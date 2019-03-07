Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 закрыт и ни о каком изменении существующего контракта на их поставку не может быть и речи. Более того, он не исключил, что в будущем Москва и Анкара могут обсудить условия поставки перспективных ЗРК С-500. При этом ранее в Вашингтоне заявили, что закупки российского оружия могут повлечь за собой введение санкций. Как отмечают эксперты, Турция не поддаётся давлению со стороны США и преследует собственные интересы в сфере обеспечения безопасности и обороноспособности.

Вопрос о закупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» закрыт. Более того, Анкара не исключает, что через какое-то время с Москвой будут обсуждаться условия поставки перспективных ЗРК большой и средней дальности С-500 «Прометей», заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы завершили работу по С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнём совместное производство. Возможно, после С-400 мы займёмся С-500», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Таким образом президент Турции ответил на прозвучавшее на днях заявление Вашингтона о возможных санкционных последствиях контракта на поставку С-400. Тогда помощник пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино отметил «серьёзную обеспокоенность» Вашингтона закупками российских ЗРК и заявил, что страны, на вооружении которых находятся системы С-400, подпадают под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Поставки российских С-400 в Турцию приведут к пересмотру участия Анкары в программе создания самолёта пятого поколения F-35. Кроме того, будет поставлена под вопрос возможность поставок оружия в будущем», — напомнил Палладино позицию, озвученную главой Европейского командования ВС США генералом Кёртисом Скапаротти.

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выразил недоумение тем фактом, что США долгое время игнорировали обращения Анкары по закупкам систем ПРО.

«Турция всегда найдёт альтернативу. Не продадите вы — Анкара рассмотрит предложения, поступающие как от других членов НАТО, так и от государств, не входящих в состав Североатлантического альянса», — подчеркнул Чавушоглу.

В свою очередь, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков отметил, что подобные попытки Соединённых Штатов сорвать поставки лишь демонстрируют слабость позиций Вашингтона на рынке вооружений.

«Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию находится в стадии реализации и выполняется строго по графику. Исходим из того, что он будет завершён до конца текущего года. Мы в курсе того давления, которое столь бесцеремонно оказывает Вашингтон на Анкару с целью сорвать эту сделку. Расцениваем это не иначе как попытку политическим путём подорвать позиции своего основного конкурента на глобальном рынке вооружений. Это демонстрация слабости позиций США, неспособных предложить на мировом рынке лучшего, чем у нас, соотношения цены и качества военной продукции», — заявил дипломат РИА Новости.

«Высоко ценим ответственную позицию турецкого руководства, которое неоднократно подчёркивало, что обратной дороги по этому контракту нет», — добавил Ермаков.

Напомним, речь идёт о заключённом в декабре 2017 года соглашении по поставкам ЗРК С-400. Тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов «Триумфов» на общую сумму $2,5 млрд.

«План разворота в сторону России»

По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачёва, в сложившейся ситуации Турция позиционирует себя как независимая, суверенная страна с собственными интересами и пониманием задач в сфере обеспечения своей безопасности и укрепления обороноспособности.

«Это не может не вызывать уважения. Американцы пытаются последовательно изменять мировой рынок торговли оружием в свою пользу, добиваясь от своих союзников (и не только от них) заказов исключительно в пользу американского ВПК. За этим скрываются исключительно коммерческие интересы американских компаний, которые высшее руководство США лоббирует беззастенчиво и бесцеремонно. Отрадно, что господин Эрдоган не поддаётся этому наглому давлению», — отметил сенатор в разговоре с RT.

«У российско-турецких отношений в сфере военно-технического сотрудничества есть хорошее, достойное будущее, как это пристало двум странам, которые последовательно защищают свой суверенитет и свои национальные интересы», — добавил Косачёв.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков напомнил, что Турция входит в Североатлантический альянс с 1952 года. Однако Эрдоган не чувствует, что США и НАТО являются надёжными партнёрами, полагает эксперт.

«Он прекрасно понимает, что США действуют по принципу «разделяй и властвуй». После того как Турция заявила, что будет приобретать российские системы С-400, сразу же пошли обвинения в том, что она пытается проводить самостоятельную политику», — отметил Судаков.

Собеседник RT подчеркнул, что речь не идёт о возможном выходе Турции из НАТО в ближайшее время, однако движение в сторону России очевидно, несмотря на имевшую место конфронтацию между Москвой и Анкарой.

«Сейчас Эрдоган принимает план разворота в сторону России. Думаю, Турция сделала свой выбор — она полагает, что получит больше гарантий безопасности, находясь в невидимом союзе с Россией. Отсюда мы прекрасно понимаем, что вся пропаганда о «мерзкой и вредной» России, которая ведётся США, попросту не работает», — заявил эксперт.

Он также добавил, что, несмотря на все попытки Вашингтона задушить сделку по С-400, Анкара проявила самостоятельность, а значит, гегемония Соединённых Штатов всё же уменьшается.

Вместе с тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT отметил, что решение Турции обратиться к российским системам ПВО связано в первую очередь не с политическим аспектом, а с высокими характеристиками «Триумфов» с военно-технической точки зрения.

«Прежде всего С-400 — это уникальная, практически универсальная система, которая может быть использована против самых разных целей: от беспилотников и крылатых ракет до самолётов-разведчиков и истребителей-бомбардировщиков. Весь этот диапазон перекрывает С-400», — подчеркнул Подберёзкин.

Что касается возможного соглашения по комплексам С-500, о котором говорил Эрдоган, эксперт отметил, что эти ЗРК только должны пройти испытания и поступить на вооружение российской армии. А значит, подобные переговоры — это более далёкая перспектива, которая зависит от результатов эксплуатации новейших систем.

«Этот комплекс способен перехватывать в том числе межконтинентальные баллистические ракеты — в этом его колоссальное отличие. Есть ещё одна возможность — уничтожение военных объектов в космосе — не только в ближнем, до 100 км, но и в более далёком. Насколько это всё будет нужно Турции и насколько будет у нас будет готовность к такого рода сделке — это обсуждать ещё рано. Думаю, это будущая перспектива, хотя я бы не стал сегодня говорить, что она невозможна», — подытожил Подберёзкин.