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О поправках в Конституцию расскажут в пабликах? Цивилёв предложил инновационный подход к референдуму
28 февраля 2020, 07:09 • 64 • Политика
Российской молодёжи надо рассказать о поправках в Конституцию в пабликах и на дискуссиях, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв.
Молодому поколению граждан России нужно объяснять важность поправок в Конституцию при помощи современных методов - через соцсети, в рамках диалога и дискуссии. Такого мнения придерживается депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв.
Парламентарий считает, что необходимо вначале согласовать список изменений, а затем объяснить его людям на понятном им языке. Причём объяснить нужно не то, что написано, а как это будет работать на практике.
По его мнению, за два месяца, оставшихся до голосования о поправках в Конституцию, вполне реально создать дискуссию, пригласить студентов, прийти к ним обсудить изменения. Парламентарий подчеркнул, что, если прийти прямо сейчас и спросить, большинство инстинктивно ответит нет. Но если прийти и как следует всё объяснить, то большинство скажет да.
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