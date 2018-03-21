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«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую политическую элиту
21 марта 2018, 09:24 • 364 • Украина
Украина вынуждена признать результаты выборов президента России — в противном случае власти не смогут вести переговоры с Москвой. Об этом заявила представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Однако депутаты не разделяют этого мнения. Накануне в парламенте был зарегистрирован законопроект о нелегитимности результатов голосования в РФ. Эксперты объясняют инициативу народных избранников стартующей в следующем году парламентской гонкой и необходимостью привлечь к себе внимание. Смогут ли две ветви власти прийти к компромиссу, разбирался RT.
Заседание Верховной рады Украины globallookpress.com © Sergii Kharchenko
Проблема выборов
Депутаты Верховной рады зарегистрировали 19 марта проект постановления №1853 «О заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица». Авторы документа — глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и его коллега по партии Георгий Логвинский. В документе говорится, что Украина считает нелегитимным избранного президента России и просит парламенты других стран принять такое же решение.
«Обратиться в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации с призывом не признавать легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность лица, ограничить политическое и экономическое сотрудничество с этим лицом», — говорится в проекте постановления.
Таким образом украинским депутатам предлагают отреагировать на тот факт, что 18 марта выборы проводились в Крыму. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал депутатов поддержать документ уже на этой неделе.
«В России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провёл так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма», — заявил Парубий во время согласительного совета в парламенте 19 марта.
Альтернативное мнение высказала представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Она заявила 20 марта, что признание президентских выборов в России нелегитимными повлечёт за собой приостановку переговоров с Москвой.
«Мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по существенным и чувствительным для нас позициям», — цитирует её телеканал «112 Украина».
Луценко предложила компромиссный вариант — не признавать результаты выборов только в Крыму.
Крым преткновения
Рада уже обращалась к международному сообществу 1 марта с просьбой не признавать голосование в Крыму, а также ввести санкции против организаторов «незаконного» волеизъявления. После того как более 92% крымчан отдали голоса за Владимира Путина, официальный Киев решил возобновить свои усилия.
Президент Украины Пётр Порошенко обратился к западным партнёрам с просьбой не признавать результаты выборов на полуострове.
«Ожидаю, что в итоговом отчёте международной миссии будет чётко обозначена незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма», — цитирует слова Порошенко пресс-служба президента Украины.
В Совете Федерации ответили на слова Порошенко.
«Нам всё равно, признают ли Порошенко и его союзники выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым — территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбирают президента по российским законам. Поэтому мнение Порошенко и его союзников в этом плане нас не интересует», — подчеркнул в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Пока о непризнании выборов президента России на полуострове заявили только Франция и Литва.
Крым всегда был раздражителем для стран ЕС, заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Политика Евросоюза в отношении полуострова на сегодняшний день напоминает маятник. С одной стороны — жёсткие европейские политики, с другой — общественность, которая посещает Крым, чтобы своими глазами увидеть, как и чем живёт полуостров. Безусловно, мнение Запада на решение миллионов россиян, проголосовавших за Владимира Путина, никак не влияет», — подчеркнул парламентарий.
Международные наблюдатели признали выборы в Крыму прозрачными и честными.
«Выборы были прозрачными, организованными на высоком уровне, нарушений я не заметил», — рассказал на пресс-конференции в Симферополе немецкий представитель, глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
«Это тупик»
Украинские депутаты придумали эту инициативу сами, вряд ли «подобную чушь» им бы посоветовали западные партнёры, заявил RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
В ноябре 2017 года Андрей Парубий уже предлагал разорвать дипломатические отношения с Россией, но тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин заблокировал это решение.
По словам источника RT в украинском МИД, глава ведомства выступает против признания выборов президента России нелегитимными.
«Это тупик, поскольку после такого решения никаких контактов между Украиной и Россией быть не должно. Но это невозможно. Помощь России нам нужна, к примеру, во время переговоров об освобождении заложников с территории непризнанных республик ДНР и ЛНР. В России работает около 2 млн украинцев, как быть с ними?» — заявил собеседник RT.
Однако благие намерения министра иностранных дел несколько расходятся с его делами, отмечают эксперты. Так, 19 марта Климкин в Брюсселе передал своим коллегам список из 140 человек, которые причастны к организации выборов в Крыму.
Украина введёт против них персональные санкции, заявил источник RT в партии «Блок Петра Порошенко».
Источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что разочарован реакцией Владимира Путина на срыв голосования на Украине — президент России заявил, что никаких ответных мер не будет.
«Мы рассчитывали, что жёсткий ответ позволит надавить на депутатов и на этой волне не признавать выборы в России», — сообщил собеседник RT.
Источник RT в партии «Блок Петра Порошенко» называет законодательную инициативу коллег попыткой пиара.
«Они делают громкие заявления и стараются повысить свой политический рейтинг. О последствиях такого шага никто не думает, а отвечать в конечном счёте придётся правительству. Таким образом «Народный фронт» подчёркивает, что президент и его окружение мало делают для привлечения России к ответственности», — отметил собеседник RT.
Такой интерес украинских политиков к голосованию в России эксперты связывают с приближающимися президентскими и парламентскими выборами.
«Неспособны противостоять радикалам»
По мнению экспертов, после недопуска граждан России в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах Украине не пристало говорить о нелегитимности.
Как заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, подобные действия «не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах».
«Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года», — говорится в сообщении.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что российские дипломаты поднимут вопрос о недопуске граждан России к избирательным участкам на Украине в ОБСЕ и ПАСЕ.
«Мы это так не оставим, будем говорить об этом на всех площадках: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнёрам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть», — цитирует Толстого РИА Новости.
В связи со сложившейся ситуацией уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила официальные письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
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