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О поджоге посольства Белоруссии при Европейском Союзе

10 августа 2021, 12:55  •  159 • В мире
Белорусская оппозиция не отказывается от диверсионных актов. 9 августа неизвестные совершили поджог дверей посольства Белоруссии при ЕС в Брюсселе. На место прибыли пожарные и полиция, огонь потушили.
Первым об этом сообщил польский спутниковый телеканал Белсат. Комментарий к фото гласит: «Вот так теперь выглядит вход в посольство Белоруссии в Брюсселе. Сообщают, что вчера ночью оно горело. На месте были пожарные и полиция». В качестве источника информации указаны читатели Белсата.
Белсат создан по инициативе МИД Польши для вещания на территорию Белоруссии. Уже то, что именно этот польский канал первым оперативно сообщил о поджоге, располагая фотографиями с места события, наводит на размышления. Телеканал известен жёсткой антибелорусской риторикой и информационной поддержкой попытки государственного переворота в Белоруссии год назад.
Минск последовательно зачищает сейчас публичное пространство от польской пропаганды. В посёлке Солы Сморгонского района демонтировали памятную табличку со стены местного костёла, установленную в честь боевиков Армии Крайовой, орудовавших здесь в годы гитлеровской оккупации. В Гродно распоряжением суда запрещена деятельность Центра городской жизни (Centrum Źycia Miejskiego), возглавляемого польским активистом Павлом Мажейкой, который сотрудничал с Белсатом. Официальной причиной закрытия организации стала выставка портретов, среди которых красовалось изображение Евгения Жихара – белорусского коллаборациониста, карателя немецкого батальона «Дальвитц». Действия Мажейки подпадают под статью УК Белоруссии о реабилитации нацизма.
Соб. корр. ФСК
Заглавное фото: c97.org

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