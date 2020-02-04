О польском великодержавии министра Чапутовича

Польским властям не хватает понимания пропорций

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, торопясь подвести черту под острыми дискуссиями последних месяцев о виновниках развязывания Второй мировой войны (среди которых Польше принадлежит не последнее место), заявил ведущему польскому изданию PAP, что Варшава, оказывается, «решительно выиграла исторический спор с Россией».

Мысль, конечно, интересная. И высказана она была в интервью, посвящённом визиту в Польшу Эммануэля Макрона на фоне выхода Великобритании из ЕС, что тоже не случайно.

С уходом из ЕС Великобритании Германия выдвигается на место самой влиятельной европейской державы уже без конкурентов. Противовесом ей может выступить только Франция, но Париж, хотя и является союзником Берлина по НАТО, не намерен поступаться геополитическим статусом. Польша при таком раскладе выступает «точкой баланса», играя на противоречиях Франции и Германии и пытаясь лавировать в зависимости от обстоятельств.

Так было и перед Второй мировой войной, но уже в 1938 г. польско-французский союз прекратил существование, ввиду того что Варшава склонялась на сторону Гитлера. Этому есть архивные подтверждения: запись беседы наркома иностранных дел СССР Литвинова с французским премьером Эдуардом Даладье, из которой известно, что посол Польши во Франции Юлиуш Лукасевич поставил француза в известность, что Польша не пропустит советские войска через свою территорию для помощи Чехословакии. Посол заявил также премьеру Даладье, что поляки откроют огонь по советским самолётам, если СССР вздумает оказать Чехословакии помощь по воздуху, и что они не поддержит Францию, если та объявит Германии войну после раздела Чехословакии (с территориальными приобретениями для Польши).

В 1940 г. Франция отплатит Польше той же монетой: объявит вместе с Великобританией войну Германии на третий день после нападения последней на Польшу, но в Париже не пошевелят и пальцем для защиты атакованных Гитлером поляков.

Сегодня Польша вновь не прочь сыграть на струнах традиционного франко-германского соперничества. Польское великодержавие Чапутовича прямо выпирает – министр не скрывает попыток Варшавы «заместить» в Европейском союзе Великобританию, сблизиться с Францией и, так сказать, помочь последней уравновесить германское влияние. Единственным пунктом расхождений между Варшавой и Парижем Чапутович назвал отношение к России: французы, в отличие от поляков, не видят «советской оккупации» Польши.

Что интересно, присудив себе и Польше «победу» в «историческом споре», министр Чапутович призвал к нормализации отношений с Москвой. Мол, мы Россию на почве дискуссий победили, давайте перестанем спорить и установим нормальные отношения.

Поспешность, с какой Варшаве хотелось бы закрыть дальнейшие дискуссии, понятна: есть опасение, что в канун 75-летия Победы российские архивы приоткроются пошире и западным союзникам стоять с Польшей в шеренге победителей Гитлера станет неловко. Когда Анджей Дуда счёл за благо не появиться в Иерусалиме по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима , он это уже понял.

В 1930-е годы Варшава шла прямым курсом на сближение с нацистской Германией и её союзниками – Италией, Испанией, Японией. Что изменят слова Чапутовича о «выигрыше» Варшавы в «историческом споре» с Москвой? Разве перестанут говорить о Польше как соучастнице истребления евреев в годы войны? Разве забудут об обещании польского посла Липского поставить Гитлеру памятник в Варшаве за изгнание евреев из Европы? Не перестанут и не забудут – ни в Израиле, ни в США. Подтверждает это и резолюция №447 Конгресса США, предписывающая американским НПО способствовать реституции национализированного Польшей еврейского имущества, суммарная стоимость которого может достигать $300 млрд. Вспоминается и комментарий американского телеканала MSNBC о том, что восстание в Варшавском гетто было борьбой евреев «против польского и нацистского режимов».

Не случайно в польской прессе пошёл гулять термин «Липский-гейт» по аналогии со скандалом в Уотрегейте (1972), нанёсшим удар по репутации США на мировой арене. «Плохо дело, – говорит бывший советник президента Александра Квасьневского и бывший посол Польши в России Станислав Чосек. – Голос Путина звучит громче, потому что Россия больше и мир с ней считается. Выиграть этот исторический спор нам будет очень проблематично».

То, что Польше никогда не выиграть в «историческом споре», хорошо понимают многие польские интеллектуалы. Член Польской академии наук, историк профессор Анджей Валицкий, автор книги «О России иначе» (O Rosji inaczej, издательство Fundacja Oratio Recto, 2019), назвал Польшу «ревизионистским государством» за её стремление пересмотреть итоги Второй мировой войны и Ялтинской конференции 1945 года. И это вполне справедливо.

А скончавшийся недавно профессор Богуслав Вольневич писал: «Наше отношение к России…должно характеризоваться уважением к её мощи и пониманием пропорций. Россия – мировая держава, а мы – нет и ею не будем. Эта пропорция красноречиво проявилась в главном историческом факте: они свою великую войну с Германией выиграли, а мы нашу великую войну с Германией проиграли. Пора это понять».

Действительно, пора это понять – даже Чапутовичу.