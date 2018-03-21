«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую политическую элиту

Украина вынуждена признать результаты выборов президента России — в противном случае власти не смогут вести переговоры с Москвой. Об этом заявила представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Однако депутаты не разделяют этого мнения. Накануне в парламенте был зарегистрирован законопроект о нелегитимности результатов голосования в РФ. Эксперты объясняют инициативу народных избранников стартующей в следующем году парламентской гонкой и необходимостью привлечь к себе внимание. Смогут ли две ветви власти прийти к компромиссу, разбирался RT.

Проблема выборов

Депутаты Верховной рады зарегистрировали 19 марта проект постановления №1853 «О заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица». Авторы документа — глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и его коллега по партии Георгий Логвинский. В документе говорится, что Украина считает нелегитимным избранного президента России и просит парламенты других стран принять такое же решение.

«Обратиться в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации с призывом не признавать легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность лица, ограничить политическое и экономическое сотрудничество с этим лицом», — говорится в проекте постановления.

Таким образом украинским депутатам предлагают отреагировать на тот факт, что 18 марта выборы проводились в Крыму. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал депутатов поддержать документ уже на этой неделе.

«В России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провёл так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма», — заявил Парубий во время согласительного совета в парламенте 19 марта.

Андрей Парубий

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Альтернативное мнение высказала представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Она заявила 20 марта, что признание президентских выборов в России нелегитимными повлечёт за собой приостановку переговоров с Москвой.

«Мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по существенным и чувствительным для нас позициям», — цитирует её телеканал «112 Украина».

Луценко предложила компромиссный вариант — не признавать результаты выборов только в Крыму.

Крым преткновения

Рада уже обращалась к международному сообществу 1 марта с просьбой не признавать голосование в Крыму, а также ввести санкции против организаторов «незаконного» волеизъявления. После того как более 92% крымчан отдали голоса за Владимира Путина, официальный Киев решил возобновить свои усилия.

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к западным партнёрам с просьбой не признавать результаты выборов на полуострове.

«Ожидаю, что в итоговом отчёте международной миссии будет чётко обозначена незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма», — цитирует слова Порошенко пресс-служба президента Украины.

В Совете Федерации ответили на слова Порошенко.

«Нам всё равно, признают ли Порошенко и его союзники выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым — территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбирают президента по российским законам. Поэтому мнение Порошенко и его союзников в этом плане нас не интересует», — подчеркнул в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Пока о непризнании выборов президента России на полуострове заявили только Франция и Литва.

Голосование на выборах президента РФ на избирательном участке в Крыму

РИА Новости

Крым всегда был раздражителем для стран ЕС, заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Политика Евросоюза в отношении полуострова на сегодняшний день напоминает маятник. С одной стороны — жёсткие европейские политики, с другой — общественность, которая посещает Крым, чтобы своими глазами увидеть, как и чем живёт полуостров. Безусловно, мнение Запада на решение миллионов россиян, проголосовавших за Владимира Путина, никак не влияет», — подчеркнул парламентарий.

Международные наблюдатели признали выборы в Крыму прозрачными и честными.

«Выборы были прозрачными, организованными на высоком уровне, нарушений я не заметил», — рассказал на пресс-конференции в Симферополе немецкий представитель, глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

«Это тупик»

Украинские депутаты придумали эту инициативу сами, вряд ли «подобную чушь» им бы посоветовали западные партнёры, заявил RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Они сделают хуже только себе, поскольку сами нуждаются в переговорах с Россией. Всё на Украине пошло вразнос, поэтому там может быть принято любое решение», — оценил эксперт вероятность принятия закона.

В ноябре 2017 года Андрей Парубий уже предлагал разорвать дипломатические отношения с Россией, но тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин заблокировал это решение.

По словам источника RT в украинском МИД, глава ведомства выступает против признания выборов президента России нелегитимными.

«Это тупик, поскольку после такого решения никаких контактов между Украиной и Россией быть не должно. Но это невозможно. Помощь России нам нужна, к примеру, во время переговоров об освобождении заложников с территории непризнанных республик ДНР и ЛНР. В России работает около 2 млн украинцев, как быть с ними?» — заявил собеседник RT.

Павел Климкин

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© NurPhoto

Однако благие намерения министра иностранных дел несколько расходятся с его делами, отмечают эксперты. Так, 19 марта Климкин в Брюсселе передал своим коллегам список из 140 человек, которые причастны к организации выборов в Крыму.

Украина введёт против них персональные санкции, заявил источник RT в партии «Блок Петра Порошенко».

Источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что разочарован реакцией Владимира Путина на срыв голосования на Украине — президент России заявил, что никаких ответных мер не будет.

«Мы рассчитывали, что жёсткий ответ позволит надавить на депутатов и на этой волне не признавать выборы в России», — сообщил собеседник RT.

Источник RT в партии «Блок Петра Порошенко» называет законодательную инициативу коллег попыткой пиара.

«Они делают громкие заявления и стараются повысить свой политический рейтинг. О последствиях такого шага никто не думает, а отвечать в конечном счёте придётся правительству. Таким образом «Народный фронт» подчёркивает, что президент и его окружение мало делают для привлечения России к ответственности», — отметил собеседник RT.

Такой интерес украинских политиков к голосованию в России эксперты связывают с приближающимися президентскими и парламентскими выборами.

«В украинском парламенте регулярно публикуют радикальные антироссийские законопроекты из популистских соображений. Делается это с прицелом на выборы, которые пройдут в стране в следующем году», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«Неспособны противостоять радикалам»

По мнению экспертов, после недопуска граждан России в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах Украине не пристало говорить о нелегитимности.

«Действия Украины, которая не допустила граждан России к выборам на своей территории, нелегитимны. Украинские власти неспособны противостоять радикалам, которые своими действиями подменяют закон. Правильно было бы исключить Украину из участия в Венской конвенции, поскольку она не выполняет взятые на себя обязательства», — подчеркнул в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Как заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, подобные действия «не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах».

«Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года», — говорится в сообщении.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что российские дипломаты поднимут вопрос о недопуске граждан России к избирательным участкам на Украине в ОБСЕ и ПАСЕ.

«Мы это так не оставим, будем говорить об этом на всех площадках: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнёрам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть», — цитирует Толстого РИА Новости.

В связи со сложившейся ситуацией уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила официальные письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.