном и непогрешимом правителе, которому в стране с населением в 146 миллионов человек просто невозможно найти замену. А значит, его надо обложить как коллегу из Казахстана титулом и посадить на трон на веки вечные, то есть до конца жизни. Работы, кстати, уже идут, титул придумывают.Миф о том, что в стране возможна хоть какая-то альтернатива существующей власти. Ее быть не может, или Навальный, Собчак и Соболь (см. выше), или Путин. Все, «скоро рассвет, выбора нет, мозг отключи и полетели».Миф о том, что в России существуют вертикальные лифты власти.Миф о том, что русские – самый защищенный народ в стране.Миф о том, что законы в стране придумывают достойнейшие народные избранники. Во имя интересов народа.Миф о том, что…Продолжать можно сегодня до бесконечности. Но по факту все эти мифы горят сегодня синим пламенем вместо с тайгой.И удивительно, что власть не хочет их тушить. Просто наблюдает со стороны, как все это горит. И в первую очередь это свидетельствует о том, что им, сидящим наверху, просто плевать на то, что про них думают.Награбить и дохапать до 2024, а дальше трава не расти? Возможно. Но скажем прямо, перспективка не очень. Хотя иной как-то не проглядывается…Заключение.Конечно, некоторая часть сейчас начнет свое извечное насчет полимеров. Понятно, но господа, методичку пора менять. Не срабатывает.Власть в России сегодня находится в жесточайшем кризисе, пожалуй, в пике нижнего экстремума с времен присоединения Крыма. Тогда, прямо скажем, была высшая точка. Но увы, дальше все пошло по нисходящей, и почему-то не видно даже попыток улучшить ситуацию.Так до 2024 года можно и не дотянуть. Ежегодной передачей «В гостях у сказки» можно только подпитать наиболее лояльных, остальные уже просто истерически ржут, глядя, отметим, на хорошо поставленное шоу.Не пройдет. Маловато будет.А кроме обещанок, увы, ничего серьезного не видно.Может, дым от горящей тайги скрывает? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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