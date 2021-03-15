О польских концлагерях и пропагандистской войне

Опасное безумие

11 марта в Варшаве прошла презентация сборника «Военнопленные 1920», выпущенного Польским институтом национальной памяти (ПИНП) и представленного директором ПИНП Ярославом Шареком. Выход новой книги преподносился как «разоблачение лжи и манипуляций российской пропаганды».

Сборник посвящён судьбе красноармейцев, попавших в плен во время польско-советской войны 1919-1920 годов и ставших узниками польских концлагерей. О том, сколько бойцов и командиров РККА оказались за колючей проволокой, споры ведутся до сих пор. По некоторым оценкам, речь идёт о 150-160 тысячах человек.

Польский плен обернулся для советских бойцов трагедией. Российские историки тщательно исследовали тему, одним из результатов их работы стал сборник «Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 гг.» (2004). В этой почти 1000-страничной книге собраны документы из российских и польских архивов, дающие полную картину пребывания красноармейцев в польских лагерях.

Картина жуткая. Командование польской армии насочиняло немало циркуляров на тему обращения с военнопленными, но циркуляры регулярно нарушались и просто игнорировались. Условия лагерной жизни были таковы, что плохое питание, неприспособленные для жизни бараки, антисанитария, низкий уровень медицинского обслуживания приводили к эпидемиям. В некоторых лагерях смертность достигала 60%. Заключённые регулярно подвергались побоям, издевательствам, нередки были случаи расправ над пленными. Из польских лагерей не вернулись десятки тысяч человек.

Отрицать эти факты невозможно. Однако в новом произведении ПИНП настойчиво проводится мысль о том, что красноармейцы умирали не из-за невыносимых условий содержания, болезней и скотского обращения с ними, а потому что возрождённая Польша была небогатым государством. Один из авторов сборника Збигнев Карпусь резко занижает цифры смертности и заявляет, что в лагерях умерли «всего» 15-16 тысяч красноармейцев.

Эти данные сильно разнятся с теми, что приводят российские ученые. Несколько лет назад заведующий кафедрой истории южных и западных славян МГУ Геннадий Матвеев говорил о 25-28 тысячах, погибших в лагерях. Другие его коллеги приходили к выводу, что умерших было около 60 тысяч. Разброс очень большой, но дело в том, что учёт смертей вёлся из рук вон плохо. Кроме того, значительно количество документов исчезло. Это и позволяет полякам, актуализируя тему, жонглировать цифрами.

Другой автор сборника ПИНП Вальдемар Резмер рассказывает о поляках в советском плену так, словно это должно оправдать действия польских лагерных надзирателей по отношению к красноармейцам. Третий автор Мацей Коркуть ведёт к тому, что во всём виноват Горбачёв. Коркуть уверяет, что в 1990 году по указке генерального секретаря ЦК КПСС в советско-польском прошлом нашли «спорный вопрос», чтобы использовать его как противовес обвинениям СССР в катынских расстрелах. Дескать, это должно было стать «анти-Катынью». Коркуть не стесняется писать: «В 1920 г. не осуществлялось никаких действий, которые можно было бы сравнить с Катынским преступлением». Другими словами, проблему Катыни предлагается закрыть, версию расстрела поляков гитлеровцами похоронить, а об умерщвлении десятков тысяч красноармейцев в польском плену забыть.

В сборнике ПИНП публикуются документы, с помощью которых составители пытаются доказать, что пленных хорошо кормили, содержали в чистых отапливаемых помещениях и даже выдавали им денежное довольствие. При этом производятся бессовестные манипуляции. Так, приводится доклад уполномоченных Красного Креста, посетивших лагерь, где находились интернированные петлюровцы, но там как раз условия содержания были иными.

ПИНП проделывают подобные трюки не впервые. День в день с презентацией «Военнопленных 1920» вспыхнул скандал из-за статьи на американском сайте Live Science. Сославшись на ПИНП, американцы поведали о том, как в начале 1945 года красноармейцы зверски убили католических монахинь. ПИНП «информирует», что монахини стали «жертвами советского террора». На факт популяризации очередной фальшивки обратили внимание в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «опасным безумием».

А в феврале ПИНП оказался в эпицентре ещё одного скандала. Исполняющим обязанности директора вроцлавского филиала Института национальной памяти был назначен Томаш Гренюх, который ранее состоял в неонацистской организации «Национально-радикальный лагерь». Фото зигующего Гренюха обошло польские СМИ, попало в израильские и итальянские издания. Тем не менее директор ПИНП Ярослав Шарек встал на защиту Гренюха, заявив, что тот давно избавился от своих заблуждений. В Варшаве, правда, не захотели крупного международного скандала и Гренюха спровадили в отставку.

Томаш Гренюх (в центре). Фото: timesofisrael.com

Наверное, это могло бы стоить должности директору ПИНП, но 1 марта в Польше отмечали день «проклятых солдат» – польских «лесных братьев» послевоенной поры. На старинное кладбище в Повонзках (район Варшавы) прибыл премьер-министр Матеуш Моравецкий, а с ним и Ярослав Шарек. При такой официальной поддержке директор ПИНП может о своём кресле не беспокоиться. Сейчас он вынашивает планы убрать с Повонзок прах Болеслава Берута – руководителя социалистической Польши, скончавшегося 1956 году. Снова война с мёртвыми.