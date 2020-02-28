О поправках в Конституцию расскажут в пабликах? Цивилёв предложил инновационный подход к референдуму

Молодому поколению граждан России нужно объяснять важность поправок в Конституцию при помощи современных методов - через соцсети, в рамках диалога и дискуссии. Такого мнения придерживается депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв.

Парламентарий считает, что необходимо вначале согласовать список изменений, а затем объяснить его людям на понятном им языке. Причём объяснить нужно не то, что написано, а как это будет работать на практике.

Сейчас более оперативное общество, более открытое. Понятно, что это должно быть, естественно, через социальные сети сделано. Возможно, в рамках пабликов, обязательно с дискуссиями, - сказал Алексей Цивилёв в интервью Nation News.

По его мнению, за два месяца, оставшихся до голосования о поправках в Конституцию, вполне реально создать дискуссию, пригласить студентов, прийти к ним обсудить изменения. Парламентарий подчеркнул, что, если прийти прямо сейчас и спросить, большинство инстинктивно ответит нет. Но если прийти и как следует всё объяснить, то большинство скажет да.