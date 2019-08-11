О положении в Кашмире

Вооружённые силы Индии и Пакистана обмениваются ударами в пограничной зоне

Вооружённые конфликты нередко вспыхивают там, где их не ожидают. Потом, однако, выясняется, что почва для конфликта готовилась долго и оставалось только поднести спичку, чтобы вспыхнуло пламя. Так начиналась Первая мировая война. Так может начаться новый военный конфликт между Индией и Пакистаном.

Новое обострение в Кашмире связано с решением правительства Нарендра Моди отменить статьи 35-А и 370 Конституции, которые наделяли штат Джамму и Кашмир статусом широкой автономии. Большинство жителей этого штата являются мусульманами и к власти Нью-Дели относятся как минимум настороженно.

Заявление об отмене данных статей Конституции Индии прозвучало 5 августа, и уже 6 августа индийский парламент проголосовал за принятие данного решения. В штат введены 30 тысяч индийских военных, заблокированы дороги, отключены телефонная связь и Интернет. Жизнь в штате регулируется условиями комендантского часа.

Власти Пакистана выразили Нью-Дели протест, объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договорённостей.

Индо-пакистанское противостояние, связанное с Кашмиром, началось сразу после раздела Британской Индии в 1947 году. Конфликт удалось приостановить после вмешательства ООН. К 1 января 1949 года боевые действия были прекращены, и в том же году была проведена линия прекращения огня, разделившая Кашмир на две части, подконтрольные, соответственно, Индии и Пакистану.

В 1964 г. новое обострение переросло во второй вооруженный конфликт. Опять после посредничества ООН было объявлено о прекращении огня, и в июле 1972 года подписано соглашение в Симле.

В 1998 году Индия провела испытания пяти ядерных боезарядов, в ответ на это Пакистан демонстративно осуществил взрыв шести ядерных боеприпасов. На сегодняшний день обе страны являются ядерными державами.

Обстановка оставалась напряжённой до 2005 г., когда Индия и Пакистан подписали очередное соглашение о прекращении огня. Однако боевики-мусульмане из группировки Jaish-e-Mohammed продолжали вылазки против индийских военных и полиции. В 2018 году, который стал самым кровавым за последнее десятилетие, в Кашмире были убиты более 400 человек. В феврале 2019 года, когда террорист подорвал автомобиль у колонны индийских военных в Пульване (территория, подконтрольная Индии), погибли 40 индийских военнослужащих. Нью-Дели, не предъявляя никаких доказательств, обвинил в организации атаки Исламабад. После этого индийские ВВС нанесли удар по территории Азад-Кашмир («Свободный Кашмир»), подконтрольной Пакистану. При обмене авиаударами пакистанские ВВС сбили индийский самолёт, а индийские ВВС сбили пакистанский. Индийский пилот, захваченный пакистанскими военными, был потом передан Индии, где его объявили героем.

5 августа индийские власти ввели в Дамму и Кашмире чрезвычайное положение – в столице штата Сринагаре и прилегающей местности запрещены какие-либо собрания, закрыты образовательные учреждения. Местные лидеры общественного мнения Омар Абдалла, Мехбуба Муфти и некоторые другие отправлены под домашний арест. Иностранных туристов с помощью местных сил безопасности выдворили за пределы штата. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что будет добиваться решения вопроса о Кашмире в международных инстанциях, включая Международный суд. О своей поддержке Пакистана заявили Китай, Турция и Индонезия.

Индию поддерживает Израиль. В своё время известный британский журналист Роберт Фиск отмечал, что Израиль играет огромную роль в эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, передавая Нью-Дели оружие и делясь с индийской стороной методиками борьбы против палестинцев.

Наблюдатели отмечают, что решение об отмене статей Конституции Индии, наделявших штат Джамму и Кашмир статусом широкой автономии, произошло после возвращения премьер-министра Пакистана Имрана Хана из США, где президент США Дональд Трамп пообещал взять на себя роль посредника в урегулировании кашмирского конфликта. Американское издание The National Interest полагает, что высказывания Трампа по Кашмиру «смутили» индийское руководство, которое перешло после этого к решительным действиям.

Политику последних дней в отношении Кашмира в Индии называют «интеграцией». Однако это может вызвать цепную реакцию очень серьёзных проблем. Например, в индийском Пенджабе среди сикхов набирает популярность идея создания своего государства Халистан. Среди индийских военнослужащих-сикхов уже распространяется заявление, в котором их призывают отказываться от исполнения приказов применять силу в Кашмире.

10 августа посол Пакистана в России Кази Халилулла заявил агентству "РИА Новости", что Исламабад может восстановить уровень дипломатических отношений с Нью-Дели только в случае отмены индийской стороной решения по Джамму и Кашмиру. По словам посла, Индия не может утверждать, что её шаги в отношении Кашмира – вопрос сугубо внутриполитический. «Уже было принято несколько резолюций СБ ООН, признающих, что этот спор является международным вопросом. Согласно резолюции СБ ООН, ни одна сторона этого конфликта не может предпринимать односторонних шагов, чтобы изменить статус-кво. Поэтому действия, предпринятые Индией, не могут восприниматься как ее внутреннее дело», – подчеркнул Халилулла.