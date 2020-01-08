О победах под колокольный звон • 68 • Аналитика

Для начала прямо считаю необходимым сказать пару слов в адрес… нет, не читателей. Писателей. Тех, кто никогда не утруждал себя чтением наших статей, ибо не за тем сюда приходит. А приходит за написанием Своего Личного Мнения, размером подобного дирижаблю.



Тут соглашусь, достаточно прочитать заголовок, кратное описание и мазнуть по абзацам. И все, можно начинать выражать. «Автор не раскрыл тему», «А что автор предлагает», «Автору платит Госдеп» и так далее.







Дурь про Госдеп оставим в стороне, ибо умному человеку понятно, что за такие деньги, которые платит вышеупомянутый Госдеп в рамках своих демонесущих программ, пишут не здесь и не так. Остальные пусть считают, как им больше нравится. У нас вообще любят считать в чужом кармане, национальный вид спорта фактически.



«Автор не раскрыл тему». Более серьезное высказывание, требующее перевода. Так как любой автор думает, когда пишет, потом это читает редактор (зачастую не один), как бы вопрос понятности и не должен стоять. Так что зачастую за этими словами кроется только признание того, что читатель просто не смог осилить текст.



То есть автор не раскрыл мозг читателя и не вложил туда готовую к усвоению информацию.



Обидно, но у нас не Первый канал, в конце концов. Вот там все просто и понятно, а у нас для людей думающих и понимающих портал. По крайней мере, так хотелось изначально.



И отсюда третий пункт. «Что предлагает автор».



Да ничего вам ни один автор не предлагает. Это не его обязанность – предлагать. Автор не член правительства, не депутат Госдумы, не президент. Он просто выражает мысль. Освещает проблему. Старается, по крайней мере.



Конечно, вся политика государственной деградации населения направлена именно на такое вот одноклеточное восприятие, когда тема максимально сварена, разжевана, положена в рты (ладно, головы), чтобы осталось только глотательный рефлекс подключить.



И все, и вот вам и 76%, вот вам все за ними последовавшее, вот и светлое будущее маячит.



Но автор, любой автор, он не обязан вам заменить президента, правительство, вашего депутата (которого вы зачастую и не знаете даже) и ваш мозг.



Дело настоящего автора – заставить вас думать. Многоклеточно. Не категориями «да – нет», как раз это и нужно тем, кто наверху. А категориями «почему не так, а так?»



Поэтому тот Писатель, который каждый раз задает вопрос «А что предлагает автор», — это просто человек, который расписывается в своем бессилии понять проблему. Который слаб настолько, что за него кто-то должен решить ВСЕ или почти все.







Очень, кстати, удобная позиция. «За меня там все решили, чего я пойду на выборы/митинг/написание петиций» и так далее до бесконечности. Не раскачиваю лодку, не пляшу под чью-то дудку, не слушаю никого, кроме… дудя, например.



Здравствуй, такое милое и родное застойное болото!



Но, повторюсь, это демократический и свободный выбор каждого. Авторы тут совершенно ни при чем.



А вот с теми, кто не просто «Уряква!» из болота, мы поговорим-подумаем. Вслух. С теми, у кого «Ща мы их!» еще не доминирует в мозгу. Потому что действительно, вот это «Ща» вкупе с непонятными «Мы» в вопросах разнесения в щепки с дивана «Их» выглядит не совсем серьезно.



Поехали.



Отставим в сторону наш милый и обаятельный зомбоящик и вместе с ним некоторую часть авторов, которым что ни день – то очередная перемога. Если с ними переборщить в плане потребления информации, то реально можно уверовать в то, что у нас в стране в целом, а в армии и ВПК в частности, все просто превосходно. А суеверие – это для мозга очень вредно.



Вы вообще заметили такую интересную вещь: чем «секретнее» хреновина, тем в нее верится сильнее?



Вот Су-57 разобрали по косточкам, и, пока не родят в недрах ВПК настоящий двигатель пятого поколения и РЛС с АФАР, всем понятно, что это не столько истребитель пятого поколения Су-57, сколько все-таки Т-50, экспериментальный прототип.



И истерия по Су-57 моментально была заменена на тотальную истерию про МиГ-25. До сих пор не угомонятся никак, то в Японии восхитятся, то в Папуа, то в Намибии… И с серьёзным видом нам рассказывают, как очередной эксперт превознес до небес самолет, снятый с вооружения 7 лет тому назад.



Но вернемся к самому принципу, когда чем меньше знаешь, тем больше веришь этим, с позволения сказать, «экспертам». Далеко за примером ходить не надо, лазерное чудо-юдо «Пересвет», которое встало на оборону и защиту наших рубежей. Все секретно до невозможности, прямо, живая военная тайна на гусеницах. Или даже две, потому что неясно: «заступил» можно понимать, как в единственном экземпляре этот «Пересвет» чего-то там где-то пересвечивает.



Но современным хомячкам бесполезно это объяснять, сказали по ящику, что перемога – значит, так и есть. И завтра весь мир содрогнется от наших боевых лазеров и прочей ерунды, которой последнее время пытаются этот мир напугать.



Чего пугать… не совсем понятно. Пока мы всему миру крутим страшные мультики про наши «Посейдоны» да «Авангарды» или как там этот атомолет обзывается, те же украинцы спокойненько отсудили и радостно пересчитывают 3 миллиарда долларов. Да еще и пытаются отобрать у нас «Массандру». Слава богу, не сами винзаводы, а только названия. Но такими темпами вполне смогут. Запретили же нам международным судом использовать название «Советское шампанское»? Запретили.



Но это ладно, это мелочи.



А крупные неприятности заключаются в том, что мы сегодня, да еще и в условиях надвигающейся тотальной цензуры обо всех происходящих в армии процессах, вообще не сможем скоро разобраться, что нам скармливают в плане информации!



Те же, кто обо всем узнает только из средств пропаганды, даже не способны понять, насколько они обмануты и как. Хотя, справедливости ради, им это и не нужно. За них все продумали и инфопакеты скормили.



Но даже имея объективные критерии оценки, должным образом разобраться в том, что творится сегодня в ВПК, очень сложно. И все, что мы можем сделать, это только понять, что если двигатель и АФАР для Су-57 все еще не готовы, значит, что-то там неладно.



Меня часто упрекают в излишнем пессимизме, но простите, а откуда родить оптимизм, если единственный повод для него — это то, что не все советское наследие протогосили? Вот и весь повод. И это очень мягко говоря.



Когда сегодня в ангажированных СМИ начинается очередная истерика по поводу того, каким будет очередной нагибаторский прожект, от которого содрогнется весь мир, увы, но остается только смотреть, как подобно вирусу очередная «уряква» расползается по информационным сетям.



Век рерайта, и ничего не поделаешь.



Но когда каждый утюг и каждый электрочайник начинают с умным видом вещать, что атомный авианосец (а лучше два) – это наше будущее, сам начинаешь кипеть. Поневоле. Наблюдая, как у нас (слава не знаю кому) спускают на воду мелочевку до 2 000 тонн водоизмещением. И понимаешь, что корвет и пара МРК намного лучше, чем вообще ничего.



Пессимизм… А откуда взяться оптимизму, если с каждым днем все сильнее проявляются в нашей действительности поистине ужасающие коррупция, безответственность и безнаказанность?



Что сегодня может наш ВПК? Да ничего особенного. Зато запросто может осваивать в прожектах огромные деньги. Прикрывая все это просто наглейшим очковтирательством и показухой. Гонконг и Тайвань: большой Китай в тупике



Примеры? Валом.



1. «Армата» и все остальное, «Курганцы» и прочее. Сколько денег улетело в разработку, сказать сложно, потому как все страшно секретно. На выходе – Т-72 и Т-90 (в лучшем случае).



2. ПАК ФА. Ну покорячились, 12 самолетов заказали. Все, пшик.



3. ПАК ДА. Сколько денег «освоило» КБ Туполева, сказать невозможно, потребовался окрик Путина: «Хватит!», начали модернизировать Ту-160.



4. Крупнотоннажные корабли. Авианосцы, эсминцы, фрегаты. Стояло, стоит и будет, видимо, стоять.



5. 2С35 «Коалиция СВ». Сколько было шума, сколько было ора… Итог? Итог – 12 штук. То есть у нас для парада выпускают 12 «Армат» и столько же «Коалиций». Все, больше не надо, «Мста-Б» вполне современная пушка.



6. Транспортная авиация… и так далее по списку.



Про космическую сферу даже говорить не хочется уже. Хотя не так давно я сказал про то, как наши корабли не бороздят ничего. А у Рогозина нет проблем, кроме как переименовать очередной раз очередной прожект космического корабля. Который никуда не полетит, но пиар важнее. Всей страной имя давали, всей страной переименовывали.



Кстати, господину Рогозину хочется в кои-то веки «спасибо» сказать. На конкурсе это убожество, по мнению соотечественников, было достойно имени «Гагарин». Отменили, слава богу, обозвали «Федерацией». Потом переименовали в «Орла», и на этом все. Хорош.



Зато сколько движухи…



В общем, наш ВПК — это такая «черная дыра», куда деньги можно как в АвтоВАЗ лить. На выходе все равно будет «Приора». Или Т-50. Или Т-14. Не важно. Важен процесс.



А вот по поводу процесса, кстати.



О кадрах пару слов. «Уряквы», наверное, с орбиты Юпитера писать свои комментарии будут, но тут им возразить что-нибудь разумное сложно. С кадрами у нас он, белый и пушистый.



Инженеров готовят мало и бездарно. На предприятия ВПК идти никто не хочет (лично таких знаю), потому что получать будешь на уровне уборщицы в «Пятерочке», а требовать будут по полной программе.



И получается, что с инженерами у нас все плохо, а с дураками нет. Дураков все меньше и меньше, причем это двоякая проблема. Которые совсем умные, идут куда угодно, только не на откровенно нищенские заплаты, которые попатриотичнее — идут, но…



Я в качестве примера приведу те предприятия, о которых четко знаю, из своего города. Везде идет оптимизация, то есть выгоняют предпенсионные кадры еще советской системы. Не нужны. Но эта система совершенно не мотивирует молодежь идти на эти предприятия, поскольку сегодня оптимизировали «совков», завтра оптимизируют тебя.



И наоборот, на том же ВАСО держаться за старые кадры, потому что молодые просто не идут за такое гроши корячиться. Потому что когда-то крутой завод выглядит изнутри как собес. Но худо-бедно с работой пока справляется.



Ну и про мотивацию я не раз писал за последние годы. Когда «эффективная менеджер по рекламе» получает как 4 инженера – это бред. Но такое имело место быть повсеместно.



Давайте говорить честно: советскую систему, когда работали в том числе за честь страны, убили на корню. Сегодня все эти патриовопли выглядят просто смешно, особенно в исполнении госчиновников, чьи добрые и милые лица не во всякий экран помещаются.



Единственный предусмотренный стимул хорошо работать в рамках нашей капиталистической системы — это деньги. Все, на остальное всем плевать, поскольку да, гордость за страну – это прекрасно, но ее как «Доширак» в случае нужды не запаришь и не съешь.



Как сегодня у нас распределяют зарплаты, говорить не стоит вообще. Наверху пищевой цепочки сидят «эффективные», за которых сам президент переживает, что разбегутся. А внизу…



А внизу зачастую всем уже плевать. Все прекрасно осведомлены на любом предприятии, сколько себе кладут господа директора и присные. Потому никто напрягаться и не желает. Особенно ИТР.



О да, с помощью административного принуждения можно заставить людей носить тяжести, закручивать гайки, забивать гвозди, соглашусь, это так. Но работать головой может только обученный человек по своему собственному желанию. "Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"



Парадокс, но именно те предпенсионеры, кому недавно от щедрот президента пять лет накинули, — они и есть главная надежда и опора ВПК. Потому что они умные и умеют. Умеют неизмеримо больше, чем все эти жертвы ЕГЭ, которым молоток в руки опасно давать, не то что к кульману подпускать.



Кстати, да, о кульманах.



Поразительно, но наш ВПК до сих пор живет на заделах, созданных в СССР. Фактически ВСЕ разработки всего этого «не имеющего аналогов в мире» родом оттуда, из 80-х годов прошлого века.



Но ничего, учитывая, какими темпами идет сегодня десоветизация всего, в том числе и науки, скоро все будет просто прекрасно. Как там Греф говорил, много ненужного барахла в головы запихивается? Соглашусь. Без многого можно обойтись, что в советских институтах давали. Можно вообще без мозгов жить, и ничего. В Раде и в Госдуме живут же. И плодотворно работают.



Очень сложно оценить современный уровень российской науки, но уверен, там все тоже не очень красиво. Как и везде. Но тут такой нюанс: закончится наука, закончится и ВПК. Точнее, заводы-то останутся, толку с них будет… Ну, опять конверсионные сковородки будут делать. С Китаем конкурировать.



Да, кстати, вот и Китай подвернулся. А с ним и тема так обзываемого «импортозамещения».



Да, всего каких-то 30 лет назад все военное в стране можно было произвести полностью из отечественных комплектующих и материалов, на отечественном оборудовании.



Сейчас отечественное оборудование практически не производится, а изрядная часть комплектующих изделий (особенно электронных) имеет заграничное происхождение. Более того, реальный ассортимент отечественных комплектующих и материалов постоянно уменьшается.



Вместо них появляются «российские» поделки, сделанные путем элементарного переклеивания ярлыков с китайских на российские. Собственно, это и есть «импортозамещение». Ну плюс что-то там уворовывают стараниями наших разведчиков. Но если раньше разведка добывала чертежи и технологии, что теперь тащат микросхемы, которых у нас нет и уже не будет.



Зато в СМИ и на ТВ хором поют дифирамбы нашим «успехам» ВПК.



Хотя очень условно можно засчитать за достижение производство и модернизацию советских образцов техники, если серьезно. Тем не менее, «эксперты» с серьезным видом несут полную ахинею о возможностях зачастую несуществующих образцов техники.



Политика Минобороны и ВПК в целом строится на обещаниях того, что в 2030 году будет… Проверить, в общем, нереально, но выглядит сегодня в тренде вполне весомо. Как война и уничтожение Америки с помощью якобы существующих «Посейдонов».



Откровенно бесит сегодня вся эта мультяшная перемога. Хуже рекламы в телеящике, потому что там хоть что-то существующее рекламируют, а здесь сплошное победное «завтра». Которое непонятно когда, но наступит. Потому что так сказали в телевизоре и растрезвонили по интернету.



Меж тем у нашей нынешней страны и нашего современного ВПК нет (и уже вряд ли будет) самой возможности реализации фантастических проектов типа «Шторма», «Лидера», «Посейдона» и прочих мультперсонажей, как не будет вышеперечисленных ресурсов для их реализации.



Кто верит – тот, как говорится, пусть верит.



И в конце все-таки отвечу тем, кто не смог вникнуть в текст полностью. Ответом на вопрос «А что предлагает автор?» Предлагаю все-таки начать с очищения собственных мозгов, которыми что-то придется думать в 2023 году. Это для тех, кто любит подумать. А остальным января-февраля 2024 хватит за глаза.



Сегодня даже за два месяца можно загадить все информпространство так, что ни у кого слабого думкой не возникнет вопросов в том, кто дальше нас поведет «побеждать». Для начала прямо считаю необходимым сказать пару слов в адрес… нет, не читателей. Писателей. Тех, кто никогда не утруждал себя чтением наших статей, ибо не за тем сюда приходит. А приходит за написанием Своего Личного Мнения, размером подобного дирижаблю.Тут соглашусь, достаточно прочитать заголовок, кратное описание и мазнуть по абзацам. И все, можно начинать выражать. «Автор не раскрыл тему», «А что автор предлагает», «Автору платит Госдеп» и так далее.Дурь про Госдеп оставим в стороне, ибо умному человеку понятно, что за такие деньги, которые платит вышеупомянутый Госдеп в рамках своих демонесущих программ, пишут не здесь и не так. Остальные пусть считают, как им больше нравится. У нас вообще любят считать в чужом кармане, национальный вид спорта фактически.«Автор не раскрыл тему». Более серьезное высказывание, требующее перевода. Так как любой автор думает, когда пишет, потом это читает редактор (зачастую не один), как бы вопрос понятности и не должен стоять. Так что зачастую за этими словами кроется только признание того, что читатель просто не смог осилить текст.То есть автор не раскрыл мозг читателя и не вложил туда готовую к усвоению информацию.Обидно, но у нас не Первый канал, в конце концов. Вот там все просто и понятно, а у нас для людей думающих и понимающих портал. По крайней мере, так хотелось изначально.И отсюда третий пункт. «Что предлагает автор».Да ничего вам ни один автор не предлагает. Это не его обязанность – предлагать. Автор не член правительства, не депутат Госдумы, не президент. Он просто выражает мысль. Освещает проблему. Старается, по крайней мере.Конечно, вся политика государственной деградации населения направлена именно на такое вот одноклеточное восприятие, когда тема максимально сварена, разжевана, положена в рты (ладно, головы), чтобы осталось только глотательный рефлекс подключить.И все, и вот вам и 76%, вот вам все за ними последовавшее, вот и светлое будущее маячит.Но автор, любой автор, он не обязан вам заменить президента, правительство, вашего депутата (которого вы зачастую и не знаете даже) и ваш мозг.Дело настоящего автора – заставить вас думать. Многоклеточно. Не категориями «да – нет», как раз это и нужно тем, кто наверху. А категориями «почему не так, а так?»Поэтому тот Писатель, который каждый раз задает вопрос «А что предлагает автор», — это просто человек, который расписывается в своем бессилии понять проблему. Который слаб настолько, что за него кто-то должен решить ВСЕ или почти все.Очень, кстати, удобная позиция. «За меня там все решили, чего я пойду на выборы/митинг/написание петиций» и так далее до бесконечности. Не раскачиваю лодку, не пляшу под чью-то дудку, не слушаю никого, кроме… дудя, например.Здравствуй, такое милое и родное застойное болото!Но, повторюсь, это демократический и свободный выбор каждого. Авторы тут совершенно ни при чем.А вот с теми, кто не просто «Уряква!» из болота, мы поговорим-подумаем. Вслух. С теми, у кого «Ща мы их!» еще не доминирует в мозгу. Потому что действительно, вот это «Ща» вкупе с непонятными «Мы» в вопросах разнесения в щепки с дивана «Их» выглядит не совсем серьезно.Поехали.Отставим в сторону наш милый и обаятельный зомбоящик и вместе с ним некоторую часть авторов, которым что ни день – то очередная перемога. Если с ними переборщить в плане потребления информации, то реально можно уверовать в то, что у нас в стране в целом, а в армии и ВПК в частности, все просто превосходно. А суеверие – это для мозга очень вредно.Вы вообще заметили такую интересную вещь: чем «секретнее» хреновина, тем в нее верится сильнее?Вот Су-57 разобрали по косточкам, и, пока не родят в недрах ВПК настоящий двигатель пятого поколения и РЛС с АФАР, всем понятно, что это не столько истребитель пятого поколения Су-57, сколько все-таки Т-50, экспериментальный прототип.И истерия по Су-57 моментально была заменена на тотальную истерию про МиГ-25. До сих пор не угомонятся никак, то в Японии восхитятся, то в Папуа, то в Намибии… И с серьёзным видом нам рассказывают, как очередной эксперт превознес до небес самолет, снятый с вооружения 7 лет тому назад.Но вернемся к самому принципу, когда чем меньше знаешь, тем больше веришь этим, с позволения сказать, «экспертам». Далеко за примером ходить не надо, лазерное чудо-юдо «Пересвет», которое встало на оборону и защиту наших рубежей. Все секретно до невозможности, прямо, живая военная тайна на гусеницах. Или даже две, потому что неясно: «заступил» можно понимать, как в единственном экземпляре этот «Пересвет» чего-то там где-то пересвечивает.Но современным хомячкам бесполезно это объяснять, сказали по ящику, что перемога – значит, так и есть. И завтра весь мир содрогнется от наших боевых лазеров и прочей ерунды, которой последнее время пытаются этот мир напугать.Чего пугать… не совсем понятно. Пока мы всему миру крутим страшные мультики про наши «Посейдоны» да «Авангарды» или как там этот атомолет обзывается, те же украинцы спокойненько отсудили и радостно пересчитывают 3 миллиарда долларов. Да еще и пытаются отобрать у нас «Массандру». Слава богу, не сами винзаводы, а только названия. Но такими темпами вполне смогут. Запретили же нам международным судом использовать название «Советское шампанское»? Запретили.Но это ладно, это мелочи.А крупные неприятности заключаются в том, что мы сегодня, да еще и в условиях надвигающейся тотальной цензуры обо всех происходящих в армии процессах, вообще не сможем скоро разобраться, что нам скармливают в плане информации!Те же, кто обо всем узнает только из средств пропаганды, даже не способны понять, насколько они обмануты и как. Хотя, справедливости ради, им это и не нужно. За них все продумали и инфопакеты скормили.Но даже имея объективные критерии оценки, должным образом разобраться в том, что творится сегодня в ВПК, очень сложно. И все, что мы можем сделать, это только понять, что если двигатель и АФАР для Су-57 все еще не готовы, значит, что-то там неладно.Меня часто упрекают в излишнем пессимизме, но простите, а откуда родить оптимизм, если единственный повод для него — это то, что не все советское наследие протогосили? Вот и весь повод. И это очень мягко говоря.Когда сегодня в ангажированных СМИ начинается очередная истерика по поводу того, каким будет очередной нагибаторский прожект, от которого содрогнется весь мир, увы, но остается только смотреть, как подобно вирусу очередная «уряква» расползается по информационным сетям.Век рерайта, и ничего не поделаешь.Но когда каждый утюг и каждый электрочайник начинают с умным видом вещать, что атомный авианосец (а лучше два) – это наше будущее, сам начинаешь кипеть. Поневоле. Наблюдая, как у нас (слава не знаю кому) спускают на воду мелочевку до 2 000 тонн водоизмещением. И понимаешь, что корвет и пара МРК намного лучше, чем вообще ничего.Пессимизм… А откуда взяться оптимизму, если с каждым днем все сильнее проявляются в нашей действительности поистине ужасающие коррупция, безответственность и безнаказанность?Что сегодня может наш ВПК? Да ничего особенного. Зато запросто может осваивать в прожектах огромные деньги. Прикрывая все это просто наглейшим очковтирательством и показухой.Примеры? Валом.1. «Армата» и все остальное, «Курганцы» и прочее. Сколько денег улетело в разработку, сказать сложно, потому как все страшно секретно. На выходе – Т-72 и Т-90 (в лучшем случае).2. ПАК ФА. Ну покорячились, 12 самолетов заказали. Все, пшик.3. ПАК ДА. Сколько денег «освоило» КБ Туполева, сказать невозможно, потребовался окрик Путина: «Хватит!», начали модернизировать Ту-160.4. Крупнотоннажные корабли. Авианосцы, эсминцы, фрегаты. Стояло, стоит и будет, видимо, стоять.5. 2С35 «Коалиция СВ». Сколько было шума, сколько было ора… Итог? Итог – 12 штук. То есть у нас для парада выпускают 12 «Армат» и столько же «Коалиций». Все, больше не надо, «Мста-Б» вполне современная пушка.6. Транспортная авиация… и так далее по списку.Про космическую сферу даже говорить не хочется уже. Хотя не так давно я сказал про то, как наши корабли не бороздят ничего. А у Рогозина нет проблем, кроме как переименовать очередной раз очередной прожект космического корабля. Который никуда не полетит, но пиар важнее. Всей страной имя давали, всей страной переименовывали.Кстати, господину Рогозину хочется в кои-то веки «спасибо» сказать. На конкурсе это убожество, по мнению соотечественников, было достойно имени «Гагарин». Отменили, слава богу, обозвали «Федерацией». Потом переименовали в «Орла», и на этом все. Хорош.Зато сколько движухи…В общем, наш ВПК — это такая «черная дыра», куда деньги можно как в АвтоВАЗ лить. На выходе все равно будет «Приора». Или Т-50. Или Т-14. Не важно. Важен процесс.А вот по поводу процесса, кстати.О кадрах пару слов. «Уряквы», наверное, с орбиты Юпитера писать свои комментарии будут, но тут им возразить что-нибудь разумное сложно. С кадрами у нас он, белый и пушистый.Инженеров готовят мало и бездарно. На предприятия ВПК идти никто не хочет (лично таких знаю), потому что получать будешь на уровне уборщицы в «Пятерочке», а требовать будут по полной программе.И получается, что с инженерами у нас все плохо, а с дураками нет. Дураков все меньше и меньше, причем это двоякая проблема. Которые совсем умные, идут куда угодно, только не на откровенно нищенские заплаты, которые попатриотичнее — идут, но…Я в качестве примера приведу те предприятия, о которых четко знаю, из своего города. Везде идет оптимизация, то есть выгоняют предпенсионные кадры еще советской системы. Не нужны. Но эта система совершенно не мотивирует молодежь идти на эти предприятия, поскольку сегодня оптимизировали «совков», завтра оптимизируют тебя.И наоборот, на том же ВАСО держаться за старые кадры, потому что молодые просто не идут за такое гроши корячиться. Потому что когда-то крутой завод выглядит изнутри как собес. Но худо-бедно с работой пока справляется.Ну и про мотивацию я не раз писал за последние годы. Когда «эффективная менеджер по рекламе» получает как 4 инженера – это бред. Но такое имело место быть повсеместно.Давайте говорить честно: советскую систему, когда работали в том числе за честь страны, убили на корню. Сегодня все эти патриовопли выглядят просто смешно, особенно в исполнении госчиновников, чьи добрые и милые лица не во всякий экран помещаются.Единственный предусмотренный стимул хорошо работать в рамках нашей капиталистической системы — это деньги. Все, на остальное всем плевать, поскольку да, гордость за страну – это прекрасно, но ее как «Доширак» в случае нужды не запаришь и не съешь.Как сегодня у нас распределяют зарплаты, говорить не стоит вообще. Наверху пищевой цепочки сидят «эффективные», за которых сам президент переживает, что разбегутся. А внизу…А внизу зачастую всем уже плевать. Все прекрасно осведомлены на любом предприятии, сколько себе кладут господа директора и присные. Потому никто напрягаться и не желает. Особенно ИТР.О да, с помощью административного принуждения можно заставить людей носить тяжести, закручивать гайки, забивать гвозди, соглашусь, это так. Но работать головой может только обученный человек по своему собственному желанию.Парадокс, но именно те предпенсионеры, кому недавно от щедрот президента пять лет накинули, — они и есть главная надежда и опора ВПК. Потому что они умные и умеют. Умеют неизмеримо больше, чем все эти жертвы ЕГЭ, которым молоток в руки опасно давать, не то что к кульману подпускать.Кстати, да, о кульманах.Поразительно, но наш ВПК до сих пор живет на заделах, созданных в СССР. Фактически ВСЕ разработки всего этого «не имеющего аналогов в мире» родом оттуда, из 80-х годов прошлого века.Но ничего, учитывая, какими темпами идет сегодня десоветизация всего, в том числе и науки, скоро все будет просто прекрасно. Как там Греф говорил, много ненужного барахла в головы запихивается? Соглашусь. Без многого можно обойтись, что в советских институтах давали. Можно вообще без мозгов жить, и ничего. В Раде и в Госдуме живут же. И плодотворно работают.Очень сложно оценить современный уровень российской науки, но уверен, там все тоже не очень красиво. Как и везде. Но тут такой нюанс: закончится наука, закончится и ВПК. Точнее, заводы-то останутся, толку с них будет… Ну, опять конверсионные сковородки будут делать. С Китаем конкурировать.Да, кстати, вот и Китай подвернулся. А с ним и тема так обзываемого «импортозамещения».Да, всего каких-то 30 лет назад все военное в стране можно было произвести полностью из отечественных комплектующих и материалов, на отечественном оборудовании.Сейчас отечественное оборудование практически не производится, а изрядная часть комплектующих изделий (особенно электронных) имеет заграничное происхождение. Более того, реальный ассортимент отечественных комплектующих и материалов постоянно уменьшается.Вместо них появляются «российские» поделки, сделанные путем элементарного переклеивания ярлыков с китайских на российские. Собственно, это и есть «импортозамещение». Ну плюс что-то там уворовывают стараниями наших разведчиков. Но если раньше разведка добывала чертежи и технологии, что теперь тащат микросхемы, которых у нас нет и уже не будет.Зато в СМИ и на ТВ хором поют дифирамбы нашим «успехам» ВПК.Хотя очень условно можно засчитать за достижение производство и модернизацию советских образцов техники, если серьезно. Тем не менее, «эксперты» с серьезным видом несут полную ахинею о возможностях зачастую несуществующих образцов техники.Политика Минобороны и ВПК в целом строится на обещаниях того, что в 2030 году будет… Проверить, в общем, нереально, но выглядит сегодня в тренде вполне весомо. Как война и уничтожение Америки с помощью якобы существующих «Посейдонов».Откровенно бесит сегодня вся эта мультяшная перемога. Хуже рекламы в телеящике, потому что там хоть что-то существующее рекламируют, а здесь сплошное победное «завтра». Которое непонятно когда, но наступит. Потому что так сказали в телевизоре и растрезвонили по интернету.Меж тем у нашей нынешней страны и нашего современного ВПК нет (и уже вряд ли будет) самой возможности реализации фантастических проектов типа «Шторма», «Лидера», «Посейдона» и прочих мультперсонажей, как не будет вышеперечисленных ресурсов для их реализации.Кто верит – тот, как говорится, пусть верит.И в конце все-таки отвечу тем, кто не смог вникнуть в текст полностью. Ответом на вопрос «А что предлагает автор?» Предлагаю все-таки начать с очищения собственных мозгов, которыми что-то придется думать в 2023 году. Это для тех, кто любит подумать. А остальным января-февраля 2024 хватит за глаза.Сегодня даже за два месяца можно загадить все информпространство так, что ни у кого слабого думкой не возникнет вопросов в том, кто дальше нас поведет «побеждать». Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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